А давайте-ка немножечко порусофобствуем к выходным? Лицо русской национальности Российские ученые завершили и готовят к публикации первое масштабное исследование генофонда русского народа. Корреспонденты "Власти" ознакомились с результатами этого исследования и поняли, что их обнародование может иметь непредсказуемые последствия для России и мирового порядка. Самоидентификации русского народа долгое время мешала советская государственная идеология интернационализма. Дополнительным препятствием послужил разгром в Советском Союзе генетики как науки и подмена ее мичуринской лженаукой, согласно которой наследственности вообще не существовало в природе. Ситуация начала меняться лишь в конце 1960-х годов, когда американские ученые опубликовали сенсационные результаты исследования генотипа типичного американца. Результат генетического скриннинга населения США действительно выходил за рамки академической науки и вызвал у американских граждан настоящий шок. Оказалось, что за неполные 200 лет американской государственности ее эталонный гражданин — белый, англосаксонского происхождения и протестантского вероисповедания — стал генетически на 30% негром. Результаты американцев заинтересовали советских чиновников, поэтому в СССР были созданы первые лаборатории по популяционной генетике человека. Занимались они исключительно изучением наследственности малых народов, а большинство полученных результатов сразу получали гриф "для служебного пользования". Исследования же титульной нации можно было проводить только антропологическими методами. Занимательная антропология Антропологи сумели за несколько десятков лет напряженных исследований выявить облик типичного русского человека. Для этого им пришлось перевести в единый масштаб все фотографии из фототеки Музея антропологии с изображениями анфас и в профиль типичных представителей населения русских областей страны и, совмещая их по зрачкам глаз, наложить друг на друга. Конечные фотопортреты получились, естественно, размытыми, но давали представление об облике эталонных русских людей. Это и было первое по-настоящему сенсационное открытие. Ведь аналогичные попытки французских ученых привели к результату, который им пришлось утаить от граждан своей страны: после тысяч совмещений с полученных фотографий эталонных Жака и Марианны смотрели серые безликие овалы лиц. Такая картина даже у самых далеких от антропологии французов могла вызвать ненужный вопрос: а есть ли вообще французская нация? К сожалению, антропологи не пошли дальше создания фотопортретов типичных представителей русского населения разных областей страны и не наложили их друг на друга, чтобы получить облик абсолютного русского человека. "Власти" они объяснили это якобы научной неинформативностью подобной работы, но в конце концов были вынуждены признать, что за такую фотографию у них могли возникнуть неприятности на работе. Кстати, "областные" фотороботы русских людей были опубликованы в широкой печати лишь в 2002 году, а до этого публиковались малыми тиражами только в научных изданиях для специалистов. "Власть" восполняет этот пробел российской антропологии и впервые публикует фотопортреты абсолютно русских людей, полученные нами путем наложения друг на друга лиц "областных" русских людей. К сожалению, в основном черно-белые старые архивные фото лиц русских людей не позволяют передать рост, телосложение, цвет кожи, волос и глаз русского человека. Однако антропологи создали словесный портрет русских мужчины и женщины. Это среднего телосложения и среднего роста светлые шатены со светлыми глазами — серыми или голубыми. Кстати, в ходе исследований также был получен и словесный портрет типичного украинца. Отличается эталонный украинец от русского только цветом кожи, волос и глаз — он смуглый брюнет с правильными чертами лица и карими глазами. Курносый нос оказался абсолютно не характерен для восточного славянина (встречается только у 7% русских и украинцев), более типичен этот признак для немцев (25%). Впрочем, антропологические измерения пропорций человеческого тела — даже не прошлый, а позапрошлый век науки, уже давно получившей в свое распоряжение самые точные методы молекулярной биологии, которые позволяют прочесть все человеческие гены. А самыми передовыми методами ДНК-анализа сегодня считаются секвенирование (прочтение по буквам генетического кода) митохондриальной ДНК и ДНК Y-хромосомы человека. Митохондриальная ДНК передается по женской линии из поколения в поколение практически неизменной с тех времен, когда прародительница человечества Ева слезла с дерева в Восточной Африке. А Y-хромосома имеется только у мужчин и поэтому тоже практически без изменений передается мужскому