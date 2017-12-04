Между прочим, госкорпорации "Росатом" стукнуло десять лет. Новые имена атомной отрасли ФГУП «Горно-химический комбинат» в эти дни проводит конференцию «Молодежь ЯТЦ: наука, производство, экологическая безопасность – 2017». Молодые ученые атомной отрасли, работающие на предприятиях госкорпорации по атомной энергии «РОСАТОМ» по всей стране, съехались в Железногорск для обмена знаниями и опытом. Это уже седьмая по счету конференция «Молодежь ЯТЦ». Первый научный форум состоялся в Железногорске в 2006 году и с тех пор проходит каждые два года. Художники называют такую периодику биеннале. Заместитель генерального директора предприятия по инновациям – директор НП МЦИК Игорь Меркулов во вступительном слове вспомнил молодость: «Мы все были молоды, строили планы, предавались мечтам. Не все исполнились, но без стремления вперед мотивация к профессиональным достижениям была бы не так сильна. Желаю вам всем удачи, резонансных выступлений и плодотворной командной работы». На старте конференции было зарегистрировано более 70 человек из 23 предприятий «РОСАТОМа», во второй день к ним присоединились еще и сотрудники институтов. «Конференция – главное событие в научно-практическом направлении деятельности организации, – рассказал председатель молодежной организации ГХК Денис Спирин. – Выручает безусловная поддержка руководства предприятия, в том числе лично генерального директора Петра Михайловича Гаврилова, который сам является доктором наук, научным руководителем нескольких аспирантов предприятия и заинтересован, чтобы у нас работала дискуссионная площадка для молодых ученых со всей отрасли. Нам, железногорским атомщикам, есть чем удивить коллег, но также есть и чему поучиться у них, почерпнуть из их опыта и перенести лучшие наработки и достижения на наши производства. Начинали мы работу на конференции с трех секций, сейчас их пять, а число участников с 20 выросло до 73». Пять секций – это реакторное производство, радиохимические технологии, радиоэкология, экономика, IT и ноу-хау, напрямую не связанные с атомной отраслью. К примеру, молодые ученые представили доклады, посвященные синтезу наноматериалов, исследованию экологической обстановки на Енисее, а также переработке руд редкоземельных металлов. Большая часть докладов «гуманитарной» секции посвящена развитию закрытых городов Росатома. Речь идет об эффективном развитии дочерних обществ градообразующих предприятий, формировании молодежной градостроительной политики, внедрении инновационных практик в школьном образовании, а также популяризации атомной науки в формате научной битвы «Science Slam Железногорск». Елена Диордий, гость конференции из Сергиева Посада, сотрудник ФГУП «Радон», поделилась своим мнением о мероприятии: «Моя работа связана с образовательной деятельностью. На нашем предприятии среди прочего проводится обучение на действующих установках. С нетерпением жду работы секции по управлению персоналом, так как недавно перешла «в кадры» с научного департамента. Уверена, что почерпну много полезной информации, так как еще до начала конференции узнала некоторые лайфхаки. К примеру, на табличках с именами гостей с обратной стороны указаны телефоны организаторов. Это очень удобно! Любой вопрос, проблема гостей решается на раз-два». Роман Еремеев, инженер-технолог, аспирант из Железногорска, примет участие в работе секции по узкой тематике: с докладом по своей линии аспирантуры «Исследование плазменных процессов в искре». Свои доклады представят также аспиранты предприятия: Виктория Григорьева, Антон Дьяченко, Артем Коробейников (нп МЦИК), Вероника Шеленкова (ОРБ), Людмила Шестакова, Дмитрий Приходов (РЗ), Екатерина Апалькова и Егор Орешкин (ИХЗ), Дмитрий Чернятин (ООО «С/п Юбилейный ГХК»). Эти молодые люди успешно совмещают напряженную производственную деятельность с инициативной исследовательской работой, намереваясь в ближайшие полтора-три года стать кандидатами наук и внедрить свои разработки на производстве. Ряд работ аспирантов Горно-химического комбината, а также молодых ученых Радиевого института и ВНИИНМ им. Бочвара посвящен актуальной на сегодня задаче продвинутого обращения с отработавшим ядерным топливом и уран-плутониевыми топливными композициями. Речь идет не просто об очистке облученных ядерных материалов от осколков деления, но о выделении из так называемого «мусора» – радиоактивных отходов переработки ОЯТ ценных компонентов, в том числе платиновых металлов, а также о создании новых видов наноразмерных топливных смесей в виде РЕМИКС-топлива с помощью плазменных технологий. На сегодня это научная фантастика даже для ультрасовременных технологических схем МОКС и ОДЦ ГХК. Молодые ученые Егор Орешкин, Екатерина Апалькова, Глеб Апальков (ГХК), Любовь Подрезова (ВНИИНМ), Мария Никандрова (Радиевый институт) знают, как эту фантастику сделать реальной. Заочный участник конференции, человек года Росатома-2016, инженер ЭХЗ Антон Ушаков прислал для включения в сборник докладов сразу 3 работы, посвященные производству изотопа никель-63 для перспективных радиоизотопных батареек. Один из докладов сделан на английском языке. Все доклады будут опубликованы в сборнике тезисов, часть экземпляров которого после конференции направят в Книжную палату РФ. По итогам заседаний секций жюри проанализирует и выберет лучшие доклады, которые будут отмечены дипломами и призами на торжественном закрытии конференции. Помимо собственно научной дискуссии на трибуне и в кулуарах участников и гостей ожидает насыщенная культурная программа – традиционный технический тур на промышленные объекты