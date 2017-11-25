Железногорский хоспис получил президентский грант. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ Железногорскому хоспису выпал президентский грант. Но здания у него по-прежнему нет. Чем не повод поговорить? По порядку идём. «354 000 выделят Экологическому союзу на реализацию проекта «Семейный психолог- собака». Ассоциация «Технологическая платформа «Национальная спутниковая система» (НКО решетневской фирмы) получит 6 440 031 рублей на проект «Дорога в космос - университетский центр управления полетом «роем» малых космических аппаратов». Железногорский хоспис им.Василия и Зои Стародубцевых - 2 999 980 рублей на создание мобильного хосписа» и так далее. На первый взгляд, это удача и признание, согласитесь. Всего в два раза меньше денежек, чем целое НПО ПМ смогло выцыганить, наверняка обильно злоупотребляя в проекте словами «инновация», «модернизация» и «импортозамещение». Такой результат чего-то да стоит, наверное? И да, и нет. Я специально уточнил вчера у Виктора Стародубцева насчёт здания: ни малейших подвижек нету в этом деле. Помните, как активно оперировал Стародубцев в своё время священным именем Лидера Нации, напирая на краевые и муниципальные власти? Наверняка помните. А результат? Никакого результата. В региональном «правительстве» пообещали, конечно, профинансировать небольшой ремонтик в Нашгороде, но с условием, что помещение выделит Серый дом. А тот словно ослеп и оглох, и даже божественное сияние, исходящее от Путина, абсолютно не повлияло на скорострельность местных чиновников. Жутковатый случай с умирающим на дому страшной раковой смертью ветераном описан был в «Сегодняшней газете» в сентябре. Жутковатый ещё и потому, что помочь человеку, фактически, оказалось некому. Это же вам не семьдесят первый гуманитарный конвой на Донбасс какой-нибудь... Понятно, что из Москвы, с итогового форума «Сообщество», Стародубцев вернулся в определённой эйфории. «Страна держится на волонтёрах» и всё такое: «Значение и важность его подчёркивали приезд и встреча с участниками мероприятия первых лиц государства. Скажу вам откровенно, на таких мероприятиях чувствуется какой­то особый настрой, особая энергетика. Атмосфера наэлектризована новыми мыслями и идеями, складывается впечатление, что здесь и сейчас творится история. Ведь в одном месте собираются единомышленники: небезразличные, активные, деятельные, энергичные люди со всей нашей огромной страны, которые не ждут, когда что­то изменится вокруг. Не случайно в этом году мероприятие переименовали из «форума активных граждан» в «форум тех, кто действует». Подчёркивая тем самым, что стране нужна не просто активность, стране нужны дела. Не переставал удивляться, как часто в представленных проектах конкретные люди, небольшие НКО, взваливали на себя проблемы, для решения которых создавались целые государственные программы, и добивались успеха». Если не вдумываться, всё здесь правильно. Но это если не вдумываться. Трудновато подыскать осмысленный ответ на резонный вопрос: почему граждане взваливают на себя функции государства, а благодарная Родина их за это обзывает иностранными агентами, обкладывает со всех сторон фискалами и вообще не даёт работать? Что, денег нету в стране и поэтому раковые больные выбрасываются из окон и стреляются от невыносимой боли? Вздор. Бабла столько, что ни Сирия с Крымом, ни Ротенберги с Тимченками их сожрать не в состянии. Либерасты не дают работать патриотам? Ой-ой. Сколько их, этих самых либералов, и почему за семнадцать лет непрерывного вставания с колен Главстерх от них так и не избавился? Первая любовь не стареет? Кстати, о любви. Печальная истина постепенно доходит даже до самых незамутнённых народных трибунов типа Анатолия Петровича Быкова. Доходит, разворачивается и уходит восвояси, ибо далеко не всякий общественный деятель может вслух объявить о том, что в Кремле реально засело оккупационное правительство. Он ведь напрямую от денежек оккупантов зависит сплошь и рядом, этот деятель. Сегодня чихнёшь против ветра, - завтра к мэру, губернатору или полпреду можешь не стучаться и не звонить. Нету тебя. Не видно