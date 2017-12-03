Шестой инновационный форум завершён. Ждём седьмого теперь. ТАК ПО(б)ЕДИМ Стартовал второй день VI Международного инновационного форума. Это, собственно, единственная новость с информационных полей сегодня — и исчерпывающее её содержание. Однако ж «Уран-Батор» никогда не искал лёгких путей, вы знаете, и потому мы всё-таки попробуем хоть что-нибудь осмысленное добыть из всемирной сети. И первое соображение вот какое напрашивается. Понятно, отчего подчёркнуто игнорируют планетарную тусовку в Нашгороде « CNN », « Reuter » или даже братское « Xinhua News Agency ». Неприятно удивляет отсутствие интереса к ней у информационных агентств Луганской и Донецкой народных республик, а также «Апсны-Пресс» и «РЕС» Южной Абхазии. Такое положение ставит под сомнение сам международный характер заколючинского форума, позвольте отметить. Больше скажу. Буквально во вторник Серый дом и его бюджетный рупор особый акцент делали на утверждении « В работе форума примут участие представители зарубежных компаний». Правда, ни одного импортного имени ни здесь , ни здесь упомянуто не было, а в качестве представителя фирмы « Intel» называлась всего лишь операционный директор компании «в России и странах Скандинавии», причём её визит в Нашгород никак не оговаривался . Да оно, может, и к лучшему, ибо в начале месяца в Москве означенная мадам несла махровейшую антисоветчину: « Россия в настоящее время не готова к внедрению цифровой экономики, что связана как с технологическими вопросами, так и другими факторами экономического и социального характера». Хм. А чего ещё мы хотели услышать от иностранного агента, спрашивается? Чисто же россиянские эксперты наперебой жонглировали привычными «драйверами», «платформами» и прочей псевдонаучной бессмыслицей, явно не претендуя на дополнительные почёт и уважение, издревле оказываемые в России любому иностранцу с табуреткой. Итак, второй — он же последний — день работы Шестого инновационного ясности в эту загадку не внёс. Посему мы просто ставим здесь галочку и перелистываем данную страничку до лучших времён, а сами движемся дальше. Пошагово, естественно. « В Железногорске проходит основной день Международного инновационного форума, участие в нём принимают федеральные эксперты, представители краевой власти, главы ЗАТО, руководители градообразующих предприятий Железногорска, предприниматели. В целом на участие в форуме заявилось около тысячи человек», - смело указывает пресс-служба городской администрации. А в «Городе и горожанах» метко подчёркивают : « Актовый зал Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС переполнен» и фоточку любезно прикладывают. Очень приятно видеть, что над вопросом переполнения зала в меру сил работает даже «СГ-26»: *** Ещё одним тревожным фактором для принимающей стороны должно служить отсутствие на мероприятии не только первых лиц федерального масштаба, но даже краевого. В самом деле: региональную власть представляют и.о. председателя «правительства» Виктор Томенко, фактический спаситель руководства АО «Красноярскнефепродукт» от тюрьмы, а также лучший друг депутата Кулеша, вице-спикер Заксобрания Алексей Клешко. На дворе суббота, напомню, т.е. никакими служебными либо общественными нагрузками объяснить вызывающий пофигизм Александра Усса не представляется возможным. Даже если он воспринял всерьёз нападки депутата Глискова, который считает, что над железногорским обокластером смеётся вся страна, новый гауляйтер тем паче должен был выйти на трибуну в ЗАТО и дать достойную отповедь клеветникам. В конце концов, порядка полутора миллиардов бюджетных рубликов в болотину возле бывшего НПО ПМ наши инноваторы успешно закопали. Странно, что теперь некому встать на защиту обоснованности таких капиталовложений в трудные годы непреходящего экономкризиса и в особенности — западных санкций. Увы, ставим в списке непоняток вторую галочку и движемся дальше, хотя и в ситуации с волшебным статусом ТОСЭР ясности второй день Шестого инновационного ясности не прибавил. Нет, в отсутствие федеральных и краевых вождей мы, понятное дело, не ждали и не вправе были ждать точных дат со всеми явками, паролями и банковскими счетами. Но так-то ведь тоже нельзя, согласитесь: «Проект территории опережающего социально-экономического развития в Железногорске будет реализован в начале 2018 года, сообщил и. о. председателя правительства Красноярского края. "Эта работа оказалась не такой простой. Потребовались даже изменения