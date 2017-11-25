Петрович снова разочаровался в вожде. Прямо трагедия. «Путин живет на другой планете» Авторитетный красноярский политик и бизнесмен, лидер местного отделения партии «Патриоты России» Анатолий Быков заявил, что действующему президенту Владимиру Путину не стоит идти на новый срок. Такое признание Быков сделал в интервью сайту KrasNews. «У меня такое ощущение, что наш президент не живет в России. Он живет на другой планете, - заявил Быков. - Я стал это осознавать и понимать, хотя я за него 15 лет голосовал, агитировал, но сейчас с каждым днем я начинаю понимать, что это, наверно, было заблуждение. Это была имитация всей работы». По его словам, разочарование пришло после того, как президент РФ наградил экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского орденом Александра Невского: «Не спросил нашу общественность, не поинтересовался, достоин ли он этого или нет». Быков полагает, что деятельность Толоконского на посту главы региона, как и его предшественников (Александра Хлопонина и Льва Кузнецова), негативно отразилась на развитии края. «Или его специально усыпляют, что он не владеет информацией, или он целенаправленно издевается над народом, над обществом, которое, например, знает, как господин Толоконский работал в Красноярском крае», - негодует политик. При этом Быков предложил Путину «дарить» ордена губернаторам, чья работа не пошла на благо возглавляемым им регионам, «под столом»: «Зачем делаете это перед выборами». «Я все больше и больше начинаю убеждаться в том, что Путин не пойдет на выборы. Если провести честные выборы, то ему будет очень тяжело в России», - добавил бизнесмен. Быков процитировал выступление депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Свинцова на пленарном заседании нижней палаты российского парламента в начале ноября, в котором тот признался, что был сильно удивлен тем, что российские пенсионеры вынуждены выживать на 8 тысяч рублей в месяц. «Он проехал и увидел, что пенсионеры (в Московской области) получают по 8 тысяч, и машину дров надо купить за 8 тысяч, и он не может понять, как же человек выживает», - сказал Быков. «Это только Московская область, а у нас вся Россия так живет», - добавил он. «Я бы даже порекомендовал нашему президенту вместо отдыха вместе с нашим земляком министром обороны Шойгу проехать по сибирским деревням, селам, районам, - заключил бизнесмен. - Если они боятся, я готов проехать рядом с ними и показать в действительности нашу Россию, как сегодня живет наш нищий, ограбленный народ. И то, что сегодня за это вручают ордена - я понял, что враг захватил страну уже». Политологи сочли заявление Быкова неожиданным, поскольку партия «Патриоты России», чье региональное отделение в Красноярском крае возглавляет бизнесмен, поддерживает политику Владимира Путина. Как сообщал «Новый День», в 2016 году краевой избирком не допустил возглавлявшего список «Патриотов России» Быкова на выборы в заксобрание, в котором он отработал несколько депутатских сроков. Ранее «Патриоты России» при его поддержке одержали в регионе ряд значимых побед, в том числе обыграли ЕР на выборах в горсовет Красноярска. В 90-е годы Быков возглавлял совет директоров ОАО «КрАЗ» и Федерацию бокса России. В начале нулевых обвинялся в совершении ряда тяжкких преступлений, был приговорен к условному сроку (судимость снята в 2005 году) и впоследствии отсудил у российских властей в Страсбурге 1000 евро за моральный ущерб и 25 тысяч евро возмещения судебных издержек. По данным «ГАС. Выборы» с Быкова сняты судимости по ст. 316, ч 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 222 УК РФ. battime.ru . *** Вот земляк наш легендарный Анатолий Петрович в своём критиканстве дошёл до САМОГО Владимира Владимировича Путина. И по делу ведь ругал гаранта товарищ Быков! Знатно приложил ВВП - и не делает Путин ничего, только говорит и бла-бла-бла балаболит одно и то же лет уже как 15, окружил себя ворами и негодяями. Такой он, Анатолий Быков, - смелый, принципиальный и честный человечище. За что и любим, за что и ценим. Только у самого Анатолия Петровича как-то не особо с близким окружением. На фоточке от января 2014 года - "команда Быкова", победившая триумфально на выборах в Горсовет Красноярска. В лучших сталинских традициях замазаны лица типа изменников, типа продавшихся. Видны светлые лики лишь тех, кого Анатолий Петрович по сию пору уважает и считает честными и благородными людьми. Крайний