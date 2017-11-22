Работа над ошибками. Некоторые косяки признавать приятно. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ Чертовски прав был всё-таки группенфюрер Мюллер. Верить на слово сегодня нельзя никому. Особенно в сети. Не стану врать понапрасну: никакое чутьё ничего мне не подсказывало, когда в предыдущем мазутиковом обзоре «Уран-Батора» цитирование интернет-разоблачений против одного из миноритарных акционеров АО «Красноярскнефтепродукт» сопровождалось открытым ёрничеством и кривыми ухмылками. Просто есть вещи, поверить в которые невозможно даже при наличии заявлений в Генеральную прокуратуру. Ну и вот. В понедельник со мной связался член совета директоров «КНП» Евгений Максименков и представил следующую справку в отношении опубликованных материалов по корпоративным разборкам в Тамбовской губернии. Во-первых, насчёт отсутствия там уголовных дел мы слишком погорячились, поверив на слово неизвестному сетевому автору. Тогда как на деле ещё в мае: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области по факту уклонения от уплаты налогов с деятельности ПАО «Пигмент», осуществляющего деятельность по производству и реализации красителей и пигментов, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации). По версии следствия, в 2013-2014 годы устанавливаемые в настоящее время следствием лица включали в декларации по НДС и налогу на прибыль организации заведомо ложные сведения о величине полученных доходов от реализации произведенной продукции и представляли их в налоговый орган. Таким образом, в указанный период времени они уклонились от уплаты названных налогов на общую сумму более 180 миллионов рублей. Данное преступление было выявлено сотрудниками региональных управлений ФНС и МВД России». Максименков заверяет, что руководство «Пигмента» перераспределило в свою пользу не менее миллиарда рублей, и что настоящие скандалы там ещё впереди. Учитывая опыт АО «КНП», - охотно верю. Вторая справка касается упомянутого нами письма в Генпрокуратуру, которое до сих пор болтается на сайте «Компромат.ру». В присланной копии решения от 20 мая 2008 года судья Черёмушкинского райсуда столицы постановляет признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию, а также честь и достоинство «иностранного шпиона» Гершковича В.В. сведения, размещённые на «Компромате», и требует заменить их на опровержение в течение десяти суток. И, кроме того, удалить означенные фантазии с сайта и взыскать с их автора в пользу «шпиона» тридцать тысяч рублей. Документ этот довольно длинен, поэтому ставить его здесь мы не будем. Желающие могут ознакомиться с ним вот тут . Резонный вопрос напрашивается далее: неужто за десять прошедших лет судебное решение не было исполнено, и почему? Таки да, не было. Гершкович пытался воспользоваться модным ныне инструментом — блокировками «Роскомнадзора», но поскольку речь шла не об Навальном или потерях российских Вооружённных Сил в Сирии, ему ответили, что сперва хотели бы видеть постановление суда о признании озвученных материалов незаконными, т.е. запрещёнными на территории Российской Федерации. Ах, нет такого? Тогда до свидания... «Шпиону» пришлось вновь обращаться к Фемиде, и об этом — следующий документ. 14 июня с.г. судья Пресненского райсуда Москвы, рассмотрев жалобу Гершковича на «компроматы» и их владельцев и администраторов — общим числом двенадцать публикаций — установил, что товарищи интернетчики положили с пробором на предыдущий вердикт, а российские СМИ, пользуясь этим (достаточно безумный портал « The Moscow Post » имеется в виду, например) преспокойно цитируют данные опусы и отказываются затем удалять, ссылаясь как раз на их присутствие во всемирной сети. Не мудрствуя лукаво, суд вновь обязал фирму « NEAVE LIMITED » вычистить перечисленные заметки, на каковое требование бизнесмен Андрей Рутберг снова положил с пробором, как вы уже знаете. Почему? Потому что владелец домена юридически располагается на Британских Виргинских островах, и решения российских судов он неоднократно видал в очень-очень светлой обуви. Отсюда наша справка номер три от 6 июля 2010 года: «В работе сайта Compromat.ru после смены собственника ничего не изменится, уверяет представитель редакции, Рутберг это подтвердил. "Никаких изменений в практике не произошло, по изменению организационной структуры информации пока нет. Сейчас изданием руководит редакционная группа, состав которой уточняется", - рассказал представитель Compromat.ru. Андрей Рутберг, владелец Neave Ltd. рассказал, что занимается инвестиционным бизнесом - покупает прибыльные активы. Он работает самостоятельно, специальной компании, которая ведет сделки, не существует. Портал был запущен в 1999 году. Создатель, главный редактор, генеральный директор и владелец - Сергей Горшков. О том, что Compromat.ru продается, стало известно весной текущего года. Совладелец российской пиар-компании рассказывал, что Сергей Горшков оценивает свой бизнес в €10 млн. "О предпродажной подготовке свидетельствуют изменение характера материалов на портале и активность на региональных рынках стран Содружества Независимых Государств", - считает представитель пиар-индустрии. "€10 млн. - это завышенная цена. Адекватная для такого ресурса стоимость - это максимум €7 млн. Но нужно учитывать, что интерес и доверие к "Компромату", если им не будет руководить