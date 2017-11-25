На Западе предсказывают скорое падение всесильного Сечина. Почему мы не видим Сечина в суде Если верить «Би-би-си», Алексей Улюкаев ближе к свободе, чем накануне. В результате утечки показаний, якобы данных Игорем Сечиным на предварительном следствии по «делу Улюкаева», вопрос о явке главы «Роснефти» в Москворецкий суд приобретает характер уже не только театрализованный, но и вполне уголовно-процессуальный: это может иметь существенное значение для приговора. Глава пресс-службы «Роснефти» Михаил Леонтьев поспешил заявить, что показания, опубликованные Русской службой «Би-би-си» 23 ноября, — «вброс или фабрикация, подлинность этих документов определить невозможно, ведь они судом еще не изучены». Вброс — да, фабрикация — вряд ли: нет таких участников процесса, которым она была бы на руку. А проверить, совпадут ли «утекшие» показания с теми, которые уже сейчас лежат перед судьей, не составит особого труда: по просьбе защиты они не оглашаются лишь до тех пор, пока потерпевший Сечин сам не явится в суд и не подтвердит их лично и публично. Проблема, оказывается, не только в нежелании Сечина предстать перед судом и публикой в роли законопослушного гражданина, но и в том, что «утекшие» показания в некоторых деталях не согласуются между собой и противоречат версии обвинения в целом. «Взяткодатель» сначала не называл точное время и обстоятельства, при которых Улюкаев вымогал у него взятку, а также (в противоречии с последующими показаниями) утверждал, что встреча, при которой он ее передал, состоялась по инициативе последнего, а не его собственной. Теперь понятней и то, за что, по-видимому, впал в немилость генерал ФСБ Олег Феоктистов, ушедший с поста главы безопасности «Роснефти» — тщательнее надо готовить такие комбинации. На фоне «прослушек», которые сами по себе не позволяют сделать однозначный вывод о вымогательстве взятки со стороны Улюкаева, незначительные, на первый взгляд, расхождения в показаниях Сечина на предварительном следствии позволяют защите настаивать на их устранении в ходе теперь уже открытого и публичного судебногоследствия. Среди материалов, кем-то вовремя «слитых» недосягаемому для российских властей «Би-би-си», есть только три допроса Сечина, но нет материалов очной ставки между ним и Улюкаевым. Что с определенной вероятностью позволяет предположить, что она и вовсе не проводилась, и это еще один важный аргумент, не позволяющий судье (как это предлагает ей «Роснефть») просто заслушать и использовать в приговоре показания, данные на досудебной стадии дела. Отсутствие очной ставки указывает, что с определенным допуском, как бы «спустя рукава», готовилась не только оперативная комбинация, но и проводилось предварительное следствие. Скорее всего, все, кто был к этому причастен, ориентировались не на закон, а на «понятия», по которым: «Кого — Сечина?! В суд?!!» С конституционной точки зрения (если в Кремле продолжают настаивать, что мы живем в «правовом государстве») обязанность явиться в суд — № 1, ради этого откладываются любые командировки, а не наоборот. Юридически тут тоже все понятно: есть механизм принудительного привода в суд «подозреваемого, обвиняемого, а также потерпевшего и свидетеля» (ст. 113 УПК РФ), есть соответствующая статья (308) и в Уголовном кодексе: «Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний…» (максимальное наказание — арест до 3 месяцев). Вряд ли правоохранительные органы решатся на такое, но судья при вынесении приговора не может не учесть, что ключевой свидетель (потерпевший) показаний, по сути, так и не дал. В юрисдикциях англо-саксонского права, где к уголовному преследованию применяется исковой порядок, судья при таких обстоятельствах прекратил бы дело, используя формулу «No case to answer» (то есть — нет самого дела, нет минимального набора доказательств, тогда просто и не о чем говорить,). В нашем — самом независимом — суде судья вряд ли решится на оправдательный приговор, но может заменить его относительно мягким, что, «по понятиям», будет означать для Улюкаева как бы оправдание, для Сечина — ремиз (то есть — недобор взяток, если следовать карточной терминологии, которая тут более чем уместна). Единственный человек, обладающий «приводным ремнем», чье требование явиться в суд Сечин все-таки был бы вынужден выполнить, в аналогичных случаях неизменно отвечает, что в России никто не вправе вмешиваться в осуществление правосудия. «Разве не так, Игорь Иванович?» Теперь ждем, явится ли Игорь Иванович по четвертой повестке, или судья Лариса Семенова уйдет на приговор, так и не увидев его ни разу живьем. novayagazeta.ru . *** Публикация выдержек из протоколов допросов главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина по делу Улюкаева «мешает