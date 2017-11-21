Интересно, как скоро Путин создаст вторую Чечню, на Волге? Младшеклассников в Татарстане учили считать республику суверенной В Татарстане разгорелся скандал вокруг учебников по предмету «Наследие Татарстана», в котором президента республики Рустама Минниханова указали «главой государства». Кроме того, как пишет портал R16.ru, сразу же после первого разворота указывается, что «Татарстан — независимая республика (суверенное государство) и у нее есть свой президент — Рустам Минниханов». По данным News.ru, предмет «Наследие Татарстана» начали преподавать в четвертом классе нижнекамской гимназии № 22 вместо татарского языка. В пятницу, 17 ноября, учебники по этой дисциплине начали у детей изымать. Сообщается, что учебник «Наследие Татарстана» не получил одобрения Министерства образования и науки РФ. При этом он был издан тиражом 38 тыс. экземпляров. Портал iz.ru сообщал о том, что учителей татарского языка планируют переучить на преподавателей других предметов, чтобы избежать сокращений. В начале ноября прокуратура Татарстана назвала незаконным обязательное изучение татарского языка в школах. Надзорное ведомство потребовало от правительства республики отмены принятых ранее рекомендаций. iz.ru . *** Весь Татарстан, как и многие другие национальные республики, замер в ожидании окончательного решения языкового вопроса. На очередном заседании сессии Госсовета Татарстана республиканское руководство сообщило, что переговоры с федеральным центром ведутся успешно, и татарский язык в школах должен остаться в качестве государственного в объеме двух часов. Однако Дмитрий Песков на прошлой неделе прокомментировал журналистский вопрос по этой теме в духе того, что федеральный центр позицию по добровольности изучения не менял. Тем временем в татарстанских школах и обществе царит настоящий хаос. По поручению Владимира Путина прокуратура начала в октябре проверку по поводу изучения татарского языка. Естественным образом оказалось, что второй государственный язык в республике изучают не добровольно, а как и все остальные предметы — по учебному плану. Директора моментально получили предписания от прокуратуры срочно исправить ситуацию. Во многих школах лихорадочно провели собрания родителей. Татарстанский минобр хранил гробовое молчание. Татароязычные родители и общественность возмутились, письма Путину и Минниханову подписали более 20 тысяч человек. Они требуют защитить татарский язык и не рушить межнациональный мир в Татарстане. Молодежь вышла на улицы петь неофициальный гимн татарского народа «Туган тел» («Родной язык»). Стало понятно, что главная задача поднявших волну Комитета русскоязычных родителей и Общества русской культуры — не увеличение часов русского языка для своих детей, а запрет всем на изучение татарского в составе основной программы, оставив возможность изучать его лишь факультативно. То есть спустя как минимум 45 минут после окончания уроков, при наличии свободных помещений и максимум два раза в неделю. В большинстве школ татарский тем не менее сохранился в каком-то объеме как обязательный, с возможностью выбора дополнительных часов в качестве «родного». Русский по образовательному стандарту «родным» не является и преподается в качестве отдельного предмета всем без исключения. Выбравшим по 10—11 часов русского сверх обычной программы, не предполагающей такое количество языка, начали преподавать все, что попадется под руку — от риторики до старославянской письменности. Причем часто детей учат новым предметам те же самые учителя татарского, которым дипломы позволяют это делать. Самое ужасное — детей начали делить на татар и русских. Некоторые родители написали в качестве родного языка ребенка русский, а дети со слезами на глазах просятся обратно на татарский. Увидев это, плачут уже учителя татарского, многих из которых и так сократят самое позднее в конце учебного года — часов татарского при любом исходе станет меньше минимум в два раза, предположительно уволят от нескольких сотен до полутора тысяч учителей. На уроке риторики дети просят «говорить с ними на татарском» и что они «никому не скажут». На весь татнет прогремел ролик, где девочка по имени Юлиана, примерно двенадцати лет, плачет дома, говоря что «они хотят вообще убрать татарский». Часть родителей переписали заявления, вняв мольбам детей. В классе сына моей знакомой двое учеников подрались по поводу татарского. И это в третьем классе! В других национальных республиках ситуация похожая, со своими оговорками. Кем бы ни задумывался этот наезд на национальные республики, итоги получаются очень своеобразными. Ни одно другое действие не могло бы так расколоть общество и настроить национально ориентированные слои в республиках против федеральной, а зачастую и против местной власти. Многие патриотически настроенные татары, например, только сейчас поняли, что «русский мир» — это не для них, что в этом «мире» они никому не нужны со своими культурными традициями и языком. Русские националисты Холмогоров, Просвирнин, Кашин, которых внезапно открыла для себя татарская публика с подачи паблика «русскоязычных родителей», не стесняясь объясняют в своих статьях и интервью, почему татары — люди второго сорта и как лучше их ассимилировать. В татарских группах и пабликах призывают переходить на общение только на татарском языке, «подчиниться, но не повиноваться», со ссылками на теорию антрополога и анархиста Джеймса Скотта, и судиться с прокуратурой. novayagazeta. *** Заместитель муфтия РТ Мансур Джалялетдин: - Я очень обеспокоен тем, что идут нападки на татарский язык. Не надо забывать, что татары — вторая по численности национальность в России, и на сегодняшний день многие татары занимают высокое положение в обществе. Но кому мешал татарский язык? И как можно запретить язык, который по конституции является государственным в республике? Я согласен, если в выпускных классах школы или институте его не преподают, но в начальных и средних классах он должен