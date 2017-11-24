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Thursday, 23 November 2017

Заколючинский анклав глазами красноярских риэлтеров.

Можно ли жить в «Подгорном»?

Оцениваем квартиры и дворцы некогда закрытого посёлка под Красноярском.

Посмотреть, как и чем живет «Подгорный», известный многим как «четвёрка», окружающие могут только с 2008 года. В этом году посёлок, относящийся к закрытому Железногорску, сделали открытым и убрали КПП. В 50-х он был перевалочной базой для строителей ЗАТО, а после стал местом жительства для работников филиала «Красмаша».

Путь в посёлок лежит по трассе «Красноярск – Железногорск» и из города занимает около часа. Свернув направо у железнодорожных путей, мы проезжаем новое сосновоборское СИЗО и исправительную колонию, указатель на «Новый путь», военную часть, ранее охранявшую «Подгорный», и упираемся в одноэтажную будку с баннерами «Добро пожаловать» посередине дороги. Когда-то у неё разворачивали чужаков, но несколько лет назад бесхозный КПП отдали в аренду, и приезжих стал встречать павильон с пивом*. Мы же увидели уже магазин запчастей. Но и тут бизнес не пошел — павильон продаётся.

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Было — и стало.

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Сегодня «Подгорный» можно сравнить с небольшим микрорайоном. Тут всего 8 улиц, на которых стоит 85 домов. В посёлке живут около 6 тысяч человек, большинство из которых пенсионеры. Уставших от городской суеты красноярцев тут поразит идеально белый снег, обилие деревьев и деревенская тишина. Даже проезжающих машин тут не особо много.

У посёлка есть два неофициальных сайта, сделанных жителями. Судя по информации на них, история «Подгорного» началась относительно недавно, когда в горе решили разместить секретный объект — ангар-хранилище для авиабомб и снарядов. А в 1955 году на этой территории была пересылочная база для военных строителей Красноярска-26 (ныне Железногорск). Строительство жилых кварталов из блочных домов началось в 1954 году, когда территорию обнесли колючей проволокой. Но на двухэтажках, которых тут большинство, красуется надпись «1956». На улице Рабочей, посередине поселка, можно найти одноэтажные домики, обвитые вьюнами и напоминающие дачные. А дальше, к автостанции, выросли пятиэтажки, каких полно в соседнем Сосновоборске.

Проезжая по Боровой у храма, даже приезжий обратит внимание на выделяющийся на фоне простых 8-квартирных двухэтажек дом. Он обнесён бетонным забором, на крыше «тарелка», пристроена веранда, балконы украшены декоративными столбиками, напоминающими архитектуру «Сибирской Венеции». Последняя и выдает в здании усадьбу эксцентричного бизнесмена и владельца обанкротившегося «АЛПИ» Алексея Подсохина. На неё тут укажет любой житель. Сам владелец, по слухам, в бегах. В доме изредка горит свет, а территорию убирает охранник. Детство 51-летнего бизнесмена прошло тут же, он закончил школу № 104.

Отец бизнесмена Леонид Лаврентьевич был инженером-испытателем, а затем и руководителем химзавода. Награждён орденами Ленина, Октябрьской революции и является заслуженным красмашевцем, говорится на сайте «Подгорного». За развитую инфраструктуру посёлка местные жители вспоминают его только добрым словом.

На этом список знаменитых красноярцев, родившихся в «Подгорном», не заканчивается. Здесь прошло детство нынешних актёров театра Пушкина Сергея Даниленко и Ольги Белобровой, эколога-активиста Сергея Шахматова, бывшего телеведущего Игоря Коркина, солиста «Озонового слоя» Андрея Куприянова и отвечающего за трассы руководителя ФУАД «Байкал» Константина Ляшкевича.

А вот и проходная того самого завода, что стал градообразующим. Возведение химзавода, вошедшего в оборонный комплекс горно-химического комбината и Красмаша, началось в 1958 году и заняло 3 года. «Военные строители и комсомольцы возводили в тайге новую инфраструктуру: дороги, энергетику, склады компонентов ракетного топлива, очистные сооружения, комплекс разделения воздуха для получения азота, кислорода, аргона и множество других объектов», — говорится в исторической справке. До перестройки завод работал над «оборонкой», чуть позже собирал блоки для холодильников. В 2001 году завод реформировали. Сегодня, говорят жители, прошло сокращение и на некогда градообразующем предприятии работают всего 300 человек.

Красноярцы только спорят о пешеходном проспекте Мира в центре города, а в «Подгорном» жители активно гуляют по улице к центральной площади. От машин защищают бетонные блоки и вазоны, но те успевают проскакивать из дворов к магазину. На главной площади города стоит памятник «Мать солдата» и дом культуры, где до сих пор репетирует группа «Озоновый слой». Их творчество, вспоминали музыканты, началось в 1991 году, когда директор школы выделила деньги, чтобы купить инструменты.

Изображение храма Воскресения Христова можно увидеть на баннере у въезда в посёлок. Храм успел стать символом «Подгорного». Возводить его начали в 2004 году, тогда же привезли отлитые в Воронеже колокола. До этого времени почти 14 лет приход храма располагался в вагончике рядом со зданием нового храма. В одной линии с храмом на улице Строительной стоит спортивный комплекс «Факел» с бассейном и ледовым дворцом. Местные жительницы нам рассказали, что в выходной день можно поплавать в бассейне за 50 рублей. Для сравнения, в «Соколе» билет стоит 350 рублей. Но позже другие собеседники поправили: это с пенсионерской скидкой в 50%. Для обычных горожан стоимость равна 100 рублям.

Если вы спросите нынешних и бывших жителей «Подгорного» о примечательных местах, то они обязательно расскажут вам об озере и пляже за посёлком. Водохранилище сделали люди. Лёд на нём, по словам местных рыбаков, взялся две недели назад. Вода летом хоть и цветёт, но тут исправно ловят хариуса и окуня. Главное украшение пляжа — вот такие бетонные фигуры. В кадр не попали черепаха, бегемот и тюлень с шариком на носу. По словам актёра Сергея Даниленко, родившегося в «Подгорном», сделал их для своего удовольствия «мастер Акулов». Львы в центре посёлка — тоже дело его рук. Фотографии не передают всех красот озера, поэтому предлагаем вам посмотреть окрестности на видео. Летом здесь нередко можно увидеть отдыхающих с палатками.

Путь на озеро лежит через сосновый бор с берёзами и некогда детский лагерь «Факел». Это вторая достопримечательность, что назовут местные. Каждый домик в 80-х был построен одним из цехов химзавода. «У нас тут каждое лето дети отдыхали», — ностальгируют встреченные нами женщины. Потом территорию отдали уже под спортивный лагерь.

К нашему удивлению, по «Подгорному» не ходит общественный транспорт, и остановок тут, кроме междугородней, нет. Обойти весь посёлок по периметру можно минут за 40. Добраться сюда помимо авто можно на автобусах № 190 из Железногорска и № 194«а» с автовокзала «Восточный».

Здесь, как в полноценном микрорайоне, есть большая школа и три детсада. Местные мамы хвастаются, что могут отдать малыша в детсад с 1,5 лет и не стоять в очередях.

Недвижимость в «Подгорном» стоит в разы дешевле городов-спутников и самого Красноярска. «Однушка» в трёхэтажных домах, судя по объявлениям на сайтах по продаже недвижимости, стоит от 750 тысяч рублей, как комната или секционка в столице края. В пятиэтажке цена 1-комнатных доходит до миллиона. «Двушка» стоит в районе 1,3–2 миллионов, «трёшка» — 2,1 миллиона, 4-комнатная квартира — от 3,6 миллионов. Снять полноценную «однушку» здесь можно от 10 тысяч. Квартиры ищут в основном военные из части неподалёку. Но без прописки, уверяют резиденты, тут делать нечего: «В поликлинику не возьмут, в больницу в Железногорск через КП не провезут. Прописаться трудно, проверяют через ФСБ. Где работать? Ездят в Железногорск, Красноярск. Причём люди, которые, я знаю, занимают неплохие должности, например в банках».

Зато в тихом посёлке нет клубов, кафе и кинотеатров. В доме культуры раньше показывали фильмы, но, как нам пояснили, сейчас у них нет лицензии. Зато гастролируют актёры театра из Железногорска. Попытки местных предпринимателей открыть спортбар разбились о всеобщее знакомство. «Невыгодно, все друг друга знают, приходят со своим пивом», — вспоминают гости.

Уехавшие из родного «Подгорного» ценят его за уют и свежий воздух, но жалуются на отсутствие развлечений. Актриса театра Пушкина Ольга Белоброва, чью цитату приводит сайт посёлка, вспоминала: «Наш посёлок — это всегда свежий воздух, чистый снег, размеренный, домашний образ жизни. Здесь можно наслаждаться природой. Я всегда совершаю лыжные прогулки. Посёлок помогает мне восстановиться после городской суеты. Но долгое однообразие утомляет. Я здесь засыпаю от бездействия, поэтому для творчества и работы больше подходит бурная городская жизнь».

Актёр того же театра Сергей Даниленко говорит, что отзывы у него тоже только хорошие: «Не потому что прошло моё детство, а потому что это хорошее место для проживания. Например, если кто-то хочет старость провести в тёплом и душевном месте». Родители актёра давно переехали, и тут он бывает редко.

Юлия переехала в «Подгорный» 4 года назад: здесь живёт и работает её супруг. Говорит, что в тихом городке молодой паре не скучно — спорткомплекс, бассейн. «Плюсы? Посмотрите, как тут клёво, — отвечает Юлия. — Я всю жизнь прожила в «Северном», где нет ни одного дерева. Гуляй не хочу, никаких выхлопов, серого неба. Когда здесь поживешь, заезжаешь в город со стороны Краза и чувствуешь: "Фу, как воняет"». Проблем с передвижением она не испытывает: «У нас в семье две машины, села с ребенком и поехала в город к тем же родственникам, в магазины. Без машины, конечно, сложнее».

ngs24.ru.

 .

* «Местные депутаты обычно набирают на таких популистских мерах очки, показывая мнимую заботу о гражданах. Странно, но такие деятели не замечают раздолбанный асфальт во дворах, убитые детские площадки — конечно, если они вообще есть, и облупившиеся стены домов, которые давно пора красить. Они не думают о налогах, которых не досчитается бюджет, не думают об уволенных продавцах и разорившихся предпринимателях. Им важнее полоумные старушки, которые как назло живут над пивными магазинами и жалуются везде где можно на несуществующие проблемы. Сам с этим неоднократно сталкивался. На практике таким «идейным борцам» с пьянством нужен или кондиционер, или застекленный балкон, или еще что-нибудь. После этого жалобы волшебным образом прекращаются» (см.).

 
 
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