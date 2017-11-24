Столичный юрист отдувается за железногорских депутатов. ПРОВОЖАЮЩИХ ПРОСЯТ ОТЦЕПИТЬСЯ ОТ ВАГОНА Кажется, для мазутной тематики нам пора создавать отдельный раздел. Очень уж тут всё динамично развивается. КУДА НИ КИНЬ, ВСЮДУ БЛИН Начём сегодня с чисто прикладного вопроса. На т.н. Сибирском энергетическом форуме в Красноярске решили поговорить о модернизации системы теплоснабжения. Эта «услуга» влетает в копеечку и населению, и предприятиям, и — как это ни странно звучит — региональному бюджету. Если помните, компенсационные расходы составляют порядка шести миллиардов, так что «правительство» давно точит зубы на эту самую модернизацию. И в первую очередь — на бывший Красноярск-26, где тепловые долги с 2012 года растут, точно грибы, и сделать с ними ничего не получается. Но прежде, чем перейти к закупкам мазута и формированию тарифа, позвольте вкратце охарактеризовать общее состояние Красноярского края на четвёртом году Крымнаша. Так, для общего развития и дополнительного нагнетания: «За счет средств бюджета за семь лет реализованы 24 проекта в области теплоснабжения на общую сумму в 4,8 млрд рублей. «Надо сказать, что износ инженерных сетей водоснабжения и водоотведения значительно выше — по ряду он объектов достигает 70-75%. Мероприятия позволяют нам сдерживать уровень износа теплосетей, но недофинансирование в этой сфере все-таки есть», — уточнил председатель Региональной энергетической комиссии Красноярского края Александр Ананьев». А теперь внимание: «Что касается территорий края, то ситуация с теплосетями там гораздо хуже /.../ Владимир Перкот, исполнительный директор Краевого инжинирингового центра, в своем докладе затронул вопрос модернизации теплосетей Железногорска и Сосновоборска. По его мнению, для уменьшения издержек и сдерживания тарифов для конечного потребителя для обоих городов необходимо создать единый тепловой узел». Любопытное интервью давал местным журналистам минувшим летом «сити-менеджер» Пешков. Поскольку вслух против этого самого узла протестовать Серый дом боится, то чиновникам приходится изыскивать мало-мальски пристойные поводы для откладывания официальных похорон МП «Гортеплоэнерго». Мы вам рассказывали на днях о проекте концессионного соглашения, внесённого в Совет депутатов для утверждения. Так вот, Пешков в июле заверял девочек с микрофонами, что скорой перспективой концессию котельных и тепловых сетей осчастливить не может, так как находящееся в оперативном распоряжении муниципального предприятия имущество примерно наполовину... не прошло ещё государственную регистрацию! Лично я тут не удержался бы, пожалуй, и попытался уточнить у Сергея-свет-Евгеньевича, как же ему удалось за семь лет работы добиться столь поразительных результатов, во-первых, и не для ускорения ли данного процесса сменил он недавно Виктора Дранишникова на Владимира Куличина, во-вторых. А впрочем, нет, не уточнил бы — вопрос этот просто вылетел бы из головы у вашего корреспондента, ибо далее Пешков сообщил, что единого понимания того, что же представляет собой в организационно-техническом смысле означенный Единый Тепловой Узел попросту не существует в природе. И каким образом должен он снизить тепловой тариф для Нашгорода, тоже никто внятно объяснить не может, якобы. Замечательная картина, не правда ли? К сожалению, это только её половина, и далеко не лучшая. Почему? Если снижения тарифа нам ожидать не приходится, то, по логике вещей, речь должна идти хотя бы о сохранении нынешних параметров оплаты за тепло. Увы-увы, в данном направлении всё тоже достаточно печально сегодня смотрится: «О перспективах развития топливно-энергетического комплекса региона рассказал доктор технических наук и заведующий кафедрой теплотехники и гидрогазодинамики СФУ Владимир Кулагин. По его словам, отрасль требует модернизации и в плане логистики, и в плане регулирования перевозок угля, так как тарифы не пересматривались много лет». Логистика в нашем случае — это изъятие железнодорожной ветки от Базаихи до Железногорска у ГК «Росатом» и передача её Красноярской железной дороге, каковая операция хотя и согласована давным-давно всеми заинтересованными сторонами, но к реализации не приблизилась с тех пор ни на миллиметр. Зато столь наукообразное упоминание о пересмотре угольных тарифов должно означать, что стоимость тепла от Железногорской ТЭЦ неизбежно поднимется, что автоматически отразится в ваших, граждане, платёжках. По-другому и быть не может, коль скоро в краевом «правительстве» поставили задачу неуклонного снижения компенсаций за т.н. выпадающие доходы. Дабы не заканчивать вводную часть на этой грустной ноте, разрешите процитировать чистый анекдот с «энергетического форума»: «Бытует мнение о непрозрачности тарифов в энергетике. Больше всего меня возмутило, когда уважаемый председатель правительства Российской Федерации, выступая на одном из заседаний, сказал: „Ну вот, снова тарифы ЖКХ пододвинули инфляцию нашей страны!