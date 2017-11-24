Продолжаем зондировать интернет по итогам 2017 года. МЕСТО В СТРОЮ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Продолжаем зондировать всемирную сеть на предмет подведения итогов уходящего года по линии «атомного ренессанса». ГХК полностью избавился от отработавшего топлива военных реакторов Предприятие госкорпорации "Росатом освободилось от отработавшего ядерного топлива функционировавших на комбинате реакторов, нарабатывавших оружейный плутоний, топливо направлено на переработку на другое предприятие Росатома "Маяк". Об этом сообщается в пятом национальном докладе РФ о выполнении обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (РАО). Доклад был представлен в Москве на международном форуме "АтомЭко 2017". "В 2016 году начато выполнение комплекса мероприятий по загрузке, транспортировке и переработке высокообогащенного отработавшего ядерного топлива промышленных уран-графитовых реакторов (ДАВ-90) с площадки ФГУП "ГХК" на ФГУП "ПО "Маяк". В 2017 году эта работа завершена и ФГУП "ГХК" полностью освобожден от ОЯТ (отработавшего ядерного топлива) данного типа", — говорится в докладе. Три мощных промышленных уран-графитовых реактора-наработчика плутония (АД, АДЭ-1 и АДЭ-2) действовали на Горно-химическом комбинате. Благодаря плутонию с ГХК, Советскому Союзу удалось переломить отставание от США по количеству ядерных боеприпасов. Комбинат выполнил задачу, для которой создавался — надежно обеспечил безопасность страны. Сейчас на ГХК идет вывод всех трех реакторов из эксплуатации. Этот проект выполняется в рамках федеральной целевой программы по ядерной и радиационной безопасности. Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" имеет статус федеральной ядерной организации. ГХК — ключевое предприятие Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения. На ГХК впервые в мире сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела — хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его переработка и производство нового ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах. ria.ru . *** Теперь ещё раз про украинские деньги, если не возражаете: «В Чернобыльской зоне отчуждения возле села Бураковка бульдозеры расчищают площадку под строительство: это сейчас вокруг одичалый лес и песок с рыжей глиной, а через несколько лет площадка превратится в хранилище, в котором расположатся контейнеры с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) с украинских атомных электростанций (АЭС). В Украине их работает четыре — Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. На станциях установлены советские реакторы ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 и по мере выгорания отработанное ядерное топливо вывозится в Россию, ФГУП "Горно-химический комбинат" (Красноярский край, РФ) и ФГУП "Производственное объединение "Маяк" (Челябинская обл., РФ) — тоже с советских же времен. Отработанное топливо с энергоблоков ВВЭР-1000 в России хранят, а с энергоблоков ВВЭР-440 — перерабатывают. Технология хранения давно отлажена, а вот отношения с партнером, как показывает время, нет. Однако у многих возникают вопросы: зачем нужен такой объект на территории Украины? Что такое ЦХОЯТ? Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива для украинских атомных электростанций — одно из самых защищенных мест в Украине. Зачем оно нужно? Обезопасить Украину от возможных проблем с нынешним партнером — Россией. Сэкономить: стоимость всего комплекса ЦХОЯТ — около $1,4 млрд, но ежегодные расходы на вывоз и хранение топлива в РФ составляют $200 млн в год. Украина закупает ядерное топливо у двух поставщиков — российского "ТВЭЛ" и шведского подразделения Westinghouse. Россия не примет отработанное топливо Westinghouse, поэтому нужно искать альтернативное место для хранения. В ОЯТ содержится до 96% ядерных материалов, которые могут быть использованы повторно. Собственное хранилище можно назвать запасом на будущее . На станции упаковывают сборки с отработанным ядерным топливом в специальные многоцелевые двустенные контейнеры из нержавеющей стали. Holtec специально разработала эти контейнеры с учетом максимальных защитных требований украинского и американского законодательств. Для транспортировки по железной дороге контейнеры упаковывают в транспортный контейнер HI-STAR UA. На территории хранилища контейнеры с ОЯТ перегружаются в контейнеры HI-STORM 190 UA и там уже будут храниться следующие 100 лет. Пока человечество не придумает, как повторно использовать отработанное ядерное топливо. ЦХОЯТ будет состоять из 15 очередей, рассчитанных на 458 бетонных контейнеров. Они должны вместить 15530 сборок отработанного ядерного топлива. Этого объема хватить станциям до конца эксплуатации их энергоблоков. Насколько это безопасно? Отработанное ядерное топливо вообще не контактирует с воздухом, грунтом или водой. Сборки помещены в инертный газ в специально разработанных двухбарьерных контейнерах. Контейнеры находятся в бетонных модулях на площадке. По словам главы Holtec доктора Криса Сингха, конструкция выдерживает пожары, взрывы, землетрясение и даже падение самолета. Есть ли в Украине аналогичные объекты? Да, есть. В 1990-х годах особенно острой проблема хранения ОЯТ была на крупнейшей в Украине АЭС — Запорожской. По подсчетам специалистов, из-за невывоза ОЯТ в Россию к 1998 году пришлось бы остановить станцию, ведь свободных ячеек в бассейнах выдержки не осталось бы. В 1995 году утвердили проект пристанционного хранилища, а в 2001 году Запорожская станция получила лицензию на его эксплуатацию. Хранилище рассчитано на 50 лет работы и способно разместить 380 вентилируемых контейнеров хранения. В контейнеры поместится более 9000 отработанных тепловыделяющих сборок со станции. За 15 лет работы хранилище заполнено примерно на треть. Holtec предоставляет свои технологии (проектирование, изготовление и поставку). Согласно контракту Holtec должна поставить 94 системы хранения ОЯТ (часть систем приедет в Украину еще до конца 2017 года). Но не меньший фронт работ ожидает украинских подрядчиков. Например, остальные системы хранения ОЯТ изготовит "Турбоатом" — это 364 из 458 систем. СК "Укрбудмонтаж" (корпорация "Укрбуд") стал генеральным подрядчиком строительства. Еще одна компания корпорации "Укрэнергомонтаж" уже начала строительство железной дороги к будущему хранилищу. Когда все это заработает? В 2017 году официально стартовало строительство жд/дороги к площадке и обустройство строительной площадки для хранилища. Holtec начинает сертификацию и лицензирование своего оборудования в Украине. В 2018 году закончат дорогу и примут первые четыре системы хранения ОЯТ. В 2019 году должны ввести в эксплуатацию первую очередь хранилища (всего их будет 15). Для этого закончат основные строительные работы и проведут испытания площадки. В 2020-2022 годах хранилище должны принять в промышленную эксплуатацию, внедрить производство систем хранения в Украине. delo.ua . *** И вот ещё новостюшка, пока внеконкурсная))) «Первый заместитель гендиректора научного дивизиона Росатома АО «Наука и инновации» Алексей Дуб в начале года обещал, что вскоре российские атомщики изготовят новое поколение принтеров для трёхмерной печати металлических и композитных изделий. В них будет работать уже не один лазер, а несколько, и детали эти машины будут печатать не из одного порошка, а из нескольких. Скорость производства изделия тоже станет выше. Такая машина уже стоит по соседству с принтером, на котором печатают импланты. Её сборку здесь заканчивают по заказу горно-химического комбината.» ( см. ).