и не слышно. Помните, как несколько лет назад «либеральная тусовка» обрушилась с критикой на известную актрису и благотворительницу за съёмки в путинском ролике? Наверняка помните: «А пятого, помятого, спасла Чулпан Хаматова». Кто был прав тогда? Хаматова действительно помогает людям и действительно ей негде взять денег, кроме как у нашего людоедского государства. То есть, сотрудничество с дьяволом оправдывается, как будто, высокой гуманистической целью. Ради детской жизни, типа, можно пожать и окровавленную руку. Но если взглянуть с другой стороны, воровскому режиму как раз и нужны такие люди на авансцене и в рекламе для маскировки своей крокодильей сущности. Минимальными затратами - ну сколько там тратится на благотворительность по меркам министерства обороны? - блистательно решает власть важнейшую имиджевую задачу. Если, мол, рядом с Путиным стоят такие люди, как Хаматова или еще один актёр-благотворитель, Константин Хабенский, то Наше Всё, получается, не такое уж и чудовище? Это, братцы мои, типичный стокгольмский синдром. Глава государства, планомерно разрушающего медицину, образование и социальную защиту, должен ежедневно и ежечасно получать по виртуальной морде от общественных активистов. Это единственная возможная модель поведения в нормальной стране. «Утром Путин без затей скушал четверых детей», и всё такое. Если же нет, если выстраивается своего рода симбиоз, то федерального уровня благотворители, одной рукой помогая нескольким конкретным людям, другой способствуют Кремлю грабить и убивать десятки и сотни тысяч своих сограждан. И должны, выходит, полностью разделять с ним моральную ответственность за происходящее. Ибо безукоризненной данная схема может выглядеть только с точки зрения выживания потерявшегося туриста в диких джунглях. Верно ведь? Увы и ах, академическая логика в повседневной жизни срабатывает редко. Мне в своё время предлагали возглавить благотворительный фонд и, согласись я на это предложение, ни в деньгах, ни в административных печеньках сегодня проблем бы не было точно. И цена навряд ли стала бы чрезмерной. Убивать прохожих и пить христианскую кровь уж наверняка бы никто меня не принуждал. И, если задуматься, агитировать за Путина или за Хлопонина — тоже. Не уверен даже, что мне бы пришлось работать лицом на подхвате у ПЖИВ на местных выборах. Просто надо было бы заткнуть рот и заниматься — в полном соответствии с теорией малых дел — конкретной помощью конкретным страждущим. Не обращая внимания при этом на тех, кому денег и ресурса не достаётся, а таких (и это тоже медицинский факт) всегда на два или три порядка больше, потому что проблема тут не только в происках судьбы. Генерирует несчастье само наше государство, и коль скоро вы садитесь с ним играть на одной стороне, то включаетесь, получается, в число его подельников. Возиться с теми же клиентами хосписа далеко не сахар, но если за ними маячат десятки и сотни тех, кому вы никогда не успеете и не сможете помочь, трудновато сохранять хоть какой-то оптимизм в жизни, согласитесь. Лично я бы так точно не смог, потому что я искренне не понимаю, почему государство тратит миллиарды на пропаганду в США и не находит средств на лечение и обучение собственных детей. Однако вернёмся к московскому отчёту Виктора Стародубцева: «На всех заседаниях и секциях подчёркивалось, что некоммерческим организациям требуется поддержка, говорилось, что «совершенно очевидно, что в стране растёт совершенно особый класс солидарных людей, тех, кто готов нести ответственность за себя и за своего ближнего. Из этого рождается солидарная ответственность. Это то, что так нужно нашему гражданскому обществу». На форуме говорилось, что государство активно занялось поддержкой социально ориентированных НКО. Им даны новые полномочия, возможности, но пока процесс интеграции идёт медленно. У нас много институтов занимаются построением гражданского общества, но пока результаты не впечатляют. После пленарных заседаний у спикеров ­ людей, ведущих заседания, собирались большие очереди участников. Дело в том, что люди приехали в Москву с надеждой решить проблемы, которые не решаются на местах, с желанием что­то изменить дома. А спикеры ­загруженные