О пользе рутения. Пейте пиво пенное, смотрите в телевизор. Утечка Ru Из России в Европу пришло радиоактивное облако изотопа рутения. Хронология инцидента и комментарии экспертов. В начале ноября Институт ядерной и радиационной безопасности Франции сообщил о радиоактивном облаке над Европой, которое могло появиться из-за аварии на ядерном объекте в России или Казахстане. Утечка, по словам экспертов, произошла еще месяц назад. А к моменту объявления об инциденте радиационный фон уже почти сошел на нет. Власти упомянутых стран поспешили опровергнуть аварии на ядерных предприятиях. За последующие две недели источник утечки так и не назвали, но постарались объяснить: угрозы для здоровья в загрязненных регионах (Урал, Поволжье, Ростовская область, регионы Германии, Франции, Италии и Австрии) людей нет. В Германии, Австрии и Италии 29 сентября зафиксировали повышенный радиационный фон изотопа рутений-106 (Ru-106), образующегося при испытании ядерного оружия, ядерных техногенных авариях. 8 октября немецкие Федеральное ведомство по защите от радиации и Федеральное министерство по охране окружающей среды, охране природы и безопасности реакторов предположили, что источник рутения находится на Южном Урале. При этом ведомства исключили аварию. «Росатом», курирующий ядерную промышленность, заявил, что «в пробах аэрозолей в период с 25 сентября по 7 октября на территории РФ, в том числе и на Южном Урале, Ru-106 не обнаружен, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге». Однако, по данным «Росатома», и там он был ничтожно мал. В начале октября о причине повышения радиационного фона сообщил«Коммерсант», сославшись на правозащитницу из ЗАТО Озерск Надежду Кутепову, которая получила политическое убежище во Франции. В комментарии «Новой газете» Надежда Кутепова рассказала, что ее внимание привлекло ответ «Росатома» на сообщения о радиоактивном облаке, зафиксированном в Германии. «Я выяснила, что на 25 и 26 сентября на «Маяке» (завод по производству компонентов ядерного оружия в Озерске, Челябинская область — Ред.) проводилось испытание нового оборудования, а также, что в эти дни в Озерске было объявлено о сигналах тревоги, — сообщила Кутепова, ссылаясь на источники на предприятии. — Инцидент мог произойти на печи в процессе остекловывания высокоактивных радиоактивных отходов. Именно там образуется рутений, который может быть выброшен в чистом виде». Однако представители завода заявили, что у них «все хорошо». После этого в Екатеринбурге появились слухи, что из-за аварии на заводе «Маяк» в сторону города движется радиоактивное облако. В соцсетях города появилось анонимное сообщение, которое якобы отправила сотрудница химико-биологического завода (орфография сохранена). «Сегодня в нашем научном химико биологическом заводе директор сделал объявление (подруга коллеги там работает). В общем в Челябинской области произошла авария на Маяке, в результате радиационное облако которое идет на Екб. Оринтировочно дойдет завтра. Рекомедации — закрыть все окна дома и по возможности не выходить на улицу, также обитания спиртом, корень женьшеня и элеутерокок (в аптеке), взрослым теплое красное вино или коньяк в чай. В общем без паники, концентрация не такая чтобы вызвать лучевую болезнь. Но очень сильно провацирует рак». В ответ на это местный Роспотребнадзор заявил, что уровень радиационного фона на границе Свердловской и Челябинской областей не превышает допустимый уровень. 9 ноября Институт ядерной и радиационной безопасности Франции выпустил доклад, в котором рассказал о появлении над Европой в последних числах сентября радиоактивного облака. По мнению специалистов, авария могла произойти в последнюю неделю сентября в районе между Волгой и Уралом, к югу от Уральских гор, однако точное место установить невозможно. Очаг может быть или в России, или в Казахстане. В докладе отмечается, что с 6 октября содержание опасных веществ снижалось, и на данный момент их в воздухе нет. Почему не Казахстан В Казахстане мест, которые могли бы попасть в число «подозреваемых в утечке», предостаточно: один только Семипалатинский ядерный полигон чего стоит. Он закрыт, но на его территории находится Институт радиационной безопасности и экологии — это город Курчатов на востоке республики, он попадает в зону, отмеченную французами, — внутри которого есть действующий реактор (еще один — в Алматы). Но сотрудники института в день выступления французских исследователей сразу же официально заявили о том, что у них никаких утечек не было — ни с