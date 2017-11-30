След изотопа рутения обнаружен в Сухобузимском районе. НЕ ОБОШЛОСЬ «Дул, как всегда октябрь ветрами», - ещё когда намекал «зелёным» активистам Владимир Владимирович М. Радиоактивный рутений-106 зафиксировали датчики вблизи Красноярска В распоряжении Новостей ТВК оказались данные мониторинга радиационной обстановки на территории Красноярского края в сентябре-октябре. Как оказалось, с 4 по 7 октября рутений-106 был обнаружен в п. Большая Мурта. С 4 по 5 октября его концентрация составила 7,8±3,14*10-5 Бк/м3, а с 6 по 7 октября – 11,28±4,51*10-5 Бк/м3. Самая высокая концентрация была зафиксирована в с. Сухобузимское с 6 по 7 октября. Она составила 20,76±3,32*10-5 Бк/м3. Как отметил источник Новостей ТВК, рутений-106 не характерен для нашего региона. «Обычно мы в пробах аэрозолей его не обнаруживаем. У нас характерен бериллий, цезий – это естественное содержание наших территорий. Поскольку рутений-106 вдруг появился, мы измерили его концентрацию», – сообщил источник. В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю сообщили, что у них информации о превышениях рутения-106 в воздухе Красноярского края нет. Информацию о наличии в воздухе этого небезопасного радиоактивного вещества в контролирующем ведомстве узнали от журналистов Новостей ТВК. «На сегодняшний день контроль за ситуацией осуществляется, но максимальных уровней объемной активности рутения-106 в атмосферном воздухе не зарегистрировано», – сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. Тем не менее, в Роспотребнадзоре планируют еще раз отследить данные по возможному обнаружению рутения-106 в окрестностях Красноярска. Напомним, с 25 сентября по 1 октября был зафиксирован выброс рутения-106 на территории Челябинской области. Так, в с. Аргаяш радиационный фон оказался превышен в 986 раз в соотношении с фоновыми значениями, а в п. Новогорный – в 440 раз. В конце сентября радиоактивное облако накрыло европейские страны. После опубликования отчета Росгидромета Гринпис объявил, что возможным источником выброса рутения-106 может быть предприятие «Маяк», расположенное в закрытом г. Озёрск. Там перерабатывается отработавшее ядерное топливо . В качестве аргумента «зеленые» выдвинули то, что согласно данным Росгидромета населенные пункты, в которых был зафиксирован наибольший скачок радиации, расположены рядом с «Маяком». «Аварийный выброс рутения-106 на комбинате “Маяк” может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов», – сообщили в организации. Однако свою причастность к выбросу радиации на предприятии опровергли. «На ФГУП "ПО "Маяк" в 2017 г. источники из рутения-106 не производились, выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях. Радиационный фон в норме. Дополнительно сообщаем, что работы по выделению рутения-106 из отработавшего ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на нашем предприятии не проводятся уже много лет», – рассказали в пресс-службе «Маяка». Существует и еще одна версия, откуда бы мог появиться рутений в Челябинской области – повреждение спутника, который в это время пролетал над регионом. tvk6.ru . *** Честно сказать, чего-то такого я ожидал с самого начала, но специально отмалчивался ради чистоты эксперимента. Но теперь давайте откроем ящичек Пандоры и насладимся симфониями апокалипсиса. Благо, один из композиторов у нас всегда под рукой и перерывов в работе почти не делает. «Как бы между прочим, за привычными оправданиями товарищей из корпорации знаний "это не наш рутений, это не мы, мы так высоко не можем ", нам тут же сообщают, что на Маяке "остеклованы первые 50 млн. кюри активности". Чтобы был понятен масштаб, это соответствует суммарной активности всей радиоактивной грязи, которая была выброшена в окружающую среду в результате катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Получается, ребята упаковали в стекло на инновационной чудо-печи свой первый "чернобыль". Ну, разве они не красавцы и не заслуживают похвалы!? И хрен с ним, с этим рутением. Теоретически, его выброс вполне мог произойти в процессе работы этой чудо-печи (некоторые специалисты именно так и считают). Но тут такие достижения, что последняя история с рутением - это песчинка в аравийской пустыне. Согласитесь, и сама чудо-печь тоже прекрасна. Как говорил один исторический персонаж: "Красотою лепа, червлёна губами, бровми союзна, м-м-м!" Теперь самая опасная на планете отрава будет компактно и аккуратно разлита по стальным бочонкам - эдаким ядрёным консервам с упакованной в них смертью. Можно вывозить дорогой гостинец в самый центр континентальной части страны - под миллионный Красноярск. В ещё одно уникальное и инновационное место на многострадальной сибирской земле - в так называемую "подземную исследовательскую лабораторию". Так пропагандисты из корпорации знаний и их экологической обслуги называют будущий красноярский супермогильник. Он тоже обещает быть уникальным, прекрасным и инновационным. И остеклованная дрянь, которую там замуруют, будет представлять потенциальную угрозу всему живому миллионы лет» ( отсюда ). *** Надо поискать в сети давнего федосова оппонента из «творческого спецназа Путина». Внутренний чекист подсказывает, что идея о распылении вблизи ни в чём не повинных предприятий Корпорации Ада изотопа рутения пиндосовскими агентами с воздушных шариков уже должна вызреть в специальным образом подготовленных мозгах. Роза ветров тоже подкуплена, это ясно. Кто первым озвучит сенсационную версию, интересно? *** И в заключение - записки с мест, естественно. Как же без них: Теория — хорошо, но лучше увидеть 2 ноября прошёл рабочий визит делегации Общественного совета Росатома на ГХК. В составе делегации были представители РАН, общественных экологических организаций и фондов, Общественной палаты РФ, Центра экологической политики России. Традиционный визит делегации Общественного совета Росатома выпал на исторический для ГХК день: участники тура стали свидетелями старта переработки на ОДЦ первой сборки ВВЭР-1000, заведённой в камеру фрагментации твэлов из «мокрого» хранилища. — Откуда сборка? — интересовались гости, разглядывая «первую боевую» через стекло «горячей камеры». — С Балаковской АЭС, — отвечал директор ИХЗ Игорь Сеелев. — Почти 30 лет была на «мокром» хранении, сначала при станции, потом у нас. Мы многократно отработали все операции на специальных макетах, прежде чем завести её на радиохимическую переработку. Высокую компетентность и вовлечённость специалистов комбината, охотно и грамотно отвечавших абсолютно на все вопросы, не раз отметили гости по ходу всего техтура. Практически все они уже бывали на ГХК, однако наши новые производства по безопасному обращению ОЯТ увидели впервые. Узлы примыкания, обеспечивающие передачу топлива из «мокрого» хранилища как на «сухое» хранение, так и на переработку в опытно-демонстрационный центр, впечатление точно произвели. Как и подгорная часть комбината, где на примере реактора АДЭ-2 члены делегации смогли оценить новые технологии Росатома, созданные для безопасного вывода из эксплуатации объектов наследия. В заключение на многочисленные вопросы отвечал генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов, представив принципиальные моменты современного этапа развития предприятия. Задача таких техтуров — формировать комплексное понимание происходящего в атомной отрасли с точки зрения представителей разных направлений науки и общественной деятельности. Важность этой работы подчёркивает тот факт, что председателем Общественного совета является руководитель Госкорпорации. Александр Никитин председатель правления ЭПЦ «Беллона»: - Главным образом интересовал ОДЦ и всё с ним связанное, потому что у общественности есть вполне понятные опасения насчёт будущего завода РТ-2. Мы, конечно, верим, когда нам рассказывают про новые технологии, исключающие наработку жидких отходов. Но посмотреть, как всё это будет выглядеть на деле, конечно, необходимо. sibghk.ru . *** Одним из главных итогов прошедших 21-22 ноября выставки «АтомЭко» и Международного общественного форума-диалога стало подписание соглашения о сотрудничестве в сфере финальной изоляции радиоактивных отходов (РАО) между Госкорпорацией «Росатом» и Национальным агентством по обращению с радиоактивными отходами Франции (ANDRA). В рамках данного соглашения стороны продолжают развитие сотрудничества в сфере национальной системы обращения с радиоактивными отходами, в частности, обмена научно-технической информацией, результатами исследований и разработок, а также правовыми, социальными и этическими нормами. В соглашении российская и французская стороны договариваются о проведении экспертиз технических решений, а также организации семинаров и визитов групп специалистов на объекты финальной изоляции России и Франции. Кроме этого, в рамках прошедших мероприятий был представлен проект по созданию подземной исследовательской лаборатории в Красноярском крае. Заместитель директора по строительству ФГУП «НО РАО» Алексей Журавлев рассказал участником круглого стола «Подземные исследовательские лаборатории: обоснование долговременной безопасности глубинного захоронения высокоактивных РАО» о планах по созданию объекта и планируемых исследовательских работах. Алексей Журавлев в своем докладе отметил, что в 2018 году начнется строительство наземных объектов будущей лаборатории. С 2025 года пройдет серия исследовательских работ по определению возможности финальной изоляции высокоактивных радиоактивных отходов в Нижне-Канском гранитоидном массиве. Исследования по плану продлятся до 2030 года, но если этого будет недостаточно для обоснования безопасности, то работы по изучению массива будут продолжены. Отдельный круглый стол был посвящен работе с общественностью. Руководитель Центра общественных связей ФГУП «НО РАО» Никита Медянцев рассказал об успешном опыте работы по снижению социальной напряженности в регионах, где расположены объекты финальной изоляции радиоактивных отходов. Со своими предложениями по работе с населением выступили и представители экологических организаций. «Необходимо развивать систему конкурсной и грантовой поддержки социальных проектов, связанных с повышением уровня экологической грамотности населения, распространением объективных научных данных о способах хранения и финальной изоляции РАО, - отметил в своем выступлении заместитель директора Межрегиональной общественной организации «Экологический центр Стриж» Томской области Андрей Баздырев. - Также необходимо создавать информационные центры при объектах финальной изоляции РАО, а также наладить взаимодействие с образовательными учреждениями и общественными институтами». Директор Красноярской региональной общественной экологической организации «Плотина» Александр Колотов отметил важность развития общественного контроля за подземной исследовательской лабораторией: «Строительство и эксплуатация подземной лаборатории – многолетний процесс. Общественный контроль за ним также должен выстраиваться с учетом этой долгосрочной перспективы. Самым оптимальным вариантом, наименее зависящем от политической конъюнктуры, может стать создание Общественного наблюдательного совета при Железногорском филиале ФГУП «НО РАО». norao.ru .