"Вежливые люди" снова захватили центр Луганска. Луганский гамбит Глава МВД самопровозглашенной республики отказался уйти в отставку, на улицах появились вооруженные люди в форме. Утром во вторник в центре Луганска появились группы неизвестных людей в военной форме без знаков отличия и принадлежности к тем или иным организациям. Они были вооружены стрелковым оружием и минометами. Глава самопровозглашенной «Луганской народной республики» («ЛНР») Игорь Плотницкий, который утром находился на рабочем месте, приказал им освободить город, однако они приказ проигнорировали. Неизвестные блокировали доступ к административным зданиям, сотрудники правительства и Народного совета были распущены по домам. По данным источников «Новой газеты», в Луганск из Донецка прибыли три военных «Урала» с бойцами Республиканской государственной службы охраны, которая подчиняется главе самопровозглашенной «Донецкой народной республики» («ДНР») Александру Захарченко. Ранее, 20 ноября, глава «ЛНР» Игорь Плотницкий отправил в отставку главу МВД самопровозглашенной республики Игоря Корнета. Это следствие затяжного конфликта, в ходе которого, например, Корнет прямо на заседании Народного совета был обвинен в том, что незаконно проживает в частном доме, несмотря на многочисленные жалобы владелицы. Глава МВД, однако, свою отставку не признал, о чем сообщил во вторник в видеообращении. По словам Корнета, МВД обнаружило в руководстве «ЛНР» ячейку «украинских диверсантов», причем на самом высоком уровне. Среди ее участников были названы директор ГТРК «ЛНР» Анастасия Шуркаева, руководитель администрации главы «ЛНР» Ирина Тейцман и начальник службы правительственной безопасности МВД «ЛНР» Евгений Селиверстов. «Указанными лицами в течение длительного времени до главы «ЛНР» целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников МВД к противоправной деятельности», — сообщил Корнет. Он фактически заявил, что стал жертвой наветов со стороны украинских шпионов. Глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий, в свою очередь, на собственном сайте разместил обращение, согласно которому «ситуация является продолжением кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности министра внутренних дел. События сегодняшнего дня в очередной раз доказали, что решение было принято верное». Как сообщают источники «Новой газеты», силовые подразделения «ЛНР», в частности министерство госбезопасности (МГБ), народная милиция и военная комендатура не участвуют в конфликте между Плотницким и Корнетом. Информация об аресте директора ГТРК «ЛНР» Анастасии Шуркаевой пока не подтверждается. Но сама ГТРК прекратила вещание. На момент подписания номера «Новой газете» стало известно, что часть ветеранов боевых действий 2014–2015 годов, ранее уволенных из силовых органов республики, готовы поддержать действия Корнета. Однако информации о вооруженных столкновениях пока не поступало. novayagazeta. *** *** Заявление министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета Сегодня ночью силами МВД ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть на территорию Республики для совершения ряда резонансных диверсионно­-террористических актов. Большинство диверсантов задержано. Продолжается поиск и задержание оставшихся членов группы и их пособников. В настоящее время ситуация в Республике полностью контролируется силами правоохранительных структур. МВД работает в штатном режиме, личный состав ведомства продолжает выполнять свои обязанности. Также хочу развеять слухи о моей отставке. В последнее время в результате деструктивных действий ряда должностных лиц усилилась критика правоохранительного ведомства в средствах массовой информации. Указанными лицами в течение длительного времени до главы ЛНР целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников МВД к противоправной деятельности. Это обусловлено тем, что нами получены неопровержимые доказательства причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины. Я, как представитель правопорядка, привык говорить открыто, поэтому не собираюсь никого выгораживать. В результате реализованных МВД и МГБ Республики оперативно­-розыскных и следственных мероприятий получены доказательства причастности директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб. Установлена причастность руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 г. государственного переворота в ЛНР. В результате был убит бывший премьер-министр и мой боевой товарищ Цыпкалов Геннадий Николаевич и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего управления Народной милиции ЛНР Виталий Киселев. Данные мероприятия проводились при непосредственном участии ряда высокопоставленных сотрудников генеральной прокуратуры, которые занимались фабрикацией данных уголовных дел. После того, как у МВД оказались неопровержимые доказательства причастности указанных лиц к данным преступлениям, последними были приняты меры по дискредитации ведомства и увольнению ключевых сотрудников Министерства, которые принимали непосредственное участие в вскрытии ОПГ. Сегодня ночью я предоставил все имеющиеся материалы главе ЛНР Игорю Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов: генерального директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой, руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова. Повторюсь, что ситуация нами полностью контролируется. lug-info.com . *** Заявление Игоря Плотницкого по поводу сложившейся обстановки в Луганске Сегодня в центре Луганска жители города могли видеть большое количество людей в военной форме, заявляющих, что участвуют в учениях по приказу руководства Министерства внутренних дел ЛНР. Данная ситуация является продолжением вчерашних кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности Министра внутренних дел. События сегодняшнего дня в очередной раз доказали, что решение было принято верное. Попытки определенных структур Министерства внутренних дел таким способом оспорить решение суда и ходатайство Комитета Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина перешли все границы допустимого. В свою очередь, уверяю, что заявление Корнета И.