первого, ни со второго реактора. В Алматы есть еще Институт ядерной физики, где производятся фармпрепараты (рутений, если зафиксировано превышение только его, мог «утечь» как раз с фармакологического производства), однако тамошние начальники всеми руками и ногами отмахнулись от возможных обвинений. При этом у института есть еще один объект — на западе Казахстана, очень рядом с границей России, в городе Аксай. Но директор института Ергазы Кенжин в интервью радио «Азаттык» заявил, что все обвинения в их адрес безосновательны. — Это полигон подземный, там штольни на глубине полтора километра и километра. Это бывшие полигоны СССР, там были в 1980-х годах подземные ядерные взрывы. Это называлась «программа использования ядерных взрывов в мирных целях, создание полостей для хранения нефтепродуктов». Там всё законсервировано, то есть каких-то работ, связанных с выходом [радиации], там нет уже десятки лет, 30–40 лет. Поэтому выхода радиоактивности там абсолютно нет, — цитирует «Азаттык» ученого. В целом же, Казахстан может подозреваться в каких-то утечках вполне легитимно, поскольку достаточно плотно связан с ядерной энергией. На западе Казахстана, в Актюбинской области, есть военный город Эмба-5, где также, по некоторым данным, проводились подземные ядерные взрывы. И что там сейчас в шахтах — большой вопрос, поскольку до середины этого года шефствовали над городом российские военные (сейчас идет процесс вывода россиян и полная передача Эмбы-5 под казахстанское руководство). Кроме того, в Казахстане строится банк ядерных отходов — утверждается, что он будет безопасен для окружающей среды. А еще в 2014 году на том же Западе Казахстана был потерян контейнер с радиоактивным цезием-137. Его искали три дня, а нашел некий таксист в соседней области, который ночью увидел небольшой контейнер в проезжающем мимо грузовике. Официальная версия потери — провалившееся в фургоне для перевозки днище кузова, а другие водители его нашли и подумали, что это просто бидон — и забрали себе. 20 ноября Росгидромет подтвердил: в конце сентября экстремальное загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось на Урале, высокое — в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону. В пробах радиоактивных аэрозолей нашли радиоизотоп Ru-106 (период полураспада 368,2 дня). В этот же день российский «Гринпис» попросил прокуратуру проверить комбинат «Маяк». Организация ссылается на данные Росгидромета. «Аварийный выброс рутения-106 на комбинате "Маяк" может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов», — заявили в «Гринпис». Во вторник, 21 ноября, «Росатом» заявил, что производственное объединение «Маяк» не связано с загрязнением атмосферы. В ведомстве предположили, что утечка вещества могла произойти из-за нарушения герметичности оболочки «твэла» в ядерном реакторе или при радиохимической переработке ядерного топлива. Позиция «Гринпис» и экспертов — Росгидромет опубликовал показания своих станций, но разбираться, откуда выброс — это не функция этого ведомства, — заявил руководитель проекта энергетической программы «Гринпис России» Рашид Алимов. — Поэтому мы пишем запрос в Генпрокуратуру РФ, та в свою очередь, должна привлечь Ростехнадзор, чтобы разобраться в ситуации. Как отмечает Алимов, цель запроса — проверить, была ли информация об аварии сообщена в компетентные органы, было ли остановлено производство и приняты меры защиты населения. По словам эколога, сделать окончательные выводы о том, что стало причиной выброса, сейчас невозможно. Однако, как и другие эксперты, первым в списке потенциальных источников загрязнения Рашид Алимов называет производственное объединение «Маяк». Госпредприятие производит компоненты ядерного оружия, занимается хранением и переработкой отработавшего ядерного топлива. Расположенное в закрытом городе Озерске Челябинской области, предприятие входит в состав госкорпорации «Росатом». Версии По словам Рашида Алимова, выводы, сделанные французскими исследователями, а также источники на предприятии «Маяк» свидетельствуют о том, что выброс мог произойти на производстве по остекловыванию отработанного ядерного топлива. Технология используется для полной ликвидации побочных радиоактивных отходов и изобретена во Франции. При высокой температуре и давлении в печи смешивается радиоактивная жидкость и фосфатное стекло. Получаются радиоактивные прозрачные столбики, которые упаковывают в защитные пеналы. По словам Рашида Алимова, в 2001 году во Франции был зафиксирован выброс рутения как раз на подобном