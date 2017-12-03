02.12.2005 открылся салон обслуживания сотовой связи «Билайн»

02.12.2007 в день выборов депутатов Госдумы впервые было проведено голосование по «Народному бюджету»

02.12.2010 объявлен творческий конкурс на лучший проект гимна ЗАТО Железногорск (решение Совета депутатов N 10-58Р)

по материалам библиотеки им.Горького