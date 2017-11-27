Советник Путина регулярно позволяет себе лишнее. Как перестроить Россию 25 ноября в Москве прошел пятый Общероссийский гражданский форум (ОГФ), посвященный в нынешнем году теме «Будущее России: федерация, регионы, города». Эксперты ОГФ обсуждали перспективы развития страны в ближайшие 5—15 лет. Первую дискуссию открыл Алексей Кудрин, отметив, что уже задумался над тем, что население, в отличие от экспертов, не считает необходимым подготовку программы и стратегии. По его словам, всему виной малоизвестные или нереализованные программы правительства, на которые уже «никто и не надеется». В числе главных вызовов будущего глава КГИ обозначил падение уровня жизни. «Можно о чем угодно говорить, но конечной целью стратегий является благосостояние населения», — подчеркнул он. Также экс-министр финансов назвал «позором» сегодняшний уровень бедности населения, учитывая уровень ВВП и доходы государства. Вторым вызовом, по мнению Кудрина, является технологическое отставание страны. «Через 10—15 лет по улицам будут ездить беспилотные автомобили, появятся практически бессмертные люди в силу развития медицинских технологий, 13% профессий отомрет, но мы к этому не готовы, — констатировал он. — Существующая модель экономики, система образования за этими изменениями не успевают». Среди кудринского списка вызовов также фигурируют риск международной изоляции и боязнь перемен. Участники дискуссии согласились, что ответить на вызовы будущего мешает «желание государства все зарегулировать еще до того, как оно успело развиться». Одной из самых ожидаемых дискуссий стал разговор между Алексеем Кудриным и мэром Москвы Сергеем Собяниным на тему «Будущее экономики страны: роль агломераций». По уровню инвестиций в качество городской среды Москва является абсолютным лидером среди российских регионов. Столицу представлял мэр, а вот про стратегическую необходимость сместить фокус с Москвы на регионы говорил экс-министр финансов. «Мы должны раскрыть потенциал крупных городов, в которых есть связь бизнеса и интеллектуального потенциала, — уверен Кудрин. — Екатеринбург, Челябинск, Пермь могут стать мировой агломерацией. Томск, Новосибирск, Барнаул. Нам нужно расширить границы агломераций, создать новые центростремительные силы. Нам нужна мини-революция децентрализации. Нужно передать полномочия в регионы». Кудрин также заявил, что Москва для этих городов — мощный конкурент. Но, по мнению Собянина, Москва не конкурирует с регионами, потому что все прямо зависят от столицы, она всех кормит: «Каждый десятый пенсионер в стране получает деньги от москвичей, каждый десятый пациент тоже. Москва это локомотив России во многих направлениях». Модератор панели журналист Петр Косенко задал участникам дискуссии вопрос, правда ли, что из регионов в Москву едут «проездом», в основном направляясь за границу. Собянин ответил на это, что Москва — защитник страны: «Мы останавливаем поток миграции из России». Публика внимательно слушала диалог между спикерами о местном самоуправлении Москвы. Кудрин спросил: «Готова ли Москва сама передавать полномочия своим муницпалитетам?» Собянин неожиданно ответил, что Москва сама муниципалитет и передавать полномочия просто некому. Кудрин аккуратно заметил, что это не совсем одно и то же, очевидно имея в виду, что Москва — вовсе не муниципалитет, как сказал мэр. Мэр сказал, что это теория, но на практике она — все равно муниципалитет. Дискуссия «Неравенство как ресурс развития регионов» развивала идеи спора градоначальника и экономиста: здесь эксперты обсуждали судьбу федерализма в России. Как отметил модератор секции — политолог Марк Урнов, — несмотря на декларируемый федерализм, на практике наша страна является унитарным государством с «чудовищным неравенством», которое как раз мешает эффективному федерализму. «Неравенство регионов зачастую переоценивается», — возразила Наталья Зубаревич. По ее словам, реальная проблема заключается в том, что «60% российских регионов не имеют четких конкурентных преимуществ». Помочь «середине» можно, только улучшив институты, для того чтобы такие регионы «сами у себя что-то откапывали». Эксперт пояснила, что не стоит надеяться решить вопрос неравенства посредством перераспределения средств. «В региональной политике любой страны существуют два пути: выравнивание слабых регионов или стимулирование развитых. Наша страна идет по третьему пути, где субъектом являются геополитические приоритеты, поэтому вопрос не в регионах, а в центральной власти», — сказала она. Политолог Александр Кынев говорил о том, что желание власти унифицировать регионы превратилось в фетиш. «Это ничего не дает, но греет чье-то представление о прекрасном», — заметил эксперт. Член Комитета гражданских инициатив (КГИ) Сергей Цыпляев, соглашаясь с участниками панели, подтвердил, что «военная модель полной вертикали лежит у представителей власти в голове». В долгосрочной перспективе, когда «пряники» кончатся, это может привести к бунту регионов, считает он. «Необходимо убедить власть открыть второй фронт по отношению к регионам, то есть поддержать систему местного самоуправления. Избранный мэр — это главный конкурент губернатора и его ограничитель. Если такую систему не создать, то государственное здание будет