люди, у которых всё время расписано, не успевали ­ ведь через считанные минуты следующее заседание. Потому часто люди не находили решения своих проблем. Прибывшие со всей страны говорили о том, что вопросы не решаются на местах многие годы. «Вертикаль власти не работает, распоряжения спускаются ­ и всё, дальше отписки, вопросы не решаются», ­- говорит мне общественник из Хабаровска, с Дальнего Востока. Учредитель благотворительного фонда «Вера» А. К. Федермессер говорит, что за три года было дано десять поручений Президента, связанных с паллиативной помощью и долговременным уходом ­ по сути, не выполнено ни одно. Власть демонстрирует исключительное умение ускользать от исполнения поручений и способность выкручиваться, давая пространные и обтекаемые формулировки в ответах. Участников одного пленарного заседания поразила проблема, поднятая в выступлении чемпионов мира и Европы, инвалидов федерации спортивных танцев на колясках из Санкт­Петербурга, которые уже много лет ходят по инстанциям с просьбой о предоставлении помещения для тренировок. О проблеме знает вице­-премьер правительства России, руководитель социальной комиссии Общественной палаты, а вопрос не решается. Причём не где­нибудь, а в столичном городе, о чём тогда можно ещё говорить. Когда многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта РФ Максим Седаков и исполнительный директор федерации танцев на колясках Ирина Людиновскова уточнили, что весь вопрос в пяти ступеньках, которые инвалиды на колясках не могут преодолеть, а спикер, ведущий заседание, ответила: «а вы думали, будет легко?» ­ многие в зале возмутились такому отношению. Общаясь с общественниками с разных территорий, вижу, что это общая картина. Проблема ­ в отсутствии механизма реализации принятых решений, неэффективности системы управления по всей стране. Как историк, понимая законы общественного развития, знаю, чем могут заканчиваться такие процессы. Сегодня власть, учитывая сложную экономическую ситуацию на местах, вынуждена передавать свои функции некоммерческим организациям. Это выгодно и удобно всем! При этом отмечалось, что реальной помощи таким организациям часто не оказывается. Взять, для примера, нашу некоммерческую организацию «Железногорский хоспис», которая работает уже шесть лет, без какой­-либо помощи властей и не потратив ни одной копейки из городского бюджета. А поручение по поиску помещения так и осталось невыполненным...» Не подумайте, что Стародубцев недоволен нашим государством и лично Красным Солнышком. Нет и нет. Если такое ощущение сложилось у вас после прочитанного, виной тому моя коварная редакторская правка. Руководитель бездомного заколючинского хосписа декларирует святую веру в хорошего царя и плохих бояр. Заметка его в социальных сетях заканчивается, в точном соответствии с правилами написания советских дацзыбао, цитатой из текущего Любимого Вождя: «Владимир Путин выступил на итоговом форуме «Сообщество». Глава государства заявил, что «граждане должны иметь широкие возможности для того, чтобы контролировать работу органов власти, я хочу, чтобы меня услышали в регионах: грех не поддержать такие начинания. Конечно, не везде пока чиновники готовы к диалогу, к совместной работе, но именно ваша настойчивость и убедительность ломает эту бюрократическую закостенелость». За спиной у Стародубцева обширная комсомольская карьера, и навряд ли он не заложил в этот пассаж вполне конретный, я бы даже сказал — прикладной смысл. Вона как, мол, с нами дорогой Владимир Владимирович разговаривает, товарищи чиновники! Уважает нас грозный царь и велит помогать нам повсеместно. А вы его указы злостно игнорируете — так, может, вы против Путина? Што??? Детская логика эта не срабатывала при коммунистах (тогда это был ритуал, скорее), не работает и сейчас. Конечно, если завтра Путин позвонит лично Медведеву или Пешкову, то помещение для хосписа найдётся в пять минут. Но он не позвонит. И не потому, что не обладает способностями Деда Мороза по единовременному облёту всей страны. Ах, если бы! Просто Путин — как, я подозреваю, и Стародубцев где-то в глубине души — отлично понимает, что царские подарки хороши исключительной своей избирательностью. И ею же плохи. На