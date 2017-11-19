 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Удивительное рядом arrow Верните хотя бы пиво!  
Sunday, 19 November 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
  • Ты не поверишь
    Если на них жалуются чаще, чем на ГЖКУ, то это чего-нибудь да стоит. >>>

  • Сакральные сопли
    Марк 2 "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом" (с). Это несомненны... >>>

  • Минус восемьдесят лимонов
    Путину хулиганские кулаки чесать надо. Вот и снижаются. >>>

  • Ты не поверишь
    Эдуард, судить что худшая по количеству жалоб это не правильно это может и один человек написать, получается, что в сотн... >>>

  • Сакральные сопли
    "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом" (с). >>>

  • Провожающих просят не бежать з...
    Юрий,на сегодня в наглую взятое когда-то бабло верстало и верстает"рисует"нам власть.У нас как не размещай придворную не... >>>

  • Охотники на Оленей
    Аналогично "золотому миллиарду" оставить "золотую тысячу" на город, а остальные под пресс и на переплавку. Я приехал в г... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930     

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Верните хотя бы пиво! Печатать E-mail
Saturday, 18 November 2017

Шестому инновационному форуму посвящается.

Наивности моей поистине нет границ. Читая в бесчисленных пресс-релизах про заколючинский инженерный салон с его тысячами открытий и проектов, вашему корреспонденту ни разу не пришло в голову ознакомиться хотя бы с азами. Спасибо интеллектуальному идиоту "Яндекса", сегодня ознакомительная экскурсия началась:

Image

Переходим про предлагаемой ссылке за инновациями и удивляемся, естественно. Хотя разве иначе-то может быть, если задуматься?

Image

Правый верхний угол странички выглядит ещё более интригующе. "Возможно". это как? "Мы бы продали, да никто не берёт"?

Image

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
18.11.1950
организована контора инженерных изысканий и буровых работ Управления строительства (КИИБР)

18.11.1952
введен в эксплуатацию кинотеатр "Спартак"

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить