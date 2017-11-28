Стратегические муниципальные предприятия - на грани коллапса. ИГРА В ПОПУГАЙКИ Ужасно двусмысленный заголовок получился. Тем и горжусь. Когда в конце апреля с.г. арбитраж суд Восточно-Сибирского округа оставил без внимания кассационную жалобу МП «Гортеплоэнерго» на судебное решение о взыскании 446 млн рублей в пользу ООО «Краевая энергосберегающая компания» (Виктору Дранишникову неподъёмной показалась пеня в 179 тысяч), ваш корреспондент приготовился к большому празднику урожая во дворце труда, чего скрывать. Однако конца света не случилось. Бывший «КРЭК» не обанкротил почему-то железногорских коммунальщиков. Те, в свою очередь, не пустили по миру МП «ГЖКУ», а уж Александр Харкевич не разнёс на атомы десятки, если не сотни учреждений, предприятий и частных лиц. С точки зрения латентного государственника, это было строго логично. Кто же позволит учинить эдакое побоище в закрытом атомном городе, где клепается основная масса отечественных спутников и замыкается ядрёный топливный цикл? А с другой стороны, безответным оставался детский вопрос: «Что это было, Пух?» Нет, мы все понимаем, конечно, что финансовая дисциплина обязывает директора теплоснабжающей организации взыскивать долги с клиентов, вплоть до суда. То есть, подавать иски он просто обязан. Непонятки начинаются дальше. Вот подал директор исковое заявление. Вот в суде без особых проблем признали его по весне полностью обоснованным и постановили удовлетворить. Далее где-то в высоких кабинетах важные дядечки в синих и красных галстуках, обложась бумагами, перетёрли этот схематоз, пришли к каким-то договорённостям и обязали директора исполнительный лист в ход не пускать. Это у нас, типа, такая политика, тут говорить не о чем. Но долги-то при этом никуда не делись, позвольте заметить? Почти полмилиарда рублей из воздуха после хоть каких совещаний не появятся же? И, следовательно, тот же директор вынужден будет в самое ближайшее время снова торить тропку в арбитраж. Ага, именно вынужден. Тем же летом, например. И снова повторится та же история: одно-два заседания, исполнительный лист, таинственные переговоры и — воодушевляющим финальным аккордом — новый перенос банкротства МП «Гортеплоэнерго». Именно такую версию нам недавно излагал «сити-менеджер» Пешков. На радостях мы снова забыли поинтересоваться у него, когда последует следующий иск от ООО «КЭСКО», хотя отчётливо понимали, что никакие смены муниципальных директоров и никакие концессионные соглашения с краевыми рейдерами не изменят главного — финансового баланса взаимоотношений ЗАТО Железногорск и регионального «правительства». Сиречь, все эти страшные публичные тёрки по сути оставались милыми георгиевскими ленточками на бампере «КАМАЗа», который на полной скорости нёсся на огородики несчастного бывшего Соцгорода и сворачивать не собирался. Отмечу на всякий случай, что нынешним летом бабло из Нашгорода выколачивала не только «КЭСКО». В октябре выдачей исполнительного листа на 71 млн рублей завершился процесс железных горцев против АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (второе дело с ними же претендует на звание уникального: красноярцы подали апелляционную жалобу на выигранный (!) иск размером в 158 миллионов, а потом его отозвали).Тридцатого октября 14,8 млн рублей долга потребовала с «Гортеплоэнерго» фирма « Юк-Ойл », из одного названия которой следует, что это наш очередной замечательный поставщик. П родажи его выросли за год с 358 до 568 млн рублей. Кому кризис и разорение, а кому — новая светлая жизнь.. . Ну, и Горно-химический комбинат сбрасывать со счетов не приходится. Сегодня Пётр Гаврилов полагает справедливым получить от Владимира Кулинича 34 миллиона. Короче, э кономика — тётка несговорчивая. Какими красивыми словами ни сотрясай воздух, долги гасить надо. А где взять денег? И вот — двадцатого ноября с.г. МП «Гортеплоэнерго» обратилось в суд с требованием взыскать с МП «ГЖКУ» задолженность размером в 259,6 млн рублей, а через два дня - 128,3 миллиона плюсом, а также о выдаче приказа об изъятии 70 т.р. у ООО «УК «Альтернативный вариант» и ещё 103,7 тысячи — у ООО «УК «ЖилКом». Частные фирмы такой сюрпризец переживут, скорее всего. А насчёт муниципалов я что-то сомневаюсь. Дальше нас ждёт два варианта развития событий. Либо Кулинич в очередной раз демонстративно пугает Харкевича и, стало быть, решение проблемы снова переносится на будущие времена — либо судебные процедуры будут показательно доведены до конца на этот раз, деньги со счёта муниципальной управляющей компании спишутся, что под занавес года вызовет, скорее всего, цепную реакцию вполне убойного свойства. При этом оба варианта проблему погашения долгов, что характерно, не решают в принципе. Ситуация запущена настолько, что здесь требуется решение политическое и на федеральном уровне, никак не ниже. Лишь законодательное списание (да-да) тепловых задолженностей могло бы остановить накатывающий вал банкротств в Нашгороде — да и по всей стране, ибо порядок вещей повсюду одинаков, разнятся только контрольные цифры. Но тогда непонятно, из каких закромов Кремль будет закрывать эту огромную чёрную дыру и, главное, как пресечь её неуклонное разрастание? Полный и всепоглощающий пипец отнюдь не за горами видится мне в данной истории, короче говоря. Статус единой теплоснабжающей организации 22 ноября Кулинич сложил по команде Пешкова едва ли без облегчения. Частный случай довольно скромного — на общем фоне — воровства на закупках мазута у ОАО « Красноярскнефтепродукт » тут не стоило бы и вспоминать, если бы на его примере железные горцы не наблюдали тотальную управленческую импотенцию органов местного самоуправления. То есть, всё начинается с малого, но заканчивается-то обязательно крупномасштабным шухером. Р. S . «VIII Сибирский энергетический форум в Красноярске завершил свою работу. На главное отраслевое событие года съехались представители органов исполнительной власти регионов, ведущие энергетики страны, представители крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса, гости из зарубежья. Отдельную благодарность советник губернатора Анатолий Матюшенко выразил руководителям красноярских энергетических компаний за организаторскую работу и оказание спонсорской помощи. В частности, он отметил вклад государственной компании «КРАСЭКО», которая уже не в первый раз оказывает помощь в организации форума. В рамках форума исполнительный директор ООО «КИЦ», дочернего предприятия АО «КРАСЭКО», Владимир Перкот поднял вопрос модернизации теплосетей Железногорска и Сосновоборска. По его мнению, необходимо создать единый тепловой узел на базе Железногорской ТЭЦ, что сможет обеспечить сдерживание, а возможно, и снижение действующего тарифа в течение одного-двух лет для конечного потребителя. В рамках форума обсуждали также технологии безопасности труда, что имеет первоочередное значение в работе энергетических компаний. С докладом по этому вопросу выступил исполнительный директор ООО «КЭСКО» (Железногорская ТЭЦ) Алексей Пузик» ( отсюда ). Последний опус заставляет вспомнить публичное обращение к «КРЭКу» со стороны депутата Заксобрания Гаврилова по поводу использования непроектного угля на «замещающем теплоисточнике». Я смотрю, и этот эпизод оставил равнодушными местные власти. Их, похоже, вообще ничем не пробить уже, вот пичалька какая. Вилами, разве что, попробовать?