|Спасти повара Путина
|Tuesday, 21 November 2017
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Коммерсанты, внимание: как не платить миллиардный штраф.
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Спасение повара Путина
Важная история, приведшая в ярость всех в ФБК. Она мне кажется совершенно возмутительной даже по нынешним временам, потому что здесь мы не просто обвинили кого-то в коррупции, а государство проигнорировало наши заявления.
В случае в поваром Путина Пригожиным больше года мы вели расследование. Собрали все факты и написали жалобы. Добились юридического признания наших фактов государством. И вот государство сказало: да, мы согласны и подтверждаем - тут был картель и коррупция, а после этого злодеев спасли от ответственности и штрафов. То есть мы имеем дело с юридически доказанной ситуацией, когда чиновники не просто покрывают воров, но и спасают их от санкций, если скрыть ничего нельзя.
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