|Без гвоздика никак
|Monday, 20 November 2017
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В Стране Олении каждый каждому немножечко волк.
Сперва, говорят, появилось объявление на подъезде.
А уж потом, когда оно не подействовало...
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Представляю, как ухахатываются какающие на авто птички.
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