предприятия, автобусная экскурсия по городу с посещением исторических мест, командообразующие игры. dela.ru . *** Без товарища тут Фёдора никак не обойтись, сами понимаете. От победы к победе пошагово шагает наш Русский Богатырь в смертельной битве с Корпорацией Ада, но при этом с места не двигается почему-то. Впрочем, это не наше дело. На то дипломированные специалисты-мозговеды имеются, а также кровавая гэбня. «Против проектов Росатома, связанных с переработкой отработавшего ядерного топлива и плутониевой энергетикой, постепенно начинает выступать всё большее количество опытных российских атомщиков. Причём эти выступления становятся публичными. Тенденция налицо, и это радует. На интернет-портале «Проатом» был опубликован крайне любопытный материал под заголовком «Завод МОКС для БН ждёт нулевая перспектива». В статье делается вывод о том, что у завода по производству уран-плутониевого топлива, построенном на Горно-химическом комбинате, нет будущего. Развитие технологии так называемого "замкнутого ядерного топливного цикла" и энергетики на "быстрых" реакторах автор публикации считает ошибкой. Поскольку Красноярский супермогильник изначально планировалось создавать под нужды производства Горно-химического комбината (это уже потом в головах атомных бизнесменов появились заманчивые идеи сделать этот могильник международным), то получается, что первоначальные ошибочные решения формируют эффект домино, когда одна ошибка порождает цепочку ещё более серьёзных и тяжёлых ошибок, способных привести к непоправимой катастрофе. В связи с этим возникает закономерный и очень важный вопрос: если те, кто решил превратить нашу страну в мировую радиоактивную помойку, не отдают себе отчёта в том, в какую пропасть они всех нас тащат, то что остаётся делать простым людям? Положиться на неработающее законодательство, опустить руки и смириться с уготованной участью? Или же воспользоваться моральным правом на защиту своих законных интересов, используя любые доступные способы? Вы как считаете, друзья? Друзья, в начале декабря в Москве проходит всероссийская экологическая конференция. На этой конференции, в том числе, будут рассматриваться вопросы, касающиеся ядерной и радиационной безопасности. Это отличная возможность ещё раз заявить о нашей позиции, а также поискать единомышленников и поддержку не только среди экологов, но и среди других активных общественных объединений. Чтобы добиться максимально возможного результата от этой поездки, требуется финансовая помощь. Прошу всех такую помощь оказать». change.org . *** И последняя на сегодня заметка — точнее, её фрагменты — из ленты РИА «Новости»: «Высокий уровень безопасности, соблюдаемой на объектах отечественной атомной отрасли, стал одним из основных факторов, обеспечивших ее успешный рост, считает ведущий российский специалист в этой области, научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН академик Леонид Большов. "Отсутствие инцидентов в отрасли связано не только с ростом культуры безопасности при эксплуатации атомных объектов. Это и результат выполнения "Росатомом" проектов в рамках федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности", — добавил Большов. Эта программа направлена на решение наиболее серьезных проблем так называемого советского "ядерного наследия". По словам Большова, самое главное, что удалось исключить риск масштабных аварий объектах "ядерного наследия". "Они переведены в стабильное и контролируемое состояние", — подчеркнул он. Участникам работ по программе фактически "с нуля" пришлось решить множество не типовых задач, отметил Большов. "Поэтому ФЦП потребовала очень серьезное научное обоснование и сопровождение со стороны ученых "Росатома", Российской академии наук и особенно нашего института — ИБРАЭ РАН", — сказал он. За время реализации ФЦП создано около 50 уникальных технологий обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Было выполнено свыше 300 мероприятий, реабилитировано почти 280 гектаров земель, выведено из эксплуатации 53 объекта, сообщил собеседник агентства. "Назову лишь некоторые, самые крупные результаты этой программы. В Челябинской области было полностью засыпано, закрыто озеро Карачай, в котором за долгие годы накопилось колоссальное количество радиоактивных отходов. Это озеро не случайно считалось, наверное, главным символом проблем, связанных с "ядерным наследием", — сказал Большов. Серьезным результатом выполнения программы стало и решение проблем Теченского каскада водоемов в той же Челябинской области. В Томской области был завершен вывод из эксплуатации первого отечественного двухцелевого промышленного уран-графитового реактора ЭИ-2, добавил ученый. На Горно-химическом комбинате под Красноярском построено так называемое централизованное "сухое" хранилище, которое способно вместить все отработавшее ядерное топливо реакторов РБМК вплоть до конца сроков эксплуатации реакторов данного типа, сказал Большов. "Там же, на ГХК, выполнен важнейший проект в области обращения с отработавшим ядерным топливом, необходимый для реализации концепции замкнутого топливного цикла — на предприятии построен опытно-демонстрационный центр по радиохимической переработке отработавшего топлива АЭС. И почти месяц назад там началась тестовая переработка отработавшей топливной сборки ВВЭР-1000", — добавил он. "Сейчас "Росатом" выполняет проекты в рамках новой ФЦП по ядерной и радиационной безопасности, рассчитанной до 2030 года. В рамках нее в нынешнем году произошло знаковое событие — начат вывоз отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок из хранилища в Губе Андреева в Мурманской области", — сказал собеседник агентства». ria.ru .