Как хорошо, что бандитские девяностые ушли в прошлое! Чт о видит «Око» Перестрелка в «Москва-сити»: стихийная разборка или спланированная провокация? И что там делали сотрудники Росгвардии. 17 ноября в ресторан Crystall Ball Room, расположенный на четвертом этаже башни «Око» в «Москва-сити», съехалось более трехсот гостей, чтобы поздравить с 50-летним юбилеем малоизвестного широкой публике, но весьма авторитетного московского бизнесмена Дмитрия Павлова. Среди гостей банкета, как выяснилось позже, были и другие авторитетные персонажи: Сергей Аксенов, Олег Шишканов, Сергей Лалакин — которых в весьма специфических кругах называют Аксен, Олег Раменский (он же Шишкан), Лучок. Поздравить юбиляра приехал и один из совладельцев башни «Око» — член совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн» Гавриил Юшваев Торжественный вечер был прерван перестрелкой, в результате которой, по данным на 21 ноября, получили ранения восемь человек, в том числе двое сотрудников «спецотряда по охране перевозимого имущества» ФГУП «Охрана», входящего в состав Росгвардии. Бойцы оказались в «Москва-сити» в составе наряда, охранявшего то самое «перевозимое имущество». Управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Юбиляр Дмитрий Борисович Павлов, согласно официальной биографии, — уважаемый бизнесмен, президент и председатель совета благотворительного фонда «Анастасиос», доктор юридических наук, выпускник Академии международного бизнеса, кавалер государственных орденов Дружбы и Почета и церковных орденов Сергия Радонежского II и III степени. Павлов — еще и меценат, активно участвующий в реставрации монастырей Московской патриархии, оказывающий материальную помощь детским домам и их выпускникам, а также предоставляющий поддержку ветеранам вооруженных сил и спортивным командам. Но в базе данных МВД есть и другой москвич, полный тезка Дмитрия Борисовича Павлова, к тому же родившийся с ним в один день, 31 октября 1967 года, который по учетным данным проходит как один из лидеров ОПГ «Измайловские». Что охраняла «Охрана» в «Москва-сити» Наряд в составе трех сотрудников ЦСН ФГУП «Охрана» Росгвардии находился в «Москва-сити» по договору между ФГУП «Охрана» и ОАО «Интурист-холдинг компания» (ИТК). «Перевозимое имущество» — по договору — принадлежащий ИТК автомобиль Lexus. Наряд был вооружен пистолетами Макарова, а для выполнения поставленной задачи «охрановцам» был выделен автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил «Новой», что уже проверен договор между ФГУП «Охрана» и ИТК, и он признан не противоречащим законам и инструкциям. — Дело в том, что блокирующий пакет, или 26,8% акций ИТК, принадлежит Росимуществу. И у ФГУП «Охрана» не было никаких правовых оснований отказать в заключении договора компании с госучастием, — подчеркнул Хинштейн, добавив, впрочем: — Несмотря на это, принято решение о приостановке действия этого договора. Обсуждать вопрос, как автомобиль Lexus, принадлежащий ИТК, мог оказаться в распоряжении Дмитрия Павлова, не имеющего никакого отношения к этой компании, советник директора Росгвардии отказался. Потасовка Банкет начался в восемь вечера. Около 20.30 к VIP-входу подъехал Maybach, из которого вышел совладелец башни «Око» Гавриил Юшваев. Припозднившийся гость вошел в здание и поспешил присоединиться к торжествам. СПРАВКА «НОВОЙ» Гавриил Абрамович Юшваев родился 23 июля 1957 года в Махачкале. В 1980 году был приговорен к 9 годам лишения свободы за разбой. После освобождения в 1989 году занялся бизнесом. Сейчас состояние Юшваева оценивается в 1,2 миллиарда долларов США. Вице-президент Всемирного конгресса горских евреев. Охрана Юшваева осталась у автомобиля. К ним подошли сотрудники ЧОП «ГРЭПС-2», нанятые для охраны торжественного вечера, и попросили убрать автомобиль на парковку. Просьбу не поняли. Пытались объяснить, что это автомобиль собственника небоскреба и он «всегда тут стоит». Чоповцы оказались настырными. Завязалась перебранка. На подмогу подоспели телохранители Юшваева, находившиеся в автомобилях сопровождения. Обстановка накалялась. Из стоявшего неподалеку автомобиля Toyota вышли двое сотрудников ФГУП «Охрана» — 