Криминальные хроники бывшего Соцгорода. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. НЕДОЛГО МУЧИЛАСЬ СТАРУШКА «В дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск обратилась 79-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в дневное время незнакомый мужчина, находясь на улице, вырвал у нее из рук сумку с деньгами и иным имуществом. Сотрудники полиции установили, что незадолго до происшествия, пенсионерка покупала продукты в магазине. Были изъяты видеозаписи с камер наблюдения, установленных в торговом зале, на которых подозреваемый ходит по магазину, а позже наблюдает, как пожилая женщина рассчитывается на кассе. Полицейские составили ориентировку на подозреваемого и передали всем наружным нарядам. Подозреваемого заметил сотрудник ОГИБДД: он увидел, как по улице идет компания из троих мужчин, один из которых по приметам похож на подозреваемого в совершении грабежа. Инспектор задержал и доставил мужчину в МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск. Свою вину 34–летний подозреваемый признал. Ранее мужчина был неоднократно судим за корыстные преступления, в прошлом году освободился из мест лишения свободы. Сотрудниками Следственного отдела возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, до 7 лет лишения свободы. В настоящее время задержанный мужчина в соответствии со статьей 91 УПК РФ арестован и находится под стражей». Мдя. Это вам не пыжиковые шапки. Любой покупатель в магазине становится объектом возможного ограбления. Широко шагает Красноярск-26, нечего сказать. НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА В ходе оперативно-розыскных мероприятий на хате у 22-летнего местного жителя был изъят синтетический наркотик весом около 0,4 грамма. Владельца отправили на нары и завели дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств»). Санкция там серьёзная, до десяти лет, так что парнишка имеет шансы повзрослеть, не возвращаясь домой. Девять лет строгача получил ещё один специалист по расширению сознания медикаментозными способами. Во время сбыта наркотика 23-летнего аборигена задержали и отвезли в горУВД. Там выяснилось, что помимо торгуемой порции (0,05 гр.) при нём имелось, в чехле сотика, ещё полграмма. Дальше всё просто: уголовное дело, суд, приговор. Колонии нынче называются исправительными, но это вряд ли. К слову. Ачинская полимилиция отрапортовала о ликвидации бизнеса 34-летней гражданки, которая поставляла, в том числе, в ЗАТО Железногорск таблетки для похудения: «Из незаконного оборота было изъято свыше 120 гр препарата. Согласно проведенному исследованию, изъятое содержит в своем составе сильнодействующее вещество – сибутрамин». «Википедия» подсказывает, что это «анорексигенное лекарственное средство, усиливающее чувство насыщения. Применяется при комплексной поддерживающей терапии». С паршивой овцы... ПО МЕЛОЧИ — МОЖНО Всё по закону, граждане: ВРАГ НЕ ПРОЙДЁТ!!! Муниципальная газета сообщает трогательные подробности разоблачения городской прокуратурой октябрьских «фактов публичного демонстрирования гражданами на своих персональных страницах в социальной сети «ВКонтакте» нацистской свастики, а также распространения аудио и видеопроизведений, в которых содержалась информация, направленная на возбуждение национальной розни и призывы к насильственным действиям». «Запрещенные материалы обнаружили на страничках «ВКонтакте» у 19-летнего парня, зарабатывающего на жизнь на вахтах, у 28-летнего слесаря одного из городских предприятий и 35-летнего сотрудника частной охранной фирмы. Двоих мужчин привлекли к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов). В прокуратуре все трое заявили, что разместили фото- и видеоматериалы давно и забыли про них. Суд оштрафовал каждого на 1 тысячу рублей». Любопытный нюансик: «По словам заместителя прокурора Владимира Модестова, страницы железногорцев в соцсетях мониторятся периодически - в тесном взаимодействии с органами госбезопасности. Запрещенные файлы сотрудники прокуратуры в присутствии понятых скачивают и копируют на диск, создается также скриншот страницы экстремистского содержания. Заместитель прокурора подчеркнул, что противоэкстремистские статьи КоАП действуют в отношении неопределенного круга лиц. Даже если хотя бы один пользователь увидел недозволенный материал, для человека, его разместившего, наступает ответственность. Под надзор попадают также те, кто поставил под сомнительным сообщением лайк». Позвольте напомнить в связи с этим, что пять лет тому назад запрещена была судом, как разжигательская, как бы музыкальная композиция «Железногорск-2000». Ваш корреспондент только что прогнал её через поисковик — и вуаля: все ссылки рабочие и их без счёту. Война, стало быть, идёт только во «ВКонтактике». То есть, нынешние его владельцы сами наскребли