быть обязательным. Пророк Мухаммед говорил, что выученное в детстве — как высеченное на камне. Если ребенок с детского садика, с начальных классов учит татарский язык, он его не забудет. Сколько приходится слышать от людей, что, дескать, в детстве их бабушка молитвам научила, аятам из Корана, но до сих пор помнят. Они помнят то, что выучили в юном возрасте. Это сегодня, если он начнет учить Коран, ему будет тяжело. Это что получится, начиная с садика детей начнут делить на русских и татар, и в школах то же самое? До этого ведь не было — мы жили одной семьей. Упаси Бог, но все это может привести к межнациональным распрям. А у нас ведь никогда шовинизма не было, хотя в советские времена татарам могли говорить нехорошие слова — «чаплашка» и другие. Это ведь прошло, татары пережили. И на сегодняшний день, когда запрещают преподавание государственного языка, хочется еще раз спросить: кому это мешает? Высокообразованный человек должен изучать язык той местности, на которой живет. В Татарстане — татарский, в Казахстане — казахский, на Украине – украинский и так далее. Хотя бы минимальные знания должен иметь любой человек, независимо от национальности. Тут еще вот какой момент, я сейчас свое личное мнение высказываю. Общаясь со многими религиозными деятелями, часто слышу от них, что идут нападки на Татарстан. И дело не только в языке. У нас экономически успешная республика — это автомобилестроение, химия, кораблестроение, нефть. Татарстан является донором, успешно развивается, и это, очевидно, кому-то не нравится. Так что практически речь идет об ущемлении целой нации. Но мы столетиями дружно жили. Помню, когда происходили события в Нагорном Карабахе, Боснии и Герцеговине, в других конфликтных точках, нам, религиозным деятелям, часто задавали вопрос: «Скажите, пожалуйста, как вам удается мирно жить в Татарстане, почему вы не деретесь?» Этот вопрос очень странно звучал для нас тогда. Зачем на ровном месте надо сейчас мутить? Я боюсь, что сейчас будут открываться частные школы, где каждая нация будет изучать свой язык. Все это касается и духовенства: то Коран признали экстремистской литературой — слава Богу, суд отменил это. Сейчас откроют частные школы, и будут делить на русских и татар... Россия — наша родина, и мы ее любим. Но лидерство в ней Татарстана кому-то мешает. Начались нападки с банков, потом по названию должности президента, мы, слава Аллаху, его отстояли, далее не продлили договор между Татарстаном и Россией. Еще такой пример — голосование по новым рублевым купюрам. Ну каким образом там Крым выиграл, Казань ведь лидировала! В общем, это ущемление и наезды на Татарстан ни к чему хорошему не приведут. Я учился в Бухаре, и сейчас большинство выпускников Бухарского медресе занимают важные посты — кто-то муфтий, кто-то казый. Мы до сих пор поддерживаем отношения. Даже кавказцы говорят: «Если примете какое-то обращение, мы его поддержим, если надо, то и под письмом Владимиру Путину подпишемся». Только что мне позвонил муфтий Мордовии Фагим Шафиев и сказал буквально следующее: «Мы не только поддерживаем, но и размещаем на своих сайтах все ваши сообщения, касающиеся татарского языка». Не могу отойти от мысли, что наезд на татарский язык — это как громоотвод от каких-то насущных проблем. Что, больше нечем заняться такому мощному государству, если его волнует только татарский язык? У нас все вопросы решены с дорогами, экономикой, пенсиями, коррупцией? Сейчас учителя татарского языка живут в тревожном ожидании сокращения. Вот-вот их могут уволить с работы. Ну как это так? Всегда у нас существовал дефицит преподавателей, это и так малооплачиваемая должность. Может, идет выполнение какой-то программы на уничтожение образования в России? Сообщалось, что учителей татарского будут перепрофилировать на преподавателей истории, географии, но для этого ведь пять лет нужно учиться! Как за несколько месяцев можно это сделать? Я не понимаю. И как можно в середине учебного года менять все программы. Давайте остановим политику разделения людей на русских и татар! Все мы творения Всевышнего. business-gazeta.ru . Р.S. Общественные организации крымских татар из России должны быть допущены к мониторингу соблюдения прав крымских татар на территории Украины. С таким предложением к ООН выступил заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов. - Крымскотатарский народ это, безусловно, российский этнос, - отметил он. - Теперь все татары, как исторически и было, являются этносом России. Поэтому в соответствии с законом о защите прав соотечественников, проживающих за рубежом, мы предлагаем рассмотреть в ООН два наших предложения. Во-первых, если киевские власти так пекутся о крымскотатарском народе, пусть дадут возможность направлять ему, как части нашего российского этноса, учебную литературу на крымскотатарском языке. Во-вторых, наши крымские татары имеют полное право как базисная этническая группа, этнический народ Крыма направлять свои делегации, своих представителей знакомиться с жизнью крымских татар на территории Украины и делать выводы о соблюдении их прав. Он отметил, что на юге Украины есть места компактного проживания соотечественников. И в то время, как Украина заявляет о якобы несоблюдении прав крымских татар на полуострове, стоит промониторить ситуацию в этой стране. В частности, нарушаются ли языковые права в повседневной жизни, изучается ли родной язык в школах, выходят ли национальные СМИ, поддерживается ли культура и традиции народа. «Если ООН и украинские власти реально заботятся о крымских татарах, пусть дадут нашим крымскотатарским общественным организациям провести эту работу, - сказал Мурадов. - Уверен, что не дадут, но давайте обратимся. Я публично призываю к этому». Напомним, Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам во вторник принял резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. В документе, в частности, говорится об ущемлении прав крымских татар. Документ призывает Россию обеспечить доступность образования на украинском и крымско-татарском языках. rg.ru .