49-летний Дмитрий Якобсон и 36-летний Дмитрий Иванчев — и, подойдя к входу в небоскреб, предложили конфликтующим успокоиться и разойтись. Один из телохранителей Юшваева дал соответствующую команду, а сам проследовал в здание. Якобсон и Иванчев тоже вернулись в свой служебный автомобиль. Перестрелка Минут через тридцать, около 21.00, к башне «Око» на нескольких автомобилях подъехали неизвестные парни спортивного телосложения и неславянской внешности. То ли «подкрепление», вызванное охраной Юшваева, то ли некая «третья сила», вызванная на подмогу какой-то из противоборствующих сторон (пока это достоверно неизвестно, мы продолжаем разбираться). Парни стремительно выгрузились и вбежали в башню. Вскоре оттуда послышались выстрелы. Сотрудники ФГУП «Охрана» Якобсон и Иванчев побежали в фойе башни, оттуда уже выносили первого раненого из сопровождения Юшваева, которого уложили в Mercedes. К тому времени стрельба переместилась на четвертый этаж, в банкетный зал ресторана Crystall Ball Room. И именно оттуда позже скорая забрала раненых росгвардейцев Дмитрия Якобсона и Дмитрия Иванчева (хотя по первоначальной информации, почему-то поступившей в СМИ, ранения они получили в фойе, но их якобы зачем-то и непонятно кто погрузил в лифт и отвез на четвертый этаж). В любом случае — в обоих охранников стреляли сзади. Якобсон получил ранение в спину, Иваничеву пуля зацепила ухо. После ранения у Якобсона был похищен его табельный пистолет. Там же — на четвертом этаже — были ранены сотрудники ЧОП «ГРЭПС-2» Григорий Амелин, Кирилл Титаренко, Платон Койда и диджей вечеринки Алексей Ивкин. В полицию сообщение о стрельбе поступило в 21.50. К моменту прибытия полицейского наряда и оперативников гости банкета успели разъехаться, раненых увозила скорая. В здании оставался только обслуживающий персонал (одних официантов на обслуживании банкета было около восьмидесяти человек). Тут же был объявлен план «Перехват» на шесть автомобилей, включая Maybach, Toyota, Lexus. К утру удалось задержать двух подозреваемых, одного — с тяжелым ранением. Стрелкового оружия у задержанных не обнаружено. По сведениям наших источников в СКР, в фойе и банкетном зале небоскреба «Око» было собрано двадцать семь гильз от пуль калибра 9 мм и 12 мм. По предварительным данным, стрельба велась из четырех видов оружия, включая пистолет ТТ. Также нам известно, что у сотрудников ЧОП «ГРЭПС-2» изъято все оружие. Следствие К утру 21 ноября следствие проводит проверку в отношении двух мужчин 1988 и 1989 годов рождения по подозрению в причастности к стрельбе в «Москва-сити». Следственные действия осложняются тем, что серверы камер видеонаблюдения в башне «Око» были почему-то настроены так, что через час записи автоматически удаляются. Напомню, полицейский наряд и оперативники прибыли в «Москва-сити» как раз через час после первых выстрелов. И установить, кто спровоцировал конфликт, кто напал, а кто оборонялся, будет очень трудно. Фактор Юшваева Совладелец небоскреба «Око» Гавриил Юшваев в деловых кругах Москвы известен тем, что как минимум в последние годы предпочитал принцип «плохой мир лучше хорошей войны». В его личной охране в основном работают спортсмены-дагестанцы, успешно совмещающие службу с выступлениями в соревнованиях по смешанным единоборствам. Несколько лет назад у Юшваева был конфликт с чеченской преступной группировкой. Стычки продолжались несколько лет, но завершились переносом «стрелок» в арбитражные суды. С тех пор, как утверждают люди, знающие Гавриила Юшваева, у его охраны нет стрелкового оружия, только травматы. На сегодня главный вопрос, на который предстоит ответить следствию: было ли на самом деле у охраны Юшваева или у странного, непонятно кем вызванного подкрепления стрелковое оружие? Потому что в прессе уже сформировано мнение, что перестрелку вели именно сотрудники охраны Юшваева с сотрудниками ЧОПа, нанятого для охраны банкета. Тут надо пояснить. У Юшваева репутация очень жесткого бизнесмена. Суровая дисциплина и единоначалие — отличительная черта всех его бизнес-структур, тем более — охраны. Без личной команды Юшваева ни одному телохранителю не пришло бы в голову устроить