слева из незачёркнутых, гламурно загоревший красавчик, - лидер фракции "партии Быкова" в Горсовете Красноярска Вячеслав Гордеев. Про Славу много чего писали, говорили как о рейдере и "чёрном арбитражном управляющем", отжимавшем собственность по всему необъятному Красноярскому краю. Интересно, что сейчас товарищ Гордеев, руля фракцией, аки Фигаро, точнее - как «Труффальдино из Бергамо», крутится между Анатолием Быковым и строительным магнатом Владимиров Егоровым и работает по большей части на застройщика, а не на экс-алюминиевого короля. Толковый парниша, далеко пойдёт, ежели не остановят. Самое ржачное, - высокоморальный христианин Слава с любимой женой развёлся имущества сохранения ради. Теперь у них только постель и дети общие, а табуретки, шкафы, машины и квартиры (для приставов) — раздельно! babr24.com . *** Как Быков отрекся от Путина Почему «теневой губернатор» Красноярского края вдруг разочаровался в президенте. В жесткой критике Владимира Путина новости нет. Этим не удивить. Новость в том, от кого она исходит на этот раз. И что это означает. Анатолий Быков, легендарный герой кровавых схваток 90-х, а теперь лидер красноярского отделения партии «Патриоты России» (поддерживающей Путина), раскритиковал президента через местный интернет-ресурс KrasNews. Быков, который души не чаял в Путине все годы его правления. Несколько важных обстоятельств. Несмотря на то что он сплошь «бывший» — бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бывший глава совета директоров КрАЗа, бывший теневой хозяин Красноярска и «народный олигарх Красноярского края» — Быков остается если и не самым влиятельным местным политиком, то уж точно одним из самых электоральных. А Красноярский край, одна седьмая территории России, остается модельным регионом, позволяющим судить о некоторых тенденциях и политических умонастроениях всей страны. И самое важное — что дело, конечно, не в Быкове и не в Путине, а в народе. Избирателях того и другого. На выборах в крае Быков, когда его пускали, побеждал с тем же процентом голосов, что набирал в стране Путин. Это, очевидно, по большей части одни и те же люди, кто голосовал за Путина и за лидера теневого сообщества, подозреваемого в 90-х в десятках убийств и похищений и условно осужденного в нулевые годы на 6,5 года за организацию покушения на убийство. Не знаю, что еще, но вот это у Путина и Быкова общее — любовь к ним масс. Бывший алюминиевый король все годы путинского правления писал ему письма. Первое, от 1 января 2000 года, симпатизирующая ему газета много позже напечатала, озаглавив так: «Обращение промышленника и депутата Быкова к неопытному тогда еще главе государства В.В. Путину». Магнат в то время находился в тюрьме Будапешта, величая себя «политическим узником России в Венгрии». И обратился «от лица своего народа, с которым живу и работаю, как патриот и истинный представитель своей страны» к и.о. президента. «Нашего флагмана, бесспорного лидера, молодого и сильного» Быков призвал вести народ вперед, к социальной справедливости, к гражданскому благополучию, к национальной консолидации. Позже, уже из родной красноярской тюрьмы, Быков писал землякам, что экстрадиция из венгерской тюрьмы в российскую произошла лишь благодаря тому, что Путин стал президентом. А на воле Быков возглавил отделение «Президентского клуба доверенных лиц» по Сибирскому федокругу. И вот, по всей видимости, наступило разочарование. Лишь несколько цитат интернета (орфография, пунктуация, стилистика — источника). О награждении бывшего красноярского губернатора В. Толоконского орденом Александра Невского: — Мне за государство стыдно. У меня такое ощущение, что наш президент не живет в России, он живет на другой планете, я это стал осознавать и понимать, хотя я за него 15 лет голосовал, агитировал. Сейчас я начинаю понимать, что это было заблуждение. Это была имитация всей работы. И то, что он наградил Толоконского орденом и не спросил нашу общественность, никто вообще не поинтересовался, достоин ли он этой награды или нет, у меня подтвердились оценки, высказывания про бывших губернаторов. Можем вернуться: все помнят, когда одного разрушителя, Александра Хлопонина, поставили вице-премьером, потом эстафету передали Льву Кузнецову — ныне министру по Северному Кавказу, разваливать наш край. И то, что произошло, это подтвердило и укрепило мои опасения о том, что сегодня происходит в нашей России. Я понял, что Москва и Санкт-Петербург уже считают себя не Россией. Я это могу полностью обосновать. Россия