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Даже в храме не плясал Печатать E-mail
Friday, 01 December 2017

У полковника Захарченко Родина отняла добра на 9 млрд рублей.

Доктор наук, которому «везло в личной жизни»

Никулинский суд Москвы в полном объеме 1 декабря удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества полковника МВД Дмитрия Захарченко, его близких и знакомых.

Это в частности 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля, слиток золота весом 500 граммов, часы Rolex и драгоценности, а также валюта в размере приблизительно 8,5 миллиардов рублей. Дмитрий Захарченко до сентября 2016 года в звании полковника полиции занимал должность временно исполняющего обязанности начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России, где курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

9 сентября 2016 года он был задержан сотрудниками ФСБ. Полковнику инкриминировали получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями (эту статью недавно с него сняли) и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ходе расследования следователи обнаружили у офицера и членов его семьи имущество, которое, по данным следствия, было нажито незаконным путем.

Я понимаю, что правды точно не добиться. Но я готов биться. Готов прожить до 100 лет и даже может больше, — говорил Захарченко 1 декабря перед началом заседания по видеосвязи из СИЗО. Он одновременно обращался к журналистам и разговаривал со своим отцом — Виктором Захарченко, также находящимся в СИЗО. «Тебя держат, так как ты заложник. Я очевидно под стражей надолго. Мне наверное скоро прописку сделают в Лефортово... Беспредел идет... У нас самый гуманный суд в мире, как сказал один таджик в автозаке. Его в терроризме обвинили. А он ни слова по-русски не знает, его только кто-то научил фразе «Да здравствует самый гуманный суд в мире!»...» — рассказал обвиняемый.

Далее Захарченко обвинил ФСБ и следствие в инициировании изъятия у его близких имущества и посадки его отца. «Ко мне в СИЗО приходили два сотрудника ФСБ — Тараканов и Бабаков — и следователь, которые сказали, что если я не оговорю себя, то возьмут в заложники моего отца и инициируют изъятие имущество третьих лиц. Эти уважаемые граждане, сотрудники ФСБ и следователь, приезжали и в Никулинский суд. Ранее они мне сказали, что вплоть до кассации знают будущее решение. И что будет принято нужное им решение, поскольку я не оговорил себя. Мне говорили: «Признай эти средства, возьми их на себя». - Полковник снова назвал иск Генпрокуратуры необоснованным и просил его отклонить, по-прежнему утверждая, что 13 квартир, покупку которых следствие ему вменяет, он не покупал.

Я не имею к этому имуществу никакого отношения. И нет ни одного доказательства, ни одного документа о том, что я перерегистрировал имущество на третьих лиц. А имущество третьих лиц я не обязан был декларировать, — говорил Захарченко, вновь подчеркивая, что эти лица, включая его родителей и женщин покупали все сами. — Когда в 2005 году я переехал из Ростова, я даже не знал карту Москвы, не знал, что такое метро, не говоря уже о покупке имущества в Москве, а прокурор говорит, что я уже тогда решил незаконно приобретать эту собственность.

Захарченко повторил, что ему вообще первое время после перевода из Ростова негде было жить. «Я в Подмосковье в хостеле даже жил», — сообщил он. «Вероломной ложью» назвал Захарченко утверждения прокуратуры о том, что он оплачивал по некоторым квартирам коммунальные платежи: «Ни одной бумаги в подтверждение этого прокурор не принес». «Я понимаю, что меня считают за идиота и за дебила, но почитайте мою биографию, — обращался Захарченко к судье. — Я доктор экономических наук. Я уже предзащиту прошел, но не успел защититься — меня арестовали».

Говоря о своих женщинах, у которых прокуратура тоже хотела отобрать квартиры, Захарченко замечал, что не виноват в том, что кому-то «везет в личной жизни, кому-то нет». «Что тут поделаешь?», — задавался вопросом он. По словам Захарченко, с частью ответчиц он не жил в гражданском браке, с частью — жил, с другими состоял в официальном браке, но потом разводился, с четвертыми у него вообще «не было ничего».

Вот у Петрушиной муж и ребенок есть. Она сама покупала квартиру. Не я. Хорошая порядочная девушка. Мы знакомы просто были. Но мне приписали всех знакомых, на которых я якобы перерегистрировал имущество. Скоро тех, кто письма мне в СИЗО шлет в знак поддержки, тоже припишут в отношения со мной, — предположил он и перешел к другой девушке. — А с Пестриковой мы даже близкими людьми не были! Ни дня вместе не прожили. Да, у нас есть общий сын. Но мы не близкие люди. Только на основании того, что у нас общий ребенок, у Пестриковой хотят отобрать квартиру. Ее даже задерживали на два дня, выбивали показания против меня. Но она не знала, что говорить.

