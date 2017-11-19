Шестому инновационному форуму посвящается.

Наивности моей поистине нет границ. Читая в бесчисленных пресс-релизах про заколючинский инженерный салон с его тысячами открытий и проектов, вашему корреспонденту ни разу не пришло в голову ознакомиться хотя бы с азами. Спасибо интеллектуальному идиоту "Яндекса", сегодня ознакомительная экскурсия началась:

Переходим про предлагаемой ссылке за инновациями и удивляемся, естественно. Хотя разве иначе-то может быть, если задуматься?