производстве. Рашид Алимов озвучивает и другие версии, правда, считает, что вероятность такого сценария минимальна. «Теоретически в России производится рутений для медицинских нужд в Димитровграде (в Ульяновской области) и Обнинске (в Калужской области), — поясняет Алимов. — Это может объяснить загрязнение, зафиксированное в Волгограде и Цимлянске. Другие сценарии — правда, менее вероятные, — которые называют эксперты, — попадание источника рутения-106 в плавильную печь вместе с металлоломом. «История, когда радиоактивный источник попал в печь, был зафиксирован четыре года назад в Электростали, — отмечает эксперт. — И наименее вероятные варианты — падение спутника и авария на атомной электростанции. Но это привело бы к выбросу не только рутения-106, но и других радиоактивных веществ». Почему радиактивное облако зафиксировали в Европе? Рашид Алимов обращает внимание на сообщение Росгидромета — из него следует, что на территории России находится лишь 22 станций, которые могли зафиксировать выбросы. «На наш взгляд, этого недостаточно», — прокомментировал эксперт. По словам Рашида Алимова, оценить угрозу здоровья от выброса сейчас не представляется возможным. «Мы не знаем, где были зафиксированы наивысшие концентрации, до конца неизвестен сценарий того, как двигалось облако — замечает он. — Поэтому мы обратились в прокуратуру». Об опасности утечки — Информация о том уровне загрязнений, которые фигурируют в СМИ таковы, что опасений для здоровья быть не должно, — прокомментировал ситуацию Анатолий Губин, заведующий лабораторией математического анализа радиационных воздействий научно-технического центра радиационно-технической безопасности и гигиены. — Однако сам факт обнаружения загрязнений говорит о том, что недостаточно надежды установки, где производится обращение с отработавшим топливом. — Те, кто был в непосредственной близости от места выброса, могли получить серьезный ущерб для здоровья, — прокомментировал ситуацию физик Олег Бодров, руководитель экологической организации «Южный берег Финского залива». — Не факт, что они информированы о том, что попали под воздействие выброса, учитывая тот факт, что об аварии мы узнали от французских ученых, а не от уполномоченных ведомств в России. Чего испугалась Европа Французский журнал Le NovelObs называет причины, по которым — несмотря на вероятное отсутствие последствий для Европы — нынешнее ЧП является чрезвычайно тревожным. Во-первых, «передоверив сообщение об инциденте метеорологической службе» (Росгидромету), российские атомщики «ушли в отрицание» (как когда-то после Чернобыльской катастрофы) и это не может не волновать их европейских партнеров. Так как «Росатом» отрицает свою причастность к утечкам, это может означать одно из двух: либо корпорация не контролирует подобные инциденты, «либо власти страны скрывают» информацию. «Любое из этих обстоятельств является чрезвычайно опасным», — подчеркнул в эфире BFMTV Брюно Шарейрон, директор неправительственной Комиссии по поиску независимой информации о радиоактивности (CRIIRAD), которая была создана во Франции после Чернобыльской катастрофы. В своем последнем коммюнике, опубликованном 21 ноября, CRIIRAD анализирует сообщение Росгидромета о выбросе. «И близко не давая ответов (на возникающие вопросы) результаты (опубликованные Росгидрометом) вызывают вопросы новые: Почему концентрация вещества в воздухе (на территории России) — на том же уровне, что был обнаружен в Румынии? Почему уровень выброса рутения-106 в почву, отмеченный станциями, находящимися менее чем в 40 км к северу и к югу от «Маяка» достигает максимум 330 Bq/m2 (такой уровень зафиксирован в Метлино) — ведь это от 100 до 1000 раз меньше, чем отмечается в результате моделирования, проведенного IRSN (результаты которого опубликованы 9 ноября)?». «На сегодняшний день мы по прежнему находимся в полной неизвестности», — сообщает Комиссия по поиску независимой информации о радиоактивности. Комиссия подчеркивает, что уже обратилась во Всемирную организацию здравоохранения и Международное агентство по атомной энергии с требованием «прервать молчание и вмешаться», так как «необходима абсолютная прозрачность» в расследовании ЧП — «как со стороны властей, в частности Российской федерации, так и со стороны экспертных институтов». Это уже было В 1957 году на «Маяке» произошла «Кыштымская авария», ставшая причиной радиационного загрязнения площадью свыше 20 тысяч квадратных километров. Она стала первой в СССР радиационным чрезвычайной ситуацией техногенного