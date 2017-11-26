Нагло лгут те, кто говорит, что русские и украинцы не братья. «Снайперы Саакашвили» на Майдане Первым о них рассказал Рабинович — как раз накануне четвертой годовщины «революции достоинства». Тут не обойтись без справки. Вадим Рабинович — бизнесмен, президент Всеукраинского еврейского конгресса, народный депутат Украины, прошел в Раду после Майдана по списку «Оппозиционного блока», но в 2016-м громко порвал с ним — недостаточно, мол, радикальны. В ответ бывшие коллеги стали обвинять Рабиновича в сотрудничестве с властью, напоминать о его судимостях за экономические преступления в советское время, короче, ревновать страшно. И было за что — у Рабиновича свой телеканал, радиостанция, медиаресурсы! Рабинович мандат не сложил и вскоре на пару с таким же выходцем из «Оппоблока», бизнесменом Евгением Мураевым основал и возглавил собственную партию с названием, которое напоминает тост: «За життя» («За жизнь»). Украинская пресса еще долго иронизировала бы над популизмом самого Вадима Зиновьевича, человека экспрессивного, но социологические службы обнародовали рейтинги: кого бы поддержали граждане, случись выборы в ближайшее воскресенье. «За життя» подобралась совсем близко к Блоку Петра Порошенко, «Батьківщине» Юлии Тимошенко и «Оппозиционному блоку». Наблюдатели считают, что лидер «За життя» играет за команду президента, конкурент для отвода глаз. Хотя нужна ремарка: антирейтинги тех же политических сил говорят о серьезном разочаровании избирателей вообще. Ну а теперь, собственно, о том, как именно появились в Киеве «грузинские снайперы». Это произошло 15 ноября 2017 года, на телеканале News One, где депутат Рабинович и приглашенный гость Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства президентом Порошенко, «строитель» палаточного городка протеста под Радой, встретились в словесном бою. Ток-шоу «Украинский формат» повторяло уже забытый формат пропагандистских эфиров российского телевидения. Хозяин выглядел хозяином положения. Оппонента забивали так, будто «добро» дала президентская администрация. «Я обожаю Грузию, — начал Рабинович. — У меня очень много друзей там. Я видел положительные сдвиги, которые произошли в Грузии, когда там был президентом Саакашвили». Затем Рабинович вспомнил о покойном Бадри Патаркацишвили, назвав его своим большим другом. — В убийстве Бадри обвиняют Саакашвили, — продолжил он. — Ты забрал у него каналы медиа! — Олигарх! — вскинулся Михаил. — Я его обвинял в том, что он олигарх, русский олигарх, но я никого не убивал! Рабинович вытащил из кармана красный галстук, ткнув пальцем в сторону визави: — Дайте ему, пусть помолчит! Этот человек обвиняется в собственной стране в убийстве как минимум трех человек! Дальше — ор с двух сторон, сквозь который пробивалось от Саакашвили: — И когда приду к власти в Украине, точно так же всех олигархов как класс уничтожу! Режиссура была несложной, но гадкой. — Но я хочу сказать другое, — продолжил депутат Рабинович, уже сообщивший все о «клоунах под Радой». — Я хочу, чтобы мои слова прокуратура считала официальным заявлением. Читаю: «Генерал грузинской армии Тристан Циталишвили сообщил, что снайперы, которые стреляли у нас на Майдане, принадлежали Саакашвили. Министр внутренних дел Александр Чикаидзе — тоже русский агент, да? (обращаясь к Саакашвили) — сказал, что лично знает фамилии снайперов, которых сюда возил Саакашвили. Этот человек никакой не оппозиционер, он не думает об Украине! Мы должны посадить в тюрьму этих уродов, мы должны прекратить эту систему. Что позволено Рабиновичу, не позволено президенту Порошенко. Зато направление мысли и стратегический противник у них сейчас общий. Совпадение: в тот же день итальянский телеканал Matrix показал 20-минутный сюжет, названный документальным фильмом «Украина: скрытые истины». Журналист отыскал за пределами Грузии и Украины троих граждан Грузии, которые спустя четыре года вдруг раскаялись и подтвердили — да, мол, были завербованы в конце 2013 года Мамукой Мамулашвили, военным советником министра обороны Грузии. Стреляли, мол, в обе стороны, за тысячу долларов каждому, повторяя сценарий «революции роз», подчиняясь командам американцев, эстонцев и депутата Рады Сергея Пашинского. «У нас не было выбора. Нам было приказано стрелять в «Беркут», полицию и демонстрантов. Это продолжалось пятнадцать минут, может быть, двадцать», — признается