стрельбу, тем более — вызвать подмогу. Но если вооруженную «группу поддержки» вызвали именно по распоряжению Юшваева и он знал о возможности перестрелки, почему не покинул ресторан Crystall Ball Room? Или остался в принадлежащем ему небоскребе, потому что не знал о предстоящей стрельбе? Эти вопросы занимают и оперов, сопровождающих работу следователей, которые не исключают версию, что приехавшие не имеют никакого отношения к Юшваеву — просто кому-то, узнавшему о столь представительном собрании, захотелось спровоцировать серьезный конфликт в криминальных кругах Москвы. Все «испортили» сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии. Но это волнует следователей и оперов, читателей же, как мне кажется, больше беспокоит вопрос: как могло оказаться, что коммерческая структура с серьезным участием государства нанимает сотрудников подразделений Росгвардии для охраны «движимого имущества», внутри которого передвигается бизнесмен, к репутации которого есть внушительные вопросы? И читатели в подобной ситуации вправе поинтересоваться: это все-таки недосмотр или кто-то является чьей-то «крышей»? ПОД ТЕКСТ Официальный представитель ФГУП «Охрана» Валерий Грибакин заявил, что человек с криминальным прошлым и тем более вор в законе получить охрану не может, так как каждого клиента тщательно проверяют. И добавил, что «ФГУП заключает договоры на обеспечение безопасности имущества при транспортировке только с юридическими лицами». Он также отметил, что ФГУП «Охрана» — это не структурное подразделение Росгвардии, а работники ФГУП — не сотрудники ведомства. «Это категория «работники». ФГУП осуществляет свою финансовую и иную деятельность самостоятельно, в рамках законодательства», — сказал представитель ФГУП. ЧТО ТАКОЕ ФГУП «ОХРАНА» В 1992 году правительство России приняло «Положение о вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской Федерации». Спустя 13 лет было выделено специализированное унитарное предприятие — ФГУП «Охрана» МВД России. В задачи ФГУП входило проектирование, монтаж, а также подключение систем охраны и контроля доступа. После того как в 2016 году была образована Росгвардия, помимо ОМОНа и СОБРа в состав национальных войск вошли ФГУП «Охрана» и подразделения вневедомственной охраны. По информации на 2017 год, во ФГУП «Охрана» насчитывается около 53 тысяч сотрудников, работающих в 80 филиалах, которые могут на коммерческой основе оказывать услуги по военизированной охране, например, музеев, банков и т.д. Предприятие осуществляет пультовую охрану, в том числе выезжает на место «преступления», если сработала сигнализация, которую ФГУП также имеет право устанавливать. Сотрудники ФГУП могут оказать услуги по сопровождению грузов, «перевозимых любым видом транспорта, на всей территории России». РБК сообщал, что в 2016 году выручка ФГУП «Охрана» составила 17,55 млрд рублей. В СМИ не так часто попадает информация о тех, кто нанимал людей из ФГУП «Охрана» или в прошлом других подразделений МВД, ныне вошедших в Росгвардию. Так, например, из материалов уголовного дела об убийстве журналиста «Новой газеты» Игоря Домникова стало известно, что главаря банды убийц Эдуарда Тагирьянова охраняли сотрудники московского ОМОНа. В деле есть показания генерал-майора Вячеслава Козлова, который не отрицал, что в начале 2000-х сотрудники ОМОНа охраняли коммерсантов. В данном случае речь шла об организованной бизнес-структуре одной из самых кровавых преступных группировок — «Тагирьяновские». На счету банды, существовавшей с 1995 по 2003 год, 23 только доказанных убийства. novayagazeta.ru . *** По версии следствия, 40-летний Магомед Исмаилов в холле башни «Око» махал кулаками, а 29-летний Эльдар Хамидов стрелял из пистолета. Одна из пуль попала в живот работнику госпредприятия «Охрана» Дмитрию Якобсону - тот с двумя коллегами охранял на парковке груз в машине и пытался утихомирить поссорившихся охранников. Бывший спецназовец сейчас в больнице. Хамидов в той перестрелке и сам получил ранение. В суд его привезли с аппаратом Илизарова на руке. Говорят, пулей сломало кость. Хамидов родом из дагестанского Кизляра. Профессиональный боец без правил. «В Москве часто