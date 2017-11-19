|Верните хотя бы пиво!
|Saturday, 18 November 2017
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Шестому инновационному форуму посвящается.
Наивности моей поистине нет границ. Читая в бесчисленных пресс-релизах про заколючинский инженерный салон с его тысячами открытий и проектов, вашему корреспонденту ни разу не пришло в голову ознакомиться хотя бы с азами. Спасибо интеллектуальному идиоту "Яндекса", сегодня ознакомительная экскурсия началась:
Переходим про предлагаемой ссылке за инновациями и удивляемся, естественно. Хотя разве иначе-то может быть, если задуматься?
Правый верхний угол странички выглядит ещё более интригующе. "Возможно". это как? "Мы бы продали, да никто не берёт"?
|След. >
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