потомству, тогда как все остальные хромосомы при передаче от отца и матери их детям тасуются природой, как колода карт перед раздачей. Таким образом, в отличие от косвенных признаков (внешний вид, пропорции тела), секвенирование митохондриальной ДНК и ДНК Y-хромосомы бесспорно и прямо свидетельствуют о степени родства людей. Занимательная геногеография На Западе популяционные генетики человека уже два десятилетия с успехом пользуются этими методами. В России они были применены лишь однажды, в середине 1990-х,— при идентификации царских останков. Перелом в ситуации с применением самых современных методов для изучения титульной нации нашей страны произошел только в 2000 году. Российский фонд фундаментальных исследований выделил примерно полмиллиона рублей из госбюджетных средств на исследование генофонда русского народа. Серьезную программу при таком финансировании реализовать невозможно. Но это было скорее знаковое, чем просто финансовое решение, говорящее о смене научных приоритетов страны. Получившие грант РФФИ ученые из лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического центра Российской академии медицинских наук впервые в отечественной истории смогли на три года полностью сосредоточиться на изучении генофонда русского народа, а не малых народов. А ограниченность финансирования лишь подстегнула их изобретательность. Они дополнили свои молекулярно-генетические исследования анализом частотного распределения русских фамилий в стране. Такой метод был очень дешевым, но его информативность превзошла все ожидания: сравнение географии фамилий с географией генетических ДНК-маркеров показало практически полное их совпадение. К сожалению, интерпретации фамильного анализа, появившиеся в СМИ после первой публикации данных в специализированном научном журнале могли создать превратное впечатление о целях и результатах огромной работы ученых. Как пояснила "Власти" руководитель проекта доктор наук Елена Балановская, главным было не то, что фамилия Смирнов оказалась более распространенной среди русских людей, чем Иванов, а то, что впервые был составлен полный список истинно русских фамилий по регионам страны. При этом ученым пришлось потратить массу времени, собирая русские фамилии собственными силами. Центризбирком и избирательные комиссии на местах наотрез отказались сотрудничать с учеными, мотивируя это тем, что только при условии секретности списков избирателей они могут гарантировать объективность и честность выборов в федеральные и местные органы власти. Критерий для включения в список фамилии был очень мягким: она включалась, если в течение трех поколений в регионе жили не менее пяти носителей этой фамилии. Сначала были составлены списки по пяти условным регионам — Северному, Центральному, Центрально-Западному, Центрально-Восточному и Южному. В сумме по всем регионам набралось около 15 тыс. русских фамилий, большинство из которых встречались только в одном из регионов и отсутствовали в других. При наложении региональных списков друг на друга ученые выделили всего 257 так называемых "общерусских фамилий". Интересно, что на заключительном этапе исследования они решили добавить в список Южного региона фамилии жителей Краснодарского края, ожидая, что преобладание украинских фамилий потомков запорожских казаков, выселенных сюда Екатериной II, ощутимо сократит общерусский список. Но это дополнительное ограничение сократило список общерусских фамилий всего на 7 единиц — до 250 (см. перечень). Из чего вытекал очевидный и не для всех приятный вывод, что Кубань населена в основном русскими людьми. А куда делись и были ли вообще здесь украинцы — большой вопрос. Анализ русских фамилий вообще дает пищу для размышлений. Даже самое простое действие, которое совершила "Власть",— поиск в нем фамилий всех руководителей страны — дало неожиданный результат. Лишь один из них вошел в список носителей 250 топовых общерусских фамилий — Михаил Горбачев (158-е место). Фамилия Брежнев занимает 3767-е место в общем списке (встречается только в Белгородской области Южного региона). Фамилия Хрущев — на 4248-м месте (встречается только в Северном регионе, Архангельская область). Черненко занял 4749-е место (только Южный регион). У Андропова — 8939-е место (только Южный регион). Путин занял 14 250-е место (только Южный регион). А Ельцин вообще не попал в общий список. Фамилия Сталина — Джугашвили — по понятным причинам не рассматривалась. Но зато псевдоним Ленин попал в региональные списки под 1421-м номером, уступив лишь первому президенту СССР Михаилу Горбачеву. Результат изумил даже самих ученых, которые считали, что основное отличие носителей южнорусских фамилий заключается не в способности руководить огромной державой, а в повышенной чувствительности кожи их пальцев и ладоней. Научный анализ дерматоглифики (папиллярных узоров на коже ладоней и пальцев) русских людей показал, что сложность узора (от простых дуг до петелек) и сопутствующая им чувствительность кожи возрастает от севера к югу. "Человек с простыми узорами на коже рук может без боли держать в руках стакан с горячим чаем,— наглядно пояснила суть различий доктор Балановская.