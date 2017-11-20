Пёстрая лента новостей бывшего Красноярска-26. ВОПРОС С ПРЕЗИДЕНТОМ РЕШЁН Никакой интриги не осталось: наш следующий вождь — Ксюша Собчак. Прозрачнее намёка быть не может. Всю неделю средства массовой информации рассказывали о том, что 2 3-летний программист из Железногорска Роман Страхов собрал из кубиков Рубика портреты журналистов Ксении Собчак и Юрия Дудя. Из 1.350 кубиков, которые ему, вероятно, просто где-то подвернулись случайно под руку. «Конь-людоед навсегда» (с). ПОНРАВИТЬСЯ ШЕЙХАМ Делегация АО «ИСС» обнаружена на авиакосмическом салоне «Dubai Airshow». Между прочим, приглашение в Железногорск прислал лично тов. Мухаммед Аль Ахбаби, глава космического агентства ОАЭ. «Решетнёвская фирма» не растерялась и показала товар лицом (макеты спутников тоже были, впрочем). Ещё один плюс — в Дубаях Николай Тестоедов повстречал гендиректора ГК «Роскосмос» и обсудил с ним протекающие вопросы. Ну, а где ещё-то могут встретиться такие занятые люди? Дополнительным бонусом стало приглашение посетить аналогичную тусовку в Бахрейне. Тоже, видать, крупная космическая держава. ОСНАСТИТЬ КОМПЕТЕНЦИЮ Горно-химический комбинат получил ещё одну благодарность. На сей раз речь идёт о помощи в проведении в Ёбурге конкурса дозиметристов на чемпионате профессионального мастерства ГК «Росатом» по методике «WorldSkills». Д иректор госкорпорации по персоналу Татьяна Терентьева направила в связи с этим в адрес гендиректора Гаврилова специальное письмо. Но за «компетенции» я бы всё равно расстреливал без суда и следствия. «ПУТИНКА» ЛИБО «СОБЧАЧКА? Заколючинская культурка сильно тормозит, и это совсем не здорово. Филиал городской библиотеки на ул. Ленина собирается участвовать «в краевом сетевом проекте модернизации. Проект предусматривает преобразование библиотечного пространства, обновление фонда, оснащение новым оборудованием, внедрение новых форм обслуживания» и т.д. Но сперва надо придумать объекту специальное название, с использованием «знакового имени». И вот тут я не понимаю: откуда взялись две кандидатуры-то??? ДОЕХАЛИ НИКАК, ЕДЕМ ДАЛЬШЕ «Продолжается конкурсный отбор на выполнение работ по капремонту». Вы спросите: почему «продолжается»? Да потому что продолжается, ибо до сих пор подрядчики толпами к кассе не рвались. В Сером доме подумали-подумали и решили, в частности, изменить требования, предъявляемые к минимальному количеству персонала претендентов. Приём заявок заканчивается уже в понедельник, так что посмотрим — поможет ли. ГЛАВНОЕ НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ Екатеринбург повидал не только сотрудников ГХК, между прочим. В Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности с исконно русским названием «WorldSkills Hi-Tech 2017» приняли участие два сотрудника АО «ИСС». Оператор станков с ЧПУ Алексей Алексеенко занял 8 место из 13 в компетенции токарей, а его коллега Никита Артюхов оказался на 10 из 13 строчек рейтинга фрезеровщиков. Зато мир повидали. КАРТЫ ЗДЕСЬ НЕУМЕСТНЫ В академии ГПС МЧС начал работу « Клуб настольных игр». Утверждается, что такие игры — особенно национальные — развивают «смекалку, кругозор логическое и стратегическое мышление», поэтому сезон стартовал не с покера какого-нибудь, а с турнира по тувинской игре «Кажык». К слову, приурочен он был к «значимому профессиональному празднику сотрудников системы МЧС России - Дню спасателя РФ». Неожиданно, правда? НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЗАДАЧА Муниципальное жюри конкурса «Слава Созидателям!» ждут бессонные ночи. В надежде на ценные призы заколючинские школяры наколотили аж 547 видеороликов в жанре «интервью с представителями старшего поколения» (старше пятидесяти лет, имеется в виду). А вторам 20 лучших работ вручат дипломы и эти самые призы, хотя главная цель, конечно — попасть на федеральный уровень. Там наверняка какие-нибудь айфоны-айпады раздавать будут... Пункт восьмой « Положения » о конкурсе почитайте, к слову — это очень трогательно. НЕ ПРЯЧЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ. БЕСПОЛЕЗНО На следующей