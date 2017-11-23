Лёшке Никитину исполнилось бы в пятницу сорок семь. Красноярская рок-группа снова в строю 24 ноября исполнилось бы 47 лет лидеру рок-группы «9 район» Алексею Никитину, который погиб летом 2014 года. Как поётся в песне «Не забывай» – «Он вышел из дома в 12 часов…» и не вернулся. Не допел, не дописал, не долюбил … Знаковую песнюзаписал на заре своего творчества, в начале 1990-х годов, будучи студентом Красноярского института космической техники (КИКТ). Тогда он ещё не знал, что «Не забывай» станет для него реквиемом. Кстати, единственный официальный клип «9 района» тоже снят по этой песне. Лирический герой (в исполнении рокера Егора Пожидаева из группы «Дельта») кружит по дворам Красноярска, выйдя из пункта «А» в пункт «Б», но вместо «Б» находит смерть, как автор слов и музыки. «Не забывай» сталароковой не только для Алексея Никитина. В ней отразились тысячи судеб людей, потерявшихся в жизненном водовороте. Эта песня – своеобразный слепок эпохи, как почти все произведения талантливого земляка. Играйте,что чувствуете! Никитин организовал «9 район» в 1991 году в городе Железногорске из четырёх студентов КИКТа. Кроме него в первый состав рок-группы входили: Радик Валетов (клавиши), Максим Голубенко (бас) и Александр Шевкун (ударные). Позже фронтмен в одном из своих интервью скажет, что «9 район» – это «свободное время студентов». Через три года к коллективу присоединился саксофонист Виталий Акмурзин.Элемент джазовой музыки динамично вписался в гармонию звуков традиционных рокерских инструментов. «Вначале я познакомился с басистом группы. Он сказал, что им нуженсаксофонист и ребята вместе с Лёхой (так друзья называли Никитина) пришли со мной знакомиться.И я был сразу принят», – вспоминает Акмурзин. Он профессиональный музыкант, чего нельзя было сказать о других членах коллектива и самого Никитина. Тем не менее, солисту это не мешало создаватьграмотные произведения.Песни у него рождались на уровне интуиции, а ребята в этом помогали. «Да, у него не было музыкального образования, но была гениальность, –продолжает Виталий. – И гитара, на которой невозможно играть. Перед записью альбома Лёха никогда не выкладывал музыкантам материал. Мы приходили на студию не зная, над чем будем работать. А он всегда говорил: «Играйте что-нибудь, что чувствуете». И я начинал играть, что чувствую. И каждый так играл, что чувствовал – басист,клавишник. Начинали играть гармонию, а он начинал петь и мы понимали– вот ОНО!» Первый альбом рок-группыбыл записан в мае 1991 года на студии Вячеслава Медяника в Красноярске. Он состоял из шести песен. Мало кто знает, что деньги дляальбома солист попросил у одного железногорского бизнесмена и меценат дал. Говорят, Никитин подкупил его своей харизмой. На тиражирование и раскрутку не тратились – этим добровольно занялись пиратские «студии-рекордс». Они, как говорится, «почувствовали тренд». Стройотрядовцы-проводники подключились к «прокачиванию» записей на поездах дальнего следования. В результате Сибирь и Дальний Восток заговорили о талантливой группе из Красноярска. А в 1992 году записаливторой альбом. Впоследствии было выпущено ещё шесть: «Я буду рядом», «Новое и лучшее-1», «Новое и лучшее−2», «Возвращение», «Стрелец», «Вулкан». Принимали как звёзд С 1992 года группа стала гастролировать. «Народ нас везде любил, нам устраивали встречи как для настоящих звёзд. На Камчатке очень вкусной ухой угощали, на бронированных машинах катали», – рассказывает Акмурзин. Иногда во время гастролей с ребятами происходили курьёзные случаи. Такоднажды нужно было быстросойти с поездав 12 часов ночи, а стоянка 2 минуты. – Начинаем считать друг друга: 1,2,3… – нет одного человека! Не можем понять кого. А голос в репродукторе объявляет: «Внимание! Поезд отправляется!». Понимаем, что кого-то теряем, забегаем в купе, а там звукорежиссёр спокойно спит. Мы его, в чём был, за руки и за ноги поднимаем, хватаем чемодан и вытаскиваем из вагона. Он ничего не понимает. Одевался уже на перроне, – смеётся Виталий Акмурзин. Группа побывалав Абакане, Минусинске, Норильске, Томске, городах Сахалина, Камчатки и многих других. «Везде было много зрителей, а из окон домов и машин неслись наши песни», – говорит саксофонист. Ходили на рок-группу даже после так называемого «Московского чёса» (МЧ) – это когда в провинцию приезжали московские звёзды. После таких концертов у людей не было денег на билеты. Поэтому артисты поскромнее не совались в те места, где только что прошёл МЧ. А на «9 район» люди доставали деньги из заначек. Однажды в середине 1990-х группу в ноябре пригласили в Норильск, сразу после суперпопулярного «Аквариума» – деньги уже выгреб из карманов норильчан БГ. Да ещё на местной ТЭЦ произошёл взрыв, в результате в ДК, где должны были выступать, отключили отопление. А на севере в это время уже лютая зима, в зале стужа. Но сомнения, что на концерт никто не придёт, были напрасны: зрители набились, сидели и стояли в шубах и аплодировали любимой группе. С «холодным носом» песни не напишешь Я тоже любила «9 район», но мне не довелось знать лично её солиста, в отличие от моего коллеги Геннадия Каледы. На протяжении долгих лет он считался пресс-атташе коллектива. По его словам, у Никитина песни рождались легко. Он не