— А если петелек много, то из таких людей выходили непревзойденные воры-карманники ". Впрочем, "Власть" в интервью с главным генетиком страны академиком Сергеем Инге-Вечтомовым (см. #24 за 2004 год) уже предупреждала, что недооценка генетики человека в его профориентации приносила и продолжает приносить стране огромные убытки. И снова обращает на это внимание: ведь абсолютно ясно, что с точки зрения повышения производительности труда выгоднее размещать тонкие высокотехнологичные сборочные производства на юге России, где пальцы населения наиболее приспособлены для сборки микропроцессоров, а горячие и не требующие тонкой моторики кистей рук производства (сталелитейные и подобного типа) — на севере. Ускользающий генофонд Впрочем, дешевые косвенные методы изучения генетики русского народа (по фамилиям и дерматоглифике) были лишь вспомогательными для первого в России исследования генофонда титульной национальности. Его главные молекулярно-генетические результаты сейчас готовятся к публикации в виде монографии "Русский генофонд", которая выйдет в конце года в издательстве "Луч". К сожалению, часть исследования из-за недостатка государственного финансирования ученым пришлось выполнять совместно с зарубежными коллегами, которые на многие результаты наложили мораторий до выхода совместных публикаций в научной прессе. Причина уважительная, и "Власть", к сожалению, не может привести оригинальные графики и блок-схемы ДНК-анализа русских людей и их соседей по РФ, странам СНГ и некоторым европейским странам. Но описать эти данные (которые имеются в распоряжении "Власти") словами ничто нам не мешает. Так, по Y-хромосоме генетическое расстояние между русскими и финнами составляет 30 условных единиц. А генетическое расстояние между русским человеком и так называемыми финноугорскими народностями (марийцами, вепсами и пр.), проживающими на территории РФ, равно 2-3 единицам. Проще говоря, генетически они почти идентичны. И жесткое заявление министра иностранных дел Эстонии после денонсации российской стороной договора о государственной границе о дискриминации якобы родственных финнам финноугорских народов в РФ теряет содержательный смысл. Но из-за моратория западных ученых российский МИД не смог аргументированно обвинить Эстонию во вмешательстве в наши внутренние, можно даже сказать близкородственные, дела. Под тот же мораторий подпадают и результаты анализа митохондриальной ДНК, согласно которым русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют нас от финнов, а вот между украинцами из Львова и татарами генетическое расстояние составляет всего 10 единиц. И в то же самое время украинцы из левобережной Украины генетически так же близки к русским, как коми-зыряне, мордва и марийцы. Можно как угодно реагировать на эти строго научные факты, показывающие природную сущность эталонных электоратов Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Но обвинить российских ученых в фальсификации этих данных не удастся: тогда обвинение автоматически распространится и на их западных коллег, которые уже больше года медлят с публикацией этих результатов, каждый раз продлевая срок моратория. В заключение российские ученые просили опубликовать их обращение к президенту Владимиру Путину и Федеральному собранию РФ. "Огромные мегаполисы — это, по сути, черные дыры, которые засасывают в себя генофонд русского народа и бесследно его уничтожают,— заявляет доктор Балановская.— Сейчас стали известны границы, внутри которых в деревнях и малых городах еще сохраняются исконно русские гены. Но и там из-за отсутствия денег матери рожают все меньше и меньше детей. Между тем на фоне огромных трат государства на другие нужды целевое направление материальной помощи на детей этим женщинам может спасти русский генофонд от дальнейшей деградации". kommersant. От «Уран-Батора»: Прикольно, правда? Но я вас удивлю ещё больше, если скажу, что тексту этому недавно стукнуло... двенадцать лет. Он по-прежнему висит на сайте «Коммерсанта», т.е. фейком либо первоапрельской шуткой явно не является. Однако общеизвестной истиной изложенный тут материал так и не стал. Видимо, пресловутые «непредсказуемые последствия» были в Кремле признаны настолько опасными, что всю эту историю велено было просто забыть.