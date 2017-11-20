Только 9% россиян полностью довольны отечественной медициной. Мастера расчётов Как Минздрав "рисует" цифры о снижении смертности. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава выпустил исследование о смертности в России (есть у Лайфа). В нём сделан однозначный вывод: цифры о смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, которые озвучивает министр здравоохранения Вероника Скворцова, — дутые. В октябре Вероника Скворцова заявила, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 10% с 2008 года. Хотя они всё равно остаются главной причиной смерти россиян (48% случаев). Как напоминают учёные, "снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний обозначено в качестве одной из основных задач" в Концепции демографической политики Российской Федерации. Её в 2007 году утвердил президент. Именно поэтому Минздрав уделяет этим цифрам такое внимание. "Чрезвычайно высокие темпы снижения сердечно-сосудистой смертности являются искусственно созданными", — сказано в исследовании. Они объясняют почему: "Происходит управляемый перенос... в другие классы причин смерти". То есть часть смертей, которая раньше "кодировались по классу болезней системы кровообращения", сейчас кодируется по другим. Такой тренд наблюдается с 2013 года. И делается это "управляемо" — то есть специально. По распоряжению Минздрава с 2013 года все медицинские организации обязаны еженедельно отчитываться о смертности от острых форм сердечно-сосудистых заболеваний. "Еженедельный мониторинг числа случаев смерти на врачебных участках под пристальным вниманием Минздрава РФ побуждал все регионы искусственно снижать число случаев смерти по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что в итоге и привело к искажению структуры причин смерти", — сказано в работе. Учёные проанализировали "смертность российского населения в период за 1999–2015 годы". Выяснилось, что по некоторым "причинам смерти" было, наоборот, "неестественно резкое увеличение". " Вдвое выросла за три года смертность от сахарного диабета, смертность от болезней нервной системы выросла в 2,2 раза для мужчин и 3,0 раза для женщин, от психических болезней — в 1,9 раза для мужчин и 3,3 раза для женщин ", — сказано в работе. Очевидно, именно сюда попадали случаи, "выпавшие" из статистики по сердечно-сосудистым заболеваниям. Резкого снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний просто не может быть, уверены учёные. "Принятие федеральной программы по снижению сердечно-сосудистой смертности в 2008-м было обосновано... Но нельзя ожидать немедленного выраженного эффекта от мероприятий этой программы: результаты предпринятых мер профилактики смертности должны сказываться в перспективе". В рамках нацпроекта "Здоровье" в 2008–2012 годах были построены семь федеральных центров сердечно-сосудистой хирургии. Также была создана сеть региональных сосудистых центров. "Создание центров сосудистой хирургии не может за три года привести к трёхкратному увеличению темпов снижения смертности среди 142-миллионного населения", — констатируют авторы работы. При этом самые сильные изменения в статистике (уменьшение смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и увеличение от других) касаются россиян в возрасте "75+". "В большинстве своём это лица, умирающие на дому, причина их смерти практически не верифицируется на вскрытии", — сказано в работе. Ранее многие эксперты высказывали мнение, что статистика, которую озвучивает Минздрав, приукрашенная. И вот сейчас появилось подтверждение в научной работе. — Понесёт ли кто-то ответственность за это? Возможно, это будут главврачи или региональные чиновники. Но не факт, что ситуация от этого изменится, — говорит сопредседатель Союза пациентов России Ян Власов. — Причину смерти определяют патологоанатомы, независимо от того, проводится вскрытие или нет. Указания приукрасить статистику им поступают от руководителей медучереждений. А те, в свою очередь, получают установку от региональных чиновников здравоохранения. Ведь как происходит. Для регионалов поставлена задача, например, в этом году снизить статистику от сердечно-сосудистых заболеваний, — значит, больше людей будут умирать от лёгочных заболеваний, например. И так каждый год. Пока чиновники не поймут, что в погоне за показателями часто забывают о простых людях, которые страдают из-за дурацких бюрократических мер. Лайф отправил запрос в пресс-службу Минздрава, и она прислала целых два ответа. Первый — от Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения. Чем пугали сотрудников института, неизвестно, но они открестились от своего исследования. «Институт подобных исследований не проводил, — сказано в ответе НИИ (далее идёт пара абзацев о том, как у нас всё хорошо со здравоохранением). — Каких-либо научных данных, которые бы опровергали факт реального снижения смертности в нашей стране, институт не получал». Напомним, у Лайфа есть это исследование, которое проводили