вымучивал тему, слова и музыку. Они возникали после разговоров с незнакомыми людьми, подслушанных историй. Откуда ни возьмись,приходила ударная фраза и ложилась на музыку, а потом – на слух. И долго-долго вертелась в голове. Так появились знаменитые: «Я не в коже, не блатной…», «Ты о плохом не думай..», «Я буду рядом…», «Не нужно гадить в свой карман..», «Я здесь непрошенный гость», «Срок годности любви моей истек…», «Пьян, да умён, да в сексе силён…», «Когда закончена игра…», «Поверь, я не проказник, просто я мужчина – праздник…» и многие другие. Сам он своё сочинительство считал Даром Свыше. В одном из интервью сказал: «Это кредит Бога. Его надо отрабатывать». Клавишник Виталий Смирнов пришёл в «9 район» спустя десятилетие после своего тёзки Акмурзина – в 2005 году. Это время реинкарнацииколлектива, так как в 2002 году деятельность группы была приостановлена из-за аварии, в которую попал фронтмен Алексей Никитин. «Там где Лёха появлялся, образовывалось поле и все люди были им захвачены. Он любил говорить: «Ну вот, и ты теперь попал в «9 район» и обратной дороги нет». Человек, который хоть раз попал в эту орбиту, остаётся в ней навсегда», – рассказывает Смирнов. Он говорит, что Алексей был очень коммуникабельным, запросто общался с людьми. Мог подойти к любому человеку в поезде, самолёте, на улице и заговорить. «Из этих разговоров рождались истории, которые потом выливались в песни. У Лёхи все персонажи были реальными», – вспоминает клавишник. Несмотря на то, что Алексей брал в основу чужие истории, он пропускал их через себя. Творчество шло из глубины души, считает Виталий Смирнов: «Он писал про то, что чувствует и поэтому попадал в десятку. И все наши чувства с нимсовпадали.Когда был резонанс, тогда и получалась песня». Наряду с участниками рок-группы в творцы можно записать и тех людей, что крутились на орбите «9 района». Поэтомуего творчествоможно смело назвать «народным». «И души начинали звучать в унисон, – говорит Виталий Смирнов. –Лёха вытягивал квинтэссенцию и выражал её. Это ему было дано Свыше, иначе не объяснишь. С холодным носом такие песни не напишешь». По его словам, все участники группы были единой командой. Правда, это не мешало вождю (так ребята называли Никитина) быть строгим руководителем идаже жёстким диктатором. Когда у Алексея образ песни был сформирован, е «творчество» коллег он пресекал на корню. И любая неправильно взятая нота вызывала негодование. – Он мог остановить репетицию и сказать: «Возьмёшь лишнюю ноту – палец отрублю»! Но сейчас я думаю, что Лёха был прав. Если он чётко видел песню, то и остальные должны были прислушаться. Мы часто спорили, для кого-то это были не пустяки, поэтому состав и менялся, – считает Смирнов. О том, что менялся состав группы записанои в Википедии. Творческая деятельность возобновлялась несколько раз: 2005-2006 годы, 2007-2008 годы, 2013 год... Городской рок Гитарист Алексей Бурин (в группе с 2005года), Акмурзин, Смирнов, Каледа и многие другие считают творчество фронтмена уникальным явлением. По мнению Виталия Акмурзина, оно встало в одном ряду с творчеством именитых красноярцев. По оценке экспертов, Никитин создал новое направление на стыке рока и шансона – городской рок. При этом у него были простые аккорды и слова. «Любой мог взять гитару и спеть Лёхину песню. В этом-то и есть преимущество его произведений», – уточняет Акмурзин. А Геннадий Каледа полагает, что у Никитина было всё, чтобы стать звездой российского уровня: хорошие песни, народная любовь, единомышленники, способность творить. Не было только одного –желания работать на износ, как это делали другие по контракту с продюсерскими центрами. Он не стремился коммерциализировать своё творчество. Мог поссориться с продюсером и отменить гастроли. С другой стороны – мог зайти в любой двор Железногорска, попросить у местных гитару и запеть. И вокруг образовывалась орбита, в которую втягивались новые почитатели никитинского рока. Талантливого поэта и композитора, создателя легендарной группы «9 район» не стало в возрасте 43 лет 30 июля 2014 года. На надгробной плите в родном Железногорске высечены написанные им в юности строки: «Не забывай его, поплачь, но всё ж люби…». Ваш выход, ребята! Было бы неправильно закончить статью на грустной ноте. Потому что всё только начинается. Бывшие коллеги по «9 району» – Виталий Смирнов, Алексея Бурин, Олег Стариков и другие, поразмыслив, решили взяться за старое. Обновлённому состав у рок-группы уже второй год. Вокалистом пригласили молодого Дениса Комович. Хотя он и не знал Алексея, но вырос на его песнях. По словам Бурина, группа сохраняет наследие Никитина, знакомит с его творчеством молодое поколение, дарит воспоминания тем, кто рос вместе с «9 районом». Не исключён и перезапуск проекта.Как отмечают друзья и соратники Алексея Никитина, большой вклад в сохранение наследия мужа вносит его жена Диана. При её участии и возрождён прославленный коллектив. Саксофониста Виталия Акмурзина также не отпускает творчество Алексея Никитина. Помогают и фанаты группы. Они поддерживают сайт, ведут аккаунты и группы в соцсетях, размещаются ролики на Ютубе. Появляются сотни любительских клипов на песни «9 района». По словам его друзей и соратников, иногда кажется, что он присутствует на концертах. Как будто стоит сбоку и как прежде говорит: «Твой выход…». mk.