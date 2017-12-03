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Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Удивительное рядом arrow Один ремонт равен двум наводнениям. Двум!  
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Один ремонт равен двум наводнениям. Двум! Печатать E-mail
Saturday, 02 December 2017

Трогательные бытовые зарисовки из почты "Уран-Батора".

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И несколько часов спустя:

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История Железногорска
02.12.2005
открылся салон обслуживания сотовой связи «Билайн»

02.12.2007
в день выборов депутатов Госдумы впервые было проведено голосование по «Народному бюджету»

02.12.2010
объявлен творческий конкурс на лучший проект гимна ЗАТО Железногорск (решение Совета депутатов N 10-58Р)

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
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г Железногорск, Красноярский край
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