бываю - приезжаю на бои, - заявил он в суде. - Официальной работы у меня нет. Мои основные заработки - то, что я получаю за бои». Следователь Левон Агаджанян сообщил: «В 2015 году Хамидов был осужден Кущевским районным судом по статье «незаконный оборот оружия». Два года назад он получил небольшой срок, когда у него в машине нашли незарегистрированный ствол. Суд дал ему 6 месяцев колонии-поселения. Но краевой суд после апелляции срок скостил вполовину. А так как Хамидов уже довольно долго сидел в изоляторе, его отпустили. И вот он появляется в Москве с пистолетом в руке... Второй арестованный - еще более интересная фигура. За широкими плечами Магомеда Исмаилова два титула чемпиона мира по кикбоксингу, столько же раз он выигрывал чемпионаты мира по тайскому боксу. Многодетный отец (трое детей). Владелец дома и квартиры на Рублевке. Директор одного из столичных спортклубов, где занимаются бойцы без правил. «Нам удалось установить личность некоторых участников перестрелки, которые пока скрываются, - заявил следователь. - Эти люди работают и тренируются в спортивном клубе, который возглавляет Исмаилов». В следствии сообщают, что Исмаилов и Хамидов были среди тех, кто приехал на разборку после первой стычки охраны Юшваева с ЧОПом, их вызвали по телефону. «Есть основания полагать, что «спортклуб» регулярно участвует в подобных разборках, - говорит источник в правоохранительных органах. - Эти люди тренируются, выступают на турнирах, но в случае необходимости выезжают решать вопросы». За примерами далеко ходить не надо. Весной прошлого года в массовой драке на Хованском кладбище активно участвовали члены спортклуба «Здоровье нации». Итак, в вечер банкета красную дорожку у ВИП-входа, через которую подъезжали гости бизнесмена Дмитрия Павлова, перегородил «Мерседес» Гавриила Юшваева (его самого в машине не было). Чоповцы якобы попросили водителя машину отогнать - ждали приезда звезд эстрады. Телохранители миллиардера их послали. Поговорили на повышенных тонах. Бывает. Но к чему было вызывать подмогу и палить из пистолетов в таком месте? «ЧОП «ГРЭПС-2», бойцы которого требовали переставить машину, принадлежит тому самому Дмитрию Павлову по прозвищу Павлик, одному из бывших лидеров измайловской группировки, - рассказывает источник. - В тот вечер сошлись понты на понты». Зачем авторитетному бизнесмену собственный ЧОП? «Эту систему начали использовать еще в 90-х, - говорит бывший опер московского РУБОПа подполковник милиции в отставке Михаил Игнатов. - Криминал создавал ЧОПы для прикрытия своих силовых акций. Туда в качестве сотрудников официально устраивали рядовую гвардию - людей, у которых еще не было судимостей. И они могли легально ходить с оружием». Напомним, сейчас судят еще одного владельца ЧОПа - вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). По версии следствия, его чоповцы в основном по старинке занимались выбиванием денег из разных бизнесменов. Трое из семи раненных в перестрелке - сотрудники ЧОПа «ГРЭПС-2». У Росгвардии есть вопросы к тому, насколько правильно вели себя в конфликтной ситуации сотрудники охранного предприятия. «Мы обратились в прокуратуру с ходатайством разрешить провести внеплановую проверку ЧОПа «ГРЭПС-2», - рассказал «КП» советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн. - Ранее из охранного предприятия было изъято оружие. Аннулировано разрешение на его хранение. По итогам проверки будет вынесено решение о закрытии ЧОПа. Мы считаем, что следует внести изменения в закон. Сегодня на ЧОП распространяются те же правила, что и на обычных предпринимателей. То есть плановые проверки можно проводить только раз в три года. Но ведь речь идет об обороте оружия. Это совсем иной уровень ответственности». В среду днем в квартире на улице Ивана Бабушкина нашли тело 44-летнего сотрудника ЧОПа «ГРЭПС-2» Платона Койды. Он, как считалось, по сравнению с другими пострадавшими отделался легко - ранением в бедро из травматического пистолета. Как и все, был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Но потом Койда попросил отпустить его домой. Там его и нашли. Выпускник Рязанского училища ВДВ, по слухам, какое-то