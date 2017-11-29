Если в кране нет воды, надо срочно организовать погромчик. «Протоколы сионских мудрецов» приобщили к уголовному делу Маргинальная версия о ритуальном убийстве царской семьи получила поддержку РПЦ и Следственного комитета. Сползание российского политического дискурса в средневековую архаику возвращает к жизни самые дикие мифы, казалось бы, раз и навсегда отброшенные общественным мнением еще сто и более лет назад. А обслуживать такое специфическое «духовное возрождение» берется институт, по природе своей призванный сдерживать разгул диких инстинктов и ненависти в обществе. Сколько прекрасных слов о «сдерживании инстинктов» сказал за последние годы руководитель этого института — патриарх Кирилл! Но, видно, «против лома нет приема». 27 ноября патриарх торжественно председательствовал на конференции в московском Сретенском монастыре на Лубянке, центральной темой которой стало «ритуальное убийство» царской семьи сто лет назад. Круглая дата задаст тон церковной жизни в наступающем году. Ведь 2017-й — год столетия Русской катастрофы — Московская патриархия отметила крайне невыразительно, всячески уклоняясь от внятных моральных оценок случившегося сто лет назад. Единственный вывод, который РПЦ предложила сделать обществу из 100-летнего опыта Катастрофы, явно конъюнктурен: любой ценой надо избегать революций, смиряясь и закрывая глаза на любые безобразия власти. Потому что, дескать, революция, по определению, хуже любых безобразий. Вместе с тем именно революция 1917 года (конечно, Февральская, а не Октябрьская) принесла Российской церкви освобождение от уз государства и шанс стать реальным субъектом российской истории. Церковь попыталась воспользоваться этим шансом на единственном за всю ее 1000-летнюю историю свободном Соборе 1917–18 гг. Получилось, наверное, не очень убедительно… Снова РПЦ утратила свою субъектность в российском обществе в 1927 году, когда ее временный руководитель митрополит Сергий (Страгородский) подписал «декларацию лояльности», то есть подчинил церковь советской власти, а несогласные с «новым курсом» ушли в подполье. Современная, путинская политическая конструкция России менее всего благоприятствует свободной церковно-общественной активности, а отформатированная еще Сергием под «обслуживание безбожной власти» церковная структура вполне комфортна для нынешней власти. И наивно ждать от такой структуры какой-то своей, независимой позиции, тем более — идущей вразрез с позицией Кремля. Поэтому требование выяснить, было ли убийство царской семьи 17 июля 1918 года «ритуальным», — не более чем переведенная на церковный язык установка официальной пропаганды: искать внешних и внутренних врагов, которые создают России проблемы. С точки зрения официальной шовинистической идеологии, внушаемой россиянам через зомбоящик, вся наша история — предмет для гордости, цепь великих побед, а если есть в этой истории черные страницы, то они написаны коварными врагами. Это обычная параноидная «теория заговора». В ужасах революции виноват не русский народ, а внешние враги, «на деньги Запада» сформировавшие в России пятую колонну, и царя убили не русские революционеры, а злобные враги-талмудисты, которые принесли таким образом жертву диаволу. Конференция в Сретенском монастыре продемонстрировала, насколько немаргинальными стали такие убеждения в современной РПЦ. Если в 90-е годы о «ритуальной» версии говорили лишь отдельные активисты полуподпольных православных братств, то теперь ее открыто высказывают сановные иерархи — такие как митрополит Платон (Удовенко) или руководитель Синодального отдела по делам молодежи епископ Серафим. Сам «царский духовник» епископ Тихон (Шевкунов) заявил, что в ритуальном характере убийства царской семьи не сомневается большинство (!) членов патриаршей комиссии по установлению подлинности останков этой семьи. Идя на встречу «соборному мнению церкви», Следственный комитет России обещает на полном серьезе проверить «ритуальную» версию. Стало быть, Следственный комитет теоретически допускает, что царя и его семью могли принести в жертву враги русского народа — иудеи? Или, может быть, этот ритуал проводился по канонам религии вуду?.. Определение позиции РПЦ относительно предполагаемых останков царской семьи — центральная тема открывающегося 29 ноября в Москве Архиерейского собора. Патриарх уже пообещал решить этот вопрос, невзирая на данные научных экспертиз. РПЦ канонизировала царскую семью в 2000 году как «страстотерпцев», но большинство политизированных «православных активистов» ставит акцент в своем почитании царственных страстотерпцев именно на «ритуальный» характер их убийства. То есть подчеркнуто усердное почитание этих страстотерпцев является для многих лишь формой демонстрации антисемитизма, веры в «еврейский заговор» против России. Такие интенции охватывают значительную часть епископата РПЦ, не говоря уже о рядовом духовенстве. Гигантская протестная энергия, накапливающаяся в церкви, канализируется в относительно безопасное для руководства РПЦ антисемитское русло. Похоже, и светская власть признает полезность такой канализации. Протестует только еврейская община: в лице спикера Федерации еврейских общин России Боруха Горина она осуждает «абсолютно юдофобский миф, который использовали в антисемитской пропаганде несколько десятилетий». Горин вполне логично напоминает, что большевики проповедовали атеизм и убивали своих оппонентов во имя революции, а не в рамках какой-то религиозной практики. Российские евреи, особенно верующие, также подвергались репрессиям, синагоги закрывались и разрушались, против их религии власть осуществляла такие же гонения, как и против православия. Но «теория заговора» тем и сильна, что логика против нее беспомощна. Еще каких-то 5 лет назад невозможно было поверить, что русские будут готовы убивать украинцев, а государственное телевидение России станет угрожать «радиоактивным пеплом» США. Если тренд на ксенофобию и глобальную изоляцию России не удастся переломить, то как знать, не будет ли в обозримом будущем «снята последняя печать» и не станет ли антисемитизм частью государственной идеологии. novayagazeta. *** Еврей Юровский убил царя, и это был тайный ритуал иудаизма — вот исчерпывающая интерпретация высказываний Шевкунова. Утверждение о практике тайных человеческих жертвоприношений в иудаизме нанесло сильнейшее оскорбление всем верующим иудеям в мире, не только в России. Это вам не покемонов в храме ловить. И если теперь синагога, главный раввин России и РЕК промолчат, пусть они потом не жалуются на последствия. Преступное деяние (оскорбление чувств верующих) уже состоялось, далее следует ждать оценки следователей и прокуроров. И публике она уже известна. По сообщению старшего следователя по особо важным делам СК России Марины Молодцовой, «следствием планируется назначение психолого-исторической судебной экспертизы для разрешения вопроса, связанного в том числе и с возможным ритуальным характером убийства царской семьи». То есть Шевкунов, уверенный, что публичное оскорбление, представленное в виде версии, надо обосновать и доказать, призвал для этого Следственный комитет. В фильме о гибели Византии архиерей Тихон явил себя человеком малообразованным (лично мне, как востоковеду, это ясно). Теперь мы знаем, что человек, которого называют духовником нашего президента, — махровый антисемит, а в недрах патриархии зреет новое издание знаменитого дела Бейлиса, самого громкого дела царской России. В 1911 году заводской приказчик Менахем Бейлис был арестован по обвинению в ритуальном убийстве ученика киевского духовного училища. На процессе Бейлиса сама идея о тайной практике человеческих жертвоприношений иудеев прошла такую экспертизу, что Следственному комитету России, не от великого ума его руководителей втянутого в идеологическую аферу Шевкунова, лучше бы заткнуться. Свое развернутое мнение о ней высказали сотни лучших умов Европы и мира (в том числе и глубоко религиозных), среди них Александр Блок, Горький, Сологуб, Вячеслав Иванов, Леонид Андреев, Мережковский, Гиппиус, Томас Манн, Герберт Уэллс, Чемберлен, Томас Харди, Анатоль Франс, создатель знаменитых трудов по истории религии «Золотая ветвь», «Фольклор в Ветхом Завете» Фрэзер. Недалеко от Марселя человечество ведет строительство ITER, самого грандиозного сооружения в истории цивилизации — первого термоядерного реактора, в основу которого положена идея нашего соотечественника и гуманиста академика Сахарова. Россия воплощает этот фантастический проект вместе с самыми развитыми странами мира. И вот в нашу жизнь вернулись дикие суеверия столетней давности в виде «версии», которую будут проверять не только следователи, но и священники с учеными. Я полагаю, что любой ученый, согласившийся войти в такую комиссию, должен потерять право им называться. С XIX века национализм в Европе невозможно было отделить от антисемитизма. Его крайние формы нам продемонстрировали немцы. Возродившийся на руинах коммунистической идеологии в Восточной Европе национализм добросовестно воспроизвел эту черту. В Польше оскверняют памятники жертвам геноцида евреев. В клянущейся в верности европейскому выбору Литве написавшую о роли местных коллаборационистов в уничтожении евреев Руту Ванагайте затравили и заставили покинуть родину буквально на наших глазах. Ее