и защите, и обвинению». Об этом РБК заявила Дариджан Квеидзе, адвокат бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. «Честное слово, я хочу сказать, что мы, адвокаты, в некотором замешательстве. Я лично не могу понять, с какой целью и кто это делает. Это мешает и защите, и обвинению. Ну потому что все эти вопросы необходимо рассматривать в суде, а не в прессе», — сказала адвокат. Квеидзе отметила, что не понимает, кого этими действиями хотели дискредитировать, адвокатов или фигурантов дела Улюкаева. «Когда сливают показания Сечина, которые еще не оглашали, это означает, что кто-то нарушил закон. Этого делать нельзя, поскольку мы дали подписку о неразглашении материалов дела», — заключила она. Ранее пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев заявил РБК, что публикация выдержек из протоколов допросов Игоря Сечина является «вбросом или фабрикацией». «Это позор. Понятно было бы, если бы эти бумаги представляли из себя недоступный никому эксклюзив. Но это вброс или фабрикация, подлинность этих документов определить невозможно, ведь они судом еще не изучены», — заявлял он РБК. Речь идет о публикации Би-би-си содержания протоколов допросов Сечина по делу Улюкаева от 23 ноября. Подлинность копий протоколов телеканалу подтвердил знакомый с материалами дела источник. По данным Би-би-си, на первом допросе Сечин не рассказал, когда и где Улюкаев требовал у него взятку, но это произош​ло «в октябре-ноябре 2016 года». Алексей ​Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере). По данным следствия, Улюкаев требовал от Игоря Сечина $2 млн в качестве взятки в офисе компании 14 ноября 2016 года. rbc.ru . *** Российская интрига вышла из-под контроля "Удивительным образом громкое судебное дело в России развивается не так, как ожидалось: могущественный глава "Роснефти" Сечин не хочет появляться в суде - потому что суд не танцует под его дудку", - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. "Игорь Сечин не привык терять контроль. Глава самого важного российского нефтяного концерна и приближенный президента Путина, как правило, всегда настаивает на своем. Однако именно сейчас, когда Сечин оказался в центре главной кремлевской интриги последних лет, руль выскользнул из его рук", - пишет автор статьи Бенджамин Трибе. Одному из самых влиятельных людей России приходится придумывать отговорки: якобы в связи с большой загруженностью Сечин до конца года не сможет присутствовать ни на одном судебном заседании. "При этом глава Роснефти не обвиняемый, а только свидетель. Крайне необычно", - отмечает журналист. "Есть несколько неувязок, которые заставляют сомневаться в версии Сечина. "Роснефть" получила контрольный пакет акций "Башнефти", и неудобного Улюкаева больше не было. Все было похоже на победу Сечина. Ожидалось, что это будет еще один управляемый процесс в управляемой российской юстиции. Тот, у кого достаточно власти, чтобы с помощью старых знакомых из ФСБ и с очевидного одобрения Путина арестовать министра, казалось бы, должен иметь власть и для того, чтобы окончить дело как пожелает", - пишет автор. Однако не тут-то было. Сначала судебный процесс объявили открытым, и это "не понравилось Сечину". Улюкаев обвинил его в заговоре. Потом были воспроизведены аудиозаписи, сделанные ФСБ при предполагаемой передаче денег. Как сообщил в российских СМИ анонимный источник из ФСБ, Сечин провалил фиктивную передачу денег и ему следовало выражаться яснее для того, чтобы аудиозаписи были надежным доказательством. После публикации видеозаписей ФСБ, на которых Сечин ждал на парковке служебный автомобиль Улюкаева и наблюдал за действиями сотрудников ФСБ, стало ясно, что это не очень-то похоже на скрытое устранение противника, говорится в статье. Суд настаивает на появлении Сечина на заседании - он в четвертый раз приглашен на процесс в следующий понедельник. "Роснефть" прикрывается срочными встречами и командировками главы компании. "Представление о том, что Сечин будет сидеть в маленьком помещении рядом с Улюкаевым и лично обвинять его перед журналистами, вероятно, кажется ужасным для Сечина, предпочитающего действовать за кулисами", - пишет автор статьи, напоминая о прозвищах Сечина "серый кардинал" и "тень Путина". "Дело Улюкаева - это оскорбление для Сечина. Но неясно, кто его оскорбляет. Путин не может сам быть закулисным кукловодом, но он не препятствует этому", - считает журналист. Некоторые аналитики ссылаются на действия умеренного лагеря вокруг маргинального премьер-министра Дмитрия Медведева с целью осадить "силовиков", к которым относится и Сечин. Другие считают, что после многих бесславных случаев в российской судебной истории возникла необходимость хотя бы видимости честного процесса. "За этим кроется одно: Игорь Сечин больше не хозяин положения", - подытоживает автор. inopressa.ru .