время служил по контракту. Жил Койда один. Тревогу забили родители, когда он перестал отвечать на звонки. По словам источника, Платон Койда постарался как можно быстрее покинуть больницу, дав показания, чтобы избежать дальнейшего общения с полицейскими и следователями. Потому что, как считается, он был личным тело­хранителем Дмитрия Павлова и в конфликте у «Москва-Сити» принимал самое активное участие. kp.ru . *** Торжественное мероприятие в зале, украшенном табличкой «Dmitry 1967», началось в восемь вечера, следует из материалов дела. На празднике присутствовали 260 человек, в том числе были Григорий Лепс и Валерий Меладзе, а вел его Валдис Пельш. Сам Павлов приехал в «Москва-Сити» за несколько часов до начала — в половине седьмого вечера на двух машинах. Его сопровождали трое сотрудников ФГУП«Охрана» Росгвардии, рассказывает во время допроса один из гвардейцев — Виктор Сутормин, который был водителем сопровождающей машины. Договор на охрану был заключен с компанией «Интурист-Холдинг Компания». Но охранники знали, что речь идет о личной охране Дмитрия Павлова на территории«Москва-Сити», следует из показаний Егорова, начальника отряда, где работал Сутормин. Павлов ушел в ресторан, а охранники остались в машине, говорит водитель. Через три часа — примерно в половине девятого вечера — к башне подъехал черный Mercedes с номерами 222, говорит Сутормин. Эта машина, утверждает газета «Коммерсант», принадлежала владельцу башни — бизнесмену Гавриилу Юшваеву. Сотрудники охраны, встречавшие гостей на праздник, попросили водителя убрать машину. Тот отказался, а из двух рядом стоявших автомобилей вышла группа кавказцев, рассказывает в показаниях Сутормин. «Один из кавказцев был высокий мужчина, к словам которого остальные участники прислушивались», — говорит Сутормин. Он утверждает, что сначала часть охранников разошлась по машинам. Но «кавказец» вместе с одним из своих охранников вошли внутрь. За ними пошли и двое коллеги Сутурмина — охранники Дмитрий Якобсон и Дмитрий Ивачев. Сутормин утверждает, что почти сразу же после этого он услышал выстрелы. Конфликт между охранниками на улице из окна башни увидел и менеджер банкетной службы Расул Лелимадов. Но пока он спускался в лифте, началась стрельба. Когда открылись двери лифта на первом этаже, он увидел первого раненного — мужчина в камуфляжной форме лежал на полу. Рядом были еще двое раненых. Он и другие пассажиры лифта затащили раненого в кабину и отправились обратно — на 4 этаж, говорит Лелимадов. Но оттуда уже тоже были слышны выстрелы. Реконструируя события того вечера, следователи утверждают, что «в ресторан вошел мужчина и крикнул, чтобы все легли на пол». Выйдя из лифта, Лелимадов также увидел, что «гостей охватила паника», а на полу лежали еще трое раненых. Официанты и персонал же убегали через эвакуационный выход. В итоге пять из пострадавших получили огнестрельные ранения — в том числе охранники Якобсон и Ивачев, а также музыкальный соведущий вечера Александр Ивкин. Еще один человек — колото-резанное ранения. Как позднее в суде сообщил следователь, один из пострадавших скончался в больнице. В среду вечером Пресненский суд Москвы выдал санкцию на арест двух участников этих событий. Под стражу попал 40-летний коммерческий директор одного из столичных спортклубов Магомед Исмаилов и 29-летний студент спортивного университета Ильдар Хамидов. Согласно материалам дела, оглашенным в суде, один из охранников опознал Хамидова как человека, который стрелял в банке. При этом второй фигурант дела — Исмаилов настаивал, что в перестрелке не участвовал и вообще сам пришел к следователям давать показания по просьбе «некого знакомого». tvrain.ru . *** Росгвардия приостановила договор об охране автомобиля компании Интурист-Холдинг, из-за которого сотрудники ведомства пострадали в перестрелке в "Москва-Сити". Представителем заказчика выступал бизнесмен Дмитрий Павлов. Отметим, что бойцы Росгвардии охраняли автомобиль бизнесмена. После инцидента со стрельбой ведомство провело служебную проверку, которая показала, что сотрудники ФГУП "Охрана" действовали правильно. Несмотря на это, они оба получили ранения. ren.tv .