две сотрудницы этого НИИ: Тамара Сабгайда (доктор медицинских наук) и Виктория Семёнова (доктор экономических наук). Очень жаль, если из-за своей научной работы они столкнутся с неприятностями. В ответе пресс-службы Минздрава — цифры, которые показывают, что россияне становятся более здоровыми. «Согласно данным официальной статистики Росстата, за девять месяцев текущего года продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 года, - сообщила пресс-служба. - Смертность населения снизилась на 2,8%. Это означает, что в этом году умерло на 39,3 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказано в ответе. — Достигнутые результаты обусловлены снижением смертности от всех основных причин: от болезней системы кровообращения — на 4,1 %, новообразований — на 3%, туберкулёза — на 16,9%, болезней органов дыхания — на 10,7%, в том числе от пневмоний — на 19,4%, болезней органов пищеварения — на 5,1%, от дорожно-транспортных происшествий — на 7,7%, случайных отравлений алкоголем — 19,3%», — сказано в ответе ведомства. Там также отметили, что "изменение динамики снижения по отдельным причинам смерти может быть связано, по оценкам экспертов, с изменением самой системы статистического учёта — приведением в соответствие системы кодирования причин смерти с международными стандартами". В свою очередь отметим: в работе НИИ как раз сказано, что "резкое изменение тенденций с 2013 года не связано с изменениями правил учёта причин смерти". life.ru . *** Только 9% россиян довольны состоянием системы здравоохранения в стране. Об этом рассказал руководитель управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин. «Мы видим, что 52% россиян критически оценивают состояние дел. Если говорить об оценках „хорошо“, „скорее хорошо“ — это 9%, а „удовлетворительно“ оценили 37%», — сказал Родин. Основными «болевыми точками» здравоохранения граждане считают недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей (37%), а также их нехватку (37%), недоступность медицинской помощи для населения: дорогие лекарства, услуги (35%), недостаточную оснащенность медицинских учреждений современным оборудованием (31%). Неэффективную работу страховых компаний, предоставляющих полис ОМС, первоочередной проблемой назвали всего 3% опрошенных. Наиболее действенными мерами по повышению качества медуслуг россияне считают «наказание рублем» медучреждений (48% респондентов) увольнение руководителей (35%), контроль со стороны независимых правозащитных организаций (25%). При этом правильной систему, при которой именно страховая компания, выдавшая полис ОМС, защищает права пациентов, считает 82% россиян. «Мы понинтересовались: „Считаете ли вы правильной или неправильной систему, при которой именно страховая компания, выдавшая вам полис ОМС, должна защищать ваши права как пациента?“ Если проводить эту мысль дальше, то это та основа, тот социальный запрос на проявление более активной роли страховой компании в защите прав пациентов», — сказал Родин. При этом, согласно ВЦИОМ, 73% граждан приветствуют появление в системе ОМС страховых представителей, в обязанности которых входит информирование населения о возможностях системы ОМС, правах пациента и составе бесплатных медицинских услуг (в этом заинтересованы 42% респондентов), защита прав пациентов и решение спорных ситуаций между медицинским учреждением и пациентом (55%) и регулярный контроль за качеством медицинских услуг (39%). На сегодняшний день пациенты государственных и муниципальных медучреждений, получающие лечение по полису ОМС, чаще всего сталкиваются с проблемой длительного ожидания (56% испытывали подобного рода неудобства лично, 27% - знают о них со слов родственников и знакомых), отсутствия достаточного количества сидячих мест и нормальной вентиляции (42% и 11%), отсутствия необходимого оборудования, лекарств (40% и 29%), непрофессионализмом врачей, неправильно поставленным диагнозом и назначенным лечением (37% и 43%). С плохими санитарными условиями и грубым отношением медицинского персонала лично сталкивались 36% и 32% соответственно. Среди распространенных проблем респонденты также отмечали требование оплатить медицинские услуги или лекарственные препараты, которые должны предоставляться бесплатно (31% и 30%), запись в карточку/медицинской документации большего количества процедур/услуг, чем было сделано во время приема (по 12%). eadaily.com . *** Каждому четвертому россиянину будет диагностирован рак, каждый шестой погибнет в результате заболевания раком. Статистика заболеваемости раком стала значительно выше за последние 10 лет: число заболевших увеличилось на 21%. Эти данные были озвучены на II Всероссийском конгрессе онкологических пациентов, сообщил «Доктор Питер». «Мы наблюдаем катастрофическое увеличение онкозаболеваемости. Согласно статистическому сборнику Института Герцена, каждый четвертый житель России столкнется с раком», - заявил в связи с этим заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии им. Блохина, председатель Российского общества клинической онкологии Сергей Тюляндин. В то же время, отметил Тюляндин, уровень смертности от рака в России не стал более высоким. С учетом возможностей современной медицины и уровня технологий он даже должен был снизиться, - но снижения нет, умирают от рака в стране так же, как и 10 лет назад. Специалисты считают, что снизить смертности российского населения от онкозаболеваний мешают поздняя диагностика, отсутствие нормального финансирования медицинских учреждений, а также неграмотность самих пациентов вместе с безответственностью в отношении своего здоровья. Напомним, в 2015 году Министерство здравоохранения РФ подготовило доклад о состоянии здоровья населения, указав в нем, какие виды онкологических заболеваний у россиян чаще всего пропускаются врачами при медосмотре. В этот мрачный рейтинг вошли опухоли полости рта, рак прямой кишки, рак шейки матки, рак молочной железы и щитовидной железы, а также меланома. medikforum.ru . *** Хватает ли средств на лечение наших детей от рака? Насколько хороши отечественные лекарства в сравнении с заграничными? Какие проблемы обнажил переход к страховой медицине? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с главой Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александром Румянцевым. Об ошибочной диагностике: «Из 10 детей, заболевающих раком в России сегодня, у троих неправильный диагноз, а следовательно, неправильное лечение… Про взрослых я даже не хочу говорить, сколько там может быть ошибок». О пациентах: «В Центре в год проходят лечение более 10 тысяч пациентов. Но это такая цифра сложная, потому что некоторые пациенты госпитализируются несколько раз, потому что этого требует протокол лечения». О бюджете и проблемах: «Наш бюджет, включая наши возможности по ОМС, — примерно пять миллиардов рублей. 30% дополнительно к этому — мы используем финансы благотворительных фондов и организаций… Бюджет сегодня не может проплатить, например, получение клеточного материала из зарубежных банков для наших больных для аллогенной трансплантации. Нет механизма, представьте себе, который мог бы позволить оплатить за рубежом этот материал». О зависимости от заграницы: «Есть некоторые элементы, которые у нас не производятся, — из плазмы. Потому что у нас завода по переработке плазмы нет пока в России ни одного. Значит, они покупаются импортные». ntv.ru . *** В ближайшие дни уходит в отставку главный онколог Минздрава, директор ведущего Российского онкоцентра имени Блохина, академик двух академий — РАН и РАМН, член Европейского и Американского обществ хирургов, профессор Михаил Давыдов. Хирург экстра-класса, который провел 18 тысяч труднейших операций. Теперь будет, по его словам, ловить рыбу, вести жизнь обычного пенсионера. Михаил Иванович сказал журналистам, что отправляется на пенсию по собственному желанию — не захотел продлевать заканчивающийся контракт. Однако названная причина, по мнению моих компетентных собеседников, — лишь формальный повод, маскирующий острые проблемы в организации онкологической службы, диагностики и лечения раковых заболеваний. Да и сам отставник в беседе с корреспондентом «Дождя» не стал скрывать своей обиды: «Если мои опыт и знания не нужны, значит, не нужны». У директора Онкоцентра № 1, рассказал мне бывший замминистра здравоохранения РФ доктор медицинских наук Валерий Володин, внешне были вроде бы нормальные отношения с Минздравом, но на самом деле весьма сложные. Не привык прогибаться главный онколог, говорил правду, которая не нравилась чиновникам. В прошлогоднем интервью «Труду» Михаил Давыдов жестко и объективно раскритиковал существующую систему организации помощи онкобольным. К примеру, был категорически не согласен с существующим порядком квотирования. «Почему у одного человека есть право на жизнь, а другому отказывают в квоте?» — с негодованием спрашивал хирург. Приводил данные: разрыв по уровню финансирования здравоохранения РФ и, скажем, Германии или Франции зашкаливает: в 14 раз! В том нашумевшем интервью Давыдов открыто заявил, что главный онкологический форпост России финансируется государством лишь на треть от реальных потребностей. Крайне сложной назвал академик ситуацию с обеспечением пациентов лекарствами. «Возьмем современный класс лекарственных средств — таргетные препараты, — раскрыл «секретные данные» Давыдов. — Они действуют строго целенаправленно, бьют по конкретным мишеням, присущим опухолевым клеткам. Но эти препараты доступны в некоторых регионах России только 2-5% онкологических больных. Капля в море!» По мнению академика, необходимо не только существенно увеличить финансирование, но и провести структурно-организационную перестройку. «Мы топчемся на месте, — сделал крамольные выводы Давыдов. — Сегодня де-юре у нас принята государственная модель здравоохранения. Но де-факто она в значительной мере изуродована, прежде всего — чужеродным внедрением страховой медицины. Даже в былые советские времена при всей бедности и нехватке всего на свете мы имели четкую модель профилактической, диагностической, лечебной и восстановительной медицины. Это была