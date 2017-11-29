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Железногорск
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Сантименто, сакраменто Печатать E-mail
Tuesday, 28 November 2017

Урок экологического градоведения от директора МП "КБУ".

Сами понимаете, граждане, никак не мог "Уран-Батор" пройти мимо такого предложения народных масс. Ну просто никак!

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Мы только немножечко ускорили ход ответственного совещения в Сером доме, чтобы поберечь ваше время и трафик. Ну, и чуть-чуть динамики добавить в решение текущей проблематики.

 
 
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