характера: в ходе ликвидации были расселены 23 деревни с населением до 12 тысяч человек, их дома, имущество и домашний скот были уничтожены. Десять лет назад, в 2007 году, на «Маяке» случилось еще одно ЧП. На заводе №235, где перерабатывается отработанное ядерное топливо, произошел прорыв трубопровода. Предельно допустимые дозы облучения получили до 8 человек. Однако, как указывают уральские СМИ эту информацию предприятие скрывало больше месяца. Интересно, что тогда информацию о причинах выброса обнародовала та же Надежда Кутепова, в то время — руководитель организации «Планета надежд». Она родилась в Озерске, ее отец был ликвидатором аварии в 1957 году. В 2015 году организацию Кутеповой «Планета надежд» признали иностранным агентом, ее обвинили в промышленном шпионаже, Кутепова получила политическое убежище за границей. Чернобыль: СССР признался под давлением Европы Самая масштабная атомная авария произошла в Чернобыле 26 апреля 1986 года. Первые сообщения об аварии в советских СМИ появились только 28 апреля, при этом их сделали под давлением, когда обеспокоенные европейцы потребовали от СССР объяснить повышение радиационного фона. Первыми в мире о загрязнении сообщили эксперты шведской АЭС «Форсмак». Подробную информацию об аварии советские издания публикуют уже после майских праздников. novayagazeta. *** В производственном объединении «Маяк» заявили, что радиационное загрязнение атмосферы изотопом рутений-106 не связано с деятельностью предприятия. На химкомбинате в 2017 году «источники из рутения-106 не производились, превышения поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не зарегистрировано», утверждается в сообщении. «Радиационный фон в норме», — говорится там же. В то же время на «Маяке» заявили, что работы по выделению рутения-106 из отработавшего ядерного топлива и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения «не проводятся уже много лет». «Маяк» привел собственные данные, согласно которым значения активности рутения-106 в атмосфере регистрировались одновременно в странах Западной Европы, в Татарстане, Волгограде и на Южном Урале на одних и тех же уровнях (10–20 мБк/м3), причем экстремально высокие концентрации этого элемента в атмосфере регистрировались в Словакии 29–30 сентября и в Румынии тогда же, которые удалены от предприятия «Маяк» на расстояние около 3000 км. Ранее Росгидромет в своей сводке сообщил, что с 25 сентября по 1 октября превышение суммарной бета-активности радиоизотопа рутения-106 в пробах фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале. Затем, 26–27 сентября, такие же продукты распады рутения-106 был зафиксированы в Татарстане, 27–28 сентября в Поволжье и Ростове-на-Дону. С 29 сентября по 3 октября рутений-106 фиксируют все европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы, отмечают в ведомстве. Из таблицы Росгидромета следует, что, например, на пункте Аргаяш на Южном Урале с 26 сентября по 1 октября фиксировалось «экстремально высокое загрязнение» с превышением фона в 986 раз. На других пунктах отбора превышение составляло десятки раз, в Волгограде в течение того же времени было зафиксировано «высокое загрязнение»: радиационный фон был превышен в 230 раз. В Росгидромете при этом сообщили, что перенос воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала в район Средиземноморья и затем на север Европы произошел из-за обширного антициклона. Предприятие «Маяк» отмечает, что данные Росгидромета «позволяют сделать вывод, что доза, которая могла быть получена человеком, в 20 тысяч раз меньше допустимой годовой дозы и не представляет какой-либо опасности для здоровья и жизни людей». Об этом же РБК заявил глава Росгидромета Максим Яковенко. По его словам, наиболее высокая концентрация была зафиксирована в Румынии — в 1,5–2 раза выше, чем в России. Тем не менее и в России, и в Европе «концентрация [рутения-106] была в сотни и тысячи раз ниже уровня ПДК [предельно допустимой концентрации]». «Поэтому никакой опасности нет, волну мы не гнали. Хочу поблагодарить российских конструкторов, которые создали такую чуткую систему. А источник мы не искали, потому что, зачем его искать, если опасности нет. Пусть его ищут те, кому это интересно», — заверил Яковенко. В пресс-службе Министерства экологии Челябинской области сказали РБК, что вопросами радиационной безопасности занимается Министерство общественной безопасности области. rbc.ru . *** Обращение «Гринпис» в прокуратуру вызвало резкую реакцию чиновников. «С 26 сентября по 1 октября