сегодня — это Дальний Восток, Сибирь, Урал. Вот это Россия, а Москва и Петербург не видят Россию, они не ощущают и не видят, как живет Россия. К чему мы идем? Пенсионеры получают по 8 тыс. руб. пенсию, а машину дров надо купить за 8 тыс. руб. Как же человек выживает? У нас так вся Россия живет, им надо проехать не только по Московской области, а немножко от нее подальше, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Я бы даже порекомендовал нашему президенту вместо рыбалки и отдыха с нашим земляком, министром обороны Сергеем Шойгу проехать по сибирским деревням, селам, районам. Если они этого боятся, я готов проехать рядом с ними и показать в действительности нашу сегодня современную Россию. Как сегодня живет наш нищий, ограбленный народ. Это позор для нашей России! И то, что на сегодняшний день за это вручают ордена… я понял, что враг захватил страну. За разрушения дают большие награды, звания! И мы это видим. А те люди, которые созидают и делают поступки во благо своего города, региона, народа, этих людей наоборот оболгут и задвинут: делают так, как в доктрине Даллеса, как все говорят, что это фальшивка, а это не фальшивка — все, что там написано, все реализовали в России. Так они делают с теми людьми, кто что-то делает для нашей страны, для нашего народа. Я почувствовал это на себе. — Депутаты, генералы ФСБ обращаются к правительству, руководству края, бьют тревогу о пожарной обстановке в Канском районе. Правительство говорит — вы нагнетаете обстановку, ничего такого там нет. Буквально через 10 дней сгорело 170 домов, кто понес эту ответственность? Никто! — При Толоконском это все произошло. Под столом надо таких награждать, а не на показ — в преддверии выборов президента. Вы помните, я один из первых сказал, что Путин не пойдет на выборы. Я все больше и больше к этому подхожу и начинаю убеждаться в этом. Если провести честные выборы, то ему очень тяжело будет выиграть в России. — У меня сложилось впечатление, что не президент управляет страной, у нас управляет группа лиц, я думаю, финансовые корпорации, которые очень активно влияют на президента. Они усыпляют его так, что он не хочет видеть, что происходит в России. За садовым кольцом Москвы. — Вы посмотрите, все каналы государственные занимаются пропагандой, оболваниванием нашего народа. Большинство людей не смотрят телевизоры, не включают. Потому что с утра до вечера по государственным каналам показывают, как живет Украина, Сирия, Америка. Я думаю, надо спросить с наших депутатов Госдумы, которые вставали и радовались за победу Трампа. Сегодня налогоплательщики в России содержат все это телевидение за счет своих налогов. Мы обратно получаем эту пропаганду. Темную и слепую. — И когда мне люди заявляют: «Мне 87 лет, я при оккупантах лучше жила, чем сейчас». Это о чем говорит? Первый канал, государственный канал «Россия» что обсуждают? Внутренние дела надо обсуждать... Быков — человек очаровывающийся. Кому он только не верил, кого не поддерживал, развязка всякий раз наступала со всей неотвратимостью. И о том же Толоконском или, например, Хлопонине говорил, когда они заходили рулить в край, совсем в ином тоне. Сейчас из политиков добрые слова нашел только для Рамзана Кадырова. И Александра Усса, нынешнего врио губернатора. В другом (недавнем и столь же пространном) послании Быков вспоминал, как вместе с Уссом они работали «на благо Красноярского края», как тот его поддерживал в 90-е, когда он «объединял всю краевую промышленность», а «у московских групп уже свое решение было забрать металлургию, энергетику, уголь и все остальное, что здесь что-то стоило». Как Усс с Заксобранием отказывал Генпрокуратуре снять с него неприкосновенность, не позволял передавать его дело в суд (ЗС постановляло тогда: Быкова — немедленно освободить, а его уголовное дело — закрыть). Усса поставили сейчас вместо Толоконского, как раз чтобы президентские выборы прошли без осложнений. И почему Быков решил сразу после этого вернуться в политику такими заявлениями, эти осложнения формирующими? Рассуждать о его резонах смысла нет, важно другое: от Путина отрекаются знаковые фигуры. Разумеется, не факт, что они унесут с собой весь их электоральный ресурс, голоса — не валенки, как говорил покойный генерал Лебедь, но вот его как раз Быков посадил в губернаторское кресло в 1998 году, а потом не без усилий Быкова генерал пришел к полной катастрофе в крае, без шансов переизбраться. Быков тогда извинялся перед земляками, что не разглядел истинную личину генерала. novayagazeta.ru .