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Железногорск
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Комментарии
  • Катапульта Барагозина
    На "Восточном" сажали строителей. Какое отношение они имели к программированию "Фрегата"? >>>

  • Даже в храме не плясал
    Советую погуглить, например, директора московского магазина "Елисеевский". >>>

  • Так по(б)едим VI
    Хотя бы по кружке пива им налили. >>>

  • Так по(б)едим VI
    За 27лет"лучшие умы" в ЗАТО достойно бились в больших деньгах за его процветание.Вспомним их поименно,верные они наши:С.... >>>

  • Даже в храме не плясал
    Асса,да судили и стреляли за подрывную деятельность(реставр ация капитализма),за измену родины(работа на чужую страну,эк... >>>

  • Катапульта Барагозина
    В последние времена на Восточном разоблачили много воровства. Может воровская мафия отомстила, потому и упали спутники. ... >>>

  • Даже в храме не плясал
    Расстреляли, например, 9-ых невиновных, прежде чем нашли Чикатило. А Чикатило был, возможно, десятым судя по истории его... >>>

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Причины и следствия Печатать E-mail
Sunday, 03 December 2017

Направление ветра определённо меняется в Стране Олении.

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Трудно не уловить взаимосвязь явлений, верно?

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История Железногорска
04.12.1970
открылось кафе-мороженое по ул. Ленина, 27

04.12.1985
состоялось учредительное собрание городского общества борьбы за трезвость

04.12.1987
принят в эксплуатацию первый дом на проезде Юбилейном ( дом № 6)

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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