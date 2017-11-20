Госкорпорации не тонут. Они топят экономику России. Падающие акции Андрея Костина В четверг акции ВТБ стоили на биржевых торгах около 5 коп. Настолько низкого порога они достигали в последний раз в декабре 2014. Считается, что массовая распродажа акций инвесторами была вызвана слиянием ВТБ 24 с ВТБ и заявлением руководства банка о выкупе ценных бумаг по 3,8 коп. у недовольных акционеров. Сегодня на московской бирже стоимость акций снизилась еще на 9,7% по сравнению со вчерашним днем, что сделало их самыми дешевыми среди всех российских акций. Уже в 14:37 они стоили 5,01 коп. Такого порога цена достигала только в декабре 2014-го. Всего за три дня стоимость акций ВТБ упала больше чем на 15%. После просмотра статистики стало известно, что падение стоимости происходило не постепенно, а ступенчато. Самый ощутимый спад наблюдался во время первой половины торгов. Он последовал за распродажей крупных пакетов ценных бумаг. Под крупными пакетами подразумевается количество акций на сумму стоимостью от 100 до 500 миллионов руб. Сергей Дроздов (аналитик ГК «Финам») заявил, что по инициативе ВТБ была объявлена цена выкупа акций 3,8 коп. Данный коэффициент был обозначен в ходе планируемого слияния с ВТБ 24 в январе следующего года. Эту стоимость можно считать несправедливой, ведь она занижена в три раза. Кроме низкой цены инвесторов также пугает нестабильность ценных бумаг российского банка. Они помнят, как еще 10 лет назад IPO ВТБ проходило по цене 13,6 коп. Дроздов уверен, что если произойдет пробитие котировками уровня поддержки 0,049 рубля, то при следующих распродажах уровень оферты упадет до 0,038 руб. Стоит подчеркнуть, что вопрос о слиянии ВТБ 24 и ВТБ был одобрен на общем собрании на прошлой неделе. Однако стоимость выкупа акций у несогласных с решением руководства акционеров была определена в начале октября. Поэтому возмущения инвесторов являются запоздалыми и выглядят неуместно. newvz.ru . *** ФБР идет по следу Появились первые признаки масштабной международной атаки на бизнес банка ВТБ. Долги наши тяжкие Федеральное бюро расследований и прокуратура США ведут полноценное расследование обстоятельств продажи государственных облигаций правительством Мозамбика, которая была организована синдикатом банков VTB Capital, Credit Suisse и BNP Paribas. Цель расследования - выявить возможные факты коррупции госчиновников африканского государства во время продажи долговых обязательств Мозамбика на сумму $2 млрд. По данным авторитетной газеты The Wall Street Journal, расследование началось еще летом прошлого года. Именно тогда стали известны обстоятельства чудесной трансформации государственного кредита, полученного на создание рыболовного флота, который в итоге пошел на приобретение военных кораблей: их в инвестиционном меморандуме организаторы сделки попытались выдать за охрану. Никого при этом не смутило, что размеры создаваемой «охранной эскадры» в два раза превысили всю мощь существовавших Военно-морских сил Мозамбика, на вооружении которых стояло всего три катера и 200 человек личного состава. Тогда же стало известно, что обстоятельствами сделки заинтересовались финансовые регуляторы нескольких стран. Представители США, Великобритании и Швейцарии начали проверку сделки на предмет потенциальных нарушений законодательства о ценных бумагах. Банки обвинялись в сокрытии информации от покупателей ценных бумаг. Но то, что в это же время профессиональный интерес к мозамбикскому долгу проявили агенты ФБР, стало известно только сейчас. По данным WSJ, в июне 2016 года небольшая группа представителей нью-йоркского офиса ФБР по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами посетила Мапуту, столицу Мозамбика, выясняя обстоятельства сделки. После этого американские федералы встречались с инвесторами, которые приобретали мозамбикские гособлигации, и просили предоставить им все документы по сделке и переписку с банками. Кроме того, подобные встречи были проведены и самими