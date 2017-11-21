Единственный за Уралом детский хоспис ищет спонсоров. Жизнь до конца Надо достроить первый за Уралом и единственный на всю Сибирь детский хоспис. Евстигнеев прислал тревожное письмо. «Хоспис приводит всех в восторг, но строится практически на одном энтузиазме, который у меня уже заканчивается. Общался тут на днях с умным человеком. И он сказал: «Валера! Это твой крест. А с креста, как ты знаешь, не сходят. С него снимают». Стоп! Евстигнеев никогда не бьет на жалость, он вообще не про ноющие интонации. Да, создает детский хоспис с абсолютно маниакальным усердием, спит четыре часа в сутки, двадцать лет без выходных и отпусков, в него уже просто вросло это невозможное, немыслимое по интенсивности напряжение… Но ведь при этом чрезвычайно позитивный взгляд на мир, невозмутим в трудных обстоятельствах, полон энергичного удовольствия жизнью, и почему-то казалось — всегда неутомим. И вдруг… Минутная слабость? Или: «Мои внутренности пусты»? Двадцать лет назад Валерий Алексеевич Евстигнеев обеспечивал мукой хлебозаводы и кондитерские комбинаты города Дальнего Востока, и вот однажды ехал в служебную командировку, и в Новосибирске к нему в купе подсадили пассажиров. На три человека — двадцать одно место ручной клади. Барыги-челночники, подумал Евстигнеев, а оказалось, везут в Усть-Илимск, это самый север Байкала, благотворительную помощь домам престарелых и детдомам. К тому времени Евстигнеев уже пять с половиной лет вполне успешно занимался бизнесом и думать не думал, что случайная встреча в поезде может так решительно и мощно повлиять на него. Но вот купе, двадцать одно место ручной клади и три попутчика, которые («не в надежде на щедрое вознаграждение, а просто так, за это им ничего не надо») совершают благотворительные поступки безукоризненной чистоты и колоссальной силы. «То были люди Божьего благородного бизнеса», — напишет мне недавно, вдруг вспомнив. Я даже не сразу пойму, что означают эти его слова. Название секты? «Да что вы!» — вскрикнет испуганно. И, помолчав, смущенно: «Это я так понимаю благотворительность». А почему бы и нет? Да, бизнес. Божий, благородный. Но — бизнес. Какого черта стыдливо умалчивать о коммерческой составляющей, если благотворительность — конкретные поступки, на которые хоть тресни надо найти деньги. Вот, собственно, и за этот текст я взялась потому, что на завершение строительства детского хосписа в Омске нужны деньги. Но подробнее — чуть позже. Так вот: два с половиной года после встречи в поезде с людьми Божьего благородного бизнеса Евстигнеев еще как-то пытался совместить бизнес и благотворительность, а потом окончательно и бесповоротно бросит бизнес и займется исключительно благотворительностью, создав в Омске Центр помощи больным детям «Радуга». Я познакомлюсь с ним два года тому назад. Митя Алешковский, который возглавляет благотворительный фонд «Нужна помощь», предложит мне поехать в Омск, где тогда только начал создаваться первый и единственный на всю Сибирь детский хоспис. С тех пор общаемся с Евстигнеевым, не прерываясь — живьем, по телефону, через письма. Вообще-то, все началось с того, что строить детский хоспис предложил Валерию Алексеевичу министр здравоохранения Омской области Андрей Евгеньевич Стороженко, а Евстигнеев сразу сказал свое категорическое «нет»: «Я пытаюсь спасти детей. А в хосписе дети умирают». Но, побывав в немецких хосписах, поймет: это не дом смерти, не приемная смерти. Увидит, какие там, в Германии, условия для немучительной жизни до конца и поклянется себе, что и в Омске будет именно такой хоспис. Впрочем, слово «хоспис» Евстигнеев не любит и употребляет крайне редко, объясняя это тем, что родители паллиативных (неизлечимо больных) детей слова «хоспис» дико пугаются. Поэтому и омский Центр помощи для неизлечимо больных детей, то есть собственно хоспис, назовет «Домом радужного детства». «Это дом, где безнадежные дети смогут уйти из жизни тихо и светло, почти без мук, почти без страданий и слез, почти не причинив боли другим. Спасти — задача медиков. А для нас в детском хосписе задача — сокращение страдания». Из письма Евстигнеева: «Особенно страшна российская деревня — в большинстве своем абсолютно нищая. Наши деревенские подопечные полностью лишены медицинской помощи. Больницы за шестьдесят-девяносто километров. А к безнадежным детям врачи вообще не ездят. Ветхий деревянный