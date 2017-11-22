Очень знаменательную дату мы в ноябре чуть не прохлопали. МЕСТО В СТРОЮ. ПРОДОЛЖЕНИЕ Очень не вовремя грянул второй акт скандальчика с рутением. Удивительно не вовремя... Почтовый ящик «Уран-Батора» сильно ошарашил сегодня. Портал общественных петиций прислал приглашение подмахнуть обращение Русского Богатыря Феди Марьясова образца 2012 года*. Вы, мол, дорогой товарищ, недавно просматривали данную страницу, а с тех пор на ней появилось восемьдесят четыре тысячи новых подписей. Не желаете ли присоединиться? Бац-бац-бац. Состояние «грогги». Упомянутый ресурс я действительно посещал совсем недавно, чтобы посмотреть, чего новенького насочинял наш космоэнерготерапевт. Дело в том, что во «ВКонтактике» он меня повсюду забанил, а работать как-то нужно, вот и приходится следить за обновлениями в самом общедоступном месте. Но восемьдесят тысяч новых подписей за несколько дней? Неужто рутениевый шухер настолько сильно воздействовал на публику??? Увы, нет и нет. Ничего подобного. Дядя Фёдор, конечно, свои пять копеек в общий шухер не закинуть не мог, причём оснастил их картиночкой с грамотно срезанным шильдиком «Радио Свобода». Но на популярности его обращения этот тонкий ход не сказался никак, тем не менее. Не могу понять в связи с этим, что за обморок прихватил «Чейндж.орг». Может, выбросом накрыло-таки? Также не берусь судить, почему до сих пор не выступил с комментариями видный заколючинский эксперт по всему тов. Медведев В.В., но зато точно могу сказать, отчего не удалось нам послушать начальника транспортного цеха дражайшего Сергея Евгеньевича Пешкова. Заколючинский «сити-менеджер» сейчас в столицах участвует в «Международном общественном форум-диалоге», который проводит ГК «Росатом». Сами понимаете, без Пешкова обсудить «результаты деятельности по обеспечению ядерной, радиационной и экологической безопасности» никак нельзя. Но как только он вернётся на родную землю, комментарии по рутению немедленно воспоследуют, не сомневайтесь. Это же вам не перспективы МП «Гортеплоэнерго», чего не поговорить-то? Однако ж вернёмся к «форуму». Мероприятие ведь никто не отменял, а там про Нашгород довольно часто вспоминали. Вот, например: «Предприятие госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" начал у себя пилотную переработку отработавшего ядерного топлива российских АЭС по уникальным технологиям, не создающим рисков для окружающей среды, в промышленном масштабе такая "зеленая" переработка начнется на ГХК после 2020 года, - пишет РИА «Новости». - На изотопно-химическом заводе ГХК ранее был построен самый современный в мире пусковой комплекс опытно-демонстрационного центра по радиохимической переработке ОЯТ реакторов АЭС, в котором будут применяться новейшие, экологически чистые технологии так называемого поколения 3+. Пусковой комплекс позволит отработать технологические режимы переработки ОЯТ в полупромышленном масштабе. В перспективе на базе ОДЦ планируется создать крупномасштабный завод РТ-2 по регенерации отработавшего ядерного топлива. Особенностью технологий, которые применят на ОДЦ, будет полное отсутствие жидких низкоактивных радиоактивных отходов . Таким образом, у российских специалистов появится уникальная возможность впервые в мире доказать на практике, что переработка ядерных материалов возможна без ущерба для окружающей среды. По мнению специалистов, этими технологиями сейчас не обладает никакая другая страна, кроме России. Строительство центра стало технологически самым сложным проектом за всю новейшую историю ГХК. Первая в истории ГХК отработавшая топливная сборка реактора ВВЭР-1000 с Балаковской АЭС, хранившаяся на комбинате 23 года, помещена в одну из "горячих камер" ОДЦ — бокс для дистанционно управляемых работ с сильно радиоактивными веществами, сообщило в понедельник корпоративное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом". "Начинаем отрабатывать режимы (переработки ОЯТ). Сейчас главное — качественно отработать технологию, которая будет в базовой схеме завода РТ-2", — пояснил директор изотопно-химического завода ГХК Игорь Сеелев, слова которого приводит газета. Сначала проводится так называемое термохимическое вскрытие и фрагментирование отработавшей топливной сборки. Затем начинается волоксидация (от англ. volume oxidation, объемное окисление) — операция, которая отличает поколение 3+ переработки ОЯТ от предыдущего поколения. Эта технология позволяет отогнать в газовую фазу радиоактивные тритий и йод-129 и не допустить образования жидких радиоактивных отходов после растворения содержимого фрагментов топливной сборки. После волоксидации топливо поступает на растворение и экстракцию. Уран и плутоний выделяются и возвращаются в топливный цикл в виде диоксидов урана и плутония, из них затем планируется изготавливать смешанное оксидное уран-плутониевое МОКС-топливо для реакторов на быстрых нейтронах