“ Слов нет!» — уточнил модератор круглого стола». Вот такие, с позволения сказать, специалисты занимаются у нас энергетикой, экономикой и государственным управлением в целом. СКОРЫЙ «ЛЕНИНГРАД-ВОРКУТА» ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ На забавное соображение натолкнул вашего корреспондента просмотр последних депутатских интервью по мазутной тематике на «Канале 12». Если сегодня все эти охранители энергетической безопасности ЗАТО и душевного спокойствия тт Медведева и Пешкова могут считать себя всего лишь последователями некоего властного мейнстрима, то завтра ситуация может измениться на очень-очень неприятную для них. Я имею в виду перспективу возбуждения стартового уголовного дела по «Красноярскнефтепродукту» с неизбежным почти расширением его на МП «Гортеплоэнерго» и местную администрацию. Если это произойдёт, то добрая треть Совдепа (или сколько их там прошло через студию «Информ-Экспресса»?) автоматически станут укрывателями преступления. Представляете, какая это будет красотища? Теперь о новостях переписки миноритарного директора ОАО «КНП» Евгения Максименкова с правоохранительными органами и прочими инстанциями типа Общероссийского народного фронта (это не шутка). «Прошу провести проверку, - говорится, в частности, в адресованном прокурору Красноярского края письме, - соблюдения законодательства о ценообразовании на коммунальные услуги, представляемые потребителям ЗАТО Железногорск, на предмет включения в тариф экономически необоснованных расходов, связанных с приобретением МП «Гортеплоэнерго» топочного мазута по завышенной и нерыночной цене в 2015-2016гг в обход требований законодательства о закупках». Далее излагается фактура: «В октябре 2015-январе 2016г. МП «Гортеплоэнерго» без проведения предусмотренных законом закупочных процедур через цепочку посредников приобрело топочный мазут по существенно завышенной цене в общем объеме более 10 тыс. тонн. Мазут закупался путем заключения дополнительного соглашения в рамках договора №135/11 от 30.12.2011 с АО «Красноярскнефтепродукт», заключенного до вступления в силу ФЗ №223 «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц». В соответствии со ст. 1 ФЗ №223 по состоянию на 2015-2016г. его требования распространялись на муниципальные предприятия. Таким образом, закупки мазута должны были проводиться в соответствии с установленными законом и Положением о закупках процедурами на основании следующих принципов: 1) информационная открытость закупки, 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции, 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика. Однако руководители МП «Гортеплоэнерго» фактически действовали в обход действующего законодательства. В соответствии с п.1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью , а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В результате совершения указанных действий были созданы условия для закупки мазута по необоснованно высокой цене, что в конечном итоге пповлияло на обоснованность тарифа на тепловую энергию. По факту закупки мазута по завышенной стоимости УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю проводило проверку в отношении генерального директора АО «Красноярскнефтепродукт» Берунова С.Б., по результатам которой было отказано в возбуждении уголовного дела по причине отсутствия в действиях Берунова С.Б. состава преступления (отсутствие реального ущерба и заявления от Красноярского края как основного акционера КНП), но не события преступления. Проверкой было установлено, что мазут для ЗАТО Железногорск закупался через длинную цепочку посредников, в рамках которой каждый последующий посредник перепродавал мазут с прибылью. Грузоотправителем и производителем мазута являлось ООО «Итатский НПЗ». Затем движение мазута выглядело следующим образом. ООО «Итатский НПЗ» поставляло мазут по договору в пользу ООО «ВТЭК». Затем ООО «ВТЭК» поставляло мазут в пользу ООО «РегионОптТорг», ООО «РегионОптТорг» в пользу АО «КНП», АО «КНП» в пользу МП «Гортеплоэнерго». Так выглядело документальное оформление правоотношений между данными компаниями. Однако фактически перемещение груза происходило по одной железнодорожной квитанции о приеме груза. Таким образом МП «Гортеплоэнерго» фактически оплатило все коммерческие надбавки посредников . Проверкой также было установлено, что один из посредников - ООО «РегионОптТорг» - фактически находиося пол контролем менеджмента АО «Красноярскнефтепродукт». ООО «РегионОптТорг» приобрело топливо у ООО «ВТЭК», а затем реализовало мазут КНП с наценкой около 30 млн. рублей. Примечательно, что между АО «КНП» и ООО «ВТЭК» имелись договорные отношения и ничто не мешало КНП купить мазут без посредников. Под закупку мазута у ООО «РегионОптТорг» в АО «Красноярскнефтепродукт» была проведена фиктивная закупочная комиссия, которая якобы установила, что ООО «РегионОптТорг» предложило «лучшую» цену по сравнению с другими. Однако проверкой установлено, что другие участники закупки (ООО «Импульс», ООО «Топливо Сибири») контролировались теми же самыми людьми, что и ООО «РегионОптТорг», однако формально ими руководили номинальные лица, которые учредили компании за денежное вознаграждение. Руководители данных компаний утверждают, что их подписи на коммерческих предложзениях, которые направлялись для участия в закупочной комиссии, были подделаны. Таким образом, ООО «РегионОптТорг» являлось контролируемым посредником, через которого осуществлялся вывод денежных средств. В дальнейшем на выведенные денежные средства участники схемы приобрели дорогостоящие автомобили и оформили их на подставных лиц. Это также установлено проведенной проверкой. Помимо этого, управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю, рассмотрев договорные отношения между АО «КНП» и ООО «РегионОптТорг», пришло к выводу, что между указанными компаниями было достигнуто соглашение, которое привело к ограничению доступа хозяйствующим субъектам на рынок оказания услуг поставки топочного мазута для нужд АО «КНП», позволило ООО «РегионОптТорг» извлечь доход в размере 113 млн. рублей. АО «КНП» было признано нарушивщим п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», АО «КНП» и ООО «РегионОптТорг» были признаны нарушившими п. 3 ч. 4 ст. ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Материалы переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ, а также в ГУ МВД по Красноярскому краю для рассмотрения вопроса о наличии/отсутствии в действиях должностных лиц АО «КНП» состава преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ. Могу предположить, что руководители МП «Гортеплоэнерго» не могли не знать о том, что цена закупки мазута является завышенной. Не имеется никаких данных, свидетельствующих о том, что ими были предприняты какие-либо меры, направленные на приобретение мазута по наиболее выгодной цене. МП «Гортеплоэнерго» закупало мазут у АО «Красноярскнефтепродукт» по 11.937 руб. за тонну. Однако в случае закупки топлива с использованием рыночных механизмов на конкурентной основе расходы можно было снизить в разы: 1) Закупочная цена на мазут не соответствует аналогичным ценам в аналогичный период времени. Так, в январе 2016 года АО «КрасЭКо» проводило оценку предложений на закупку мазута (с доставкой в Ужур). Победители закупки предложили поставить мазут по 3.950 р. за тонну и 4.400 р. за тонну. 2) Закупочная цена на мазут не соответствовала биржевым ценам. Так, в соответствии с биржевыми котировками «Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи» рыночная стоимость мазута в январе 2016 года (находился на ст. Новая Еловка, Ачинск) составляла 5.200 рублей за тонну. 3) Если исключить контролируемого посредника в лице ООО «РегионОптТорг», МП «Гортеплоэнерго» могло закупить мазут напрямую у ООО «ВТЭК» по цене от 8,1 тыс. рублей за тонну. Как установлено правоохранительными органами, разница между ценой приобретения между ООО «РегионОптТорг» у ООО «ВТЭК» и ценой реализации ООО «РегионОптТорг» в адрес АО «Красноярскнефтепродукт» составила 29 530 108,76 рублей. Я полагаю, что, поскольку руководители МП «Гортеплоэнерго» намеренно действовали в обход ФЗ №223, их вина и завышение стоимости мазута должны презюмироваться . Указанные схемы закупки мазута грубо противоречат ст. 7 ФЗ №190 «О теплоснабжении», где указано, что регулирование тарифов осуществляется (помимо прочих) в соответстви со следующими основными принципами: 1) обеспечение доступности теплоносителя для потребителей, 2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, 3) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснажения, 4) обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов, 5) обеспечение открытости и доступности для потребителей процесса регулирования цен (тарифов), 6) осуществление государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения... НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ПРОШУ: 1) Провести проверку сведений, указанных в настоящем Обращении, 2) Провести проверку обоснованности расходов МП «Гортеплоэнерго» на закупку мазута в 2015-2016гг., 3) Провести проверку обоснованности учета данных расходов в тарифе, а также оказать содействие в устранении выявленных нарушений, 4) В случае признания Обращения обоснованным принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав жителей ЗАТО Железногорск,.. Приложение: - Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.01.2017г., - Решение УФАС России по Красноярскому краю от 05.10.2017 №17285 по делу №10-11-17, - Протокол №2/31603235452/133 рассмотрения и оценки предложений заявок участников маркетингового исследования, - Бюллетень по итогам торгов на 26.01.2016г.» Вот на этом мы сегодня и прервёмся.