Записки фенолога. Традиции сезонного хайпа.

Где-то потерялся у меня точный понедельный график публикации, как теперь говорят, хайповых картинок для раздела «Фотофакт», и потому неизвестно теперь, когда следует ставить заваленные снегом дворы и дороги, а когда — двухметровые сосульки на крышах. Слава богу, хоть природа выручает. Проходил ваш корреспондент давеча мимо детского садика с фотоаппаратом в руках и понял: плевать на графики, пора.

Очень приятно, конечно, что директора МП «КБУ» больше всего волнует сейчас обустройство катка на озере, но на месте Серого дома я бы всё-таки срочно вогнал в бюджет закупку строительных касок для населения ЗАТО Железногорск у догнивающего ГУВС-9, например. Если каждый абориген будет перемещаться по родному городу в каске, сосульки можно вовсе не сбивать, а дать им время растаять самим по весне, как мечтают о том всё новые и новые поколения российских чиновников.

А уж какие конкурсы патриотических рисунков и надписей на касках можно будет устраивать всякий раз, когда заколючинская власть ухитрится в чём-либо обделаться, - это просто уму непостижимо. Так что давайте не станем размазывать манную кашу по белой скатерти. Если идея майнинга криптовалют оказалась чересчур сложной для Серого дома, то аукцион на закупку касок — что может быть проще и вкуснее?