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Железногорск
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  • Особо важное дело
    Однако"Ментовские войны",что на "НТВ" вечером-вершок.Вершок,просто огромного асберга. Железный Феликс,был бы очень огорч... >>>

  • Не обошлось
    "Хорошо на бумаге да забыли про овраги". Но,эта штука бьет в самое больное место и ........ очень,очень больно. >>>

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    Честно говоря, блевать от этого хочется. >>>

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Записки фенолога. Пора Печатать E-mail
Friday, 01 December 2017

Картечь ложится ближе, ближе... То есть, капремонты кровель.

На днях одна дамочка с Восточной рассказывала по телефону о своих злоключениях, связанных с федеральной программой содействия капитальному ремонту жилого фонда. История была замечательная, и я вам её обязательно перескажу, но сегодня о другом. Выглядываю давеча в окно и вижу: начало календарной зимы очень удачно совпало со стартом аналогичных работ на кровле буквально соседнего дома. Теперь репортажи можно писать, прямо не вставая из-за компьютера. Мечты сбываются. Лишь бы только дождь в Новый год не пошёл...

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01.12.1965
открылось первое в городе бюро добрых услуг по ул. Свердлова, 40

01.12.2002
основан театр кукол "Теремок"

по материалам библиотеки им.Горького
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