сессии Совдепа аборигенов обложат новым налогом. Помнится, с идеей добровольного самообложения железных горцев носился несколько лет тому назад народный защитник Алексей Кулеш. После его ухода в большие начальники вопрос по наследству перешёл к партайгеноссе Банникову, коего мы, наверное, и будем поздравлять с победой 24 января. Если, конечно, это тот самый «единый налог». Вдобавок господам слугам народным предстоит позаботиться о «представительских и иных расходах» Серого дома, о передаче новой порции муниципального добра в краевую собственность, а также согласовать комплексную программу социально-экономического развития ЗАТО. Мало их у нас было, ещё требуются. ЛОМАКИН СПУСКУ НЕ ДАЁТ Заколючинская медицина переживает не лучшие времена? Ой, вздор! В Краевом дворце пионеров и школьников состоялся VIII открытый шахматный фестиваль среди работников здравоохранения Красноярского края памяти заслуженного врача РФ Крыжановского А.И. В командном турнире приняло участие 15 команд, причём сборная Клинической больницы №51 стала второй, под бдительным присмотром главного врача. ШУТЯТ ЛИ МЕНТЫ ПРО СПАСАТЕЛЕЙ? В академии МЧС сыграли в КВН на «Кубок начальника ВУЗа». «Учащиеся соревновались в мастерстве искрометно шутить, остроумно отвечать на вопросы, разыгрывать шуточные ситуации. Команды жгли! Всех эмоций не передать, но, по мнению зала, бурно аплодировавшего участникам, - шутить наши ребята умеют» ( отсюда ). САНИТАРНАЯ ОБЛАВА Вши на раздельное обучение мальчиков с девочками плевать хотели. Санитарно-эпидемиологическое расследование заболевания учащихся лицея «Гармония» педикулёзом установило, что в 103 школе не подали вовремя информацию для регистрации в санэпиднадзора, а также не в полном объёме проводили осмотр «контактных» детишек. Как обычно, «решается вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ». ЧТО Б МЫ БЕЗ ВАС ДЕЛАЛИ... Партийный проект ПЖИВ на бюджетные денежки спасает культуру ЗАТО. Премьера «семейного мюзикла» с исконно православным названием «Мороз&КО» состоялась 16 ноября. «Спектакль рассказывает о том, как добрые деяния и добродетель вознаграждаются, возвращаясь сторицей, а алчность и лукавство сполна наказывается. Именно такие добрые чувства и должны воспитывать спектакли для детей, считает региональный координатор проекта, депутат Заксобрания Вера Оськина». Без комментариев. Рыдаю. «ОФИЦЕРЫ» ВСЕГДА РЯДОМ Юбилей отрасли спутниковых телекоммуникаций — подходящий повод. «Коллектив филиала ФГУП «Космическая связь» тепло поздравили почетные гости: депутат Госдумы, член президиума регионального отделения «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» в Красноярском крае Петр Пимашков; заместитель Совета депутатов ЗАТО Железногорск, член организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Анатолий Коновалов; начальник Специального управления ФПС №2 МЧС России, член организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Владимир Дерышев; руководитель исполкома местного отделения «ОФИЦЕРОВ РОССИИ» в ЗАТО Железногорск Константин Синьковский и другие». Фотографу отдельный низкий поклон за этот маленький шедевр из жизни мутантов: А ТЕПЕРЬ ДИСКОТЕКА По случаю Международного дня студента в академии МЧС пошли в отрыв. «Руководство вуза приняло решение организовать дискотеку прямо в учебном заведении. Специально для проведения вечера в Академию был приглашен профессиональный ди-джей. Курсанты, слушатели, студенты смогли прийти на танцы в сопровождении своих избранниц. Учебное заведение распахнуло двери для других студентов города и учащихся старших классов. Ребята такой вечер оценили по достоинству». Эхххммм... ПОЙДИ ТУДА, НЕ ЗНАЮ КУДА ФГУП «НОРАО» тоже безжалостно рвёт шаблоны. Прямо в клочья. Полторы сотни маленьких художников представили свои работы на конкурс «Чистая планета - светлое будущее», организованный сотрудниками «национального оператора» совместно с управлением образования. «Рисунки, выполненные в разных художественных техниках с помощью взрослых или самостоятельно посвящены теме заботы об окружающей среде». Приблизительно. *** За прошлую неделю в ЗАТО Железногорск родилось десять и умер двадцать один человек.