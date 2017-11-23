|Наловили
|Wednesday, 22 November 2017
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Ну, теперь-то Пентагону у нас точно ничего не обломится!
Военный комиссар Красноярского края поблагодарил за работу железногорских участковых
На торжественном собрании офицерского состава, руководителю и сотрудникам ОУУПиПДН железногорского Управления внутренних дел были вручены благодарности и почетные грамоты от имени военного комиссара края Андрея Лысенко.
Железногорский военком Альберт Хасанов, вручая благодарности, поздравил участковых с профессиональным праздником и отметил, что благодаря совместным усилиям военкомата и полиции, за последние два года были разысканы более 300 граждан, уклонявшихся от службы в вооруженных силах.
Альберт Хасанов вручает грамоту начальнику ОУУПиПДН Ренату Халикову.
«В настоящее время между полицией и военным комиссариатом налажено эффективное сотрудничество, - подчеркнул Альберт Сагитович, - вы вносите весомый вклад не только в профилактику преступности, но и в обороноспособность нашего Отечества».
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