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Железногорск
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Комментарии
  • Особо важное дело
    Однако"Ментовские войны",что на "НТВ" вечером-вершок.Вершок,просто огромного асберга. Железный Феликс,был бы очень огорч... >>>

  • Не обошлось
    "Хорошо на бумаге да забыли про овраги". Но,эта штука бьет в самое больное место и ........ очень,очень больно. >>>

  • Особо важное дело
    Честно говоря, блевать от этого хочется. >>>

  • Хорошо бы повторить?
    Давние посевы ненависти дают сочные гроздья. Чтобы это закончилось, надо, прежде всего, с самими собой разобраться. Амер... >>>

  • Хоть шерсти клок?
    uranbator.ru/.../8 ) >>>

  • Плановая нищета
    Юрась,Вы не по тем учебникам изучали историю своей Родины.Прошу,устраните пробел и Вам будет легче жить.Не гоже окончате... >>>

  • Хоть шерсти клок?
    Гость ответьте?Кому,под какой бизнес,за какие деньги.Территория там так(простите засрана),что требует большой капитализа... >>>

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Friday, 01 December 2017

Извините, но это уже по ту сторону обычной глупости.

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02.12.2005
открылся салон обслуживания сотовой связи «Билайн»

02.12.2007
в день выборов депутатов Госдумы впервые было проведено голосование по «Народному бюджету»

02.12.2010
объявлен творческий конкурс на лучший проект гимна ЗАТО Железногорск (решение Совета депутатов N 10-58Р)

по материалам библиотеки им.Горького
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Телепрограмма операторов г. Железногорск
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Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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