Сергей Горшков, могут серьезно упасть", - считает топ-менеджер интернет-компании. За прошедшие четыре года авторитетность "Компромата" снизилась, он уже не выполняет тех задач, которые успешно решал раньше. Участники рынка не исключали, что покупателем ресурса может стать герой одной из размещенных на сайте статей, но не за €10 млн. По словам владельца продюсерской компании, чиновники и бизнесмены готовы платить за блок информации десятки тысяч долларов - окончательная цена зависит от значимости персоны» ( отсюда ). Частично пох*изм «Компромата» может быть объяснён также следующим соображением: «Политика сайта сразу изменилась. Исчезли статьи, поносившие Путина. Это бросалось в глаза всем, кто следит за контентом. Хотя продолжали появляться статьи о бизнесе приятелей Путина. В узких кругах откровенно говорили, что Горшков устал от судов и милиции, которые беспрерывно цеплялись к сайту, и продал ресурс структурам, близким к Сечину». Ну, а насколько Игорь Сечин выше закона в России, вы легко можете увидеть на примере уголовного процесса экс-министра Улюкаева. *** Напоследок вновь вернёмся к нашим баранам. Двадцатого ноября Енисейская межрайонная прокуратура опубликовала пресс-релиз о завершении проверки соблюдения законодательства о ценообразовании на коммунальные услуги в г. Енисейске и Енисейском района: «В деятельности ресурсоснабжающих организаций ООО «Енисейэнергоком», ОАО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Северный», выявлены факты включения в тарифы экономически необоснованных доходов на сумму более 4 млн. руб. Данная информация направлена в Региональную энергетическую комиссию Красноярского края для проверки и корректировки тарифов на следующий календарный год. Факты включения в тарифы осуществляющих регулируемую деятельность на территории г. Енисейска и Енисейского района ООО «Енисейэнергоком», МУП «Горкомсервис», АО «КрасЭко» и других организаций коммунального комплекса экономически необоснованных доходов на сумму более 113 млн. руб. также выявлены прокуратурой по итогам проверок, проведенных в 2015-2016 годах. По сообщению РЭК Красноярского края указанная сумма экономически необоснованных доходов в полном объеме учтена при утверждении тарифов на 2016, 2017 годы». Как видите, дорогие мои, мазутные разборки наши имеют отнюдь не академический интерес. Приятно, конечно, будет узнать, что на тт Медведева и Пешкова завели уголовные дела — но это отнюдь не завтра и не послезавтра произойдёт. Да и конечный результат расследования ещё большущими вилами на воде писан. А вот заставить «РЭК» вынуть злосчастные сорок миллионов рублей из наших с вами тарифов, т.е. реальных платежей за квартиру — очень даже возможно, как видите. Только надо очень-очень постараться. Р.S. «Сегодня в праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавил чин освящения поклонного креста у въезда в Железногорск Красноярского края. Каменный крест высотой около 6 метров был установлен в начале ноября. Сотрудники Управления механизации и автомобильного транспорта № 921 – филиала Главного военно-строительного управления № 9 изготовили железобетонное основание для креста, а также приняли участие в его установке и освящении. На богослужении также присутствовали многочисленные верующие, воспитанники кадетского корпуса , представители городской власти и градообразующих предприятий». Настоятельно рекомендую верующим обратиться к высшим силам с жалобой на мазутный беспредел по вновь открывшемуся каналу. Пока траффик не забит, как везде. Р.Р.S. «В последнее время шаткая и нездоровая ситуация складывается вокруг фигуры зампреда красноярского правительства Юрия Лапшина . Его движения за спиной Александра Усса бросают тень и на самого исполняющего обязанности. Его постоянные визиты в Москву и вероятный скорый уход с поста зампреда свидетельствует о явной двойной игре. З десь может быть несколько вариантов развития событий. Возможно, Юрия Анатольевича приманили должностью повыше, и чиновник планирует убраться в Хакасию на весьма почетный пост губернатора. Вот только там Юрий Анатольевич уже был и даже фигурировал в коррупционном скандале. Вполне возможно, что нынешняя суета Лапшина связана с намечающимся уголовным делом. Еще в сентябре счетная палата Красноярского края, ГУ ВМД и УФАС нашли многочисленные нарушения в деятельности госкомпании «КрасноярскНефтепродукт» (ОГРН 1022401784954) где Лапшин был членом совета директоров. Отметим, что 77% акций этой компании принадлежит государству. Здесь опять имеют место быть крупные хищения государственных средств. Вот что сообщает один из приближенных к «верхушке» каналов Telegram: «В 2015 -2016 годах КНП заключил договоры с парой компаний. В конкурсе участвовали еще предприятия. Но руководят ими «безработный», «разнорабочий» и «школьная вахтерша». Типичные «одноневки» для создания видимости конкурса. Компании те на поставках КНП заработали что-то около 80 миллионов. 180 миллионов КНП, что зависли в «Нота-банке», тоже отправили «на хранение» без конкурса. В 2016 году цена акций КНП упала в 2,6 раза, отчисления в бюджет по налогам сжались почти на 100 млн. Прибыль за прошлый год упала в 10 раз (к 2015). Стоимость акций стала дешевле на 5 миллиардов» ( отсюда ). Нет, ребята. Предыдущий совет, про поклонный крест, я дезавуирую. Христос фрайер честный, но битый, и второй раз с такими фигурами связываться нипочём не станет. На фига ему новые неприятности?