книгу изъяли из магазинов. На Украине и вовсе изрядная часть населения встала под нацистские знамена. Посреди Винницы поставили позорный памятник Петлюре, организатору массовых еврейских погромов. Все это произошло под разговоры о национализме с новым, уже европейским лицом, с некоей «новой правдой», вошедшей в исторический обиход. Идея проста: наши прадеды и деды страдали от Советской власти, с Западной Украины депортировали более 100 тысяч человек, поэтому сегодня наше знамя — знамя СС. Возможно, так им завещали их деды. А мой отец учил меня другому: не может быть никакого примирения. Полигон, на котором обучали офицерский и сержантский составы дивизии ваффен СС «Галичина» находился за забором концлагеря Дахау, трубы которого дымили над ее знаменами. А Шевкунов высказал мысль организаторов еврейских погромов и лидеров знаменитых русских антисемитов во главе с депутатом Госдумы Пуришкевичем. Если уж обратиться к условному нравственному примеру, то на ум приходит скорее наш великий ученый, соавтор теории сверхпроводимости академик Виталий Гинзбург, оставшийся в нашей памяти образцом совести и порядочности. Невозможно представить, чтобы атеист и официальный борец с лженаукой Гинзбург ударил ногой в лицо связанного человека, как это легко сделал наш без преувеличения великий режиссер Никита Михалков, спешащий в старости к месту и не к месту подчеркнуть свою религиозность. Как постоянно демонстрирует нам жизнь, совесть и религиозное чувство в современном мире — совсем не одно и то же. Между теорией об употреблении христианской крови в иудаизме и «Протоколами сионских мудрецов» дистанции почти нет. Поэтому новая версия «дела Бейлиса» заглохнет, скорее всего, не начавшись. Или нанесет Путину такой ущерб, что он сам принужден будет его закрыть. И дальше мы будем жить со своими ценностями, а его инициаторы пусть живут со своими скрепами, заменяющими им совесть. Но мы сделаем все, чтобы наши внуки презирали их взгляд на мир, мировоззрение плебеев. novayagazeta. *** Почему убийство царской семьи не могло быть ритуальным Объясняет историк и религиовед Андрей Зубов. Резюмируя итоги конференции, патриарх Кирилл сказал, что окончательное решение по аутентичности останков не может быть вынесено наукой. Почему? Наука вынесла свое решение. Множество исследований в лучших генетических лабораториях, в том числе и во всемирно известной английской лаборатории профессора Брайана Сайкса, исследований с применением различных методик, безусловно доказали, что останки 9 человек, найденные в 1987 году в Поросенковом Логе, и захороненных в 50 шагах от них тел юноши и девушки, обнаруженные в 2007 году, — безусловно, принадлежат Царской семье, доктору Евгению Боткину, камердинеру Алоизию Труппу, повару Ивану Харитонову и помощнице императрицы (постельничей) Анне Демидовой. Научные данные неопровержимы. Церковь может сколько угодно спорить о правомерности канонизации Царской семьи — это ее право, но сомневаться в верифицированном научном результате — это, по сути, то же самое, что осуждение в 1616 году гелиоцентрической системы мира Коперника-Галилея, за которое, кстати, папе Иоанну-Павлу II пришлось публично просить прощения. Вторжение церкви в сферу науки столь же абсурдно, сколь и вторжение науки в сферу религиозного опыта. Наука не может доказать, страстотерпец ли Николай II, а церковь своими силами не может доказать аутентичность екатеринбургских останков и потому продолжает просить проведения научных экспертиз. А теперь о ритуальном убийстве. Наука, на этот раз историческая, может с определенностью сказать: - Иудаизм не имеет практики ритуальных убийств, и любое человеческое жертвоприношение считается в Торе тяжким преступлением. Бог нещадно карал еврейский народ за попытки следовать Ханаанским практикам человеческих жертвоприношений. «Это — мерзость пред Господом» [Иер. 32:35]. - Большевики, бывшие воинствующими безбожниками по определению, никаких религиозных ритуалов не совершали и совершать не могли. - Обнаружение в Поросенковом Логе всех черепов убитых в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, учитывая безусловность их принадлежности Николаю II, его супруге, наследнику, дочерям и четырем близким людям, делает предположение о привозе в Москву головы царя плодом больного воображения. Поскольку все три позиции подтверждают одна другую, речи о ритуальном убийстве быть не может. Уверен, что нынешняя позиция государства, потакающего мракобесам, ищущим повсюду «жидомасонский заговор», и позиция Русской православной церкви, обскурантистски отвергающей позитивный научный анализ, вскоре будут вызывать жгучий стыд и у православных христиан, и у неверующих наших граждан. novayagazeta.