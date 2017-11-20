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Комментарии
  • Ты не поверишь
    Если на них жалуются чаще, чем на ГЖКУ, то это чего-нибудь да стоит. >>>

  • Сакральные сопли
    Марк 2 "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом" (с). Это несомненны... >>>

  • Минус восемьдесят лимонов
    Путину хулиганские кулаки чесать надо. Вот и снижаются. >>>

  • Ты не поверишь
    Эдуард, судить что худшая по количеству жалоб это не правильно это может и один человек написать, получается, что в сотн... >>>

  • Сакральные сопли
    "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом" (с). >>>

  • Провожающих просят не бежать з...
    Юрий,на сегодня в наглую взятое когда-то бабло верстало и верстает"рисует"нам власть.У нас как не размещай придворную не... >>>

  • Охотники на Оленей
    Аналогично "золотому миллиарду" оставить "золотую тысячу" на город, а остальные под пресс и на переплавку. Я приехал в г... >>>

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Sunday, 19 November 2017

Мы здесь давно не про мазут говорим, а про власть.
 
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История Железногорска
19.11.1951
создана противомалярийная станция

19.11.1952
была сформирована военно-строительная часть N 01050, которая просуществовала до июня 1992 года. Часть выполняла горно-проходческие и строительно-монтажные работы на промышленных объектах города

19.11.1952
открытие первой в городе бани по ул. Северной, 10

19.11.1954
ИКГС утверждена административная ответственность за нарушение правил общественного порядка

19.11.1959
создан комитет радиовещания и ТВ

19.11.1965
на городском кладбище на центральной аллее поставлен памятник погибшим в авиакатастрофе 4 апреля 1963 г.

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
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Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
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