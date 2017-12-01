Торговый ряд. Правовой ликбез любителям дорогих гаджетов. ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации 22 ноября 2017 года Железногорский городской суд в составе: председательствующего судьи Черенковой Е.В., при секретаре Тригубенко А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Циглер Вячеслава Геннадьевича к обществу с ограниченной ответственностью «Эльдорадо» о защите прав потребителя, УСТАНОВИЛ: Циглер В.Г. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Эльдорадо» о защите прав потребителя, мотивируя свои требования тем, что ДД.ММ.ГГГГ приобрел у ответчика смартфон <данные изъяты> серийный №, стоимостью 52 270,00 руб., что подтверждается кассовым чеком. В процессе эксплуатации товара в период гарантийного срока ДД.ММ.ГГГГ у смартфона проявился недостаток «батарея не держит заряд». Смартфон был сдан ответчику на гарантийный ремонт, после гарантийного ремонта смартфон был возвращен истцу, однако ДД.ММ.ГГГГ истец вновь был вынужден сдать смартфон ответчику. В связи с очередной неисправностью истец ДД.ММ.ГГГГ потребовал от ответчика возврата денежных средств, уплаченных в счет товара в размере 52 270,00 руб., однако его требования удовлетворены не были. Ссылаясь на изложенные обстоятельства и нормы Закона РФ «О защите прав потребителей», истец просит взыскать с ответчика в свою пользу денежную сумму, уплаченную за товар в размере 52 270,00 руб.; неустойку в размере 18 817,20 руб.; компенсацию морального вреда в размере 10 000,00 руб.; расходы на оказание юридических услуг представителя в размере 7000 руб.; штраф в размере 50% от присужденной в пользу истца денежной суммы. Истец Циглер В.Г. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о дате, месте и времени рассмотрения дела, поступило заявление о рассмотрении дела без его участия. Представитель ответчика ООО «Эльдорадо», в судебное заседание не явился, о дате и времени был извещен надлежащим образом, сведений об уважительности причин неявки суду не сообщил, об отложении дела слушанием, рассмотрении дела в его отсутствие не ходатайствовал, возражений относительно заявленных исковых требований не представил. В соответствии с ч.1 ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства... В силу п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. Согласно представленных истцом документов на проданный ему товар установлен гарантийный срок 12 месяцев. Недостатки товара выявлены в течение установленного гарантийного срока. Согласно акту выполненных гарантийных работ по ремонту № от ДД.ММ.ГГГГ была произведена замена батареи (FR30), аппарат исправен . Однако после возврата истцу смартфона, вновь проявился недостаток – батарея не держит заряд, смартфон не реагирует на включение , в подтверждение чего был составлен акт регистрации брака от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №. В последующем после возврата истцу смартфона, недостаток был обнаружен вновь – смартфон не включался и не заряжалась батарея. ДД.ММ.ГГГГ истец обратился к директору ОП «магазин № 1 г.Железногорск» ООО «Эльдорадо» с просьбой провести независимую экспертизу смартфона с целью установления недостатка товара, а также причин его возникновения, т.к. он не согласен с заключением сервисного центра. В подтверждение обнаруженного недостатка был составлен акт регистрации брака от ДД.ММ.ГГГГ регистрационный №, и истцу выдана квитанция о приеме товара на гарантийный ремонт. До настоящего времени истцу товар с устраненными нарушениями не возвращен, экспертиза в отношении товара не проведена. Принимая во внимание вышеуказанные акты регистрации брака, суд находит установленным факт продажи ответчиком истцу товара ненадлежащего качества и считает подлежащими удовлетворению требования Циглер В.Г. о взыскании денежных средств, уплаченных за товар в размере 47 519,00 руб., без учета уплаченной при покупке смартфона страховой премии в размере 4751,00 руб. согласно заказу клиента № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. В судебном заседании установлено, что ООО «Эльдорадо» продан истцу товар ненадлежащего качества, чем, нарушены права Циглер В.Г., как потребителя, в связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда. Исходя из принципа разумности, с учетом конкретных обстоятельств дела, длительности нарушения прав потребителя суд считает требования о компенсации морального вреда в размере 10 000,00 рублей завышенными и полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца моральный вред в размере 3000 рублей . В судебном заседании установлено и не оспаривается сторонами, что ДД.ММ.ГГГГ истец обратился с письменной претензией к ответчику. В претензии истец указал, что отказывается от исполнения договора купли-продажи, в связи с тем, что в товаре обнаружен недостаток, просил вернуть деньги, уплаченные за смартфон. Таким образом, истец реализовал своё материальное право как потребитель на возврат уплаченной за товар суммы. В соответствии со ст. 22 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования. ДД.ММ.ГГГГ ответчик получил претензию Циглер В.Г., однако, в установленный десятидневный срок требования истца не исполнил. В соответствии с ч.1 ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей», за нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара . Учитывая данные обстоятельства, суд считает что требование истца о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГподлежит частичному удовлетворению в размере 6 652,66 руб. (47519,00 руб. х 1% х 14 дней), при этом отказывая в удовлетворении требований истца о взыскании неустойки в размере 3% от цены товара, как основанном на неверном толковании закона. В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. При этом штраф как мера гражданско-правовой ответственности не является способом обогащения, а является мерой, направленной на стимулирование своевременного исполнения обязательств. Поскольку требования истца не удовлетворены в добровольном порядке, с ответчика, ООО «Эльдорадо» подлежит взысканию штраф в размере 28 585,83 руб.=(47 519,00+3 000,00+6 652,66)/2 в пользу потребителя. В соответствии ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В обоснование понесенных судебных расходов, связанных с подготовкой претензии и искового заявления, истцом представлен талон <данные изъяты> № на личные услуги от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым истцом оплачено 7 000,00 руб. представителю за консультацию, подачу иска в суд. Учитывая объем оказанных представителем юридических услуг, конкретные обстоятельства дела и характер спорных правоотношений, реальные затраты времени на сбор документов и написание искового заявления, на подготовку претензии, суд полагает, что расходы истца по оплате услуг представителя обоснованы и исходя из критериев разумности подлежат взысканию с ответчика в размере 7000 рублей. В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований. Таким образом, с ответчика подлежит взысканию в доход бюджета городского округа государственная пошлина, исходя из требований ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ, в размере 2 125,15 руб. (1 825,15 руб. по требованию имущественного характера и 300 руб. по требованию неимущественного характера). Руководствуясь ст.ст. 194-198, 233-235 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд РЕШИЛ: Исковые требования Циглер Вячеслава Геннадьевича удовлетворить частично. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эльдорадо» в пользу Циглер Вячеслава Геннадьевича деньги, уплаченные за товар, в размере 47 519 рублей 00 копеек, неустойку в размере 6 652,66 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей, штраф в размере 28 585 рублей 83 копейки, расходы по оплате услуг представителя в размере 7000 рублей, а всего взыскать деньги в сумме 92 757 (девяносто две тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 49 копеек . Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Эльдорадо» в доход бюджета городского округа госпошлину в размере 2 125,15 руб. Решение может быть также обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд путем подачи жалобы в Железногорский городской суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления. Судья Железногорского городского суда Е.В.Черенкова. gelgor—krk.sudrf.ru .