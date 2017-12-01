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Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Страна и Мир arrow Винтик межгосударственный  
Friday, 01 December 2017
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Комментарии
  • Плановая нищета
    Юрась,Вы не по тем учебникам изучали историю своей Родины.Прошу,устраните пробел и Вам будет легче жить.Не гоже окончате... >>>

  • Хоть шерсти клок?
    Гость ответьте?Кому,под какой бизнес,за какие деньги.Территория там так(простите засрана),что требует большой капитализа... >>>

  • Если завтра война
    Если бы Борис Абрамыч стоял у штурвала российского, не было бы никакого ажиотажа. У Бориса Абрамыча весь мир бы друзьми ... >>>

  • Не обошлось
    Если только неродной atomic-energy.ru/.../... ) >>>

  • Не обошлось
    Повода для беспокойства особого нету. До "золотого миллиарда" ещё далеко. >>>

  • Если завтра война
    Совсем о...ели? >>>

  • Не обошлось
    Никита Медянцев не сын ли Васи Медянцева, кто знает? >>>

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Винтик межгосударственный Печатать E-mail
Thursday, 30 November 2017

Бывший редактор "Новой газеты" - про оперативную память СМИ.
 
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История Железногорска
30.11.1962
принимается в эксплуатацию вход на стадион "Труд", кассовый павильон, пирожковая и ограда

30.11.1986
открылся первый в городе клуб "Икар"

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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