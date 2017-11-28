|Зима пришла, откуда не ждали
|Monday, 27 November 2017
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Ну что ж, самое время вернуться к вопросу о катке на озере.
Прошу занести в протокол: в течение этих нескольких снежных дней «Уран-Батор» вёл себя очень корректно. Чего нельзя сказать про заколючинские СМИ и ширнармассы. Многолетние пиар-ухищрения директора МП «КБУ» особого эффекта не дали, и даже отлаженные финансовые (?) взаимоотношения перестали работать. Очень жаль, что Саша Герасин уехал — некому оказалось консолидировать народное негодование под давно забытым лозунгом «Снег должен быть убран с улиц в течение трёх часов!!!». Измельчал социум, эх.
А где же были наши головы в эти дни? Одна голова обсуждала реализацию экологических проектов ГК «Росатом» в Москве. Другая проектировала автопарковку возле «Снежинки» и вообще стратегию благоустройства ЗАТО на ближайшие стопиццот лет. Не бездельничал никто, короче. Прямо-таки жаль, что снегопад слишком быстро быстро закончился. Столько душевных слов осталось не сказано и не написано. Хотя...
***
Отдельной вишенкой на торт соткалось из нервного воздуха видео с остановки у трёх семёрок. Видос коротенький, но доставляет достойно. Инновационная столица Красноярского края к Шестому иннофоруму готова, ёксель-моксель. Цифровой город необоримо движется прямиком в Светлое Бу. Единым порывом и практически пошагово. Жизнь удалась. Спасибо, дорогой Вадим Викторович, что не оставляете своими заботами нас, дураков.
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Давайте не будем сами себе злобными Буртинами