Если с нанотехнологиями не прёт, всегда можно заняться ЖКХ. Фигурант дела Меламеда может скрываться в Великобритании Бывший заместитель гендиректора «Роснано» Андрей Малышев скрывается от следствия в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС. Напомним, Андрей Малышев проходит как соучастник по делу бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда о растрате бюджетных средств в размере 220 млн руб. По версии следствия, махинации бывший глава госкорпорации проводил через подконтрольную ему компанию «Алемар» под видом оказания консультационных услуг. СКР полагает, что готовя условия для хищения средств, господин Меламед принял на работу в «Роснано» Андрея Малышева. Однако после ареста бывшего главы госкорпорации господин Малышев скрылся. Следствие объявило его в розыск. Накануне председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на заседании Черемушкинского суда Москвы дал показания по делу господина Меламеда. Он назвал себя ответственным за действия своего предшественника на посту главы госкорпорации. kommersant.ru . *** В Черемушкинском суде Москвы по делу бывших топ-менеджеров «Роснано» 24 ноября выступил глава корпорации Анатолий Чубайс. Он в очередной раз подчеркнул, что считает бывшего главы корпорации Леонида Меламеда и бывшего финансового директора организации Святослава Понурова невиновными. Последних обвиняют растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, Меламед будучи, совладельцем инвестиционной корпорации «Алемар» заключил контракт с «Роснано» об оказании консультационных услуг. Бывший заместитель председателя правления «Роснано» Андрей Малышев и Святослав Понуров якобы по указанию Меламеда перечислили под видом платы за эти услуги на счет «Алемара» более 220 млн рублей. Следствие считает, что необходимости в этих консультационных услугах не было. Своей вины они не признают. Перед допросом в два часа дня Анатолий Чубайс извинился перед судьей Марией Михайловской, что не смог присутствовать на заседании с самого утра. «Мы понимаем, что вы заняты», — отозвалась судья и огласила права свидетеля. Отвечая на вопросы прокуроров, глава «Роснано» рассказал, что с Меламедом он познакомился в конце 90-х годов, когда оба они работали в РАО ЕС. Чуть позже познакомился с Понуровым. По словам Чубайса, «Роснано» он возглавил в 2008 году, до этого данный пост занимал Меламед. К моменту прихода Чубайса, в компанию была набрана часть персонала, корпорация отбирала заявки проектов на финансирование, однако одобренных заявок не было. Решили привлечь финансового консультанта. «Когда я пришел, утвержденных проектов не было ни одного. Нас критиковали активно, в том числе ваши коллеги, из-за того, что корпорация не финансирует проекты, а просто живет на выданный государством депозит, — объяснял Чубайс прокурору. — Нужно было предложить системное решение, как можно снизить риск вложения денег в бессмысленные проекты. Именно поэтому мной лично — я хочу это подчеркнуть — была предложена инициатива, что нужно привлечь инвестиционного консультанта. Правление поддержало мою инициативу». «Роснано» объявило тендер, отвечал за него, по словам Чубайса, Понуров. Перед участвовавшими в тендере компаниями были поставлены несколько задач. Одним из основных критериев отбора была цена компаний на финансовые услуги, при этом «Роснано» учитывало опыт и квалификацию участников. «Тендер проводился строго в соответствии нашему положению о тендерах. Абсолютно однозначная, абсолютно законная победа компании „Алемар“», — отметил Чубайс, назвав стоимость услуг «Алемара» «заниженной» (стоимость контракта около 225 млн рублей — Ред.). Прокурор спросила, знал ли Чубайс о том, что Меламед является вице-президентом «Алемара», и не видело ли «Роснано» в этом конфликта интересов. «Я увидел конфликт и именно поэтому вынес вопрос на обсуждение», — ответил глава корпорации. По словам Чубайса, вопрос договора «Роснано» и «Алемара» обсуждался правлением госкорпорации. Стоимость заключенного контракта с «Алемаром» не превышала 1% от уставного капитала «Роснано», поэтому обсуждение сделки не выносилось на наблюдательный совет. Как подчеркнул Чубайс, договор с «Алемаром» помог сберечь «Роснано» около 10 млрд рублей и принес значительный доход. «Когда было заведено уголовное дело, мы провели у себя независимое расследование, чтобы базироваться не на эмоциях, а на фактах. И это расследование показало, что никакого ущерба корпорации заключение этого договора не причинило. Я хочу это подтвердить еще раз. Более того, я однозначно считаю, что договор не просто был законным и не просто был выполнен полностью, но и был абсолютно необходим», — так Чубайс ответил на вопрос обвинения об ущербе. Прокуроры поинтересовалось, поддерживает ли Чубайс связь с еще одним обвиняемым по делу Малышевым, объявленным в