стройная система, которую копировали во всем мире». Серьезнейший просчет, считает онколог, был допущен, когда приняли решение о размывании ответственности за здравоохранение, перекладывая ее на регионы. Так, в стране сейчас нет единой федеральной противораковой службы — наподобие той, что была во времена СССР. Получается, где-то в России уровень онкопомощи на приемлемом уровне, а где-то ее и вовсе нет. Но люди ведь и там живут, болеют. И умирают. После публикации того принципиального интервью бывший замминистра Валерий Володин сказал мне: «Несмотря на авторитет и заслуги Давыдова, ему такого публичного выступления не простят. Может быть, год-полтора потерпят, а потом найдут возможность вывести из игры. Создадут такие условия, найдут грехи, что вынужден будет уйти. Хотя на самом-то деле он прав, тысячу раз прав». Увы, прогноз Володина оказался верным. «Сейчас на Давыдова как главного внештатного онколога Минздрава постараются списать многие острые проблемы нашей онкологии, — комментирует сегодня отставку Валерий Дмитриевич. — По уровню диагностики и лечения, по доступности высококачественной и эффективной помощи многие наши больницы отстают от мировых стандартов. Например, при проведении химиотерапии нередко используются более дешевые препараты с серьезными побочными негативными эффектами. А ряд современных лекарств, которые с успехом используются за рубежом для лечения больных, мы не закупаем. Я бы посоветовал работникам Минздрава почитать жалобы наших граждан в интернете. Страшно становится. И стыдно. Среди забот государства, приоритетов на первом месте должно быть здравоохранение. В России есть великолепные хирурги, замечательные специалисты, но мало денег выделяется на медицину. И чем дальше, тем больше мы отстаем. Неслучайно многие состоятельные россияне едут лечиться за границу. А если у семьи нет денег? В России коэффициент смертности от новообразований составил 201,6 на 100 тысяч населения, а в США −185,6 (по данным 2014 года). Если бы мы вышли на современный мировой уровень, могли бы спасать дополнительно десятки тысяч жизней ежегодно». К сказанному Володиным добавим, что средняя продолжительность жизни в США — 78,8 года, а в России — 72,6. С поправкой на возрастной коэффициент разрыв в смертности онкобольных у нас и в Америке получается еще больше. Самое страшное для многих россиян — мучительный финальный период тяжелой болезни. Трудности с получением необходимых лекарств, в том числе обезболивающих; беспомощность, запредельные нагрузки на родных и близких, необходимость в огромных расходах. У таких больных нет возможности достойно уйти из жизни (кроме находящихся в хосписах, которых очень мало). Эти горькие ощущения в полной мере испытывают даже известные в стране люди, которым, казалось бы, проще получать медицинские препараты. Недавно выстрелом из ружья завершил свой жизненный путь известный телеведущий Борис Ноткин. Решил покончить с мучениями сразу. Суициды онкобольных, о которых то и дело сообщают СМИ, вызывают все большую тревогу. «Сфера онкологии является зеркалом негативных перекосов, сугубо прагматичных, меркантильных тенденций, оттесняющих в сегодняшней жизни морально-этические, нравственные принципы, — подчеркивает, отвечая на мои вопросы, авторитетный практикующий врач-онколог высшей категории с большим стажем. — Как ни горько признавать, люди в белых халатах начинают смотреть на окружающий мир по-бухгалтерски, меркантильно. В московском Онкоцентре на Каширке делают замечательные операции, но в то же самое время он благодаря интернету известен случаями денежных поборов. Если это практикуется в медцентре-лидере, то что взять с других клиник? Так что кадровые, организационные перемены и на Каширке, и вообще в здравоохранении давно назрели». По словам моего собеседника, сегодня во многих медицинских учреждениях главными критериями в подборе кадров являются не опыт, знания, квалификация, талант, а личное знакомство, родство, деловая хватка, «разворотливость». Приходят нередко люди слабо подготовленные, но подобострастно преданные начальству. На разных уровнях они диктуют свои правила, выживая чуждых им по мировоззрению профессионалов. Это беда нашей онкологии, в которой опытных врачей остро не хватает. «Недавно, — сетует мой собеседник, — я узнал, что даже из лучшей в стране онкологической клиники за последние несколько лет ушли десятки высококвалифицированных хирургов». Дамоклов меч, висящий над медицинскими центрами, — страховые компании. Они постоянно приходят с проверками. Нередко придираются к пустякам. «Ну где-то несущественная описка, пропущенное слово, — поясняет онколог. — Сразу же выкатывают огромные штрафы. Вот лишь один пример. Консультация онколога стоит (не для пациента, а для страховой компании) 152 рубля. Однако если страховщики нашли повод для придирки, то штраф может составить многие тысячи рублей. Порой просто разоряют медцентры. Полностью согласен с Давыдовым, который говорил в интервью «Труду», что страховщиков в принципе не должно быть в государственной системе». trud.ru .