Как вспоминал полковник, следствие даже опрашивало соседей в двух селах Ростовской области, где раньше жили Захарченко. Соседи заявили что семья жила скромно. «Надо еще проверить трезвый ли этот сосед был. Это же село. Причем сосед этот жил в 18 километрах от нашего села, но свидетельствует... Допросите еще с казанского вокзала людей! А что? Это ведь рядом с моей бывшей работой».

Ожидаемо главный ответчик просил отказать в иске Генпрокуратуры в полном объеме.

Слово взял Захарченко-старший: «Денежные средства, на которые приобреталось мое имущество, были мои. Скажу коротко. Деньги любят тишину. Вот, например, адвокаты в зале могут по вечерам таксовать. Или актеры подрабатывают. Я точно так же делал. Денежные средства я от сына не получал. Я заработал. Наоборот я помогал сыну по мере возможности и внучке (по данным следствия, Захарченко-старший купил ей квартиру — Ред.). Хочется вспомнить Ивана Андреевича Крылова. Виноваты мы в том, что у сильного всегда бессильный виноват. Мы заложники. Это заказ. Я горжусь сыном. Если он что-то натворил, пусть отвечает. Но я не откажусь от него».

Захарченко-старший добавил, что ему ранее не давали свидание с женой (две недели назад она с дочерью покинула страну) на том основании, что он «держался 51 статьи Конституции» (право не свидетельствовать против себя). Адвокаты ответчиков также просили отклонить иск. Прокурор Сергей Богатырев напротив — удовлетворить.

Слушал я вас, — обратился он к адвокатам и к отцу и сыну Захарченко, — и понял, что не были вы оригинальны и как-то убедительны. Некоторые даже сравнили судебное разбирательство и игру в наперстки. И устроили демарш, не явившись на прошлое заседание почти в полном составе. На меня, прокурора, тут навесили всё, сказав, что я должен доказывать, а не ответчики. Напомню: это гражданский процесс, свои доказательства должны представлять ответчики. Хотя я доказывал тоже. Но прокурор все равно по вашему оказался виноват. В чем? В том, что крутился и представлял доказательства. А вы, адвокаты, просто понимаете невпечатляющие результаты своей работы. Если бы я был ответчиком и у меня находились в подчинении такие адвокаты, у меня бы они работали в полях и сельских поселениях и собирали бы доказательства, находили свидетелей. Но вам такие доказательства не нужны. Конечно в Москве лучше сидеть, в сухости, в помещении, рядом — кафе... И не бегать искать доказательства.

Кто-то из адвокатов возмутился. Судья Кузнецова напомнила представителю прокуратуры о том, что он должен выступать строго в рамках реплик. «Хорошо, Ваша честь. В Захарченко я ошибся. Этот процесс Вас не отрезвил, Дмитрий Викторович».

Огромное спасибо, — отозвался Захарченко и сравнил прокурора с обвинителем, который в свое время посадил маршала Рокосовского. — Но пройдя через пытки, он вышел. История его оправдала. Не всех оправдывает история, конечно...

Адвокаты ответчиков в свою очередь сравнили прокурора с Андреем Вышинским с его методом «Признание — царица доказательств». «Вы сами проговорились, что этим процессом хотели «протрезвить» Захарченко», — заметил один из представителей истцов.

Адвокат одной из ответчиц — Анастасиии Пестриковой — попросил суд «держать курс на закон» и «не ронять авторитет правосудия». Сама Анастасия Пестрикова рассказала, что во время ее задержания (в 2016 году ее задерживали на двое суток) сотрудник ФСБ Михаил Тараканов оказывал на нее давление: «Он, провожая меня в автозак, просил отказаться от адвоката. При последующем выборе молодого человека я в первую очередь буду спрашивать у него справку 2-НДФЛ и узнавать, где он работает. Чтобы, не дай бог, не работал в правоохранительных органах. А то мало ли, придется доказывать...»

Судья Кузнецова находилась в совещательной комнате около получаса. Выйдя, зачитала резолютивную часть постановления: изъять все описанное в иске прокуратуры имущество в пользу государства. Чем судья мотивировала решение, было не ясно. Со всех 12 ответчиков (родителей, бывших жен и подруг Захарченко) судья Елена Кузнецова взыскала 60 тысяч рублей в погашение судебных издержек.

Ну, сделали все, что могли, — делились друг с другом адвокаты после заседания. — По сути продублирован сам иск.