всех монаршьей милости не хватит по определению, да никто и не ставит такой цели, если разобраться. Деритесь, душите друг дружку из-за копеечных грантовых подачек, граждане поднявшейся с колен России. Не побежите наперегонки, громко дуя в дудки при этом и размахивая флажками — останетесь без подарочка, как последние лохи. Точечный характер небесной манны должен внушать разграбленной стране не столько веру в светлое будущее, его у нас уже точно нет и не будет, сколько в рождественское чудо. В котором роль божественного промысла запросто берёт на себя низенький лысый человечек из Кремля с незаурядным запасом цинизма в голове. «Граждане должны иметь широкие возможности для того, чтобы контролировать работу органов власти», говорите? А по почкам резиновой дубинкой вас давно не били, граждане контролёры? Ваше дело — аплодировать и кричать «Ура!», когда на табло загорается соответствующая надпись, а в промежутках помогать ближнему, на которого Родина положила с большущим пробором. И главное, помнить: несть власти, аще не от Бога. Р. S . Школа для подростков по профилактике онкологии открылась в Железногорске Врачи-онкологи и другие специалисты расскажут молодым людям о том, как избежать рисков возникновения тяжелых онкологических заболеваний. Уникальный для Красноярского края проект разработали сотрудники АНО «Железногорский хоспис имени Василия и Зои Стародубцевых» при поддержке специалистов краевого онкологического диспансера имени А.М. Крыжановского. Занятия проводятся на базе лицея № 103 «Гармония», где классы сформированы по гендерному принципу. Первая встреча прошла 20 ноября. Перед ученицами лицея выступила врач-онколог Полина Белькевич. Как рассказал Виктор Стародубцев, решение организовать такие занятия для подростков и молодежи принято на основе опыта и статистики, собранной за время работы хосписа. Как показывает практика, онкологические заболевания часто появляются в результате вредных привычек и определенных навыков, которые люди получают именно в юном возрасте. Этому способствует и недостаток информации о том, какими могут быть последствия необдуманных поступков и легкомысленного поведения. «Мы выбрали для занятий принцип раздельного обучения, поскольку сейчас онкологические заболевания все чаще поражают репродуктивную систему, – рассказал Виктор Стародубцев. – Юношам и девушкам необходимо знать, как защитить себя, свое будущее материнство и отцовство, сохранить здоровье на долгие годы. Одновременно мы будем собирать и анализировать полученный опыт, чтобы отработать методику таких занятий, поскольку это новый формат не только для нас, но и для всего края». Школа для молодежи «Спроси онколога» стала частью проекта «Домашний хоспис» грантовой программы «Социальное партнерство». Следующее занятие запланировано на 27 ноября. С юношами лицея встретится заведующая отделением онкоурологической хирургии краевого онкодиспансера Ольга Тоначева. asi.org.ru . *** В 2000 году в стране работало 10,7 тысяч больниц. В 2015 году их количество существенно уменьшилось – до 5,4 тысяч. Эксперты подчеркнули, что если закрытие будет идти такими же темпами, то уже к 2022 году Российская Федерация по числу больниц сравняется с Российской империей. Оставшиеся больницы могут принять меньшее количество пациентов из-за недостатка коек, которых за 15 лет стало меньше на 27,5%, а если брать данные только по сельской местности – то на 40%. Поликлиник стало меньше на 12,7% (было 21,3 тысячи, стало 18, 6 тысячи), и нагрузка на каждую из них возросла на 20% (с 166 до 208 человек в сутки). По финансовым показателям улучшение также отсутствует. С учетом инфляции расходы в 2017 году снизились по сравнению с 2015 годом на 6%. Деньги, поступающие из фонда ОМС, не в полной мере покрывают потребности больниц и поликлиник. Квалифицированный врач в пересчете на час получает меньше, чем администратор в кафе быстрого питания. med.vesti.ru . Р.Р. S. Недавно женщина, собиравшая подписи «за хоспис», рассказывала мне, что некоторые железные горцы мотивируют отказ поддержать проект Стародубцева тем, что он на нём косит бабло. Вот вам и все скрепы. Тут даже Путин вместе с Гундяевым и «Рен ТВ» бессильны будут, пожалуй. Алилуйя.