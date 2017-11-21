Без гвоздика никак В Стране Олении каждый каждому немножечко волк. Сперва, говорят, появилось объявление на подъезде. А уж потом, когда оно не подействовало... *** *** *** Представляю, как ухахатываются какающие на авто птички. Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий < Пред. След. > [Назад]