Решение они будут обжаловать во «всех возможных инстанциях», включая Мосгорсуд и Конституционный суд.

novayagazeta.ru.

***

Через 14 месяцев после ареста экс-начальник управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко все-таки сел на скамью подсудимых, хотя и виртуально — на заседаниях Никулинского райсуда Москвы он присутствует «в электронном виде». Но не по основному обвинению — в коррупции и взяточничестве, а по иску Генпрокуратуры о конфискации обнаруженных денег и имущества.

Список большой: 1,5 тонны наличных денег в рублях, евро и долларах, золотой слиток на полкило, 27 объектов недвижимости, в том числе 13 элитных квартир в Москве и Ростове, четыре очень дорогих автомобиля, бриллианты и прочая ерунда. Совокупно тянет на 9 млрд рублей, которые прокуратура и требует обратить в пользу государства. А дальше начинается цирк с клоунами. Изымать есть что, но не у кого — нет собственника. Полковник уверяет, что он голодранец. Найденные оперативниками деньги и драгоценности ему не принадлежат, квартиры записаны на родственников, а самому Захарченко, поверите ли, «приходилось скитаться».

Соответчиками по иску Генпрокуратуры помимо Захарченко заявлены еще девять человек: его отец и мать, Виктор и Валентина Захарченко, сводная сестра Ирина Разгонова, гражданская жена Анастасия Пестрикова, родственница жены Лилия Горшкова, экс-жена Яна Саратовцева, ее мать, экс-возлюбленные Марина Семынина и Ирина Петрушина. И здесь цирк продолжается: все эти люди не являются госслужащими и, значит, не обязаны доказывать легальность своих доходов. А само наличие имущества с точки зрения закона не является преступлением. Значит, у них его изымать не за что. Адвокаты стоят на своем: деньги и имущество принадлежат «великолепной девятке». Откуда? Да откуда угодно!

Например, отец, Виктор Захарченко, уверяет, что заработал состояние предпринимателем еще в 1990-х — «как Березовский». Мол, в 1990-е за бутылку водки скупал ваучеры и менял их на акции «Газпрома». А под конец Захарченко-старший и вовсе заявил, что нынешние миллиарды мог «намайнить» на компьютере и купить на биткоины пару-тройку квартир. Мать полковника, в квартире у которой обнаружили более 19 млн рублей и 600 тысяч с лишним евро, вдруг припомнила, что когда-то получила в наследство 1 млн долларов (доказывать не требуется ввиду истечения срока давности) и на него купила недвижимость. «Все семь квартир в центре Москвы?» — спрашивает прокурор. «Госпожа Захарченко еще занималась земледелием, заработав 4 млн рублей», — без тени улыбки парирует адвокат. «Что же она там делала?» — заинтересовалась судья. «Что-то выращивала, может, фруктами-овощами на рынке торговала», — отвечает защитник.

Учтите: это разговор не в пивной, а в суде!

Владимир Разгонов, муж сводной сестры полковника Захарченко, в квартире которой нашли 8 млрд, уверяет, что занимался фермерством и ремонтом квартир. Вот и разбогател. Адвокаты предложили другую версию: деньги нашлись в нежилой квартире, которую супруги купили для дочери. Лежали в кладовке, закрытой на ключ, следовательно, могут считаться кладом. А в этом случае нашедшим «клад» причитается половина...

В общем, народ здесь собрался бывалый и не бедный, в отличие от самого экс-полковника. Его доходы прокуроры считали со слезами: за 16 лет героической борьбы с преступностью — всего 12 млн рублей. Что, правда, не мешало борцу с коррупцией в Нью-Йорке, прогуливаясь с красивой дамой, запросто потратить на нее в бутиках 320 тысяч долларов. Теперь с красавицы взятки гладки, а с полковника тем более взять нечего.

Хотя у прокуратуры имеются зацепки: к примеру, счета, доказывающие, что полковник оплачивал коммунальные расходы по квартирам, записанным на жен и любовниц, — значит, мог быть фактическим владельцем недвижимости. Но на весах Фемиды эти детали не стоят выеденного яйца, ибо для конфискации по российскому законодательству прокуратура и следствие обязаны доказать незаконный характер предназначенного к изъятию. А лично по Захарченко пока не доказаны даже взятки, найденные при нем в момент задержания и при обысках. Неудивительно, что родственный клан готов биться за «клады», разбросанные экс-полковником в самых различных местах. Риска-то в этой битве нет никакого, а приз на кону громадный.