никакой информации об опасных уровнях радиации от Гидрометцентра мы не получали. Гидрометцентр после 11 октября нам ответил, что фиксировал колебания радиационного фона, но он не приближался к опасному уровню. То есть оснований для проведения защитных мероприятий, включая эвакуацию населения, не было. Обращаю внимание на то, что источники вброса информации располагались во Франции, где есть конкурирующее с нашим «Маяком» предприятие по переработке ядерных отходов», — написал у себя в Facebook министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко. «В Росгидромете вызывала искреннее недоумение позиция общественной организации, некомпетентные оценки которой привели к массовому распространению недостоверной информации в СМИ», — заявляет в своем коммюнике Министерство по природным ресурсам, почему-то не называя «Гринпис» по имени. В «Гринпис» нет желания сеять панику и распространять «недостоверную информацию», цель обращения в прокуратуру совершенно в другом, пояснил Business FM директор по программам «Гринпис России» Иван Блоко: «Мы ни разу не говорили о серьезной опасности. О чем мы говорили и что является опасны, — это то, что информация была замолчана. Ее не сделали публичной. То есть о том, что произошел выброс в России, стало известно, почти наверняка известно, только после того, как информацию опубликовал Гидромет. Что мы просим у Генеральной прокуратуры? Мы просим провести расследование не того, как произошла сама авария, а того, почему об этой аварии не стало известно. В особенности учитывая, что в двух населенных пунктах Гидромет зафиксировал экстремально высокое загрязнение. Еще, по-моему, в двух — просто высокое загрязнение. В такой ситуации несообщение об аварии может оказаться прямым нарушением российского законодательства. Система, которая должна обеспечивать доступность такой информации, не срабатывает. И если в данном случае ущерб нанесен, я надеюсь, не был, то в том случае, когда авария будет серьезной, после этого нет никаких гарантий, что о ней будет сообщено вовремя и приняты нужные меры». bfm.ru . *** Загрязнение территории Челябинской области рутением-106 может быть связано со взрывом космического спутника. Такую версию выдвинул знакомый с ситуацией источник. Собеседник «URA.RU» рассказал корреспонденту портала, что в настоящее время данное предположение активно обсуждается в официальных кругах, в том числе в таких организациях, как Росатом и Роскосмос. Какой стране принадлежал потерпевший крушение аппарат, эксперт не уточнил. argumenti.ru . *** Интересно, что рутений в атмосфере и в Европы, и на территории России был обнаружен примерно на одной высоте. В связи с этим в СМИ появились предположения о возможной космической природе такого равномерного выброса опасного вещества. В своих гипотезах эксперты опираются на исторические прецеденты. Так, еще в 1978 году советский спутник с ядерной установкой на борту упал на территорию Канады. В результате в регионе было обнаружено более сотни радиоактивных фрагментов. Однако в случае с рутением это технически исключено, пояснил академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Железняков: «Мне не известен ни один зарубежный или отечественный космический аппарат, на борту которого были бы изотопы рутения. В свое время запускались спутники с ядерными установками, но все они использовали другие изотопы. Даже если бы сейчас произошел неконтролируемый сход с орбиты какого-то космического аппарата и его бы захоронили на Земле, то все равно в атмосфере были бы другие изотопы». kommersant.ru . *** В течение нескольких недель европейские СМИ и эксперты обсуждали распространение рутения и возможный источник его происхождения. Изотопное облако фиксировалось над Европой с 27 сентября по 13 октября. Российская служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды все это время отмалчивалась. Росатом, напротив, активно опровергал сведения о том, что авария произошла на территории РФ, то есть в зоне ответственности госкомпании. Представители ведомства заявили, что «предприятия атомной отрасли РФ не могут рассматриваться в качестве источника выброса изотопа». Более того: Росатом сообщил, что, по данным Росгидромета, на территории нашей страны вообще не фиксировалось повышенной концентрации рутения. Незначительное превышение нормы якобы было замечено лишь автоматической станцией в Санкт-Петербурге. Очевидно, таким образом российские атомщики намекали европейским коллегам, чтобы те искали проблему у себя. Однако нынешнее заявление