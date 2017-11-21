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Железногорск
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Tuesday, 21 November 2017
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  • Все там будем
    Юрий,только в Русском языке присутствует (раскрыто)понятие СОВЕСТИ.Считаю,только законами медицину не исправишь.Уверен,с... >>>

  • Охотники на Оленей
    Юрий,вы не правы,где же еще найдешь на земле такой пародоксальный "рынок" услуг по продаже сверх дорого для нас (простых... >>>

  • Все там будем
    тыгад-у Ага! Кажись охранник революционных завоеваний снова проснулся. Твой босяцкий гнев, ругань черни свидетельствует ... >>>

  • Франс нуар
    Это где же написано? :o >>>

  • Все там будем
    не умничай юрай! ты рабочим языком скажи о шмедицине фрейде-шмейде. Цели -шмели! разумничался-панимаешшшь >>>

  • Все там будем
    Чтобы судить о медицине нужно понимать её цели и критерии. Почему, например, наша медицина не использует методов Фрейда,... >>>

  • Франс нуар
    Француз приговорён за педофилию. Летом 13-го года в нашем городе тоже произошла педофиляйская история. Отловили 2-х педо... >>>

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Когда коту делать нечего Печатать E-mail
Tuesday, 21 November 2017

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