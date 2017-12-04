Пёстрая лента новостей как бы потенциального Моксфорда. СЛУЖИТЬ РОДИНЕ! Наконец-то они нашли друг друга, я рад. Правда-правда. Недавно в Нашгороде прошло собрание «Офицеров России», на котором «подвели предварительные итоги развития ЗАТО Железногорск в 2017 году». Вы спросите, с какого перепугу? Это просто. «Перед собравшимися выступил глава Железногорска, который, в частности, отметил привлекательность ЗАТО со стороны инвесторов». Там ещё отметился с докладом офицер и партайгеноссе Коновалов, а офицеру Синьковскому вручили медаль «За заслуги» союза ветеранов Афганистана. Вот так живёшь-живёшь, а подлинных героев и не знаешь... Стыдно, девушки. КТО СПАСЁТ МЕДИЦИНУ? Гендиректор ГХК выступил на Шестом инновационном форуме. По словам Петра Гаврилова, «Бережливая поликлиника» включает картирование процедур и процессов, которое позволит оптимизировать логистику и сделает посещение КБ-51 гораздо более удобным. «Это не только ремонт, хотя он там тоже будет», - подтверждает директор ООО «СМРП ГХК» Алексей Сергейкин. А столичный куратор Андрей Полосин резюмирует: «Если по итогам форума будет сформировано представление о том, что есть цифровизация, что есть умное управление - это хорошо». ВНИМАНИЮ ИННОВАТОРОВ «Решетнёвская фирма» продолжает перевооружение производства. На днях АО «ИСС» объявило аукцион на поставку горизонтальной термобарокамеры для стенда, имитирующего условия работы в открытом космосе. Начальная цена контракта - 232,2 млн рублей. Заявки принимаются до 13 декабря, торги планируется провести 19-го. «Резиденты» промпарка, у вас осталось совсем немного времени, торопитесь. РЕШЕТНИКОВ УХОДИТЬ НЕ СОБИРАЛСЯ Настоящую интригу предлагает в понедельник УФАС. Если помните, год назад нам рассказывали, что владелец жёлтых автобусов едва не бросил выполнение муниципального заказа досрочно, но тов. Пешков С.Е. убедил коммерса доработать хотя бы до конца года. Однако расписание работы краевой антимонопольной службы даёт нам немного другую картину. ООО «Горавтотранс» жалуется, оказывается, на организатора аукциона «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах». Непонятненько. ПОВЫШЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ Енисейское управление «Роскомнадзора» извещает. В ноябре в Красноярском крае зарегистрировано было новое СМИ — информационный радиоканал «РАДИО ГОРОД Железногорск». Сверх того сообщается, что по решению суда за невыход в свет более года признана недействительной лицензия радиопрограммы «Радио "Железногорск"», а по решению учредителей снята с государственного учёта радиопрограмма «СПЕКТР 26». ГЛУШКОВ ЗРЯ НЕ СКАЖЕТ В краевом «министерстве» решили проблему дольщиков. То есть, не совсем решили, но вплотную подползли к финишу. На заседании межведомственной комиссии по координации вопросов долевого строительства и.о. «министра ЖКХ» выслушал отчёты муниципальных образований, и средь прочего констатировал, что «актуализирован график работы с проблемным домом в Железногорске, первую очередь которого планируется ввести до 31 марта 2018 года. Объект подключен к инженерным сетям, 43 человека осуществляют внутреннюю отделку квартир». Так и запишем. КИОТО НАМ ПОМОЖЕТ Делегация АО «ИСС» отправилась в Японию за сотрудничеством. На двенадцатом заседании Международного комитета по глобальным навигационным спутниковым системам предполагается рассмотреть, в частности, вопросы совместимости и взаимодополняемости систем спутниковой навигации разных стран, любезно извещает пресс-служба предприятия. Таковых всего три, собственно: пиндосовская, гейропейская и китайская, так что новость для истинного патриота получилась не очень воодушевляющая, пожалуй. ПРИ ПОЛНЫХ ТРИБУНАХ В спорткомплексе «Октябрь» вручили награды лучшим спортсменам ГХК. Строго говоря, там в субботу проходил матч по мини-футболу, но кто запретил совмещать разные мероприятия на одной площадке? В частности, памятный приз получил инженер Ильдар Габбасов, завоевавший уже в пятый раз титул чемпиона мира по кикбоксингу на соревнованиях в Будапеште. А потом «Енисей ГХК» со счётом 8:3 победил «АвтоПитер» при полных трибунах. Порадовали директора, короче. ФЕМИДА НОН-СТОП В железногорском суде перед Новым годом буквально не протолкнуться. Трудовыми спорами с персоналом на уходящей неделе развлекались ООО «Сибирская конструкция» (два иска), АО « ИСС », ООО «ЧОО «+Барс» и бывшее ПРЭХ ГХК. Пару жалоб от клиентов получил неугомонный предприниматель Ваня Башкатов . Некто Банаковская О.