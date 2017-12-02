Картечь ложится ближе, ближе... То есть, капремонты кровель. На днях одна дамочка с Восточной рассказывала по телефону о своих злоключениях, связанных с федеральной программой содействия капитальному ремонту жилого фонда. История была замечательная, и я вам её обязательно перескажу, но сегодня о другом. Выглядываю давеча в окно и вижу: начало календарной зимы очень удачно совпало со стартом аналогичных работ на кровле буквально соседнего дома. Теперь репортажи можно писать, прямо не вставая из-за компьютера. Мечты сбываются. Лишь бы только дождь в Новый год не пошёл...