Росгидромета означает ни много ни мало, что Росатом попался на лжи. Сейчас Росгидромет уверяет, что ничего экстраординарного не произошло, волноваться не о чем. «На территории России его (изотопа – прим. ред.) концентрация в десятки тысяч раз ниже предельно допустимой, никакой опасности для здоровья населения страны не представляет», – попытался успокоить общественность глава ведомства Максим Яковенко. По его словам, инцидент вообще был столь незначительным, что никто даже не стал искать источник утечки. «Зачем искать, если нет опасности? Пусть ищут те, кому интересно, в своих целях», – цитируют слова Яковенко российские СМИ. Таким образом, чиновник признается, что не знает, где именно произошла авария, и почему это случилось, но априори уверен, что опасности нет. Не иначе обладает даром ясновидения. Между тем эксперты утверждают, что в данной ситуации имеет место грубейшее нарушение законодательства. «Это безобразие. У нас по закону экологическая информация не имеет права быть секретной. И Росгидромет просто обязан был честно опубликовать, что у нас радиоактивный фон, все хорошо, но по одному из изотопов есть неожиданное превышение концентрации. Ниже нормы. Только эти данные говорят о 400-кратном превышении средних значений выбросов», – заявил «Известиям» директор компании «РЭСцентр», эксперт по ядерной безопасности Михаил Рылов. По его словам, российские власти поступили точь-в-точь так же как руководство СССР в 1986 году, когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. То, что Росгидромету очень не хотелось публиковать данные, видно даже из структуры сообщения на сайте. Название составлено так, чтобы сразу было не понятно, о чем речь: «Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды на территории Российской Федерации в период с 6 по 13 октября 2017 года». Первые две части текста посвящены дефициту кислорода в реке Вязьме и загрязнению цинком вод челябинского водохранилища. И лишь третьим пунктом идет сообщение о радиоактивном выбросе, накрывшем половину страны. Произошедшее Росгидромет освещает предельно скупо. По данным ведомства, 25 сентября все посты радиационного контроля на Южном Урале зафиксировали резкий рост концентрации рутения-106. На следующие сутки изотоп был обнаружен в воздухе Татарстана, а 28-го числа – в Волгограде и Ростове-на-Дону. С 29 сентября его фиксируют в Европе. Французские специалисты предполагали, что причиной выброса стала авария на атомном предприятии или в медицинском учреждении. Дело в том, что рутений – искусственный элемент, в природе он не встречается. Применяется он чаще всего в медицинской технике, в том числе для лучевой терапии при лечении раковых опухолей. Российские специалисты высказывали предположения, что в Европе на переплавку могло попасть медицинское оборудование, содержащее этот изотоп. Однако сегодняшнее признание Росгидромета сделало эту гипотезу неактуальной. В СМИ также озвучивались предположения о том, что выброс мог стать результатом аварии на АЭС или даже последствиями испытания «грязной бомбы». Однако, по мнению специалистов, эти версии несостоятельны, поскольку в обоих случаях в воздух попало бы большое количество разных изотопов, а не только рутений. Главным «подозреваемым» на данный момент является предприятие «Маяк», занимающееся переработкой радиоактивных отходов. Оно располагается в Челябинской области, как раз там, куда, по мнению западноевропейских атомщиков и метеорологов, и ведет радиоактивный след. Правдоподобную гипотезу высказала экологический активист Надежда Кутепова, ранее получившая политическое убежище во Франции. По ее словам, с 19 сентября с Балаковской АЭС в Саратовской области на предприятие «Маяк» был отправлен железнодорожный состав с отработанным топливом. На самом предприятии в это время якобы проходили «горячие испытания» нового контейнера. 25 сентября в городе были объявлена «плановая проверка сирен города... с передачей речевых сообщений по радиосети производственного вещания». При этом позднее руководство предприятия так и не похвасталось успешными испытаниями нового оборудования. «Если что-то произошло, то либо ночью 24 сентября, либо 25-го утром», – рассказала Кутепова изданию «Коммерсантъ». Слова экоактивистки не выглядят откровенной фантастикой, хотя бы потому, что Кутепова ранее возглавляла Озерский экологический фонд «Планета надежд», действовавший в том же городе, где живут сотрудники «Маяка». С другой стороны, все ее доказательства связаны с публикациями в соцсетях, что не позволяет считать