международный розыск. — Поддерживаю. — Вам известно, где он находится? — Это ваша работа — его искать. После заседания Анатолий Чубайс не стал отвечать на вопросы журналистов, так как его ответы могут быть расценены как давление на суд. Он отметил, что позиция «Роснано» была представлена в суде сегодня. — Роснано» участвует в этом процессе с самого начала, наша позиция не изменилась после окончания расследования: предмет этого дела — обычная коммерческая деятельность. Действия подсудимых соответствовали интересам «Роснано» и позволили ей избежать убытков на 20 млрд рублей. Мы ожидаем справедливое и законное решение суда. На наш взгляд, у суда есть все основания для вынесения оправдательного приговора. Напомним, Меламед и Понуров находятся под домашним арестом. Третий фигурант дела — Андрей Малышев — объявлен в международный розыск. novayagazeta.ru . Р. S . Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО и Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов подписали соглашение о взаимодействии. Об этом сообщает пресс-службе УК «РОСНАНО». Цель партнерства - тиражирование опыта портфельных компаний РОСНАНО в области ЖКХ и внедрение российской нанотехнологической продукции при реализации региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов. В пресс-конференции, посвященной подписанию, приняли участие генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко, первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Александр Сидякин, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Елена Солнцева, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова и заместитель генерального директора по стратегии Фонда инфраструктурных и образовательных программ Алексей Качай. В рамках деятельности по стимулированию спроса Фонд инфраструктурных и образовательных программ совместно с субъектами РФ реализовал ряд проектов, направленных на комплексное применение инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции при проведении региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов. Первыми проектами стали жилые здания в Белгородской области, Калужской и Томской областях. В результате реализации проектов удалось снизить расходы на отопление на 30%, и продлить срок жизни дома между ремонтами минимум в два раза. «В ряде регионов мы уже реализуем пилотные проекты по ремонту зданий с использованием инновационных технологий. Наши эксперименты получили положительную оценку, и мы считаем, что такого рода соглашения позволят существенным образом расширить как набор используемых технологий, так и список участников, как со стороны поставщиков, так и со стороны подрядных организаций и региональных структур», - отметил Андрей Свинаренко. Примером такого пилотного проекта можно считать ремонт многоквартирного дома в деревне Картышово Калужской области, где был успешно реализован ремонт двухэтажного панельного жилого дома серии 1–335А, построенного в 1979 году. При ремонте использовались нанотехнологические материалы: для утепления фасада - модули из базальтовой ваты, более долговечные и ремонтопригодные, с лучшими теплоизолирующими свойствами, чем традиционные вентилируемые фасады. Для утепления кровли применялся пеностекольный щебень. Данный материал лучше сохраняет тепло, чем керамзит, легче и долговечнее. Для усиления конструкции здания и изоляции швов между плитами были использованы системы внешнего армирования на базе композитных углеродных лент, выпускаемых нанотехнологическим центром композитов. В подъездах были установлены светодиодные светильники. «Мы сегодня договорились о глобальной совместной работе и от этого выиграют все участники. Выигрывают компании наноиндустрии, так как их решения начнут тиражироваться в регионах страны, выигрывают региональные операторы — в их распоряжении оказываются передовые технологии, увеличивающие срок службы зданий, и от этого, конечно, выигрывают жители, получающие существенную экономию коммунальных платежей за счет использования энергоэффективных решений», - сказал Александр Сидякин. По словам Елены Солнцевой, уже сегодня перед нами стоит задача создания банка технологий, чтобы при организации ремонта жители домов могли выбирать между «обычным» капитальным ремонтом, и ремонтом с использованием современных технологических решений. При этом, по мнению Солнцевой, капитальный ремонт – это только первый шаг. «Сфера ЖКХ гораздо шире у нас есть и другие направления, в которых мы ждем появления новых технологий», — сказала она. Справочно: Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий». Целью его деятельности является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. Правление фонда, являющегося коллегиальным органом управления, является председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором фонда - Андрей Свинаренко. stroygaz.ru .