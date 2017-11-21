И снова о стратегическом запасе или ядерной помойке. Росатом опубликовал Доклад о выполнении обязательств по обращению с ОЯТ и РАО 13 ноября Госкорпорация «Росатом» опубликовала V Национальный доклад Российской Федерации о выполнении обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами. Доклад впервые публикуется до его представления в МАГАТЭ. Доклад будет представлен заинтересованным сторонам и обсужден представителями федеральных и региональных органов власти, СМИ, общественных экологических организаций 21 ноября 2017 года в рамках Международного общественного форума-диалога «АтомЭко 2017» в Москве. Целью подготовки Национального доклада является информирование общественности и заинтересованных сторон о выполнении взятых, в соответствии с Конвенцией, Российской Федерацией обязательств в области безопасности обращения с ОЯТ и РАО, включая вопросы, к которые обсуждались ранее на V совещании договаривающихся сторон в МАГАТЭ (Вена, Австрия) в мае 2015 года. Документ охватывает период с ноября 2014 года по апрель 2017 года и, после обсуждения, будет представлен Российской Федерацией в МАГАТЭ весной 2018 года. atomic-energy.ru . Разумеется, читать этот документ «Уран-Батор» не пожелает никому по причине перенасыщенности его перечислением всевозможных нормативных и правовых актов. Кое-какие фактические материалы, впрочем, мы готовы предложить вашему вниманию. В циферках иногда возникает необходимость, а тут они, можно сказать, свежайшие и официальнейшие. «За рассматриваемый период были отмечены: - завершение строительства «сухого» хранилища ОЯТ РБМК-1000 и ВВЭР-1000 на ФГУП «ГХК»; завершение реконструкция «мокрого» хранилища ОЯТ ВВЭР-1000; создание опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ (выдана лицензия на сооружение); создание новых установок по переработке РАО; выполнение работ по консервации открытых бассейнов-хранилищ ЖРО; продолжаются работы по консервации бассейна-хранилища Б-1; завершена ликвидация открытого бассейна-хранилища ЖРО №354 и продолжаются работы по подготовке к консервации бассейнов-хранилищ ЖРО № 354а, № 365, № 366... *** В части учета уроков Фукусимы в Российской Федерации были разработаны и реализованы специальные мероприятий (Так в тексте - «Уран-Батор») по повышению безопасности «мокрого» хранилища ОЯТ (ХОТ-1) и «сухого» хранилища ОЯТ (ХОТ-2) на площадке ФГУП «ГХК»: - развитие систем геодинамического, сейсмического и геотехнического мониторинга площадки, зданий и сооружений - сооружение дополнительных сейсмостанций и пунктов геодезической сети наблюдений; - реализация мероприятий по управлению запроектными авариями («crash-test») на ХОТ- 1 и ХОТ-2; - создание системы аварийного охлаждения и орошения отсеков ОТВС на ХОТ-1; - ввод в эксплуатацию новой системы дымоудаления (в случае пожара на ХОТ-1); - повышение сейсмоустойчивости ХОТ-2; - проведение учета внешних воздействий природного и техногенного характера. *** «Мокрое» хранилище ОЯТ ВВЭР-1000 на ФГУП «ГХК» эксплуатируется с 1986 года. В 2011 году завершена его реконструкция. В результате реконструкции повышена безопасность хранилища. Первая очередь «сухого» хранилища на ФГУП «ГХК» эксплуатируется с 2012 года («сухое» хранение ОЯТ РБМК-1000). В течение 2014 года на «сухое» хранение принято 3442 ОТВС РБМК, в 2015 году - 5184, в 2016 году – 4608, планами на 2017 год предусмотрен прием более 6000 ОТВС. В 2016 году введена в эксплуатацию вторая очередь «сухого» хранилища для ОЯТ ВВЭР-1000 и РБМК-1000 и выполнена опытная перегрузка в «сухое» хранилище из «мокрого» 8 ОТВС ВВЭР-1000. В 2016 году