А. не имеет никаких оснований и юридической силы. Еще со вчерашнего дня Корнет И.А. законно отстранен от занимаемой должности: есть решение суда, ходатайство от соответствующего комитета Народного Совета. Более того, назначен новый и. о. Министра внутренних дел ЛНР. В настоящее время следствие ведется, но по другому делу и с другими фигурантами. Оснований для ареста Анастасии Шуркаевой, Ирины Тейцман и Евгения Селиверстова никаких нет, и распоряжений подобного рода назначенный и. о. Министра внутренних дел ЛНР не давал. Со своей стороны, хочу заверить, что ситуация находится под контролем руководства Луганской Народной Республики и в ближайшее время будет полностью решена. Попытки людей, действующих под влиянием нелегитимного руководства МВД ЛНР, нацелены, прежде всего, на создание социального напряжения в городах Луганской Народной Республики и являются продолжением кадровых изменений, произошедших 20 ноября согласно законодательству Луганской Народной Республики. Однако их действия не должны являться причиной для паники, и в ближайшее время будут полностью устранены. Сейчас руководство Луганской Народной Республики делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики. Поэтому могу с уверенностью сказать, что попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы. glava-lnr.su . *** ПРОУКРАИНСКИЙ ЗАГОВОР И ЗАХВАТ ГОРОДА: ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЛУГАНСКЕ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ ГЛАВЫ МВД Во вторник Государственная телерадиокомпания самопровозглашенной Луганской народной республики (ГТРК ЛНР) сообщила о захвате центра Луганска. Вооруженные люди в форме без опознавательных знаков заняли административные здания и запретили людям заходить и выходить. В скором времени первые лица ЛНР принялись называть виновных в захвате. Одни связали его с украинскими спецслужбами, другие ‐ с увольнением министра внутренних дел республики. Бескровный захват Видеосюжет о захвате центра Луганска появился на YouTube-канале ГТРК ЛНР днем во вторник, 21 ноября. По словам журналиста, снимавшего ролик, глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий потребовал у вооруженных людей покинуть город, однако те отказались подчиняться. На все вопросы захватчики либо называли происходящее плановыми учениями, либо не отвечали вовсе. Пользователи соцсетей тут же начали строить предположения, кто же стоит за захватом центра города. Некоторые комментаторы в группе «Другой Луганск» во «ВКонтакте» предположили, что инициатором является руководство министерства внутренних дел республики, а причиной захвата стало увольнение главы ведомства Игоря Корнета днем ранее. «Судя по тому, как стоит БТР, это для защиты здания МВД, а не для штурма. Значит, люди Корнета», — заявил один из местных жителей. Луганский журналист Андрей Дихтяренко написал на своей странице в Facebook, что захватчики вооружены ручными гранатометами. Тем временем неизвестные в камуфляже перекрыли проезжую часть возле здания МВД на улице Коцюбинского и заблокировали подъезды к администрации Игоря Плотницкого, сообщил «Интерфакс». Источник в силовых структурах самопровозглашенной республики подтвердил догадки общественности и связал происходящее с отставкой главы МВД Игоря Корнета. Он уточнил, что бывший министр стал фигурантом уголовного дела, из-за чего и лишился должности. Увольнением Корнета остались недовольны сотрудники ведомства — они обратились к Плотницкому и высказали недовольство кадровыми перестановками. Перебои со связью Захват центра Луганска почти не сказался на жителях города, однако некоторые его последствия они все же прочувствовали. Одна из местных жительниц в беседе с РБК заявила, что днем в Луганске не работала телефонная связь. Она появилась лишь во второй половине дня. В остальном же никаких перемен она не заметила. «Мы работали сегодня спокойно, целый день в обычном режиме. Рынок местный работал по полной программе. Связь телефонная появилась во второй половине дня», — жительница Луганска. Администратор паблика «Луганск — наш город!» заявил, что после захвата многих отпустили с работы и учебы — все студенты и преподаватели отправились домой. Другая местная жительница отметила, что сразу после сообщений о захвате в городе перестали работать телеканалы. «Отключили. Говорят, что ремонтируют — якобы где-то что-то обрушилось», — добавила она. Издание также сообщило, что вместе с телевидением в Луганске отключили радиовещание. Новостей нет и на сайте Луганского информационного центра. Глава общественного движения «Луганская гвардия» Анастасия Петрикова заявила, что ГТРК ЛНР перестала работать после того, как сотрудники МВД обесточили район, где находится редакция канала. Еще одна местная жительница Наталья рассказала о проблемах с общественным транспортом и электроснабжением. «Сейчас плохая мобильная связь. В центре частично нет света и общественный транспорт не работает, магазины и аптеки недавно еще работали, но недавно из-за отсутствия света закрылись. У нас еще дождь идет, поэтому в центре людей немного». — заявила она. В целом же большинство жителей Луганска не понимают, что происходит в городе, но надеются, что никто не начнет стрелять по прохожим. 360tv.ru .