Д. требует компенсации от государства за ненадлежащие условия содержания под стражей. Городская администрация пытается отменить взыскание по ч. 7 ст. 13.12 КоАП РФ («Нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну»). Краевое управление минюста намерено то ли оштрафовать, то ли вовсе ликвидировать МОГО «Порядок и справедливость» депутатов Кулеша и Лапенкова. ООО «Красноярские деликатесы» взыскивает должок с В.И.Сбитнева, а Серый дом — с В.В. Задорожного . Не спрашивайте, я не знаю, как такое возможно. А НАМ ВСЁ РАВНО Помните байку «Здесь рыбы нет!» в «Ералаше»? Это жизненно. Неизвестно, доживут ли заколючинские муниципальные энергетики до следующего профессионального праздника, поэтому полтора десятка сотрудников МП «Горэлектросеть» практически за месяц до красной даты вышли на конкурс по подлёдному лову, иницированный тамошним профсоюзом. Самым трудным для жюри было взвесить улов, похоже, но всё-таки кое-какую живность из озера вытащить удалось. МЫ ПАХАЛИ Цель иннофорума - разработка модели осознанного управления здоровьем. С данным тезисом знакомит аборигенов отнюдь не Серый дом, а Клиническая больница №51. Текущего «молодого и энергичного», впрочем, хватает и у них. « В своем приветствии Вадим Викторович Медведев отметил: «Мы ввели с вами call-центр, мы ввели с вами цифровые решения в регистратуре...» Далее банде новаторов предстоит пошагово сделать ещё шесть шагов в составе рабочих групп «Медицина народного доверия», «Городская среда - среда сохранения и сопровождения здоровья» и тому подобное. А потом больничку можно будет сразу разгонять за ненадобностью. РУССКИЕ САНКЦИЙ НЕ БОЯТСЯ «Техплатформа – победитель президентского гранта», пишет iss-reshetnev.ru . Во сколько конкретно станет Родине проект развития гражданского общества «Дорога в космос – сетевой дистанционный центр управления полётом «роя» малых космических аппаратов», на «решетнёвской фирме» не уточняют, к сожалению. Зато указывают, что в число участников программы входит Крымский федеральный университет (г. Симферополь). И скрежещут зубами злобные пендосы, а сделать ничего не могут! ВСЁ В НАШЕМ МИРЕ НЕ СЛУЧАЙНО Достал я вас, наверно, с Шестым инновационным, но потерпите чуток. Несправедливо было бы не упомянуть с связи с мероприятием международного масштаба принимающую сторону — академию МЧС. Вот и сами они напоминают на всякий случай: «Организаторы уже в третий раз выбирают Академию как площадку для проведения такого значимого для развития Красноярского края и Железногорска мероприятия» ( см. ). Цифровое будущее действительно настало, сами видите. Для туповатых повторяем: « Инновационный форум - значимое мероприятие для развития Железногорска и Красноярского края в целом, и организаторы уже в третий раз выбирают Сибирскую пожарно-спасательную академию для проведения этого масштабного события» ( см. ). В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ Время великих закрытий пришло в бывший Красноярск-26. Определением от 27 ноября краевой арбитражный суд принял к производству исковое заявление МП «Гортеплоэнерго» к МП «Городское жилищно-коммунальное управление» о взыскании задолженности в размере 259,7 млн рублей. Предварительное заседание назначено на 11.01.2018. Кроме того, в арбитраж 29 ноября поступило заявление Росгвардии к фирме «+Барс» о приостановлении действия лицензии за документальный косяк в Зеленогорске. «Ранее ООО ЧОО «+Барс» привлекалось к ответственности за нарушение лицензионных требований судами Красноярского края, Краснодарского края и г. Москвы. В течение года на него поступали различные обращения, жалобы, информация из органов государственной власти и юридических лиц». Типа, пора, натерпелись. И О СПОРТЕ Первенство края по баскетболу среди девушек прошло в ДЮСШ «Смена». Среди шести команд-участников сильнейшей стала делегация школы олимпийского резерва «Красноярск», выигравшая все игры до одной. Принимающая сторона, увы, заняла последнюю строчку турнирной таблицы. Но чтобы не расстраивать публику, добавим зато, что тренер «Смены» Михаил Косов стал обладателем специального приза «За лучшую видеовизитку» в каком-то там ещё конкурсе. *** За семь дней в ЗАТО Железногорск родилось восемь и умерло двенадцать человек.