банкирами. В частности, представители Минюста США беседовали с организаторами сделки из Credit Suisse и ВТБ в Лондоне. Швейцарцы отреагировали на эту встречу почти мгновенно, и на всякий случай ликвидировали целое инвестиционное подразделение, занимавшееся сделками в Мозамбике. О реакции ВТБ, напротив, ничего не известно. Но скорее всего банку и его главе Андрею Костину теперь придется вступить в настоящую схватку с американской юстицией. Хороший аппетит Вся эта история каким-то неуловимым образом связана с обнаружением в Мозамбике крупнейших в Африке месторождений природного газа. И там уже сейчас активно создается инфраструктура сжижения для последующей транспортировки сырья на мировой рынок. Более того, у истории уже есть продолжение. С самого начала разработкой газа занимались европейцы, но в марте 2017 года стало известно, что американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil выкупает у итальянской Eni 25% в проекте разработки газового месторождения Area 4 на шельфе Мозамбика за $2,8 млрд. «Стратегические инвестиции позволят ExxonMobil поддержать развитие богатых ресурсов природного газа в Мозамбике», - прокомментировал сделку глава ExxonMobil Даррен Вудс. Надо полагать, приход американцев на Мозамбик объясняется не только желанием «поддержать» добычу газа. Общая доля ExxonMobil (35,7%) в проекте в итоге сравняется с долей Eni (35,7%). Следующий по размерам пакет (28,6%) принадлежит китайской компании CNPC. А остальные акции «разошлись» по карманам местных фирм, скорее всего контролируемых местной элитой. Подобный расклад придает ситуации вокруг Мозамбика геополитический шарм - неминуемый в наше время. Очевидно, что основной удар американских агентов правопорядка придется на лондонский офис «ВТБ Капитала», в котором консолидирован зарубежный банковский бизнес бывшего СССР. В советские времена такая консолидация была невозможна именно из-за того, что могла стать легкой добычей для санкций. Но, по всей видимости, уж очень хороший аппетит ВТБ сделал такую концентрацию возможной и весьма уязвимой. Более того, вероятно, что за неумолимо приближающиеся проблемы инвестиционного бизнеса будет отвечать вся банковская группа Андрея Костина. Собранные в одном месте активы представляют собой слишком легкую цель для атаки. О том, что эта атака уже началась, свидетельствуют, в частности, статьи в британской прессе, где глава ВТБ Андрей Костин сравнивается с Иосифом Сталиным (после появления банкира на банкете в военном френче). Все попытки пресс-службы представить получившуюся аналогию милым корпоративом остались без внимания. versia.ru . *** По слухам, падение цены акций ВТБ — второго банка страны, может привести к смене руководства. Кроме того, в Кремле не оценили шутку главы банка Андрея Костина, который пришел на вечеринку в костюме Сталина. Основным претендентом на замену Костина является Алексей Кудрин, говорят источники. Учитывая, что продвижение Кудрина в правительство блокирует премьер Дмитрий Медведев, руководство ВТБ может стать альтернативой для экс-министра финансов. ura.news . *** В банкротство Костин заходил ВТБ пытается скрыть, что снова занимает деньги у государства и испытывает серьезные проблемы с многомиллиардными долгами. Отвечая недавно на вопрос о распространении процесса санации на действующие в РФ крупные банки, «надзорный» зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин заявил, что не исключает возможности их финансового оздоровления. Эта реплика взбудоражила как финансовое сообщество, так и бизнес с вкладчиками. Ведь из слов чиновника следует, что вслед за «Югрой» и Бинбанком у края пропасти оказались и другие, казалось бы, незыблемые столпы банковской отрасли. Подтверждение пришло ни откуда-нибудь, а от аналитиков Райффайзенбанка, которые сообщили тревожные данные об острейшем за всю историю ВТБ дефиците рублевой ликвидности в этом государственном кредитном учреждении. Так, выяснилось, что один из главных банков страны, а по сути - финансовая госкорпорация, возглавляемая бессменным управляющим Андреем Костиным, практически