19.11.1951 создана противомалярийная станция

19.11.1952 была сформирована военно-строительная часть N 01050, которая просуществовала до июня 1992 года. Часть выполняла горно-проходческие и строительно-монтажные работы на промышленных объектах города

19.11.1952 открытие первой в городе бани по ул. Северной, 10

19.11.1954 ИКГС утверждена административная ответственность за нарушение правил общественного порядка

19.11.1959 создан комитет радиовещания и ТВ

19.11.1965 на городском кладбище на центральной аллее поставлен памятник погибшим в авиакатастрофе 4 апреля 1963 г.

по материалам библиотеки им.Горького