висеть в воздухе», — заключил эксперт. Подытожив обсуждение, Марк Урнов пришел к выводу, что решить проблему федерализма в России можно, лишь расширив политическую конкуренцию на всех уровнях. Однако присутствующие так и не смогли ответить на вопрос, каким образом этого можно достичь. Дискуссию о том, как российские законы уничтожают интернет-отрасль и цифровые права граждан, провели сотрудники «РосКомСвободы». В начале выступления руководитель проекта Артем Козлюк отметил, что в этом году исполнилось пять лет не только самому проекту, но и интенсивной регулировке интернета в России: «Людям дают реальные сроки за публикацию своих мыслей в Сети, пакет Яровой ввел де-юре тотальную слежку за гражданами России, 1 января вступает в силу закон о деанонимизации мессенджеров. Надо хотя бы медленно переворачивать этот тренд — чтобы законы были о стимулировании развития прав граждан в интернете, а не только о запрете». У нас в стране государственный регулятор ущемляет в своих правах интернет-пользователей и не выполняет свои настоящие обязанности, считает исследователь РосКомСвободы Александр Исавнин. «Наше законодательство устарело, — говорит он. — Вай-фай по паспорту, сим-карты по паспорту, ключи от шифрования — все это не упрощает жизнь, а зачем-то усложняет ее. Блокировки наносят технический урон инфрастуктуре». Исавнин продемонстрировал слайд с выводами о том, для чего на деле, оказывается, нужны блокировки: «имитация бурной деятельности спецслужб, фактическая цензура политической оппозиции». Далее последовала картинка из мультфильма «Двенадцать месяцев» с принцессой, которая фантазирует о подснежниках. «Вот у нас такие же принцессы сидят законы придумывают», — заметил эксперт. «Система оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) не работает» — так начал свое выступление директор общества защиты интернета Михаил Климарев: «600 тысяч выданных ордеров на прослушку за прошлый год — и сколько доведено до суда? Резонансные дела замалчиваются, по тем же телефонным террористам ничего не было известно. Телефонных операторов тоже не нужно считать за идиотов. Они пытаются сэкономить и придумывают любые способы, чтобы уйти от внедрения СОРМ, которая все-таки стоит им огромных денег». Вывод дискуссии получился следующий: государство усиленно регулирует права интернет-пользователей, потому что считает интернет слишком свободной средой, а на то, чтобы контролировать то, что требуется, у спецслужб не хватает компетенций. На ОГФ-2017 также обсудили механизмы, обеспечивающие участие граждан в формировании комфортной городской среды, проблемы общественного контроля в сфере судопроизводства и развития адвокатуры. В рамках форума прошли панели, посвященные медиапространству, где эксперты рассуждали о глобальной миссии СМИ и «новые медиа». Кроме того, состоялись мастер-классы по получению грантов, гражданскому просвещению, а также работе с большими данными. novayagazeta.ru . *** Занюхиваем махоркой поддельный коньячок В реальности вместо беспилотных машин мы видим деградацию здравоохранения, растущий рынок пищевых фальсификатов и возврат населения к натуральному хозяйству. Нас уже не удивляют новости, что за продление жизни государственные врачи-онкологи вымогают с граждан дополнительную плату. Ведь в условиях хронического недофинансирования медицины по-другому и быть не может. На прошлой неделе Генпрокуратура выявила нарушения в Российском онкологическом научном центре (РОНЦ) им. Н.Н. Блохина, связанные с оказанием платных услуг, которые включены в госпрограмму обязательного медицинского страхования (ОМС) и которые должны быть бесплатными. Однако врачи онкоцентра заявили, что существующие тарифы ОМС не покрывают необходимых лечебных мероприятий для пациентов с онкологическими заболеваниями, а назначения дополнительных платных процедур делаются в медицинских целях. Чтобы разрешить этот конфликт, нужно увеличить финансирование медицины, а не пугать врачей прокурорами, считают медики. О необходимости увеличения госрасходов на медицину с нынешних 3,7% до 5% ВВП заявил руководитель НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль. «В беседе с Путиным я говорил об этом. И он согласился, что это надо делать. При наличии возможности», – сказал в прошлый вторник Рошаль. «Но у нас есть министр финансов, в глаза которого бы я не видел, я понимаю, у него сложные дела, но когда у него есть научно-исследовательский институт, который, я сам читал, пишет о том, что необходимо дальнейшее снижение доли здравоохранения в ВВП… ну, на вилы поднимут», – добавил Рошаль. Но поднять начальство на вилы – это для наших граждан крайняя мера. Пока же они пытаются адаптироваться к мудрой политике руководства. Об этом, в частности, говорит переход населения на самодельный табак, что стало реакцией на политику властей по затягиванию поясов и увеличения акцизов. Рост цен на сигареты в России привел к тому, что россияне начинают выращивать табак, заявил в прошлый четверг председатель бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин. «Когда приезжаешь в регион, с ужасом узнаешь, что народ перешел на выращивание табака, махорку. А по статистике нормально – производство упало на 21%, и курить вроде стали меньше», – сказал Рябухин. Рост цен на сигареты из-за повышения акцизов производители называют одной из главных причин