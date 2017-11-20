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Ару, у сан ылукинак Печатать E-mail
Sunday, 19 November 2017

Вы ещё не вложились в "социальные" дома на Ленинградском? Зря.

АРУ, У САН ЫЛУКИНАК

Ни Дед Мороз, ни инновационный форум с президентскими выборами не в состоянии изменить базовых законов природы.

«Что-то мы давненько не вспоминали про «социальный дом» на Ленинградском», - подумал давеча ваш корреспондент, и тут же убедился в том, что упускать из виду эту феерическую постановку не рекомендуется. Простите мне традиционный для «Уран-Батора» заход несколько издалека, но без него последние новости с объекта не получат необходимого цимеса.

Итак, вводная номер один:

«19 октября генеральный директор Красноярского краевого фонда жилищного строительства (застройщик дома на Ленинградском проспекте, 26) Сергей Бердоусов посетил телестудию местного канала. По его словам, в настоящее время строительство первого корпуса близится к завершению: «До первого ноября мы собираемся подать тепло, после этого на объекте начнутся отделочные работы. На втором строении продолжаются монтажные работы в 2 смены».

Программа «Жилье для российской семьи» действует до конца года, а значит у железногорцев, желающих приобрести жилье по цене 35000 рублей за «квадрат», остается чуть более 2 месяцев. «Не проданными остались порядка 31% квартир. С учетом муниципальных и краевых программ их будет еще меньше», - поделился глава краевого Фонда. После окончания срока действия программы квартиры станут доступны без ограничения. Однако цена квадратного метра составит более 39000 рублей. «Возможно списки на вступление в программу будут закрыты досрочно», - отметил Бердоусов» (отсюда).

Вводная номер два:

«10 ноября в Железногорске пройдет Ипотечная ярмарка, на которой представители крупнейших банков расскажут об актуальных предложениях на рынке ипотечного кредитования. Кроме этого, посетители также смогут узнать об условиях приобретения квартир в новом доме на пр. Ленинградский, 26. Представители АИЖК и крупнейших банков проконсультируют и подберут оптимальную ипотечную программу для приобретения жилья. Данное мероприятие пройдет в здании ВНИПИЭТ в офисе Красноярского краевого фонда жилищного строительства».

admk26.ru.

И теперь свеженькая информация с объекта на уходящей неделе - из профильной группы в социальных сетях:

Image

К слову сказать, в этой группе «ВК» числится менее двухсот человек. Любопытный нюанс.

Image

«Новые сроки»? А как же обещания бесчисленных чиновников о том, что никакого переноса сроков в связи с кризисом имени долгов «Культбытстрою» не ожидается? Какая неустойка, о чём вы вообще???

Image

Самым интересным лично для меня вопросом в данной истории является отнюдь не скорость строительства и даже не погашение задолженности «Экономжилстроя» основному субподрядчику. Ах, если бы! Просто с июня месяца представители власти регулярно и систематически врут потенциальным покупателям жилья. Какой запас совершенно не тронутого жизнью оптимизма нужно иметь в голове, чтобы доверить свои кровные профессиональным свистунам? Желание испытывать судьбу в русской рулетке - это такой врождённый мазохизм?
 
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создана противомалярийная станция

19.11.1952
была сформирована военно-строительная часть N 01050, которая просуществовала до июня 1992 года. Часть выполняла горно-проходческие и строительно-монтажные работы на промышленных объектах города

19.11.1952
открытие первой в городе бани по ул. Северной, 10

19.11.1954
ИКГС утверждена административная ответственность за нарушение правил общественного порядка

19.11.1959
создан комитет радиовещания и ТВ

19.11.1965
на городском кладбище на центральной аллее поставлен памятник погибшим в авиакатастрофе 4 апреля 1963 г.

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