себе на шею проблему с правоохранителями. Альзо, гут. ЖУЛИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ МУМВД распространило на днях пресс-релиз следующего содержания. На домах, мол, появляются объявления: «Уважаемые жильцы! В связи с тем, что во время технических работ по прочистке общедомовой вентиляции, не все произвели прочистку вентиляционных каналов, жильцам конкретно вашего подъезда дается ровно 5 дней чтобы произвести данную процедуру. Таким образом, собственнику необходимо в срочном порядке согласовать удобное время прочистки вентиляции в своей квартире по следующему телефону 989-84-36. Аварийная вентиляционная служба». Стоит туда позвонить, как со счёта списывается тысяча рублей. А вот это, я так понимаю, предложение потерпевшим не загружать органы всякой мелочёвкой? «В течение последних лет значительно выросло количество преступлений, связанных с хищением денежных средств посредством мобильных приложений смартфонов. Каждый месяц следователями и дознавателями МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск возбуждается 5-7 уголовных дел именно по таким кражам. Для определения способа хищения необходима специальная экспертиза. Исследования проводит экспертное подразделение МВД России, расположенное в Красноярске. Поскольку туда поступают мобильные гаджеты из органов внутренних дел всего Красноярского края, экспертиза занимает значительное количество времени. В связи с изложенным, просим Вас обратить внимание на то, что обращаясь в полицию с заявлением о снятии денежных средств со счета в мобильном банке, вы на длительное время расстанетесь со своим средством связи, которое будет изъято сотрудниками полиции». Намёк понятен. ОХОТА НА ДОРОГАХ «Ежегодно в третье воскресенье ноября в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН отмечается День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники Госавтоинспекции Железногорска совместно с Российским движением школьников, учащихся Гимназии №96 провели акцию, направленную на повышение безопасности дорожного движения». - Обхохотаться, не правда ли? *** «Руководители ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск совместно с представителями Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Красноярскому краю провели профилактическую беседу с водителями, осужденными за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В мероприятии приняли участие 25 человек. В ходе встречи обсуждались вопросы о правовом положении осужденных, меры по недопущению совершения повторных преступлений и правонарушений. Заместитель начальника Госавтоинспекции Сергей Кулешов отметил, что ДТП, совершаемые водителями в состоянии опьянения, по-прежнему, являются одной из самых острых проблем. За 10 месяцев сотрудниками железногорского ОГИБДД отстранены от управления транспортными средствами около 300 водителей в состоянии опьянения. Из них более 50 сели за руль в состоянии опьянения повторно, в их отношении расследовано 44 уголовных дела». Отличный результат. Практически каждый день по одному бухарику. Если бы к ним изначально применяли действительно серьёзные санкции, сегодня на дорогах Нашгорода было бы намного свободнее. *** *** Ну и вот ещё потеряшка образовалась: ПИАР, ПИАР, ПИАР «Главным управлением МВД России по Красноярскому краю подведены итоги творческих конкурсов среди ОВД края, посвященных 100-летию советской милиции. Первое и второе места в номинации "Лучшая фоторабота о советской милиции" заняли архивные фотографии, предоставленные МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск. Лучшей фотографией стал снимок 1960-х годов на котором вместе со служебным автомобилем запечатлены сотрудники ГАИ. К сожалению, установить авторов не представилось возможным». B целях сохранения, надо полагать, персональных данных неизвестного автора милиполиция само фото размещать не решилась. А может, служебные машинки — это профессиональная тайна. *** «Накануне Дня участковых уполномоченных полиции сотрудники МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск встретились с воспитанниками Детского дома. Особенный интерес у подростков вызвало форменное обмундирование и специальные средства, которые использует полиция. Старший участковый уполномоченный полиции Лев Капутский показал мальчишкам как защелкиваются и открываются наручники, рассказал о реальных случаях, когда приходилось их применять. «Оружие и специальные средства – это крайние меры, - подчеркнул Лев Петрович, - наша главная задача – выслушать и помочь». А они так и поняли. *** «В добровольную народную дружину ЗАТО Железногорск вступили сотрудники ФГУП «Атом-охрана». В настоящее время в состав дружины входят более 25 человек». То есть, примерно двадцать пять и четыре десятых. Дробями не «ЗОЖ» ли начали исчислять? Волнуюсь чёта.