домик. Зава­лившийся забор. Смотришь и не веришь: здесь живут люди? На кровати — мальчик. Кровать — вся его жизнь. Ничего другого у него нет. Ножки-веточки. Никогда он на них не вставал. Ручки-стебельки. Никогда он не держал ими игрушки. Никогда не обнимал маму за шею. Все гулянье для Ванюши — это скатиться с кровати на пол и увидеть небо в окне. Вынести ребенка на улицу некому. Некому перенести из одной комнаты в другую. Нет мужской силы в доме. Не выдерживают этих пыток мужчины. Уходят, разводятся. Даже просто гигиена паллиативного ребенка — бесконечное преодоление. Не стоят в этих деревенских развалюшках ванны. А из тазика Ванюшка вырос пятнадцать лет назад…» Здание под хоспис Евстигнеев купил два года назад. Три строения под одной крышей и четвертое — немного дальше. Место красоты дивной. Прямо в лесу. Минут пятнадцать езды от города. Земля площадью в гектар была федеральная. С августа этого года перешла в муниципальную, и сейчас идет процесс оформления земли в собственность «Радуги». Здания переоборудовали под хоспис. Сделали уже много. Готов терапевтический (лечебный) корпус, проложили инженерные коммуникации (электрика, сантехника, вентиляция, отопление, бассейн), установили керамическую кровлю, окна, двери, залили полы, закончили с фасадом, ведутся работы внутренние. Но! Необходимы: своя электроподстанция (полтора миллиона рублей), газопровод для обеспечения теплоснабжением (еще полтора миллиона рублей) плюс деньги для отделки стен, лестниц, на детские кроватки и прочую мебель и, самое главное, на медицинское оборудование, часть которого закупили благодаря фонду «Нужна помощь», но надо еще и еще… Короче, не хватает десяти миллионов рублей. Если не все шарахнулись от цифры с семью нулями — позвольте объясниться. Сегодня темп стройки омского детского хосписа опережает темп сбора пожертвований. «Для омичей, чьими силами детский хоспис построен до того состояния, которое уже есть, — признается Евстигнеев, — десять миллионов руб­лей — очень большая сумма. Она, конечно, и в Омске соберется, но на это уйдет еще несколько месяцев, а то и лет. Поэтому мы просим помощи у всех неравнодушных россиян». «Дом радужного детства» — уникальный проект. Его строят ну вот совсем небогатые люди. К примеру, триста пятьдесят жителей Омска ежемесячно перечисляют на создание детского хосписа сто, пятьсот, максимум тысячу рублей. «Омичи живут трудно, денег нет вообще, так что я низко кланяюсь этим триста пятидесяти моим землякам», — говорит Евстигнеев. Однако достроить детский хоспис исключительно на эти деньги не получается. И если поток денег иссякнет (а это может случиться в любую минуту, да хоть прямо вот в эту) — проект остановится. Из письма Евстигнеева: «Мы очень спешим! У этих обездоленных судьбой детей нет времени. Мы спешим сделать все от нас зависящее, чтобы им не было страшно и больно. Чтобы они перешли в мир иной согретые любовью. И те из них, кто видит, слышит и улыбается, и кто вообще ничего не может — ни видеть, ни слышать, ни самостоятельно есть-пить. Паллиативные дети — упражнение в умирании. Но умирание — это лишь несколько минут перед смертью. А все остальное — жизнь. Так почему она должна быть наполнена только болью, которая уродует, рвет на части, крушит, терзает, выворачивает наизнанку, выжигает, унижает, уничтожает? Почему в должной мере недоступно обезболивание? Особенно когда ребенок уходит из жизни дома. Да и в больницах врачи не спешат снимать боль и говорят почти каждой маме безнадежного ребенка: «Он все равно умрет, какая тебе разница КАК…» А при встрече Валерий Алексеевич рассказывает мне — волнуясь, взахлеб: «Хочу, чтоб в «Доме радужного детства» не было никаких унылых больничных коридоров, стандартно-убогих палат с жуткими больничными запахами и серых от старости, сырости и грязи простыней с огромными черными штампами. Чтоб каждому ребенку и его маме — трогательная забота, круглосуточная квалифицированная медицинская и психологическая помощь, отдельная уютная комната и свой собственный выход в сосновый лес. Чтоб удобная мебель, современные надежные приспособления для особенных детей, бассейн и белые уточки в пруду…» На белых уточках в пруду я почему-то не выдерживаю: «Господи, до них ли сейчас?!» Евстигнеев твердо: «До них». Потом вдогонку, уже из Омска, напишет: «Вековые сосны, воздух, солнце и белые уточки в пруду — значит, мамы отдохнут. Выспятся! Ведь сейчас они на круглосуточной вахте без сна и отдыха возле больного