проведена работа по вывозу ОЯТ энергетических реакторов ВВЭР-1000 АЭС Российской Федерации на технологическое хранение и переработку на ФГУП «ГХК», в 2014 году вывезено 598, в 2015 году – 449, в 2016 году – 312 ОТВС ВВЭР-1000. За рассматриваемый период также выполнены работы на «мокром» хранилище по обеспечению вывоза ОЯТ ОТВС ВВЭР-1000 с начальным обогащением по урану-235 до 4,92% и выгоранием до 58 ГВтx сут/тU. *** В 2016 году получена лицензия на эксплуатацию первого пускового комплекса опытно-демонстрационного комплекса (ОДЦ) по переработке ОЯТ на ФГУП «ГХК», начаты НИОКР для отработки новых технологий переработки ОЯТ. Продолжаются работы по возведению второго пускового комплекса опытно-демонстрационного комплекса по переработке ОЯТ (с производительностью переработки 250 тонн ОЯТ в год), завершение работ планируется в 2020 году. За период 2015-2017 годы переработано 555,39 тонны ОЯТ. *** В 2016 году начато выполнение комплекса мероприятий по загрузке, транспортировке и переработке высокообогащенного отработавшего ядерного топлива промышленных уран- графитовых реакторов ПУГР (ДАВ-90) с площадки ФГУП «ГХК» на ФГУП «ПО «Маяк». В 2017 году эта работа завершена и ФГУП «ГХК» полностью освобожден от ОЯТ данного типа. *** Главка про создание «интегрированного централизованного комплекса по обращению с ОЯТ, включающего централизованные хранилища «мокрого» и «сухого» типа, переработку ОЯТ, фабрикацию уран-плутониевого топлива» называется, между прочим, в докладе «К5. Good practice». «Централизованный комплекс по обращению с ОЯТ позволит реализовать стратегические цели: − безопасное долговременное (не менее 50 лет) хранение ОЯТ; − повышение экологической безопасности переработки за счет применения технологии без образования жидких РАО и перевода радионуклидов в безопасную форму, пригодную для длительного хранения и последующей надежной изоляции; − замыкание ядерного топливного цикла». *** Насчёт нашего любимого могильника РАО госкорпорация сообщает: «На 2016 год Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации установлены следующие тарифы на захоронение РАО (приказ от 13 марта 2013 г. № 89, приказ от 24 декабря 2015 г. № 557) (руб./куб. м): класс 1 — 1.246.509,91; класс 2 — 566.954,39; класс 3 — 132.681,13...» Напомню: железногорский подземный объект подразумевает в перспектике «окончательную изоляцию» радиоактивных отходов как раз первого класса. По текущей цене, выходит, это миллион двести тысяч за куб. То есть, по прошлогодней цене. Р.S. Поставивши финальную точку в этом материале, ваш корреспондент на вский случай запустил поисковик — и опаньки: «В реке Енисей обнаружены частицы, аналогичные тем, что «живут» вблизи Чернобыльской атомной станции. Нахождение рядом с подобными частицами в течение нескольких часов обеспечивает годовую дозу облучения. Откуда они взялись в Енисее? В архиве Томского политехнического университета обнаружился любопытный документ: Доклад о работе плутониевого реактора в ЗАТО Железногорск – он же Красноярск-26. Именно из него в результате пяти (!) аварий в реку попала вода охлаждения». Эта ровна та же самая заметка Русского Богатыря Феди Марьясова, которую мы уже упоминали пару месяцев назад. Казалось бы, за это время можно перейти от сенсационных вскриков к хотя бы элементарному изучению секретной фактуры. Но тут пока совершенно глухо почему-то. «В Енисей впадают около 500 крупных и средних рек. Не распространились ли опасные частицы по ним? По всей видимости, ответить на все эти вопросы теперь помогут и архивные документы о ядерных авариях. Если, конечно, их не спрячут обратно под надёжный замок». Опять люди в чёрном, блин. Ну как тут прикажете работать?