российского законодательства. На сегодня принят законопроект, находящийся на подписании у президента, и в ближайшие дни будет подписание. Затем последует принятие нормативных актов в правительстве РФ. Думаю, в первом квартале 2018 года проект ТОСЭР будет реализован", — сказал Томенко». «Как сообщалось ранее, заявка на создание ТОР в Железногорске была направлена в Минэкономразвития России в августе 2016 года. По данным правительства края, в отношении компаний-резидентов ТОР будут действовать налоговые и таможенные льготы. Ранее 16 наукоемких компаний, являющихся потенциальными резидентами ТОР, представили 20 проектов инновационных производств, инвестиционный потенциал которых составляет 10,3 млрд рублей». Ну вот, это намного лучше. Профессионалов сразу видно. Не мифические новые рабочие места и миллиарды налогов, а всего лишь туманный инвестиционный потенциал светит бывшему Красноярску-26. С одной стороны — внушает, а с другой, никому ничего не обещает и, уж тем более, не гарантирует. Исключительно грамотная подача, снимаю шляпу. Примерно так информационное сопровождение и должно нынче выглядеть. А то ведь разные попадаются специалисты, знаете ли. Теперь непосредственно о событиях второго дня творения. «Сегодняшняя суббота, - сообщает, явно пребывая под воздействием «Алисы в Стране Чудес» или каких-то химически активных веществ, корреспондентка «ГиГ», - началась с панельной дискуссии, тема которой «Возможности цифровой транформации для городов и их жителей». Дискуссию открыл вице-президент ЦСР, председатель правления «ЦСР «Северо-Запад» Владимир Княгинин». Этого господинчика особо представлять нашему читателю нет нужды. Питерские пиарщики Сергея Кириенко давно и плотно обсели заколючинский обокластер и слезут с кормушки последними, видимо. Тем не менее, муниципальное издание слова Княгинину не даёт, а сразу переходит к бреду «о том, как глобальная цифровизация скажется на городах». Тут вату катал гендиректор братского Княгинину ООО «Институт « Ленгипрогор » и большой титан интеллектуальной мысли Юрий Перелыгин: «Цифровизация должна привести к тому, чтобы из маленьких городов, в частности закрытых, не уезжали люди. Не такие города как Москва, Сеул должны стать местом сосредоточения людей, а именно небольшие города. Урбанизация - приведет к отмиранию городов и даже стран. Поможет ли цифровая экономика спасти маленькие города? На этот вопрос пока нет ответа». - Дорогие ученые. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит... «Перед пленарным заседанием участников и гостей форума поприветствовал и.о. председателя Правительства Красноярского края. Виктор Томенко отметил, что Железногорск неслучайно стал площадкой проведения форума: "Здесь базируется научно-технологический центр развития края, здесь работают наши партнеры - госкорпорации Росатом и Роскосмос, которые делают ставку на край, и планируют укреплять сформированный ядерно-космический кластер. Сегодня мы живем в условиях, когда прорывные технологии стремительно врываются во все сферы нашей жизни. Красноярский край готов стать пилотной площадкой для реализации программы развития цифровой экономики в нашей стране, мы готовы к сотрудничеству с носителями компетенций, мы готовы внедрять "умные" технологии на уровне целых городов. И Железногорск лучше других готов опробировать эти технологии". От лица краевого парламента участников форума поприветствовал первый заместитель председателя Заксобрания края Алексей Клешко: "В огромной палитре разнообразия Красноярского края наши ЗАТО выполняют особую функцию. Здесь особые режимы, но здесь сконцентрирован и высокий интеллектуальный потенциал региона, возможная точка роста. И ключевая задача форума - как возможности превратить в реальности". Глава Железногорска Вадим Медведев продолжил: "Мы принимаем на себя роль такой площадки - опытно-внедренческой. Мы уверены в том, что с этой ролью справимся, потому что нас вдохновляет то сотрудничество, то партнерство, которое у нас сложилось между Железногорском и городами Красноярского края, между атомными городами, при такой включенности, которая существует сегодня со стороны Правительства края и наших базовых партнеров - ГХК и ИСС". Конец цитаты. А, нет, вру. Ещё раз то же соло на пустых кастрюльках, но в исполнении пресс-службы регионального «правительства»: «Приветствуя гостей и участников форума, Виктор Томенко отметил: "Для нас очень важно, что развитие нашего региона всегда находится в центре внимания экспертного сообщества. Это объяснимо, потому что Красноярский край