уже не способна осуществлять свою деятельность без буксировки государства. Об этом свидетельствует получение от Минфина и ЦБ РФ в качестве кредитов репо 296 миллиардов рублей. И это при том, что ВТБ и без того уже закредитован, что называется «под завязку». Известно, что банки группы ВТБ, куда также входят ВТБ-24, Почта-банк и Банк Москвы, задолжали Минфину и регулятору свыше 900 миллиардов рублей – то есть больше, чем все остальные кредитные учреждения, вместе взятые. В такой ситуации не видно просвета, а значит, нет и надежды: ведь только за последний квартал дефицит рублевой ликвидности в ВТБ возрос аж на 150 миллиардов рублей! Как подсчитали эксперты, выделенная на поддержку ВТБ сумма почти в 300 миллиардов рублей превышает расходы на образование и здравоохранение. Аналитики фиксируют в ВТБ заметное обесценение активов: частности, банковской группе Костина пришлось списать в чистый убыток вложения на 7 млрд рублей в акции санируемого банка. ВТБ страдает от падения стоимости земли, зданий и нематериальных активов на своем балансе: только за третий квартал года такие потери составили 10,5 млрд рублей (против 3,6 млрд кварталом ранее). Обесценивается и инвестиционная собственность: за истекший квартальный период она упала в цене на 9,3 млрд рублей. Сам капитан корабля ВТБ Андрей Костин был вынужден признать, что произошел серьезный сбой модели управления банковской группой, построенной на дешевых кредитах с Запада. После введения санкций ВТБ потерял возможность одалживаться под низкий процент в западных банках, а ведь именно этот нехитрый инструмент и поддерживал на плаву всю группу в течение многих лет. В такой ситуации Костин уповает на развитие других инструментариев – например, на привлечение вкладов населения. Однако все опросы показывают, что и у россиян кончаются деньги, о чем свидетельствует отток вкладов даже из Сбербанка. Что же касается выгодных инвестиционных проектов, вложения в которые могли бы принести хоть какую-то прибыль ВТБ, то таковых в распоряжении Костина попросту нет. Кредитная политика ВТБ а сегодняшний день трещит по всем швам: госбанк выдал кредитов на 614 млрд рублей, которые относятся к проблемным, а именно – не выплачиваются на протяжении более трёх месяцев. Проблемы ВТБ усугубляются и политической нагрузкой: недавно госбанку пришлось выдать кредит частной китайской компании CEFC в размере 6 млрд. долларов на покупку 14,6% акций «Роснефти». При этом, как пишут СМИ, китайская компания находится на грани банкротства и в любой момент может перейти под опеку Пекина, что вызовет сложности с выплатой столь объемного кредита. Однако не только сами вскрывшиеся проблемы ВТБ тянут на дно этот некогда мощный банковский корабль, но и интриги вокруг этого процесса. Так, уже вскоре после выпущенного обзора о критической ситуации в ВТБ Райффайзенбанк внезапно вызвался скорректировать свой аналитический документ, чего ранее за этим банком не замечалось. Эксперты Райффайзенбанка отказались от заявлений о дефиците рублевой ликвидности и «скромном» запасе капитала у второго госбанка РФ. Но при этом сотрудники Райффайзенбанка публично пояснили, что сделали это после обращения менеджмента группы ВТБ. В общем, получилось как в одесской песне про Костю-моряка, когда на реплику рыбачки Сони «в ответ достав «Казбека» пачку, ответил Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ль, не в том». Представляется, что и диалог моряка Костина с Райффайзенбанком происходил с тем снисходительным холодком, что и общение Кости-моряка с наивной рыбачкой Соней. И , в общем, у главы ВТБ есть основания для такой снисходительности: эту вторую по величине госбанковскую группу, конечно, удержат на плаву даже при критических пробоинах ниже ватерлинии. Однако цена вопроса может оказаться слишком дорогой и непосильной для налогоплательщика и экономики страны. scandaly.ru . От «Уран-Батора»: оригинал заметки в «ЖЖ» искать бесполезно. Журнал уже заморожен. Костин — это вам не Рамзан Кадыров какой-нибудь. Это лежбище, как один кинематографический персонаж говорил.