ребенка. Когда болеет ребенок — с ним болеет вся семья». Александр Семин и его команда из агентства What if Semin в социальном ролике о хосписах «Свеча» придумали простые и гениальные слова: «Жизнь на всю оставшуюся жизнь». Кстати, ролик «Свеча» хоть и посвящен хосписам, но он не о смерти, а о красоте. Кто-то, наверное, сочтет бессердечием, кощунством или легкомыслием находить возвышающую красоту в том месте, где умирают. Но... Белые уточки в пруду — красиво? Живым и здоровым детям нравится? А безнадежные обойдутся? Нет, не на кого-то там вдалеке наезжаю, а в первую очередь на себя. Я ж на этих уточках споткнулась и завопила: «До них ли?!» Теперь вот стыжусь. Из письма Евстигнеева: «Паллиативные дети — это невидимые дети, дети-невидимки. Они есть и их будто нет. Мы не видим этих детей — они не ходят по улицам, или в садик, или в школу. Их не замечает медицина, потому что не может им помочь. Диагнозы в медкартах: эпилепсия, тяжелая форма ДЦП, поражение головного мозга, онкология, слепота… Ключевое слово в каждой карточке — «без ремиссии». Значит, состояние не улучшится. Никогда. Попадая в наши обычные больницы, паллиативные дети назад уже не возвращаются. И это те дети, которых родители несмотря на их безнадежность тянут годами… Но в больницах они умирают на второй день. Умирают чаще всего от халатности нашей бесплатной, но такой дорогой при жизни и такой бесполезной медицины». За последние два года одиннадцать паллиативных детей, которых опекал «Дом радужного детства», ушли из жизни. А новых подопечных появилось сто пять. Ильнар Беркутов живет в Тарском районе Омской области. Не говорит и не ходит. У Ильнара — ДЦП. Он общается только глазами. Ими и улыбается в ответ. Это тоже язык. Его мама Насима этот язык понимает. Но у Ильнара с рождения, кроме ДЦП, еще великое множество осложнений, с которыми трудно справляться. Когда нет знаний — нет возможности лечить. А знаний нет почти ни у кого — ни у мам, ни у врачей. Два года назад на Омскую область было два детских онколога. Сегодня — четыре. Хотя и четыре — это, конечно, очень мало. Паллиативных детей в Омской области тысяча четыреста человек. Но это неофициальные данные, говорит Евстигнеев. Официальных нет. Безнадежных детей Евстигнеев ищет сам и по всей Омской области. В больницах. Просто по домам. Каждую среду выездная служба «Радуги» отправляется в районы, самые отдаленные, бывает, и за триста пятьдесят километров. «Покупаем разные средства реабилитации, учим родителей пользоваться ими». И — после паузы: «Для некоторых сделать это не успеваем…» Евстигнеев и тела привозит из морга, и помогает папам и мамам в прощании и захоронении. И после не оставляет родителей… В штате «Радуги» шестнадцать человек. Зарплаты от двенадцати до двадцати восьми тысяч рублей. У Евстигнеева — не самая большая: двадцать пять тысяч. Когда он бросил бизнес, первые семь лет платил сотрудникам «Радуги» исключительно из своего кармана, из личных запасов. А себе не начислял ни копейки. Волонтеры приходят в фонд «Радуга» и в одиночку, и парами, и группами, а из школ, колледжей, вузов и с заводов и фабрик — целыми рабочими коллективами. Самому старшему — семьдесят семь лет. Самому юному — четырнадцать. Много совсем юной молодежи, но есть и домохозяйки в возрасте, и пенсионеры, и инвалиды. Девушки и юноши сплошь топ-модели: красивые, высокие, яркие, глаза горят. Совершенно бесплатно и по нескольку часов в день общаются с безнадежными детьми, читают им книжки, играют с ними, нежно разговаривают… И, знаете, как один молодой, красивый и вдохновенный юноша ответил на вопрос, почему он волонтерит? «Думаю, это альтруизм». Так спокойно сказал, просто. А я подумала: какое забытое слово «альтруизм», надо посмотреть в словаре, что оно в точности означает. Вернемся к деньгам. Каждая благотворительная копейка дается Евстигнееву трудом. Иногда мне кажется, что это не реальные деньги, а какие-то метафизические. Прежде, когда я писала на тему благотворительности, ни у кого ничего не просила. А два года назад на детский хоспис в Омске впервые попросила у читателей помощи открытым текстом. Фонд «Нужна помощь», читатели «Новой газеты» и просто люди из просто жизни собрали 37 миллионов рублей. Спасибо всем огромное! Помню, как позвонила мне актриса Лия Ахеджакова, вся в слезах, она как раз летела в Омск с антрепризным спектаклем и просила координаты фонда «Радуга»: «Я хочу дать деньги на детский хоспис, и моя подруга Алла Покровская тоже