является уникальной территорией по многим параметрам и показателям. В том числе здесь работают крупнейшие компании с мировым именем. Постоянно развивая свое производство, тем самым они формируют заказ на современную, высокотехнологичную продукцию, стимулируют появление и внедрение инноваций. Власти края, со своей стороны, создают условия для улучшения инвестиционного климата, развивают социальную, энергетическую, транспортную инфраструктуру, вкладывают бюджетные средства в развитие образования, здравоохранения, благоустройство городской среды и так далее. Железногорск в этом смысле – качественный пример такого взаимодействия . Неслучайно мы выделили развитие этого города в самостоятельный приоритетный проект". Глава Правительства также рассказал, что сегодня высокие технологии стремительно входят во все сферы нашей жизни, и создатели инфраструктуры нового поколения готовы от локальных проектов переходить к более масштабным. "Это как раз то, чему посвящен наш форум. Красноярский край готов стать пилотной площадкой для реализации программы развития цифровой экономики России. Мы готовы к сотрудничеству с носителями этих компетенций, готовы "приземлять" в промышленном парке интеллектуальные производства, готовы внедрять умные технологии на уровне целых городов, отработав их сначала в Железногорске, который, пожалуй, сейчас лучше всех к этому готов", - заявил Виктор Томенко». Отдохнули? А теперь прошу вновь подключить мозг: «Параллельно состоялось открытие нескольких площадок, в том числе молодежной, которая посвящена теме «Массовые профессии ближайшего будущего. Описание деятельности», подготовленной при участии Сибирского федерального университета. «Специальность будущего - работа с цифровыми данными. Цифра сама вызывает к жизни новые профессии - люди будут работать с данными», - утверждает один из экспертов инновационного форума, директор по науке кластера ядерных технологий фонда «Сколково» Александр Фертман, который выступил на форуме с лекцией «Передовые производственные технологии». Этого господинчика мы тоже вчера вспоминали. Приметный товарищ, как все головокружители из Сколькова. Он там шесть лет «отвечает за поиск новых, перспективных идей в ядерной науке и индустрии» и так далее. Видите, сколько всего накопал уже? Цифра придёт - цифра всё решит, как прежде всё решал рынок. И нам тут приятно осознавать, конечно, что дворники и сантехники в Светлом Бу цифровой Россиюшки окажутся абсолютно не востребованы, но хотелось бы знать всё-таки, кто их заменит — говорящие холодильники, 3 D -принтеры или сразу наноботы? Впрочем, о чём это я. Если бы данная прослойка экспертов умела хоть что-то делать сама, разве она изображала бы пляшущих клишоногих ведмедиков на цыганской свадьбе? «На медицинской площадке форума продолжила работу сессия стратегического планирования «Федеральная экспериментальная площадка как точка опоры при переходе к новой модели территориального управления здоровьем населения». Также в рамках первого дня форума прошли круглые столы «ТОСЭР в Красноярском крае: Железногорск, Зеленогорск - возможности и направления развития территории», «Промежуточные итоги форсайта городов присутствия атомной отрасли» и семинар «Стратегическая роль ЗАТО. Итоги мониторинга. Модернизация законодательства» ( отсюда ). Работа в ЗАТО кипела так, одним словом, что удивительно даже, почему на улице не потеплело хоть на пару градусов. Тем паче, что высокие гости и эксперты на месте не сидели, а торпедой носились по Нашгороду: «После пленарного заседания и осмотра выставки, где были представлены инновационные проекты и решения для повышения качества жизни и улучшения городской среды, и. о. председателя Правительства Виктор Томенко и первый зампредседателя Законодательного Собрания Алексей Клешко посетили дом для молодых специалистов, построенный АО "Информационные спутниковые системы" в рамках совместного проекта с администрацией ЗАТО г. Железногорск. Семиэтажное здание состоит из небольших, полностью оборудованных мебелью и бытовой техникой квартир, где вскоре будут жить более 160 молодых специалистов, которым предстоит развивать космическую отрасль страны и внедрять цифровые технологии». Тут, правда, тоже имеется пара нюансов: «До конца года ожидается сдача объекта в эксплуатацию. С нового года сюда заедут первые жильцы. Как сообщили в космической фирме, жильё будет в первую очередь предоставлено иногородним студентам, которые обучаются на базовых кафедрах и приезжающих для прохождения практики, иногородним молодым специалистам предприятия, а