их надежными источниками. Пресс-служба «Маяка» в свою очередь заявила журналистам, что руководство предприятия «принципиально не комментирует ситуацию». Что говорят цифры Сообщается, что в день выброса содержания рутения в пробах с постов в селе Аргаяш Челябинской области составило 76,1 тысячи микробеккерелей на кубометр, а в поселке Новогорном – 52,3 тысячи микробеккерелей. Для Аргаяша радиационный фон по рутению превысил показатели предыдущего месяца в 986 раз, а для Новогорного – в 440. В обоих случаях содержание изотопа соответствовало уровню «экстремально высокого загрязнения». Интересно, что измерения МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) показали, что наибольший уровень загрязнения наблюдался в Румынии – 145 тысяч микробеккерелей на кубометр. На втором месте оказалась Италия – 54,3 тысячи. На Украине же концентрация Ru-106 не превышала 40 тысяч микробеккерелей. Эти данные противоречат как картине Росгидромета, так и предыдущим моделям немецких и французских специалистов. Как может концентрация изотопа в румынском воздухе превосходить концентрацию над предполагаемым местом выброса, расположенном в тысяче километров? Если следовать логике, приходится предположить, что кто-то лжет. Либо Росгидромет сказал еще не всю правду, и реальные концентрации изотопа были в разы выше заявленных цифр; либо же МАГАТЭ искажает цифры по Украине. Если верно второе предположение, это может означать, что источник заражения находился на Украине или же на территории Румынии. Радиационная пороховая бочка То, что ситуация на Украине грозит Европе и России крупной радиационной катастрофой, известно давно: еще в 2014-м, когда украинские артиллеристы стреляли из гаубиц по населенным пунктам Донбасса, эксперты предупреждали: рано или поздно произойдет утечка радиации. Дело в том, что в шахтерском регионе все больницы оснащались с упором на травматологию, чтобы они могли при необходимости принять большое количество покалеченных людей. Соответственно, в медучреждениях находилось огромное количество рентгеновских аппаратов. Еще больше опасений возникло после того, как стало известно, что украинские атомщики ставят в советские реакторы топливные стержни, полученные от Соединенных Штатов. В декабре 2016-го в прессу просочились сведения об аварии на Запорожской АЭС, которая сопровождалась выбросом радиоактивных веществ. Однако западные СМИ этой темой по какой-то причине не заинтересовались, международные организации не стали требовать от Киева объяснений. Не исключено, что и в этот раз имеет место нечто подобное. Конечно, трудно поверить, что Россию «уговорили» взять на себя ответственность за украинскую аварию; более вероятной выглядит версия о том, что выброс на самом деле произошел в Европе, на что указывают данные МАГАТЭ, а Росгидромет лишь отвлекает внимание западных СМИ от компаний, которые могут получить миллиардные штрафы за то, что нагадили в местах естественного обитания «золотого миллиарда». Так или иначе, пока официальная информация настолько скупа и противоречива, что не вызывает сомнений лишь одно: Россия и Европа несколько недель дышали воздухом, загрязненным радиоактивным изотопом. tsargrad.tv . *** Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом» считает необходимым уведомить всех представителей СМИ и общественность, что все атомные объекты Госкорпорации «Росатом», включая энергоблоки АЭС, работали и работают в штатном режиме. Как сообщалось и ранее никаких инцидентов на объектах отрасли (включая период сентябрь - октябрь 2017 года) не зафиксировано. Замечаний к работе оборудования, а также нарушений условий безопасной эксплуатации на всех предприятиях Госкорпорации «Росатом» нет. Зафиксированное Росгидрометом в конце сентября – начале октября превышение концентраций изотопа рутения-106 (Ru-106) в атмосфере меньше предельно допустимой концентрации в 100-10000 раз. Эти уровни не представляют опасности для жизни и здоровья людей. rosatom.ru . *** Главный онколог Челябинской области Андрей Важенин посоветовал жителям региона, где было зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106, «смотреть футбол и пить пиво». Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает Интерфакс. По словам врача, населению не о чем беспокоиться. «Мы проводим свой мониторинг. Каких-либо данных об опасной ситуации в регионе к нам не поступало», — пояснил специалист, сославшись на данные областного онкологического диспансера. Он подчеркнул, что рутений-106 не является чистым канцерогеном. haqqin.az .