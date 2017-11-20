Вы ещё не вложились в "социальные" дома на Ленинградском? Зря.

АРУ, У САН ЫЛУКИНАК

Ни Дед Мороз, ни инновационный форум с президентскими выборами не в состоянии изменить базовых законов природы.

«Что-то мы давненько не вспоминали про «социальный дом» на Ленинградском», - подумал давеча ваш корреспондент, и тут же убедился в том, что упускать из виду эту феерическую постановку не рекомендуется. Простите мне традиционный для «Уран-Батора» заход несколько издалека, но без него последние новости с объекта не получат необходимого цимеса.

Итак, в водная номер один:

«19 октября генеральный директор Красноярского краевого фонда жилищного строительства (застройщик дома на Ленинградском проспекте, 26) Сергей Бердоусов посетил телестудию местного канала. По его словам, в настоящее время строительство первого корпуса близится к завершению: «До первого ноября мы собираемся подать тепло, после этого на объекте начнутся отделочные работы. На втором строении продолжаются монтажные работы в 2 смены».

Программа «Жилье для российской семьи» действует до конца года, а значит у железногорцев, желающих приобрести жилье по цене 35000 рублей за «квадрат», остается чуть более 2 месяцев. «Не проданными остались порядка 31% квартир. С учетом муниципальных и краевых программ их будет еще меньше», - поделился глава краевого Фонда. После окончания срока действия программы квартиры станут доступны без ограничения. Однако цена квадратного метра составит более 39000 рублей. «Возможно списки на вступление в программу будут закрыты досрочно», - отметил Бердоусов» ( отсюда ).

Вводная номер два:

«10 ноября в Железногорске пройдет Ипотечная ярмарка, на которой представители крупнейших банков расскажут об актуальных предложениях на рынке ипотечного кредитования. Кроме этого, посетители также смогут узнать об условиях приобретения квартир в новом доме на пр. Ленинградский, 26. Представители АИЖК и крупнейших банков проконсультируют и подберут оптимальную ипотечную программу для приобретения жилья. Данное мероприятие пройдет в здании ВНИПИЭТ в офисе Красноярского краевого фонда жилищного строительства».

admk26.ru .

И теперь свеженькая информация с объекта на уходящей неделе - из профильной группы в социальных сетях:

К слову сказать, в этой группе «ВК» числится менее двухсот человек. Любопытный нюанс.

«Новые сроки»? А как же обещания бесчисленных чиновников о том, что никакого переноса сроков в связи с кризисом имени долгов «Культбытстрою» не ожидается? Какая неустойка, о чём вы вообще???