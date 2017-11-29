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Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Окружающая среда arrow Хватай мешки, вокзал отходит  
Wednesday, 29 November 2017
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Комментарии
  • Триумф русской педагогики
    Больной, вас в 6-ой палате ждут лечащий врач и Гитлер! >>>

  • БЛЕСК И НИЩЕТА ЦМСЧ-51
    "Чем больше развивается медицина, тем больше становится больных". Путин и правительство, наверное, этим руководствуются. >>>

  • БЛЕСК И НИЩЕТА ЦМСЧ-51
    В нашгороде ,Пешков находит квартиры для артистов театра, а для врачей у него нет квартир!Поэтому имеем то, что имеем. Д... >>>

  • Триумф русской педагогики
    Российское государство сколько существует, столько необратимо распадается. А Навального надо в дурдом посадить, чтобы уб... >>>

  • Плановая нищета
    281117 У меня такое подозрение возникло, что охрана революционных завоеваний провокационный диалог затеяла. >>>

  • Плановая нищета
    281117 Не знаю чего вы начитались. В общественных науках, которых мне довелось изучать в учебных заведениях национал-бол... >>>

  • Плановая нищета
    Юрий, читайте, читайте! Национал-большевизм (имеется в виду курс на агрессивную гегемонию Советской России после провала... >>>

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Хватай мешки, вокзал отходит Печатать E-mail
Wednesday, 29 November 2017

Очередным слухам об отъезде г-на Чебурашкина посвящается.
 
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