Объявились и другие претенденты. Например, представитель организации «Фонд содействия национальной безопасности» (одно название чего стоит!) Олег Кремезный в суде заявил, что миллиарды принадлежат Владимиру Левину, в 90-е бизнесмену, привлеченному к уголовной ответственности, но затем оправданному. Надо понимать, что таким образом готовится еще одна схема «спасения» арестованных сумм. А попутно адвокат экс-полковника попросил суд отклонить иск, поскольку недвижимость, назначенная к конфискации, «была приобретена еще до того, как в России начало действовать антикоррупционное законодательство».

В общем, посмотришь на этот цирк — и поневоле позавидуешь Саудовской Аравии, где на днях по обвинению в коррупции, злоупотреблении властью, отмывании денег были задержаны 11 членов королевской семьи, 38 чиновников и бизнесменов. Потом число задержанных увеличилось до 200 человек. Объявлено, что власти намерены конфисковать у них активы на 800 млрд долларов. И ведь конфискуют! Там в суде вряд ли будут слушать бредятину про доходы с огорода и бесхозные клады.

Наша Фемида тоже могла бы не слушать — по примеру большинства стран мира, в которых действует в полном объеме Конвенция ООН против коррупции, включая статьи «Незаконное обогащение» и «Механизмы изъятия имущества». В ЕС они дополнены собственным законодательством. Там госчиновник по первому же подозрению в коррупции обязан доказать законность своих доходов и имущества. Не доказал — все автоматически обращается в доход государства. То есть с самого начала расследования Дмитрий Захарченко и его семейка действительно могли бы стать голодранцами. А краденые деньги уже больше года приносили бы пользу обществу. Вопрос в том, заинтересован ли кто-нибудь наверху в таком исходе дела.

Неясно, к примеру, почему государство нацелилось на конфискацию у экс-полковника Захарченко лишь 9 млрд, хотя еще год назад оперативники ФСБ, МВД и СК говорили о найденных счетах офшорных фирм, зарегистрированных на 53-летнего Захарченко-старшего. «Всего обнаружено шесть счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 млн евро. В общей сложности около 300 млн евро». Эта информация прошла по всем информагентствам России, но затем бесследно исчезла.

Непонятно, почему не продвигается основное дело Дмитрия Захарченко — о коррупции и взятках. Его арест не был случайным: телефон «борца с коррупцией» прослушивался конкурирующими спецслужбами с начала 2013-го. Разрешение дал Московский гарнизонный военный суд. Пресса еще тогда писала: «Арест Захарченко связан с конфликтом силовых ведомств и бизнес-интересами различных групп элит». Борьба бульдогов под ковром еще не закончена?

В США 2 августа пошел отсчет 180-дневного срока, в течение которого Служба национальной разведки обязана представить в Конгресс доклад о крупнейших российских предпринимателях, связанных с Кремлем, — с указанием размеров и источников их доходов, сведениями об активах родственников и деловых контактах с иностранными компаниями. После чего, видимо, начнется «загонная охота» на спрятанные в офшорах капиталы. Списки готовятся. И все, что нынче укрыто от российских правоохранителей, окажется на счетах Министерства финансов США.

И в Великобритании подготовлена засада: 1 января вступает в силу закон «О криминальных финансах». Он даст возможность судам направлять иностранным собственникам активов в Великобритании так называемый запрос о состоянии имущества необъясненного происхождения. А дальше вступит в силу Конвенция ООН против коррупции: не сумел объяснить — отберут. Но тогда уже конфискованные средства, ранее украденные в России, навсегда станут собственностью других стран. Тех, где цирк в судах не приветствуется.

19rus.info.

***

Изъятое у Захарченко стало самой крупной суммой, которую обратили в доход государства. Предыдущий «рекорд» принадлежал имуществу, отсуженному у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Однако эта сумма меньше на порядок – 1,1 миллиард рублей. Но в конечном итоге стоимость имущества Захарченко может оказаться меньше 9 миллиардов, ведь оно будет распродаваться на специальном аукционе.

«Новые Известия» посчитали, во что можно обратить такую большую сумму. Согласно данным Росстата, средний размер пенсии в РФ в июне 2017 года составил 12 923 рубля. Как выяснилось, 9 миллиардов рублей – это около 700 тысяч пенсий. В годовом исчислении эта сумма эквивалентна 58 тысячам российских пенсионеров.

Средняя зарплата в России, согласно информации Росстата, составляет 39331 рубль. Значит «миллиарды Захарченко» - это около 229 тысяч зарплат. Также на 9 миллиардов можно построить в Москве 60 детских садов, 11 школ или 10 районных поликлиник широкого профиля.

inkazan.ru.
 
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