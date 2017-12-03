ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

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Плюс только трое армян из пятнадцати успели получить пропуска, так что красноярская фирма приступить к работам элементарно не в состоянии. 208 сообщений о пропавших жителях Железногорска подано с начала года. Четырнадцать человек находятся в розыске. КБУ при помощи газовых горелок в палатке строит пандус на переходе у Центрального рынка. В КБ-51 полагают, что положение дел со СПИДом в бывшем Соцгороде немногим лучше, чем в катастрофическом Ёбурге. За месяц статистику пополнили ещё четверо заразившихся. В составе краевой делегации на праздничное представление в Кремль отправятся пятеро заколючинских школяров. Ещё 119 ребятишек приглашены на ёлку к Виктору Толоконскому. МП «Гортеплоэнерго» в неком рейтинге предприятий ЖКХ заняло, якобы, вторую строчку. Где ухитрился житель Нашгорода подхватить зимой клещевой боррелиоз, не сообщается. Но факт есть факт — подхватил. «Горожане спрашивают, куда обращаться, если дома холодно?», - тревожится «Канал 12». Продолжение следует.