передает». А Евстигнеев на днях сказал: «Нет, подумать только: две великие актрисы и два года назад передали на строительство детского хосписа деньги, и сейчас хотят помочь. Хотя, наверное, они не самые богатые люди в стране. Но, увы, у нас нет ни одного крупного вклада от известных политиков или чиновников…» Так вот: о руководителях высокого ранга. Хочу через нашу газету обратиться с письмом к Герману Оскаровичу Грефу, возглавляющему Сбербанк. Почему именно к нему? Мне кажется, это руководитель, который не избегает быть человеком. Надеюсь, я не ошибаюсь. «Уважаемый Герман Оскарович! Вы омич, родом из Омска. Обращаюсь по просьбе тех, кто в неимоверных трудностях строит в Вашем родном городе детский хоспис. Я знаю, Вам не чужда благотворительность. И у Вас есть возможность помогать. Местное отделение Сбербанка в Омске иногда передает деньги в фонд «Радуга», спасибо им за это, но, увы, это не очень большие деньги — 64 000 рублей за четыре года. Бывает, омские компании пусть просто так, вдруг, одноразово, но и пятьдесят тысяч рублей перешлют в «Радугу», и сто тысяч. Или вот пример: есть в Омске школа, которая за 1 сентября благодаря акции «Дети вместо цветов» собрала на детский хоспис 120 000 рублей. Всего одна школа за всего один день! Очень нужна Ваша помощь, Герман Оскарович! Как руководителя высокого ранга и как человека. Не скрою, Валерий Алексеевич Евстигнеев, глава омского Центра помощи больным детям «Радуга», меня на это подбил. Так и написал в письме: «Помогите достучаться до сердца нашего земляка, омича Германа Грефа…» Вот — стучусь». Покорнейшая просьба к читателям: не воспринимать это мое письмо как констатацию того факта, что ваши, допустим, сто рублей детскому хоспису в Омске не нужны. И ваши сто рублей исправят ситуацию. Особенно если не просто один человек пришлет эти сто рублей, а один плюс один, плюс один… Я не веду атаку на ваши чувства, не вышибаю слезу. Да, 350 омичей каждый месяц дают деньги на детский хоспис. Но не будем спешить умиляться. Омск — двухмиллионный город. А сколько народу живет в Сибири? А по всей России? Стране нужен новый уровень отзывчивости. Кстати, ванну пятнадцатилетнему Ване из омской деревни (и не только ему) «Радуга» купила. novayagazeta. Р. S . Инициатива «Новая бюджетная политика» станет частью президентской кампании Григория Явлинского. Новая бюджетная политика, во-первых, предполагает распределение налоговых доходов между центром, регионами и муниципалитетами в равной пропорции. Сейчас 66% доходов Томской области идут в федеральный бюджет, 28% – в региональный, а на муниципальном уровне остается 6% доходов. Во-вторых, изменение приоритетов бюджета: сокращение расходов на силовиков и чиновников, направление освободившихся средств в социальную сферу. Сейчас значительная часть государственных обязательств в социальной сфере передана на уровень регионов, хотя необходимое финансирование не обеспечено. Как утверждает пресс-служба партии «Яблоко», из-за этого с 2012 года в Томской области было сокращено 12,5% врачей, закрылись 11% больниц, 5% поликлиник, почти 12% детских садов и почти 6% школ. Третий пункт программы – повышение прозрачности доходов и расходов, сокращение неэффективных и дорогостоящих проектов. Например, по данным пресс-службы партии, на фонтан в центре Грозного было потрачено 60 млрд рублей, на новый стадион в Санкт-Петербурге – 43 млрд, на парк «Зарядье» в Москве – 14 млрд, нецелевые расходы министерств и госкорпораций в год составляют 669 млрд. Тогда как дефицит бюджета Томской области составил 3,5 млрд рублей, а госдолг региона – почти 25 млрд. В рамках избирательной кампании Григорий Явлинский уже выступил с двумя инициативами. Первая – сбор подписей за прекращение военной операции России в Сирии, на которую, по подсчетам «Яблока», было потрачено свыше 150 млрд рублей, и направление этих денег на развитие собственной страны. Вторая – сбор подписей за прямые выборы мэров и членов Совета Федерации, отмену муниципального фильтра на выборах губернатора. niatomsk.ru . *** 24 ноября 2016 года ПАО «Сбербанк России» не согласился с оценкой годового дохода своего председателя правления Германа Грефа, заложенной в ежегодный рейтинг Forbes «25 самых дорогих руководителей». В обновленном рейтинге Греф поднялся на третье место с доходом в $11 млн. Forbes рассчитывает доходы топ-менеджеров российских компаний на основе суммарного вознаграждения, выплаченного высшему руководству. saminvestor.ru .