один из героев сюжета. Начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк назвал «кино» топорным фейком. Выводы экспертиз и следственных экспериментов опровергают слова «грузинских снайперов», которые, по данным следствия, вообще не въезжали на территорию Украины. Но тот же Горбатюк публично признает: политическая воля расследовать преступления, совершенные во время Майдана, отсутствует. Общество до сих пор не знает правды, потому становится объектом манипуляций. novayagazeta.ru . *** Искушение в виде взяток не может быть причиной для высоких зарплат у силовиков и сотрудников антикоррупционных органов, и в стране должна повышаться оплата труда не только для них, заявил в эфире телеканала NewsOne народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович. "У меня всегда возникает дилемма, когда мне говорят, что детективы НАБУ получают, скажем, 30 тысяч, ну несколько десятков тысяч, в Генеральной прокуратуре 30–40 тыс. Говорят, что они должны получать большую зарплату, иначе они не могут хорошо сделать свою работу. Теперь у меня возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, а врачу не надо платить большую зарплату? Он может за маленькую все делать? А учителю не надо? Я считаю, что в стране все должно развиваться гармонично. Не может такого быть, чтобы было заранее обусловлено, что прокуроры, судьи, военные, сотрудники новых антикоррупционных органов будут хорошо работать, только если им платить 30–40 тыс. Они говорят, что такие зарплаты нужны, чтобы работники этих ведомств смогли устоять перед искушением в виде взятки. Искушение не может быть стимулом зарплаты!" – считает нардеп. Высокая зарплата как стимул для привлечения профессионалов должна работать в первую очередь в сферах здравоохранения и образования, уверен Рабинович. "Скажите, пожалуйста, а власть не волнует, когда дилетант будет врачом? А дилетант, который будет учить украинских детей, их не волнует? Нам все время кажется, что мы одномоментно можем что-то решить. По моему мнению, что ты строишь, туда ты больше всего и вкладываешь. Если мы строим полицейское государство, мы вкладываем в полицию и других силовиков. А если мы строим демократическое государство, где учитель и любой другой профессионал такой же уважаемый человек, как и полицейский, тогда это совсем другое. Я не понимаю, почему учителя получают 2–3 тыс. гривен, а полицейские 30–40 тыс. Почему такая разница в зарплатах? В первую очередь 30 тыс. надо платить учителю, потому что правоохранители, как мы видим, все равно ничего не делают, а учитель хотя бы учит", – заявил политик. Рабинович считает, что избавиться от коррупции Украине не удалось, несмотря на новые органы и высокие зарплаты у их сотрудников. "Конечно, результата борьбы с коррупцией как не было, так и нет. Нет посаженных коррупционеров и возвращенных денег. Приоритеты нашей страны сегодня – бесконечное кормление Нацполиции, НАБУ, НАПК и других правоохранительных органов с призрачной целью, что они когда-нибудь победят коррупцию, но они сегодня, уже получая по 30–40 тыс. зарплаты, выписывают себе премии по 100 тыс. Коррупция как была, так и есть. Поэтому, может, есть смысл вложиться во врачей, учителей, инженеров, рабочих. Я не против правоохранителей, без них очень плохо жить. Я говорю о том, что не стоит делать из них фетишей и икону. Они такие же простые люди, как все остальные. И никакая огромная зарплата не удержит их от взяток", – сказал народный депутат. gordonua.com . *** Первую пятерку кандидатов на президентских выборах, если бы они происходили сейчас, составили бы Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевским международным институтом социологии, социологической группой "Рейтинг" и Центром Разумкова. Следующую пятерку составили бы Вадим Рабинович, Олег Ляшко, Андрей Садовый, Валентин Наливайченко и Олег Тягнибок. В то же время, партийные предпочтения не совпадают с рейтингом лидеров политических сил. Так, если бы выборы состоялись в ближайшее к опросу воскресенье, то 5%-й барьер преодолели бы пять партий: "Батькивщина" Юлии Тимошенко, Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Оппозиционный блок", "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, партия "За Жизнь" Вадима Рабиновича. При этом партия Тимошенко лишь немного опередила бы партию Порошенко. "Рух новых сил" Михэила Саакашвили, "УКРОП" во главе с Тарасом Батенко и "Народный Фронт" Арсения Яценюка имеют слишком слабые позиции. pravda.com.ua .