падения российского табачного рынка. Из-за разницы в ставках акцизов в странах Таможенного союза растет нелегальный ввоз в Россию сигарет, произведенных в Белоруссии и Казахстане. Еще одной формой реакции на государственную продовольственную политику стало массовое распространение суррогатов и фальсификата. Целенаправленное ослабление контроля привело к тому, что покупка нефальсифицированных продуктов стала для населения настоящей удачей. Суррогаты молочных продуктов, масла, сыра, хлеба, минералки или алкоголя заполнили российские прилавки. Только на прошлой неделе молочный фальсификат Роспотребнадзор выявил в Подмосковье, Воронежской области, Кемерове и Нальчике. Суррогатами кормят детей в школах и в детских садах. Не помогает в борьбе с фальсификатом и сквозная система госконтроля алкогольной продукции. Доля поддельного коньяка на российском рынке может доходить до 40%, сообщил в прошлый вторник вице-премьер Александр Хлопонин, который курирует производство алкоголя. ng.ru . *** Алексей Кудрин остается единственным разумным человеком в рядах приближенных к Владимиру Путину. Выступая на открывающей дискуссии Общероссийского гражданского форума, Кудрин открыто заявил, что нынешний уровень бедности - позор для России. Как заявил экс-министр финансов и глава Центра стратегических разработок, растущий уровень бедности в России – это главный вызов, стоящий перед страной. «Я бы сказал, по показателям даже в благоприятный период, до кризиса, мы, в общем, имели чрезмерно высокий уровень бедности. В стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения такой уровень бедности иметь позорно», – заявил Кудрин. Реальные располагаемые доходы населения падают три года подряд. В 2014-ом они уменьшились на 0,7%, в 2015-ом - на 3,2%, в 2016-ом - на 5,9%. За девять месяцев 2017 года доходы сократились на 1,3% в годовом выражении. Помимо высокого уровня бедности, другими вызовами для страны являются риски международной изоляции, техническое отставание и неготовность к переменам. «Через 10 лет беспилотные автомобили будут обычной практикой. Через 10–15 лет появятся почти бессмертные люди - в силу ряда достижений генетики и медицины. Через 10 лет 13% профессий отомрет», - рассказал Кудрин. Но, увы, Россия ко всем этим переменам не готова. Ни наше образование, ни предприятия, ни модель экономики не поспевают за изменениями. Даже в тех областях, где Россия была первопроходцем - атомная энергетика и космос - мы сейчас отстаем. Что касается международной изоляции. Россия сама провоцирует и загоняет себя в состояние автономии и отгороженности от остального мира. «Но мир будет развиваться таким образом, что обмен технологиями, знаниями, людьми, будет только усиливаться», - рассказал глава Центра стратегических разработок. В настоящей момент Кудрин занят тем, что готовит предложения для президентской программы Владимира Путина, который намерен выдвигаться на пост главы государства в четвертый раз. Алексей Кудрин призвал менять систему государственной власти. «Качество госуправления сегодня не соответствует тем вызовам, о которых мы говорим. Сегодня государственная власть не способна решить задачи, стоящие перед страной», - сказал он. По мнению Кудрина, государство излишне регулирует многие сферы деятельности, что мешает их развитию. Экс-министр финансов также предложил на 30% сократить число чиновников, в том числе за счет цифровизации части сервисов. babr24.com . *** Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин назвал российский закон об иностранных агентах слишком жёстким: "Многие НКО незаслуженно относятся к иностранным агентам. Расширение этого статуса на СМИ я тоже воспринимаю с сожалением". Напомним, 15 ноября Госдума за один день приняла поправку, позволяющую признавать зарубежные средства массовой информации иностранными агентами в РФ. Такой статус Минюст будет присваивать СМИ, зарегистрированным за рубежом или получающим иностранное финансирование. При получении статуса иноагента на такое средство массовой информации будут распространяться ограничения, обязанности и ответственность за нарушения, которые сейчас предусмотрены для некоммерческих организаций - иностранных агентов. В частности, им необходимо маркировать распространяемую информацию. В Госдуме принятие поправки назвали "зеркальной" мерой на действия властей США, которые обязали российский телеканал RT 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Совет Федерации поддержал поправку 22 ноября, а 25 ноября соответствующий законопроект подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу с момента опубликования. Директор американского Совета управляющих по вопросам вещания (BBG, контролирует "Голос Америки", "Радио Свобода", "Настоящее время" и другие СМИ) Джон Лансинг заявил, что не считает принятые в России поправки о статусе иноагента для средств массовой информации зеркальным ответом по принципу взаимности. "Описание этих шагов [российских властей] как зеркальный ответ США грубо искажает действительность", - отметил он. По его словам, российский телеканал RT и агентство Sputnik "могут свободно работать в США и могут транслироваться (и транслируются) американскими кабельными сетями и выходят на FM-волнах", американские же СМИ в России "запрещены на ТВ и радио", а их сотрудники сталкиваются с ограничениями в работе. nversia.ru .