также нуждающимся в улучшении жилищных условий работникам "ИСС". На первом этаже здания расположены нежилые помещения: зал для заседаний, для занятий фитнесом, учебный класс, камера хранения и пр. Постирочный комплекс оснащён стиральными машинами, сушильным оборудованием, гладильными досками, утюгами. В общежитии 33 однокомнатных и 26 2-комнатных помещений. Комнаты оборудованы всем необходимым для комфортного проживания, вплоть до посуды и постельного белья. Напомним, в 2012 году между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и АО "ИСС" был заключен договор "О развитии застроенной территории", предусматривающий строительство Дома молодых специалистов и многоквартирного жилого дома» ( отсюда ). С жилым домом пока у Николая Тестоедова процесс застопорился, как вы знаете, а насчёт общаги и прочих жилищных услуг аборигены уже Навальному жалуются в социальных сетях. Трампу-то бесполезно оказалось. До чего технологическая революция довела железных горцев! «Инновационные спутниковые системы», блин... Пора подбивать бабки. «В Железногорске состоялось подписание Меморандума о совместной деятельности по созданию консорциума "Умный город ЗАТО г. Железногорск: развитие и внедрение цифровых технологий в сфере городского управления", - резюмирует 24rus.ru . - Подписи под документом поставили: глава Железногорска Вадим Медведев, руководитель краевого агентства науки и инновационного развития Татьяна Зеленская, гендиректор Ассоциации экономического взаимодействия «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск» Евгений Титов, и. о. проректора Сибирского федерального университета Алёна Ступина, и. о. директора ФИЦ КНЦ СО РАН Сергей Попков, руководитель красноярского филиала ПАО Ростелеком Владимир Кубарев. Таким образом, стороны выразили заинтересованность в создании консорциума на базе существующих разработок участников консорциума и разработке новых продуктов в области цифровых технологий...». Какого рода развитие требуется от Нашгорода настойчивому «Ростелекому», спросите у персонала МП «ГТС». А что до остальных подписантов, то на них можно не обращать внимания вообще. Главной и единственной их задачей по жизни должно являться создание информационной трескотни с высокотехнологичным уклоном. Меморандум — это не договор, он никого ни к чему не обязывает и ничего не конкретизирует. Такими меморандумами в Сером доме можно с лёгкостью стены оклеить, наверное, уже до третьего этажа включительно. Однако песню нашу так просто не убьёшь. Могу поспорить, что следующий пассаж вас здорово удивит: «Второй меморандум касался создания консорциума «Испытательный полигон по технологиям поиска и спасания в рамках реализации направления «Аэронет» Национальной Технологической Инициативы». Документ станет дорожной картой для реализации проекта по направлению «Поиск и спасание». Меморандум подписали региональные подразделения МЧС России, Сибирская Пожарно-Спасательная Академия ГПС МЧС России, АЭВ «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск», частные компании, реализующие проекты в области создания беспилотных авиационных систем». Внимание-внимание! «Железногорск является одним из центров развития рынка беспилотных авиационных систем. Напомним, что в 2016 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Технологической платформой «Национальная информационная спутниковая система», основным участником которой является АО «ИСС», и рабочей группой «Аэронет» НТИ, а также ООО «НПЦ «МКА» получило грант от Фонда содействия инновациям в размере 20 миллионов рублей на разработку технологии производства малых космических аппаратов». Круто, правда? Подписали соглашение, получили грант на постройку инновационного велосипеда и — бац! - стали центром развития рынка . Мирового, я надеюсь. А то перед товарищами из ДНР и ЛНР неудобно получится. Они-то на нас надеются... «Также на инновационном форуме ПАО «Ростелеком» и Ассоциация экономического взаимодействия «Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны планируют совместно разрабатывать и внедрять отечественные технологии и решать задачи импортозамещения». Фффуххх. Пронесло, граждане. Я уж совсем, было, забеспокоился без импортозамещения-то. Мало ли что? Вдруг всё уже отменилось в Кремле и мы снова встаём на колени перед Запад(л)ом. Но нет, борьба не окончена. Седьмой инновационный не за горами. Так победим. А ежели досужий маловер вдруг спросит вас в автобусе, кому и какая польза может быть от наших блистательных иннофорумов, то смело ему в лицо говорите — большая. Bот им: