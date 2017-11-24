Доказательства становятся ненужными для следствия. Кто в облдуме заступился за американского резидента Рудникова Калининградские «Вести» публикуют дискуссию в облдуме, где сегодня, 23 ноября, прошло заседание по лишению Игоря Рудникова статуса депутата регионального парламента. Вначале заседания с «заявлением о нарушении прав человека» выступил депутат Михаил Чесалин, возглавляющий не только региональную ячейку партии «Патриоты России», но и НКО «Правозащитный центр», признанный два года назад иностранным агентом за то, что исправно получал гранты от Агентства США по международному развитию. Чесалин назвал действия правоохранительных органов при задержании депутата «необоснованно жёсткими» (видеофакты, обнародованные ГТРК «Калининград», где Рудников улыбается во время следственных действий, «патриот России», видимо, предпочёл не заметить. — Прим. ред.), требуя «уволить должностных лиц, допустивших столь жёсткие меры». Далее от Чесалина последовали типичные «правозащитные» штампы — «незаконная мера пресечения», «абсурдное обвинение» и даже «умышленное унижение человеческого достоинства». Вместе с тем, коллеги Рудникова и Чесалина собрались обсуждать совсем другой вопрос — во время следственных действий у «правдоруба» была найдена действующая, но неизвестная российским властям грин-карта США, что является основанием для возбуждения еще одного уголовного дела (напомним, сейчас в отношении Рудникова возбуждено дело о вымогательстве). Прокурор Калининградской области Сергей Хлопушин заявил с трибуны облдумы: «Изъяты документы — вид на жительство в США и идентификационная карта штата Коннектикут. Документы подлинные. Проведены экспертные исследования отпечатка указательного пальца правой руки. В заграничном паспорте нет визы. Он неоднократно вылетал в США, что возможно только при наличии грин-карты». По российским законам, гражданин, имеющий двойное гражданство либо вид на жительство, не имеет права избираться, в том числе, в законодательные собрания субъектов РФ. На этом основании прокурор и внёс представление в облдумы лишить без пяти минут гражданина США И.П. Рудникова статуса депутата регионального парламента. Его адвокат Владимир Кравченко возразил: «Для того, чтобы дума приняла такое решение, нужно решение суда». Защиту поддержал и лидер калининградских коммунистов Игорь Ревин, не чуждый сотрудничества с Госдепом США (минувшей весной, например, с ним встречалась заместитель генконсула США в Санкт-Петербурге Демитра Паппас. — Прим. ред.): «Куда мы спешим? Почему мы не можем дождаться решения суда?» «Мы не имеем право подменять собой суд!», — вторил ему другой депутат-коммунист Виталий Садков. На этом группа поддержки Рудникова иссякла. Слово взяли другие депутаты. Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Лариса Швалкене сказала: «Есть предписание прокуратуры, мы не можем здесь что-то устанавливать. Я — за лишение статуса депутата». «Я принципиально за лишение мандата, — сказал депутат Андрей Оноприенко, копируя слова Рудникова: «Ребёнок у меня — там (в США. — Прим. ред.). Вылечусь — там. А здесь я буду выступать борцом с режимом, хотя меня тут ничего не касается. Так получается? Как он может называться депутатом и защищать граждан?». «Рудников всех обманул, — продолжил депутат Валерий Фролов. — Он не имел права выходить на выборы. Он скрыл и всех обманул, тут вообще не может быть других решений». «Он является постоянным резидентом США. Норма закона содержит прямой запрет на участие в выборах. Есть грубое нарушение закона», — подытожила председатель облдумы Марина Оргеева. В итоге за лишение Рудникова статуса депутата проголосовало 29 парламентариев, против — 6. vesti-kaliningrad.ru . *** Главное доказательство — настольный календарь Как дело калининградского редактора превращается в опасный прецедент для всех журналистов. Znak.com узнал новые подробности дела против главного редактора калининградского издания «Новые колеса», депутата областной думы Игоря Рудникова и экс-заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Дацышина. В ходе первых допросов Рудников дал показания, в которых обвиняет руководителя калининградского СК Виктора Леденева в том, что тот провоцировал его на получение взятки, причем просил ее взять прямо в служебном кабинете. Напомним, Рудников и Дацышин были задержаны 1 ноября. Руководитель калининградского СК Леденев обвиняет Рудникова в вымогательстве взятки в 50 тысяч долларов США за прекращение негативных публикаций о нем. Дацышин считается соучастником, который помог организовать передачу взятки. В случае признания вины Рудникову и Дацышину грозит до 15 лет лишения свободы. Задержание Рудникова проходило с явными нарушениями. Сперва его доставили в редакцию «Новых колес», где прошли обыски, а потом увезли на допрос, где ему около 10 вечера стало плохо. Журналиста доставили в больницу, где зафиксировали перелом ребра и кровоподтеки на руках, однако потом в 2 часа ночи увезли в СИЗО. Что произошло по версии следствия — и что не так с этой версией Как считает следствие, не позднее 14 сентября 2017 года Рудников и Дацышин договорились о том, чтобы Дацышин попросил у Леденева 50 тысяч долларов США для Рудникова под угрозой некой публикации. Леденев, по версии следствия, согласился на эти условия и передал деньги 1 ноября через сотрудницу издания «Новые колеса» Светлану Березовскую. Интересно, что вообще дело против Игоря Рудникова по заявлению Леденева, должен был возбуждать руководитель калининградского следователя – в данном случае это глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и его заместители. Ведь Леденев является заинтересованным лицом. Однако дело возбудил и.о. руководителя главного следственного управления СК, хотя Леденев не является его подчиненным. Судя по представленным в суде данным, постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий по наблюдению вынесено судьей Шипиловой, работающей в Белгородском областном суде, хотя запрос делало УФСБ по Калининградской области и речь шла о проведении этих действий в Калининграде. Постановления УФСБ по Калининградской области о проведении оперативно-разыскных действий, которые и должен был разрешить Белгородский суд, а также объяснения, почему обратились именно в Белгород, в суде тоже представлены не были, рассказал Znak.com источник, знакомый с ходом расследования. Главным доказательством виновности Рудникова и единственной причиной, по которой его отправили в СИЗО, является допрос самого Леденева. Версия руководителя калининградского СК такова: с начала 2017 года в газете «Новые колеса» публиковалась информация, что он приобрел роскошный дом и землю в Калининграде, «что отрицательно сказывалось на его деловой репутации». На самом деле роскошный дом находится в собственности друга Леденева, некоего Сергея Зеленина, который предложил главе Калининградского СК просто поселиться там. Далее Леденев рассказал, что обратился к начальнику калининградского УМВД, Евгению Мартынову, чтобы тот помог остановить публикации, и тот полицейский якобы посоветовал ему не подавать в суд и не требовать официального опровержения, а пойти к бывшему заместителю полпреда, а ныне предпринимателю Дацышину. Дацышин в свою очередь сказал Леденеву, что Рудников прекратит негативные публикации о главе регионального СК, если Следственный комитет переквалифицирует дело о нападении на самого Рудникова со статьи 105 УК «Покушение на убийство» на статью 277 УК «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», тем более что Рудников – депутат Калининградской облдумы. Далее, по словам Леденева, начались оперативные действия, произошла встреча в кабинете Леденева с Рудниковым, на которой тот якобы потребовал 50 тысяч долларов. Эту цифру Леденев написал на настольном календаре. При этом Леденев якобы хотел передать ему прямо в кабинете 30 тысяч долларов, однако Рудников отказался. После этого Леденев и Рудников якобы виделись еще раз — в кафе «ПроСуши», где согласовали передачу денег на следующий день. 1 ноября на встрече с Березовской Рудников передал деньги среди документов. Версия Рудникова Оперативных материалов, которые бы подтверждали версию Леденева, суду при избрании меры пресечения представлено не было. Игорь Рудников в свою очередь заявил, что Леденев в ходе встречи провоцировал его на вымогательство взятки, настойчиво уговаривая взять деньги прямо в его служебном кабинете. Однако Рудников отказался. Дацышин признал вину частично, однако неизвестно, в чем именно. Березовская на допросе сказала, что Рудников попросил ее получить у Леденева некие документы, а о деньгах речи не было. В деле есть заявление Леденева о согласии на проведение в отношении него различных мероприятий, в том числе прослушки телефонных разговоров, наружного наблюдения и так далее. Однако результатов этих мероприятий – то есть собственно записи телефонных или личных разговоров между Леденевым и Дацышиным или Леденевым и Рудниковым – в деле сейчас нет. Пока в качестве «доказательства» вины Рудникова у следствия есть листок настольного календаря со стола Леденева, на котором сделана пометка «50 000 долларов». Леденев утверждает, что сделал эту пометку во время разговора с Рудниковым, но сама запись разговора в деле отсутствует. Теоретически эти записи могут существовать и могут быть засекречены, однако они подлежат рассекречиванию, как только они передаются следствию. Кроме календаря, в деле есть следующие улики: белый конверт с надписью «30 000 долларов США» и газета «Новые колеса», протокол личного досмотра Рудникова, акт выдачи и обработки банкнот на сумму 50 тысяч долларов, запрос и ответ от скорой помощи, куда обратился Рудников. Единственный оперативный эксперимент в деле – это встреча Леденева с Березовской, на которой ей были переданы документы, куда был вложен конверт с деньгами. Мнение журналиста Znak.com Если материалы, с которыми ознакомился Znak.com, верны и иных доказательств вины Рудникова, кроме показаний самого Леденева, нет, действия Следственного комитета выглядят странно. По этой логике можно отправить в СИЗО любого журналиста на основании заявления любого силовика. В нашей стране действует презумпция невиновности, а Рудникова обвиняют в ненасильственном преступлении. Однако для него избрали самую жесткую меру пресечения. При задержании у журналиста оказалось сломано ребро. Совокупность всех этих обстоятельств пока вызывает больше вопросов к силовикам, чем к журналисту. Более того, сама фигура Леденева (автор текста незнакома ни с Рудниковым, ни с Леденевым, ни с Дацышиным) со стороны не выглядит достойной доверия. Даже если он просто живет в элитном особняке по приглашению приятеля – это совершенно неприлично для силовика, тем более уровня руководителя регионального подразделения, потому что производит впечатление скрытого получения взятки. Также вызывает удивление, почему глава калининградского СК по совету главы регионального МВД, – вместо того, чтобы по закону подать в суд, если публикации в «Новых колесах» чем-то его оскорбили, – начинает искать способы неформально договориться и посадить в тюрьму главного редактора издания. Кстати, по имуществу Леденева СК уже проводил проверку, и подтвердилось, что дом действительно не его, а земельные участки, о которых также писали «Новые колеса», Следственный комитет счел приобретенными законным путем. Есть и еще одна история, косвенно свидетельствующая в пользу Рудникова. После его задержания сюжет о нем показал один из федеральных каналов. В нем Рудникова обвинили в том, что у него есть американская грин-карта. Подобные публикации, в которых вместо разбора дела, идет обычное обвинение в связях с Госдепом или с либеральной оппозицией, – это классический элемент информационной кампании, который обычно свидетельствует о заказном или политическом характере дела. Шансов у Рудникова выбраться из этой истории, к сожалению, немного. В нашей стране силовики понимают «честь мундира» превратно, и, если журналист и силовик выходят на прямое противостояние, то силовики считают своим долгом посадить журналиста в тюрьму, чтобы «защищить своих». На самом деле лучшая реальная защита своих – это не вести роскошный образ жизни, действовать по закону и вместо посадки неугодных журналистов — выяснять с ними отношения в порядке, предусмотренном законодательством. Надеюсь, на дело Рудникова обратят внимание депутаты Госдумы, Генпрокуратура, Совет при президенте по правам человека, уполномоченный при президента по правам человека Татьяна Москалькова, журналистское сообщество и общественность. Если нет оперативных материалов, веско подтверждающих вину Рудникова, он должен быть освобожден. znak.com . Р. S . Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Прэтра, французский суд принял решение не задерживать члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. Однако ему придется сдать российский паспорт, не покидать пределы Франции до завершения расследования и каждую неделю приходить в полицию. Керимов будет обязан выплатить залог в размере €5 млн. Ранее Керимову после многочасового допроса было предъявлено обвинение в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Как отмечает источник газеты Figaro, Керимов подозревается в том, что приобретал роскошные виллы на Лазурном Берегу Франции через подставные фирмы. Это позволило ему не платить налоги во французскую казну. rbc.ru . *** В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль окажет господину Керимову поддержку. «Мы приложим все усилия, максимум усилий для защиты его законных интересов»,— сказал господин Песков. МИД РФ также предпринимает дипломатические шаги для защиты российского сенатора. kommersant.ru .