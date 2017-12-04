04.12.1970 открылось кафе-мороженое по ул. Ленина, 27

04.12.1985 состоялось учредительное собрание городского общества борьбы за трезвость

04.12.1987 принят в эксплуатацию первый дом на проезде Юбилейном ( дом № 6)

по материалам библиотеки им.Горького