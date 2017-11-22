Коммерсанты, внимание: как не платить миллиардный штраф. *** Спасение повара Путина Важная история, приведшая в ярость всех в ФБК. Она мне кажется совершенно возмутительной даже по нынешним временам, потому что здесь мы не просто обвинили кого-то в коррупции, а государство проигнорировало наши заявления. В случае в поваром Путина Пригожиным больше года мы вели расследование. Собрали все факты и написали жалобы. Добились юридического признания наших фактов государством. И вот государство сказало: да, мы согласны и подтверждаем - тут был картель и коррупция, а после этого злодеев спасли от ответственности и штрафов. То есть мы имеем дело с юридически доказанной ситуацией, когда чиновники не просто покрывают воров, но и спасают их от санкций, если скрыть ничего нельзя. navalny.com .