и РЕМИКС-топливо для составляющих основу современной атомной энергетики реакторов на тепловых нейтронах. Продукты деления кондиционируют, остекловывают и упаковывают в защитный контейнер. Жидких радиоактивных отходов при этом не остается. После отработки новой технологии переработки ОЯТ ее масштабируют с целью применения на второй, полномасштабной очереди ОДЦ, которая станет промышленной основой замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Сейчас завершается строительство корпуса и второй очереди ОДЦ. Ожидается, что опытно-демонстрационный центр в промышленном масштабе заработает после 2020 года, а в 2021 году ГХК рассчитывает переработать уже десятки тонн отработавшего топлива реакторов ВВЭР-1000, сообщила "Страна Росатом" со ссылкой на генерального директора предприятия Петра Гаврилова. В ядерном топливном цикле, как считается, за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах, которые необходимы для осуществления ЗЯТЦ. Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-химический комбинат" имеет статус федеральной ядерной организации. ГХК — ключевое предприятие Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения. На ГХК впервые в мире сосредоточены сразу три высокотехнологичных передела — хранение отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС, его переработка и производство нового ядерного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах». ria.ru . Теперь снова вернёмся к тому докладу, о котором упоминали вчера. «Успешное развитие мировой атомной энергетики, как считают специалисты, во многом будет обусловлено возможностью внедрения в практику эффективных технологий обращения с накапливающимся отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. О том, как Россия выполняет свои обязательства в области безопасного обращения с ОЯТ и РАО, рассказал директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов госкорпорации "Росатом" Олег Крюков. - В этом году впервые в истории форумов "АтомЭко" отдельным большим пунктом программы будет представлен национальный доклад "О выполнении обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами"... - Прежде всего хочу отметить, что в этом году наш форум проходит в очень удачное время с точки зрения обсуждения нашего очередного национального доклада. /.../ Важно понимать, что замыкание ядерного топливного цикла может решаться как техническая задача, а может решаться организационно. Что я имею в виду? Организационное замыкание топливного цикла означает, что значительную часть ядерных материалов мы уже научились возвращать в топливный цикл, а с для обращения с остальными продуктами переработки ОЯТ, а также для обращения с РАО, включая их захоронение, у нас есть понятные и эффективные промышленные технологии. Что касается безотходных технологий — это пока дело будущего для всех современных промышленных технологий. Но уже сегодня ядерная энергетика по количеству захораниваемых отходов является одной из наиболее технологичных отраслей. И мы постоянно работаем над задачей минимизации таких отходов, так как этот принцип является одним из основополагающих принципов безопасности ядерной энергетики. - Какие российские практики в сфере обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом вызывают интерес за рубежом? — Хочу обозначить ряд таких удачных практик. Это создание на горно-химическом комбинате в Железногорске интегрированного централизованного комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом, включающего централизованные хранилища "мокрого" и "сухого" типа, переработку ОЯТ, а также производство уран-плутониевого топлива /.../ Это и типовой подход при организации работ по выводу объектов из эксплуатации. Примером служит вывод из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов (ПУГР), служивших для наработки оружейного плутония и трития. Из 12 ПУГР для захоронения первым был выбран реактор ЭИ-2 на Сибирском химическом комбинате. В последующем, при выводе из эксплуатации остальных ПУГР, планируется тиражирование наработанных технологий и технических решений. … Также формируется отраслевая система обращения с отработавшим ядерным топливом (сооружение "сухого" хранилища ОЯТ на горно-химическом комбинате, там же строится и комплекс опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ, осуществляется вывоз накопленного отработавшего топлива на централизованное хранение и переработку). А в части совершенствования нормативной базы могу отметить важное обстоятельство: благодаря таким разнонаправленным усилиям по созданию систем обращения с ОЯТ и РАО и реализации масштабной государственной программы ФЦП ЯРБ-2, мы сегодня уже многие проекты нормативных документов проверяем реальной практикой» ( отсюда ). Продолжение следует. . * Между прочим, мы в ноябре оч-чень знаменательную дату прохлопали. Семнадцать лет назад в муниципальной газете целую информационную бомбу взорвали. Как-нибудь при случае я вам поподробней расскажу.