Сними исподнее, отдай Партии и сдохни, наконец, счастливым. Суд признал законным пожертвование банкротящегося подрядчика Росатома в пользу "Единой России" Арбитражный суд Томской области отказал конкурсному управляющему АО "Спецтеплохиммонтаж" (СТХМ) в признании незаконным пожертвования финансовых средств местному отделению "Единой России", следует из материалов суда. "Не представлено достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что "Единая Россия" знала или должна была знать при направлении писем и получении денежных средств о причинении имущественного вреда правам кредиторов , равно как и доказательств того, что "Единая Россия" могла располагать информацией о неплатежеспособности или недостаточности имущества должника", - говорится в определении суда. По мнению суда, конкурсный управляющий Евгений Казюрин не доказал спорность сделки. Суд также не принял во внимание то, что исполнительный директор СТХМ Максим Кормашов являлся депутатом Законодательной думы Томской области V созыва (2011-2016 годы), состоял во фракции партии "Единая Россия", также является ее членом. Этот факт суд посчитал незначительным, так как решения в партии принимает руководство, а не члены партии. Письма с просьбой оказать финансовую поддержку в СТХМ от "Единой России" были подписаны являвшимся на тот момент секретарем партии Сергеем Ильиных (ныне - заместитель губернатора Томской области). Как сообщалось, Е.Казюрин 15 сентября направил в Арбитражный суд Томской области заявление о признании незаконным пожертвования финансовых средств местному отделению "Единой России". Он просил признать незаконным перечисление со стороны АО в пользу партии двух пожертвований от 8 сентября 2014 года и 5 августа 2015 года. Е.Казюрин в своих требованиях ссылался на закон о банкротстве, согласно которому могут оспариваться сделки, заключенные в течение трех лет до введения процедуры банкротства. "Сделки были совершены с целью причинить вред имущественным правам кредиторов: на момент заключения сделок должник отвечал признаку неплатежеспособности, и сделки совершены с заинтересованным лицом", - говорилось в заявлении конкурсного управляющего. В 2016 году Арбитражный суд Томской области ввел на предприятии конкурсное производство по заявлению ООО "Сибрегионстрой" с требованиями на сумму 1,6 млн рублей, которые были признаны обоснованными. В реестр кредиторов включены требования других кредиторов. К СТХМ в 2015 году было подано 125 исков на общую сумму 356 млн руб., в 2016 году - 36 исков на общую сумму 32 млн руб. СТХМ в 2014 году получил подряд "Росатома" на строительство хранилища препаратов государственного радиевого фонда на территории ФГУП "ГХК" в Железногорске, а также контракт на реконструкцию и техническое перевооружение механосборочного и корпусного производства АО "Красмаш". Совладельцами компании являются в равных долях ее руководитель Дмитрий Кормашов, а также его братья Артем и Максим. Предприятие "Спецтеплохиммонтаж" было создано в 1980 году для выполнения специальных монтажно-строительных работ на объектах химического и ядерно-энергетического комплекса. В частности, оно занималось строительством Сибирского химического комбината (СХК) и Томского нефтехимического комбината (ТНХК, ныне — "Томскнефтехим"). interfax-russia.ru .